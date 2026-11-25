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– След като обсъдихме технологичните промени във войната и опита на Украйна, нека погледнем към България. С какви възможности разполага Българската армия за защита на страната от въздушни нападения?

– Българската армия (БА) разполага предимно със съветски зенитно-ракетни комплекси за противовъздушна отбрана и наскоро доставени специализирани антидрон системи, като паралелно тече мащабна модернизация за придобиване на западни радари и ракети. Наличните способности са разделени между активна експлоатация и проекти в процес на доставка и усвояване.

– Какви са наличните възможности за противодействие на безпилотни летателни апарати и какво ново оборудване се очаква да получи България?

– Вече имаме американски антидрон системи (C-UAS). През август 2026 г. в страната бяха доставени първите две от общо четири поръчани системи от американската компания AXON, които имат радиус на действие между 3 и 5 километра. Те са предназначени за ранно откриване и неутрализиране на малки безпилотни апарати.

Също така имаме съвместно придобиване с Испания. През ноември 2026 г. Министерският съвет одобри меморандум с Испания за покупка на до 20 антидрон системи (10 мобилни и 10 стационарни от контейнерен тип) по европейския механизъм SAFE. От октомври 2026 г. България участва в нова отбранителна инициатива на Алианса, насочена към откриване и прехват на нисколетящи заплахи на височина под 150 метра.

Майор (о.з.) инж. Калин Христов

– На какви зенитно-ракетни комплекси и артилерийски системи разчита в момента Българската армия за прехват на въздушни цели, крилати ракети и по-големи безпилотни апарати?

– За прехват на въздушни цели, крилати ракети и по-големи безпилотни апарати БА разчита на следната техника:

• ЗРК С-300П. Това е най-мощният комплекс на въоръжение във Военновъздушните сили (ВВС). За съжаление е морално и технологично остаряла система от края на 70-те години на XX век. Неговите по-късни модернизации обаче (като С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2) остават боеспособни и в началото на XXI век, макар вече да отстъпват на най-новите системи за противовъздушна отбрана.

• ЗРК „Куб“ и С-125 „Нева“. Използват се от ВВС за прикритие на стратегически обекти и войски на средни и малки височини.

• ЗРК „Оса“ и ПЗРК „Стрела-2М“. Тези системи са на въоръжение в Сухопътните войски за непосредствена защита на маневрените формирования на бойното поле. Но за съжаление ракетите за комплекса „Оса-АКМ“ са изцяло съветско производство.

• Зенитна артилерия ЗУ-23-2. Двуцевни 23-милиметрови оръдия, които се използват за поразяване на нисколетящи цели и дронове на разстояние до 2,5 километра, „Оса“ (особено модернизираните варианти като „Оса-АКМ“) се използва активно за поразяване на разузнавателни дронове (като руските Орлан-10, Zala) и ударни дронове (например тип Шахед/Геран).

– Един от основните проблеми при съвременните въздушни заплахи е ранното откриване на малки и нисколетящи цели. С какви радиолокационни средства разполага България и какво трябва да промени модернизацията?

– В момента въздушното пространство се контролира от остарели съветски радари, които изпитват затруднения при засичането на малки и нисколетящи обекти.

Говорим аз нови трикоординатни (3D) радари. През лятото на 2026 г. парламентът ратифицира закупуването на 7 нови френски радара Ground Master 400 Alpha (GM400α). Те ще осигурят модерно триизмерно наблюдение и ще бъдат интегрирани в системата на НАТО.

– Какво предстои в модернизацията на противовъздушната отбрана и каква промяна ще донесат новите комплекси IRIS-T и изтребителите F-16?

– Имаме договорена модернизация, която е в процес на реализация, като зенитно-рекетни комплекси IRIS-T SLM. След одобрението на първия комплекс през 2024 г., през октомври 2026 г. Народното събрание даде зелена светлина за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса от германската компания Diehl Defence. Системата поразява самолети, хеликоптери, дронове и крилати ракети на разстояние до 40 км и височина до 20 км, но доставката ѝ ще отнеме няколко години.

Изтребителите F-16 Block 70, които постъпват на въоръжение, разполагат с модерни радари с активно електронно сканиране (AESA) и ракети „въздух-въздух“, които значително ще подобрят способностите за прехват на крилати ракети и големи дронове. (б.а.- към момента България не притежава специализирани системи за противоракетна отбрана (ПРО) срещу балистични ракети, но в рамките на проектите за IRIS-T се предвижда опция за бъдещо придобиване на версията с по-голям обсег (SLX))

– Отделно от конкретното въоръжение, какви са основните направления, в които Българската армия може да използва изкуствен интелект и автоматизация? Как това би променило работата на командирите и управлението на войските?

