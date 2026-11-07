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Денков: Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга

Денков: Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга

7 Ноември, 2026 09:35 732 24

  • бюджет 2027-
  • николай денков-
  • държавен дълг-
  • продължаваме промяната-
  • малък и среден бизнес

Николай Денков определи като „очевидна лъжа“ обяснението, че „камионът е повреден“. Той предупреди и за липсата на антикризисна подкрепа за малкия и средния бизнес

Денков: Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга, а обяснението, че „камионът е повреден“, е една от очевидните лъжи на правителството. Това заяви Николай Денков от „Продължаваме промяната“ в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

„Само преди няколко месеца ни се обясняваше, че истинският първи бюджет на това правителство ще бъде през 2027 г.“, каза Денков. По думите му управляващите вече не могат да се оправдават с предишните кабинети. Той посочи Гълъб Донев като човека, който държи кормилото на управлението и може да промени курса.

Спор за равнището на дълга

Денков припомни, че до 2024 г. бюджетите са приключвали с дефицит под 3%, а заемите са били два пъти и половина по-малки от сегашните. Според него в продължение на четири години съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт е останало непроменено и България е била с най-ниския дълг в Европа.

„Задължение на управляващите е да престанат да се оправдават с предишните, да си хванат кормилото и да си натиснат спирачките там, където трябва“, заяви той. Денков обвърза ръста на външния дълг с политиката на правителствата през 2025 и 2026 г. и каза, че според прогнозата, на която се позовава, показателят може да достигне 37% от БВП през следващите две години.

Официалните разчети на Министерството на финансите са различни по отношение на конкретния показател. В средносрочната бюджетна прогноза е заложено външният държавен дълг да достигне 27,4% от БВП през 2027 г. и 30,3% през 2028 г. За общия държавен дълг прогнозата е за 33,2% от БВП през 2027 г. и 35,2% през 2028 г. Министерството представя проекта за Бюджет 2027 като рамка за ограничаване на разходите, свиване на дефицита и намаляване на новия дълг.

Предупреждение за малките фирми

Денков постави акцент и върху липсата на антикризисен пакет за бизнеса. Той припомни, че през 2021-2022 г. са били въведени мерки за ограничаване на цената на електроенергията за фирмите и за по-бързо осигуряване на газ заради пандемията и енергийната криза.

Според него сега малките и средните предприятия могат да се окажат под силен натиск при получаването на сметките си за ток. „След няколко дни малките и средни фирми, като си получат сметките за ток, ще видят, че не могат да изкарат зимата“, каза Денков и попита дали управляващите ще помогнат на тези компании да преминат през трудния период.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Икономист

    16 3 Отговор
    Асан василев тегли 8 милиарда за пенсии: имаме носък дълг няма проблеми. Радев тегли 8 милиарда за магистрали и инвестиции: ЗАГРОБИХА ДЪРЖАВАТА!

    09:38 07.11.2026

  • 3 Циник

    19 5 Отговор
    Фалшивият академик вече го видяхме колко го разбира управлението- кръгла нула. И него ли сега ще разхождат по телевизиите както правят с мумията на Иван Костов.

    09:39 07.11.2026

  • 4 Хохо Бохо

    20 5 Отговор
    Точно този охлюв лъга за предишните бюджети и прикрива дефицит за да ни ограби чрез еврозоната. Трябва да бъде съден

    09:40 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гошо

    14 5 Отговор
    Изсъхналият сапунен академик е смешен.

    Коментиран от #23

    09:41 07.11.2026

  • 7 Вуте

    9 3 Отговор
    Бюджет 2027 не овладява ръста на дълга
    ---------
    Тук има приемственост спрямо политиката на ППДБ

    09:41 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оня

    11 1 Отговор
    А бе академика" да не би да е изтекла давността на вашите поразии че викаш да не се оправдават с предишните? Малко неудобни ама да те питам,кой беше тоя дето пръсна 9 милярда за девет дни? Има и още въпроси ама този като за начало!

    09:46 07.11.2026

  • 10 !!!?

    0 0 Отговор
    Радев: Дай ми Кеш за Бюджет, пък ме хвърли на Смет !!!?

    09:47 07.11.2026

  • 11 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    8 3 Отговор
    АКАДЕМИК - това не е научно звание , а диагноза.
    Денков забрави как гладувахме при него, а той с булка си обикаляше Европа и Света.
    Да се прибере в БАН и да си бърка материалите.
    Това няма да го направи защото парите в НС са стократно повече от това което ще получи в БАН и там ще е господин никой. Или по-точно един от многото академици.

