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Да обичаш куче е човешко. Да го убиеш зверски е изродщина

Да обичаш куче е човешко. Да го убиеш зверски е изродщина

4 Ноември, 2026 16:01 1 141 84

  • кристиян шкварек-
  • куче-
  • убийство-
  • насилие

Отгледали сме в семейството ни през годините много кучета, две спасихме буквално от улицата, а едно загубихме съвсем наскоро

Да обичаш куче е човешко. Да го убиеш зверски е изродщина - 1
Снимка: БГНЕС
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Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Отгледали сме в семейството ни през годините много кучета, две спасихме буквално от улицата, а едно загубихме съвсем наскоро. Ако някой, някога ми беше убил кучето пред очите, напълно убеден съм, че щях да го лежа.

И не, не смятам това за либерално или "зеленистко" отношение на някакви "кучерасти". В древен Рим, в най-суровия му езически период, хората погребват кучетата си в семейните гробници, с гравирани трогателни лични послания към тях, които са запазени до ден днешен.

Едно от тях гласи: „Сега, когато те нося към последния ти дом, плача – точно толкова, колкото се радвах, когато преди 15 години те донесох у дома със собствените си ръце.“

Не ми е познато точно Рим в епохата на Сула и Гай Марий да е било особено разглезено, либерално, "зелено" общество.

Още по-малко пък Средновековието, оставило ни безброй емоционални свидетелства на крале и рицари към верните им кучета, често включвани и в героична или тъжна роля в рицарски романи и легенди.

Обичта на човека към кучето е на близо 30,000 години, тъй като това е буквално първото животно, което опитомяваме. И дори не опитомяваме, а направо създаваме през хилядолетна селекция от вълци.

Кучето е родено от нас, за да ни пази лагера през нощта, за да бди над децата ни, докато сме на лов, за да гони хищници, за да ни обича и буквално, за да умре за нас. Това продължава вече 30,000 години и е попило в абсолютно всяка култура на планетата, от ледената тундра на Сибир до дълбините на Сахара.

Да обичаш куче е вече съставна част от човешките култури, цивилизации и общества, навсякъде. То е вече нещо фундаментално човешко.

Да го убиеш зверски без причина - не е. И затова смятам, че този урод от вчера трябва да лежи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От село

    28 28 Отговор
    Да те ухапе куче е човешко. Да го убиеш зверски е изродщина

    Коментиран от #6, #80

    16:03 04.11.2026

  • 2 При

    48 19 Отговор
    Шкварек!!!
    Молим ти се!!!
    До гуша ми дойде от тези кучища, и будалите които кучищата разхождат!!!

    16:04 04.11.2026

  • 3 От село

    17 2 Отговор
    В израел по улиците има пътни знаци на които пише в коя посока да се движат жените и кучетата и в коя посока мъжете.

    16:08 04.11.2026

  • 4 Спартак Българанов

    50 14 Отговор
    Не по-малка изродщина е да гледаш куче в града !!!!

    Коментиран от #55

    16:09 04.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само не разбирам

    42 6 Отговор

    До коментар #1 от "От село":

    тези "хуманисти" защо не протестираха, когато убиха човека в Пловдив или когато загиват хиляди украинци и руснаци на фронта?

    16:11 04.11.2026

  • 7 Факт

    17 2 Отговор
    Кучето е като стопанина си, особено женските

    Коментиран от #11

    16:11 04.11.2026

  • 8 00014

    36 4 Отговор
    Добре е, че цитираш Рим, който е бил синоним на разврат и нисък морал. И какво е станало с него. А сега ЕС върви по неговия път. И едно отклонение - ела в градинката между блокове 3, 5 и 6. Когато се стъмни. За да видиш защо извеждат кучетата си там. Градинката е кучешка тоалетна!

    Коментиран от #9

    16:11 04.11.2026

  • 9 00014

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "00014":

    допълвам в жк. "Толстой" в столицата.

    Коментиран от #20

    16:13 04.11.2026

  • 10 Софийски селянин,Пенсионер

    33 8 Отговор
    Този мелез пак се изходи там където не му е работата,а колко нахапани хора в това число и деца има от тези помияри...

