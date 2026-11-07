Денков: Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга

Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга, а обяснението, че „камионът е повреден“, е една от очевидните лъжи на правителството. Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“ в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.
„Само преди няколко месеца ни се обясняваше, че истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 г.“, каза Денков. По думите му управляващите вече не могат да се оправдават с предишните кабинети. Той посочи Гълъб Донев като човека, който държи кормилото на управлението и може да промени курса.
Спор за равнището на дълга
Денков припомни, че до 2024 г. бюджетите са приключвали с дефицит под 3%, а заемите са били два пъти и половина по-малки от сегашните. Според него в продължение на четири години съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт е останало непроменено и България е била с най-ниския дълг в Европа.
„Задължение на управляващите е да престанат да се оправдават с предишните, да си хванат кормилото и да си натиснат спирачките там, където трябва“, заяви той. Денков обвърза ръста на външния дълг с политиката на правителствата през 2025 и 2026 г. и каза, че според прогнозата, на която се позовава, показателят може да достигне 37% от БВП през следващите две години.
Официалните разчети на Министерството на финансите са различни по отношение на конкретния показател. В средносрочната бюджетна прогноза е заложено външният държавен дълг да достигне 27,4% от БВП през 2027 г. и 30,3% през 2028 г. За общия държавен дълг прогнозата е за 33,2% от БВП през 2027 г. и 35,2% през 2028 г. Министерството представя проекта за Бюджет 2027 като рамка за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг.
Предупреждение за малките фирми
Денков постави акцент и върху липсата на антикризисен пакет за бизнеса. Той припомни, че през 2021-2022 г. са били въведени мерки за ограничаване на цената на електроенергията за фирмите и за по-бързо осигуряване на газ заради пандемията и енергийната криза.
Според него сега малките и средните предприятия могат да се окажат под силен натиск при получаването на сметките си за ток. „След няколко дни малките и средни фирми, като си получат сметките за ток, ще видят, че не могат да изкарат зимата“, каза Денков и попита дали управляващите ще помогнат на тези компании да преминат през трудния период.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Икономист
09:38 07.11.2026
3 Циник
09:39 07.11.2026
4 Хохо Бохо
09:40 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 гошо
Коментиран от #23
09:41 07.11.2026
7 Вуте
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Тук има приемственост спрямо политиката на ППДБ
09:41 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Оня
09:46 07.11.2026
10 !!!?
09:47 07.11.2026
11 ДАСКАЛ ГЕНЧО
Денков забрави как гладувахме при него, а той с булка си обикаляше Европа и Света.
Да се прибере в БАН и да си бърка материалите.
Това няма да го направи защото парите в НС са стократно повече от това което ще получи в БАН и там ще е господин никой. Или по-точно един от многото академици.
09:48 07.11.2026
12 виктория
09:49 07.11.2026
13 Точно от
Далеч преди въвеждането на еврото цените в България скочиха двойно!
Денков се прави на ударен, а Асен Василев е най- проваленият финансов министър на България- той отпуши дълговата спирала!
09:56 07.11.2026
14 КРАДЕМ НЕУМОРНО ДРУГАРИ
10:04 07.11.2026
15 Гълъба
10:09 07.11.2026
16 Стоянчо Пуканката
10:15 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Знаещ
Коментиран от #19
10:17 07.11.2026
19 Уффф,
До коментар #18 от "Знаещ":научете го тоя български де!
Направо е дразнещо човек да ви чете !
10:35 07.11.2026
20 жаокс
10:46 07.11.2026
21 Камиона
10:46 07.11.2026
22 Каквото и да пишете
Коментиран от #24
10:53 07.11.2026
23 Имаш нещо против сапуна?
До коментар #6 от "гошо":Сигурно не се къпеш?
10:54 07.11.2026
24 ьаполо
До коментар #22 от "Каквото и да пишете":Много добре си живеел??? Киро държа парапета на Лена, а сега сметката е за теб и децата ти. Много си бил "добре". Киро взе парата а ти викаи ура.
10:56 07.11.2026