    09:48 07.11.2026

  • 12 виктория

    6 2 Отговор
    тая булка денков що не седи при мъжа си!!!

    09:49 07.11.2026

  • 13 Точно от

    9 1 Отговор
    Шарлатаните на Радев- ППДБ, започнаха трупането на външен дълг и високият бюджетен дефицит, а с тях и инфлацията и скъпотията.

    Далеч преди въвеждането на еврото цените в България скочиха двойно!

    Денков се прави на ударен, а Асен Василев е най- проваленият финансов министър на България- той отпуши дълговата спирала!

    09:56 07.11.2026

  • 14 КРАДЕМ НЕУМОРНО ДРУГАРИ

    6 2 Отговор
    Бюджетът е анти народен! Цялата тежест пада на обикновения българин! Вместо 692 евро минимална заплата(по старата формула) – 660евро. На последно място в Европа по заплати, на ПЪРВО, по Неравенство на ДОХОДИТЕ! Увеличението на пенсиите няма да покрие инфлацията. Увеличени данъци, Винетки, такси! Особено, за крадците в Общините ! Къде отиват многото милиарди? При същите крадливи партийни фирми, както до сега! Няма работещо Правосъдие, няма един осъден за корупция

    10:04 07.11.2026

  • 15 Гълъба

    1 1 Отговор
    ястреб няма да стане. Това е проблема на бюджета. Вместо да защити закриване на задължителното второ пенсионно осигуряване, той се покри в храстите. Нас-кучета ни яли. А тоя комплекса на снимката, заедно с драгалевския-да хранят свинете в Белене.

    10:09 07.11.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Пунта-мара бюджет на шменти-капели държава. Дано да стане някакво чудо та да оцелее Татковината! Бог да пази България!

    10:15 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Знаещ

    2 1 Отговор
    Дългът на Китай и на Полша е към 70% от БВП. На България към 30%. Държавният дълг държи капитализма да не изгние. Американският и Японският спасява светът. Ирландия има 1000% външен дълг, Люксембург 4000%, богатите страни в ЕС имат 500% външен дълг. Държавният дълг в Люксембург е колкото българския, държавен дълг процент от БВП. Но Люксембург компенсира ниският държавен дълг с огромен частен дълг, от което държавата пълни бюджетът. Частен дълг на домакинство България е в пъти по-ниско от Китай.

    Коментиран от #19

    10:17 07.11.2026

  • 19 Уффф,

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Знаещ":

    научете го тоя български де!

    Направо е дразнещо човек да ви чете !

    10:35 07.11.2026

  • 20 жаокс

    0 1 Отговор
    ГЕРБ, ПП и ДБ педофили и другата свиня, докато са се гушкали са излъгали с 2,5 милиарда евро с бюджета. Лъжци. Защо не са в затвора??? Има доклад от сметната палата където се вижда че са лъгали. Съд, Прокурор, ДАНС, МВР къде сте бре??? Искате ли заплати??? Защо тези престъпници са на свобода??? Направили са престъпление към закона за държавния бюджет и са ощетили България с 2,5 милиарда евро- особенно големи размери. Защо сапуна дава интервюта??? Защо не чука камъни??? Престъпник. Вкараха ни в "клуба на фалиралите" и цените са х2 най малко??? Защо са на свобода??? Лъжци. Слава на Господ Иисус Христос има доклад от сметната палата. Има доказателства.

    10:46 07.11.2026

  • 21 Камиона

    1 1 Отговор
    не ви искам оставката, просто искам да преминете всички на минималното възнаграждение.

    10:46 07.11.2026

  • 22 Каквото и да пишете

    1 1 Отговор
    При Киро се живееше най-добре.Икономипеските показатели бяха най- добри от целия преход,а доходите най- високи.Ако не беше Асен Василев още щяхте да работите за 400 ЛЕВА,а пенсиите по 200!лв.

    Коментиран от #24

    10:53 07.11.2026

  • 23 Имаш нещо против сапуна?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "гошо":

    Сигурно не се къпеш?

    10:54 07.11.2026

  • 24 ьаполо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Каквото и да пишете":

    Много добре си живеел??? Киро държа парапета на Лена, а сега сметката е за теб и децата ти. Много си бил "добре". Киро взе парата а ти викаи ура.

    10:56 07.11.2026