    16:13 04.11.2026

  • 11 Не вервам!

    10 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Женските кучета дават на всеки, значи стопанина трябва да е ренферас!?
    Ама може и обикновен загубеняк да си е бе...!

    Коментиран от #82

    16:14 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Изроди

    31 2 Отговор
    Защо не казвате нищо за жестоко нахапаните деца в Сливен!?

    За убитите от кучета в София (няколко случая) ...

    Не знам кой е изрод - тоя дето не обича кучетата,

    или този, който мрази хората ...

    16:16 04.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 извращение

    32 4 Отговор
    Шкварек, аз пък ще ти кажа - изродщина е това, да натрисаш кучкарството си на всички останали и те да го търпят. Това си е абсолютен терор. Съседът ми си е вързал помияра до моята ограда. Денонощен лай и квичене - не може да се мигне, ще получиш инфаркт. На двора не можеш да излезеш от смрад и воня. Навсякъде вятъра разкарва изпражнения и миризми. В прахта се валят бълхи, кърлежи и всякакви паразите. Само едно яйце на тения да ти падне на кафето и си инвалид за цял живот , ако изобщо оживееш след десетките операции на черен дроб, бял дроб, далак, мозък и какво ли още не. Ето това е изродщина. Трябва да се забрани отглеждането на кучета в зоните, където живеят хора. Да си ги гледат в кучкарници, по полето или на обособени за това зони.

    16:19 04.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нов

    26 6 Отговор
    Да се приеме закон кучетата само да стъпват в частния имот на стопанина си. Никакво разхождане на обществени места. До козирката сте ни с тези торби с акита и уринии, които размотавате нагоре надолу. За кучешка тенияя да споменаваме ли? Гледайте си ги У ВАС и никой няма да ви ги пипа. Е, съседите ви ще пропищят от лай и вонии, но цялото удоволствие да сте собственици на бълххарници ще е за вас.

    16:20 04.11.2026

  • 20 Не само там,

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "00014":

    из цяла България е така!

    16:20 04.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    12 2 Отговор
    След влизане в сила на закона за криминализиране на насилието над животни, са съдени 318 души, осъдени са 262, от тях са влезли в затвора за някакъв срок 9, всичките с предишни или условни присъди. Нито един от осъдениге с чисто съдебно минало не е влязал в затвора дори за ден. Така че, няма да лежи! Спокойно! Колкото лежаха ония за кучето Мима, кучето Мая и други безброй кучета. Ама то това не е толкова лошо де, просто у нас не се лежи. Нито за куче, нито за човек. Иначе става още по гадно - за куче да лежи, пък за човек - условно.

    16:22 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сийка

    4 0 Отговор
    Знаете ли как Овцете без овчарско куче да ги контролира, как се контролират един друг по етажите на блоковете? Те се контролират един друг, като изолират тези извън нормата с кучетата!

    16:23 04.11.2026

  • 26 444444

    20 1 Отговор
    Така е да убиеш куче е изродщина като казва Шварек.Обаче на кучетата не им е мястото на улицата без надзор ( на каишка и големите с намодник).Освен това много от хората които обичат кучетата не обичат хората.

    16:23 04.11.2026

  • 27 мммм

    5 6 Отговор
    и не е само за кучета. аз имам котенца и така ми е и с тях. животинки. безпомощни. та трябва с изродите да се постъпва с мнооого голямо внимание.

    16:24 04.11.2026

  • 28 Никой

    4 6 Отговор
    Видях един прошляк да пикае в Надежда, ама никой не го уби .

    Коментиран от #76

    16:27 04.11.2026

  • 29 Мизийка

    0 1 Отговор
    Е що само на тракия-има добро вино и от мизия, че и от македония
    И понеже си фен на изводите тип "куче влачи рейс" те ти малка занимавка:
    Древните са познавали химията перфектно и имената Хор и Амон идват от имената на газовете Хлор и Амон-як -виждаш ли сега извода-в древен египет е имало и якове
    Който не е с мен, е против мен!

