Да обичаш куче е човешко. Да го убиеш зверски е изродщина

Отгледали сме в семейството ни през годините много кучета, две спасихме буквално от улицата, а едно загубихме съвсем наскоро. Ако някой, някога ми беше убил кучето пред очите, напълно убеден съм, че щях да го лежа.
И не, не смятам това за либерално или "зеленистко" отношение на някакви "кучерасти". В древен Рим, в най-суровия му езически период, хората погребват кучетата си в семейните гробници, с гравирани трогателни лични послания към тях, които са запазени до ден днешен.
Едно от тях гласи: „Сега, когато те нося към последния ти дом, плача – точно толкова, колкото се радвах, когато преди 15 години те донесох у дома със собствените си ръце.“
Не ми е познато точно Рим в епохата на Сула и Гай Марий да е било особено разглезено, либерално, "зелено" общество.
Още по-малко пък Средновековието, оставило ни безброй емоционални свидетелства на крале и рицари към верните им кучета, често включвани и в героична или тъжна роля в рицарски романи и легенди.
Обичта на човека към кучето е на близо 30,000 години, тъй като това е буквално първото животно, което опитомяваме. И дори не опитомяваме, а направо създаваме през хилядолетна селекция от вълци.
Кучето е родено от нас, за да ни пази лагера през нощта, за да бди над децата ни, докато сме на лов, за да гони хищници, за да ни обича и буквално, за да умре за нас. Това продължава вече 30,000 години и е попило в абсолютно всяка култура на планетата, от ледената тундра на Сибир до дълбините на Сахара.
Да обичаш куче е вече съставна част от човешките култури, цивилизации и общества, навсякъде. То е вече нещо фундаментално човешко.
Да го убиеш зверски без причина - не е. И затова смятам, че този урод от вчера трябва да лежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От село
Коментиран от #6, #80
16:03 04.11.2026
2 При
Молим ти се!!!
До гуша ми дойде от тези кучища, и будалите които кучищата разхождат!!!
16:04 04.11.2026
3 От село
16:08 04.11.2026
4 Спартак Българанов
Коментиран от #55
16:09 04.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Само не разбирам
До коментар #1 от "От село":тези "хуманисти" защо не протестираха, когато убиха човека в Пловдив или когато загиват хиляди украинци и руснаци на фронта?
16:11 04.11.2026
7 Факт
Коментиран от #11
16:11 04.11.2026
8 00014
Коментиран от #9
16:11 04.11.2026
9 00014
До коментар #8 от "00014":допълвам в жк. "Толстой" в столицата.
Коментиран от #20
16:13 04.11.2026
10 Софийски селянин,Пенсионер
16:13 04.11.2026
11 Не вервам!
До коментар #7 от "Факт":Женските кучета дават на всеки, значи стопанина трябва да е ренферас!?
Ама може и обикновен загубеняк да си е бе...!
Коментиран от #82
16:14 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Изроди
За убитите от кучета в София (няколко случая) ...
Не знам кой е изрод - тоя дето не обича кучетата,
или този, който мрази хората ...
16:16 04.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 извращение
16:19 04.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нов
16:20 04.11.2026
20 Не само там,
До коментар #9 от "00014":из цяла България е така!
16:20 04.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
16:22 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сийка
16:23 04.11.2026
26 444444
16:23 04.11.2026
27 мммм
16:24 04.11.2026
28 Никой
Коментиран от #76
16:27 04.11.2026
29 Мизийка
И понеже си фен на изводите тип "куче влачи рейс" те ти малка занимавка:
Древните са познавали химията перфектно и имената Хор и Амон идват от имената на газовете Хлор и Амон-як -виждаш ли сега извода-в древен египет е имало и якове
Който не е с мен, е против мен!
Магията е в какво равновесие се намират
Хор и Сет в човешкото тяло ?
По принцип не би следвало да има антагонизъм
между тях.
Монофизите разрушават това равновесие,
унифицирайки измислено и несъществуващо божество,
на което и до днес се кланят, кръстят, пълзят,
разхождат кучета и други унизителни и без никаква мисъл неща
16:29 04.11.2026
30 Мич
16:29 04.11.2026
31 Кремък
Стигнахме до това да чуваме по улицата:,, Ела на мама да те цунка" Иди при тате да те изведе в парка да се из..." ,, Ще си осиновим куче "
Още малко ще забранят да се продават и купуват кучета , поради изложените от младежа по-горе причини.
Коментиран от #37
16:29 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 баце
Коментиран от #58
16:32 04.11.2026
35 Хак
Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън. колата
16:33 04.11.2026
36 ДрайвингПлежър
Кучетата са селектирани за защита и лов - нужди, които в голямата си степен са отпаднали!