– Тук говорим за използване на ИИ за обработка на разузнавателна информация, подпомагане на командирите при вземане на решения, оценка на обстановката и прогнозиране на възможни развития. Обмяна на опит и внедряване на работещи модели на ИИ по подобие на използваните от нашите съюзници и в Украйна. Очевидно е, че там това работи. Но за съжаление ние не участвахме в учението „Динамичен фронт 26“.

– Какво трябва да се направи по отношение на безпилотните системи и роботизацията? Има ли необходимост от единна доктрина за защита на страната, която да обхваща различните видове заплахи?

– Има нужда от развитие и използване на безпилотни летателни апарати, наземни роботизирани платформи и автоматизирани системи за бойни действия, наблюдение и логистична поддръжка. Ползване на опита в Украйна, където освен за бойни действия, безпилотните летателни апарати се ползват за евакуация на ранени от фронта. Изграждане на единна доктрина за защита на страната както това прави Гърция. През август 2026 г. Гърция и Израел подписаха историческа сделка на стойност 3 милиарда евро за изграждането на съвместна многопластова система за противовъздушна, противоракетна и противодронова отбрана, известна като „Щитът на Ахил“. Отделно южната ни съседка подписа антидрон споразумение с Израел за 26 милиона евро за специализирани антидрон системи, разработени от израелската компания Rafael.

– Изкуственият интелект може да намери приложение не само на бойното поле, но и в ежедневното функциониране на армията. Какви възможности виждате в логистиката, материално-техническото осигуряване и поддръжката на техниката?

– Възможности има в автоматизирано управление на складове, проследяване на материални ресурси, прогнозиране на потребностите от резервни части и оптимизиране на доставките. Коопериране с големи съюзнически компании по европейските програми за въоръжаване и модернизация. Съвместно производство на въоръжение и боеприпаси. Когато говорим за техническа поддръжка и ремонт, може ИИ да се използва за прогнозна диагностика за откриване на неизправности преди възникването им, намаляване на престоя на техниката и по-добро планиране на ремонтите. Модернизиране на заводите за ремонт на натовска военна техника.

– Киберсигурността и защитата на информацията също са част от съвременната отбрана. Какви задачи могат да бъдат поверени на автоматизирани системи в тази област?

– Днес виждаме как имаме автоматизирано откриване на кибератаки, анализ на подозрителна активност и защита на комуникационните и информационните системи. Възможностите са огромни.

– Какви конкретни ползи би донесло въвеждането на изкуствен интелект и автоматизацията за Българската армия? Могат ли те да компенсират недостига на личен състав и да подобрят оперативната съвместимост със съюзниците от НАТО?

– Ако внедрим ИИ в Българската армия, това ще доведе до повишаване на бойните способности – по-бързо получаване, обработване и предаване на информация за вземане на решения. Изграждане на съвместимост със съюзническите армии от НАТО. По-ефективно използване на личния състав, защото автоматизацията може да освободи военнослужещите от голям обем рутинни административни и технически дейности. Ще имаме намаляване на разходите в дългосрочен план – по-добро и ефективно управление на ресурсите и предотвратяване на скъпоструващи повреди. Ще имаме подобряване на оперативната съвместимост с НАТО – интегриране на съвместими цифрови системи, комуникации и процедури. Прилагане на модели, доказали се при нашите съюзници. Ще имаме и компенсиране на недостига на личен състав – чрез автоматизация на определени дейности, без да се подменя необходимостта от добре подготвени военнослужещи.

– Въпреки потенциалните ползи изкуственият интелект не е универсално решение. Кои са основните проблеми и рискове пред Българската армия при въвеждането на подобни технологии?

– Вижте, не трябва обаче да разглеждаме ИИ като универсално решение. Дне българската армия се сблъсква със следните проблеми:

• Недостатъчно развита цифрова инфраструктура.

• Остарели информационни и комуникационни системи.

• Липса на достатъчно специалисти по изкуствен интелект, автоматизация и киберсигурност.

• Зависимост от чуждестранни доставчици и технологии.

• Рискове от кибератаки, манипулиране на информацията и отказ на автоматизирани системи.