    Магията е в какво равновесие се намират
    Хор и Сет в човешкото тяло ?
    По принцип не би следвало да има антагонизъм
    между тях.

    Монофизите разрушават това равновесие,
    унифицирайки измислено и несъществуващо божество,
    на което и до днес се кланят, кръстят, пълзят,
    разхождат кучета и други унизителни и без никаква мисъл неща

    16:29 04.11.2026

  • 30 Мич

    15 3 Отговор
    Стига с тия кучета, котки и тем подобни. Обичайте хората. Имам чувството, че животните имат повече права от нас.

    16:29 04.11.2026

  • 31 Кремък

    11 0 Отговор
    Айде , стига , че минахме ,с тази обич, всякакви граници.
    Стигнахме до това да чуваме по улицата:,, Ела на мама да те цунка" Иди при тате да те изведе в парка да се из..." ,, Ще си осиновим куче "
    Още малко ще забранят да се продават и купуват кучета , поради изложените от младежа по-горе причини.

    Коментиран от #37

    16:29 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 баце

    6 1 Отговор
    А да тласкаш хората към война за да се изтребват един друг като кучета, това какво е ?

    Коментиран от #58

    16:32 04.11.2026

  • 35 Хак

    5 0 Отговор
    на 8км от София през зимата действаше глутници изоставени домаши любимци. Лично съм чувал оплаквания от жители на околните квартали. И и виждал съм доказателства (изядена коза)

    Доста собственица на кучета ги изоставят. Копривщенци също са ми казвали. Идват с коли и ги изритват навън. колата

    16:33 04.11.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Шкварек много хубаво отбелязва, че това е станало преди 30 000 години... проблемът е, че очевидно, според собствените му думи собствениците на кучета са изостанали с еволюцията си 30 000 години назад!

    Кучетата са селектирани за защита и лов - нужди, които в голямата си степен са отпаднали!
    Така че Шкварек следва да обясни каква точно "изродщина" е убиването на пухкаво зайче и то изричен и нарочен акт срещу неволното "убийство" на куче?!!!

    АЙДЕ СТИГА ВЕЧЕ!!! хората станаха излишни в тая държава!

    Коментиран от #40

    16:33 04.11.2026

  • 37 Гост

    12 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кремък":

    Между другото, това е страхотен парадокс, за който си милех и аз!
    Как може кучетата да са защитени от насилие наравно с хората, пък да е разрешено да се продават? Това не е ли насилие спрямо тяхната кучешка същност, точно както търговията с роби? Ако няма проблем де се продават, тогава какъв е проблемът, да правиш каквото си искаш с тях, както са потъпвали с робите си в Древния Рим, примерно?

    16:35 04.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Смет

    4 2 Отговор
    На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 34 години насъсква провокативно и агресивно война между братски народи (а според много хора те са един народ). Целта е геноцит ба славяните.

    16:35 04.11.2026

  • 40 Роузи фламинго

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":

    Кое точно е неволно шиши ?

    16:36 04.11.2026

  • 41 оффер

    7 0 Отговор
    Давам парична награда 100 хиляди евро на собственик на кучетета ако :

    Винаги води кучето на каишка
    Винаги носи намордник
    Ако е ваксинирано
    Ако е кастрирано
    Ако му е платен данъка
    Винаги чисти изпражненеията на кучето от улицата

    16:36 04.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 виктория

    10 3 Отговор
    смешни сте вече с тия кучета!!! заврете си ги !!!

    16:40 04.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 това е изродщина

    12 1 Отговор
    Една от най-големите изродщини, дето ни натресоха от ЕС заедно с педофилията и ЛГБТ ценностите, е кучкарството. Да вреш кучето си в живота на всички останали хора; да го къпеш в публични басейни или морето; да спиш с него, като го наричаш маменце; да вярваш, че то може да напада и хапе хората, защото има това право, а те беззащитно да гледат отстрани, е тежка форма на психическо отклонение. Шкварек ми падна в очите с тези си постановки.

