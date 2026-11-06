Как Кремъл смята да спечели от отслабения Тръмп

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Коментар на Иван Преображенски:

Официално Русия изразява предпазлива надежда, че и след поражението на Републиканската партия на междинните избори в САЩ Доналд Тръмп ще продължи "миротворческите си усилия" във връзка с Украйна. Неофициално в международните медии вече се обсъжда, че Путин искал да използва слабостта на Тръмп, за да постигне укрепване на позициите си за Украйна, а вероятно дори и снемане на санкциите. Два от трите танкера с дизел от Русия, изпратени към Америка в рамките на дизеловата сделка, сключена от Тръмп и Путин, изобщо няма да стигнат до САЩ.

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Санкциите против Кремъл са тема за Конгреса

Американската система на разделение на властите работи така, че Конгресът има само един основен инструмент срещу президента - налагането на бюджетни и финансови ограничения. Принципно би могъл да се реши и на импийчмънт, но за това демократите нямат нужния брой гласове в Сената дори след междинните избори. Така че няма съмнения - те ще се стараят максимално да използват финансовата юзда, за да сдържат президента.

Затова звучат съмнително предположенията, че сега Кремъл продължава да се надява някои от действащите санкции да бъдат отменени от Тръмп. Това е финансов инструмент и Конгресът най-вероятно ще може да блокира този вид решения.

Съвсем друг е въпросът с инициативите като закона за "адските санкции" срещу Русия и Иран на покойния сенатор Линдзи Греъм, блокиран от Тръмп. Това сега вече е възможно и е много вероятно Тръмп да бъде склонен към подобни решения по действащите санкции, макар и само за да се противопостави на демократите и в рамките на „пазарлъка" с Конгреса. Ако демократите блокират бюджетите му, той ще им блокира санкциите, след което едно решение може да бъде разменено за друго.

Мисля, че в момента Владимир Путин разчита именно на това. Той не е спрял да залага на Тръмп, като историята с уж водещата роля на Мелания Тръмп за краткосрочното хуманитарно примирие в Олешки само потвърждава това.

Путин е готов да даде "дружеско рамо" на Тръмп

Путин също така вероятно е готов да демонстрира, че може да даде рамо на Тръмп в борбата му с демократите в сферата на външната политика. Тя неизбежно ще бъде коригирана. Вече се носят слухове за възможната смяна на военния министър Пит Хегсет заради войната с Иран, която по общо мнение отслаби позициите на републиканците. И руският лидер усърдно показва, че може да бъде мостик към иранците.

Но няма съмнения, че Путин сега ще се опита да използва не само слабостта на Тръмп, но и на САЩ като цяло. С такъв Конгрес президентът трудно ще може да приема бързо решения. Така например преди никой не знаеше какво ще направят САЩ (т.е. лично Тръмп) в случай, че Русия реши да използва тактическо ядрено оръжие или при други случаи на рязко изостряне на ситуацията от страна на Кремъл, при това не толкова във войната срещу Украйна, но и в хибридната война, която Москва фактически вече води срещу Европа. А сега може да се каже точно - реакцията на американците няма да бъде бърза. Те първо ще трябва да се договорят помежду си.

След изборите в САЩ и Кремъл ще коригира политиката си

В съответствие с това Кремъл, естествено, също ще коригира външната си политика, провокирайки НАТО все по-нагло. Още сега бомбардировките срещу Украйна показват, че Путин фактически се връща към своята политика на ултиматуми. Едва ли има съмнения, че на тристранните преговори в Абу Даби на 10-11 ноември, ако се състоят, неговият помощник Владимир Медински ще заеме пределно твърда позиция. Русия може бързо да се концентрира и да се възползва от периодите на смени и утвърждаване на властта в демократичните държави, като ги използва, за да им нанесе (на тях или на Украйна, която подкрепят) максимални краткосрочни вреди.

Дружбата с Доналд Тръмп определено не се опира на искреност - това е класическа манипулация. Така че при тези обстоятелствата можем прогнозираме, че руският екип за контакти със САЩ ще се сдобие с някого, който да отговаря за неофициалните консултации с демократите. В крайна сметка и те трябва да са установили, че американците искат по-малко външна политика - както показаха на изборите. Кремъл вероятно ще се опита да трансформира тази тенденция в "по-малко подкрепа за Украйна". Навремето при републиканците този ход беше успешен.