Така че Шкварек следва да обясни каква точно "изродщина" е убиването на пухкаво зайче и то изричен и нарочен акт срещу неволното "убийство" на куче?!!!
АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ!!! хората станаха излишни в тая държава!
Коментиран от #40
16:33 04.11.2026
37 Гост
До коментар #31 от "Кремък":Между другото, това е страхотен парадокс, за който си милех и аз!
Как може кучетата да са защитени от насилие наравно с хората, пък да е разрешено да се продават? Това не е ли насилие спрямо тяхната кучешка същност, точно както търговията с роби? Ако няма проблем де се продават, тогава какъв е проблемът, да правиш каквото си искаш с тях, както са потъпвали с робите си в Древния Рим, примерно?
16:35 04.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Смет
16:35 04.11.2026
40 Роузи фламинго
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":Кое точно е неволно шиши ?
16:36 04.11.2026
41 оффер
Винаги води кучето на каишка
Винаги носи намордник
Ако е ваксинирано
Ако е кастрирано
Ако му е платен данъка
Винаги чисти изпражненеията на кучето от улицата
16:36 04.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 виктория
16:40 04.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 това е изродщина
16:41 04.11.2026
46 ден
Те не са нападани от глутница бездомни кучета, като ми се случи една вечер в един от най-добрите квартали на София - Борово. Едва се спасих. Опирайки се на стена, виках и размахвах чантата си.
16:41 04.11.2026
47 Ким Чен Ун
16:42 04.11.2026
48 горски
16:42 04.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 има
Коментиран от #72, #74
16:46 04.11.2026
52 Кирпича
16:47 04.11.2026
53 Роза
16:48 04.11.2026
54 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
Коментиран от #70
16:48 04.11.2026
55 Точно
До коментар #4 от "Спартак Българанов":Казано.Какви условия предлага,двустайна панелка за куче.Не е ли това тормоз за животното.Къде му е свободата.Обичам кучета,но откакто живея в апартамент,нямам.Не мога да причиня това първо,на животното и второ,на себе си.Всички,които,отглеждат животни в апартамент ,за мен измъчват животните…
Коментиран от #79
16:48 04.11.2026
56 Куче животно
Коментиран от #66
16:51 04.11.2026
57 Много ниско ниво
Коментиран от #68, #75
16:54 04.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 123
16:59 04.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ддд
17:01 04.11.2026
63 ПЪЛНИ Глупости
17:05 04.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Когато
17:08 04.11.2026
66 А може би
До коментар #56 от "Куче животно":няма с какво да размисли, а просто така се е изходил по въпроса.
17:13 04.11.2026
67 Абе
17:15 04.11.2026
68 Е дай
До коментар #57 от "Много ниско ниво":тогава някое решение от Високо ниво, а тия неща де си ги драскал са ясни на всички.
17:15 04.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Е как
До коментар #54 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":Това би трябвало да е най-човешкото, защото всички са гласували (имали са право да гласуват) за този парламент, а ти изказваш съмнение?
17:21 04.11.2026
71 ПО ПРИНЦИП Е ТАКА!
17:25 04.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Квадрат 13
До коментар #51 от "има":А сигурен ли сте, че всичките са били кучешки? Поне да бяхте настъпили някое, казват, че е на късмет. А по принцип съм за еманципацията. Не е редно хората да имат по-малко права от кучетата.
17:31 04.11.2026
75 Дядо Благо
До коментар #57 от "Много ниско ниво":И изводът ти какъв е? Виновни са кучкарите, които сега са гневни и протестират!
Който иска куче, да се връща на село. Там, в двора да си гледат по 1 куче, но не повече!
17:31 04.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ПЪЛНИ Глупости
17:34 04.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Дзак
До коментар #1 от "От село":С повечето се разбираме. Има едно лошо!
17:45 04.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Анонимен
До коментар #11 от "Не вервам!":Вероятно сте в неподходяща връзка!
17:49 04.11.2026
83 Замислен
17:58 04.11.2026
84 Обичта към кучета води до
Когато обичта към животното се използва като пълна замяна на човешките взаимоотношения поради страх, разочарование или травма от хората. Ако човек категорично откаже всякакъв социален контакт с човешки същества и се изолира единствено в компанията на животни, това може да бъде сигнал за депресия, социално разстройство или дълбока психологическа травма.
Екстремна антропоморфизация
Това е приписването на изцяло човешки характеристики, мотиви и нужди на животното (например третирането му като бебе или партньор до степен, в която се пренебрегват реалните му биологични нужди като вид). Това понякога маскира нереализирани емоционални дефицити (желание за родителство, партньорство), които човекът се страхува да потърси сред хората.
18:08 04.11.2026