    16:41 04.11.2026

  • 46 ден

    9 0 Отговор
    Когато е хубаво времето собственици на кучета в Южния парк са повече от децата. Имаме демографска криза, не кучешка. Сигурен съм , че повечето форумци, защитаващи кучето са меко казано странни хора. Те нямат деца,защото детето изисква повече време, любов, отговорност и пари от колкото песа.
    Те не са нападани от глутница бездомни кучета, като ми се случи една вечер в един от най-добрите квартали на София - Борово. Едва се спасих. Опирайки се на стена, виках и размахвах чантата си.

    16:41 04.11.2026

  • 47 Ким Чен Ун

    6 0 Отговор
    Дайте ги насам. Прекрасни са с гарнитура!

    16:42 04.11.2026

  • 48 горски

    3 0 Отговор
    Малко сълзлива история.....Като се спомена Рим,нека споменем югоизточна Азия/Виетнам,Лаос и др/ където кучета се готвят и ядът от хора....Няма ли да протестирате....А също и за прасетата,авцете,пилета и т.н....Иначе убийство на животно за кеф,от злоба или от идиотщина не одобрявам.Както и лова,при който се взема трофея и се прави снимка,а месото му не се консумира....Това е също като оня дето убива кучето или котката в града....

    16:42 04.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 има

    5 0 Отговор
    Веднъж преброих 17 изп-ражнен-ия пред къщи, включително изхо-ждането им пред очите на собств-ениците им.

    Коментиран от #72, #74

    16:46 04.11.2026

  • 52 Кирпича

    2 5 Отговор
    Човекоподобният изрод има специално запазено място в ада, заедно със боклуците които го защитават.

    16:47 04.11.2026

  • 53 Роза

    5 3 Отговор
    В конкретния случай кучето е било малко,стопанинът го е водел на каишка и то не е застрашавало никой-нито човек,нито друго куче!Не е трябвало да бъде ритано!Не казвам,че извършителя трябва да лежи в затвора,но една солена глоба ще му се отрази добре!

    16:48 04.11.2026

  • 54 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    7 1 Отговор
    А човешко ли е всички от Парламента да убиват хората от народа, с техните кражби и постоянното вдигане на цените ⁉️ Това нормално ли е⁉️ За вас кучетата са по-важни от нас.

    Коментиран от #70

    16:48 04.11.2026

  • 55 Точно

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Спартак Българанов":

    Казано.Какви условия предлага,двустайна панелка за куче.Не е ли това тормоз за животното.Къде му е свободата.Обичам кучета,но откакто живея в апартамент,нямам.Не мога да причиня това първо,на животното и второ,на себе си.Всички,които,отглеждат животни в апартамент ,за мен измъчват животните…

    Коментиран от #79

    16:48 04.11.2026

  • 56 Куче животно

    6 0 Отговор
    И куче домашен любимец са съвсем различни понятия по естество и съдържание. Автора не е размислил достатъчно.

    Коментиран от #66

    16:51 04.11.2026

  • 57 Много ниско ниво

    5 6 Отговор
    Много ниско ниво на коментарите. Не съм изненадан. БГ все пак. И да се сърдите и да не съгласявате това е положението. Кучетата хапели хора! Ами защо не питате себе си тези кучета от къде дойдоха? От гората ли? От морето ли? От небето ли? Не искате да знаете. Не се интересувате? Тези кучета драги са били домашни кучета които някои безотговорник е изхвърлил на улицата защото няма смелостта и съзнанието да се грижи за тях. Затова са там на улицата. Затова се опитват да оцелеят. Затова са се задействали инстинктите на глутницата залегнали милиони години в борбата за оцеляване.

    Коментиран от #68, #75

    16:54 04.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 123

    5 0 Отговор
    Бъдете толкова милосърдни и към децата на България, колкото сте към кучетата, децата също ще усетят обичта ви и ви бъдат признателни.

    16:59 04.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ддд

    6 1 Отговор
    Ако беше наритал собственика, вместо кучето нямаше да разберем.