• Недостатъчна нормативна и организационна подготовка за използване на ИИ.

• Липса на експертно присъствие в Украйна за обмяна на опит и технологии за водене на съвременна война.

Особено важно е да се подчертае, че изкуственият интелект трябва да подпомага командира, а не да замества неговата отговорност. Решенията за използване на оръжията трябва да останат под реален човешки контрол и да бъдат съобразени с международното хуманитарно право.

– Ако трябва да се изготви реалистичен план за действие, откъде трябва да започне Българската армия? Необходимо ли е първо да се инвестират големи средства в нови технологии, или е по-разумно да се изгради дългосрочна концепция?

– Не е нужно да се започне веднага с мащабни и скъпи проекти. По-разумно е да се изготви концепция как да се организира отбраната на страната в близките пет или десет години. Да се определят основните задачи и да се започне изпълнението им. Решаването на някои задачи може да става едновременно.

– Кои са основните стъпки, които трябва да бъдат заложени в подобна концепция?

– Бих отличил няколко задачи:

-- първа задача – анализ и оценка и изграждане на отбранителна доктрина, което включва инвентаризация на наличните системи, процеси, информационни ресурси и потребности. Вземане на решение как в дългосрочен план да се инвестира, а не проблемите да се решават на парче

-- втора задача – инвестиране в технологични оръжия, изграждане на единна съвременна ПВО система от типа на израелската „Железен купол“, и антидрон системи на важни от отбранителна гледна точка направления и обекти. Поетапна модернизация на родовете войски

-- трета задача - автоматизация на административните и логистичните процеси, защото това са области, в които могат сравнително бързо да се постигнат измерими резултати

-- четвърта задача – внедряване на ИИ в обучението и управлението на войските, шзграждане на пилотни проекти с конкретни показатели за ефективност по направления. Внедряване на готови работещи системи използвани от нашите съюзници

-- пета задача – свързване на информационните системи и осигуряване на оперативна съвместимост между родовете войски и със съюзниците от НАТО. Отпадане на стара техника, която не може да се интегрира в общата система за отбрана

-- шеста задача – обучение на офицери, сержанти и войници за работа в цифрова и автоматизирана среда. Изграждане на съвременна материално-техническа база за придобиване на висока квалификация във военната професия.

– Наред с модернизацията и закупуването на ново въоръжение, доколко е важно България да развива собствен технологичен и експертен капацитет? Как може да се обединят усилията на Министерството на отбраната, научните институти, университетите и българските технологични компании?

– Смятам, че България трябва да търси не просто закупуване на съвременни технологии, а изграждане и на собствен технологичен и експертен капацитет. Това означава по-тясно сътрудничество между Министерството на отбраната, висшите военни училища, Българската академия на науките, техническите университети и българските технологични компании. Разбира се, не трябва да се капсулираме, напротив нужно е поддържане на международни контакти с научни институти, фирми и организации водещи в интересуващите ни области. Особено перспективно би било създаването на специализирана структура или център за изследване, изпитване и внедряване на изкуствен интелект и автоматизация в отбраната. По този начин България няма да бъде само потребител на готови чуждестранни решения, а ще може да участва в тяхното разработване, адаптиране и усъвършенстване.

– Каква трябва да бъде стратегическата посока за развитие на Българската армия? Къде е най-големият потенциал за реална промяна през следващите години?

– Моето мнение е, че автоматизацията и изкуственият интелект трябва да се превърнат в един от основните приоритети на модернизацията на Българската армия.

Но има нещо много важно: технологично модерна армия не означава просто армия с повече дронове, компютри и автоматизирани системи. Това е армия с интегрирани информационни системи, ефективно управление, добре подготвен личен състав и способност да взема правилни решения в условията на динамично променяща се обстановка.



В крайна сметка, бъдещето на Българската армия ще зависи не само от количеството и качеството на въоръжението, а и от способността ѝ да използва информацията, технологиите и човешкия потенциал като единна система.



Въпросът може да се постави и малко по различно: според мен най-големият потенциал за Българската армия в близките години може да не е в бойните роботи и автономните оръжия, а в интелигентното управление на ресурсите, логистиката, техническата изправност и командните процеси. Именно там могат да се постигнат реални резултати още преди мащабната технологична трансформация. Да се надяваме, че политическото ръководство на страната и в частност на българската армия осъзнават голямата отговорност пред тях и ще проведат нужните реформи.