    17:01 04.11.2026

  • 63 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор
    Кристиянчо този е от твоите хора дето са против Украйна и помощите дето са за "традиционните семейни ценности" и православието и консерватизма ! И ти едно пишеш ама друго може да направиш,знам ли ! Та и при теб аршина е двоен ,а сега реви за човеколюбие като тоя преби горкото животинче !Ама нали сте ербапи и гледате лошо, на клипа се видя че собственика щеше да му свие сармите ! Та така !!

    17:05 04.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Когато

    2 1 Отговор
    се налага всеки ден да чистиш нечии изпражнения пред вратата си, човешкото постепенно преминава в изродско, още повече че няма и на кого да се оплачеш. Крайно време е общините да затегнат режима за кучетата и отпадъците им, ако не искат ескалация на проблема. И не е проблема дали си носиш торбичка за отпадъци, а дали я ползваш когато никой не те гледа?

    17:08 04.11.2026

  • 66 А може би

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Куче животно":

    няма с какво да размисли, а просто така се е изходил по въпроса.

    17:13 04.11.2026

  • 67 Абе

    3 0 Отговор
    Те хората помежду си не се обичат, искате кучетата са обичат.

    17:15 04.11.2026

  • 68 Е дай

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Много ниско ниво":

    тогава някое решение от Високо ниво, а тия неща де си ги драскал са ясни на всички.

    17:15 04.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Е как

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩":

    Това би трябвало да е най-човешкото, защото всички са гласували (имали са право да гласуват) за този парламент, а ти изказваш съмнение?

    17:21 04.11.2026

  • 71 ПО ПРИНЦИП Е ТАКА!

    2 0 Отговор
    НО драги мой аман от кучета в София, които си вършат работата навсякъде. Добре, че понякога някоя девойка събира това, което остава зад собственото й псе. Обичам кучета, имал съм, отглеждал съм, но напоследък нещата станаха нетърпими..

    17:25 04.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Квадрат 13

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "има":

    А сигурен ли сте, че всичките са били кучешки? Поне да бяхте настъпили някое, казват, че е на късмет. А по принцип съм за еманципацията. Не е редно хората да имат по-малко права от кучетата.

    17:31 04.11.2026

  • 75 Дядо Благо

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Много ниско ниво":

    И изводът ти какъв е? Виновни са кучкарите, които сега са гневни и протестират!
    Който иска куче, да се връща на село. Там, в двора да си гледат по 1 куче, но не повече!

    17:31 04.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ПЪЛНИ Глупости

    0 1 Отговор
    Хайде изплувалите разбирачи да се потапят ,дърпам синджира на казанчето!!

    17:34 04.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "От село":

    С повечето се разбираме. Има едно лошо!

    17:45 04.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не вервам!":

    Вероятно сте в неподходяща връзка!

    17:49 04.11.2026

  • 83 Замислен

    0 0 Отговор
    Ок,виждате 💩 на кучетата,а не виждате големите 💩 на политиците вече 37 г.От голямо,по-голямо.Как се казва да се бориш срещу Боко и Шиши например и да направиш сглобка?Или договорите за ефките и Боташ?Все 💩 за милиарди.

    17:58 04.11.2026

  • 84 Обичта към кучета води до

    1 0 Отговор
    Пълна изолация от хората (Антропофобия или тежка социална тревожност)
    Когато обичта към животното се използва като пълна замяна на човешките взаимоотношения поради страх, разочарование или травма от хората. Ако човек категорично откаже всякакъв социален контакт с човешки същества и се изолира единствено в компанията на животни, това може да бъде сигнал за депресия, социално разстройство или дълбока психологическа травма.

    Екстремна антропоморфизация
    Това е приписването на изцяло човешки характеристики, мотиви и нужди на животното (например третирането му като бебе или партньор до степен, в която се пренебрегват реалните му биологични нужди като вид). Това понякога маскира нереализирани емоционални дефицити (желание за родителство, партньорство), които човекът се страхува да потърси сред хората.

    18:08 04.11.2026