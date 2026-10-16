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Мария Захарова: Няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в Черно море
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в Черно море

16 Октомври, 2026 21:56 943 49

  • мария захарова-
  • кораби-
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  • черно море-
  • румен радев

Руският дипломат посочи разговор между Елеонора Митрофанова и Румен Радев като основание за оценката

Мария Захарова: Няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в Черно море - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няма доказателства за участие на която и да е страна в атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Скорошният инцидент в изключителната икономическа зона на България беше обсъден на среща, проведена на 13 октомври между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев. Обобщението на този разговор е, че в момента няма доказателства за участие на която и да е страна в ударите по корабите“, каза Захарова.

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Атаките край Бяла

Срещата между Митрофанова и Радев се състоя след поредна атака с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. Седмица по-рано други два търговски кораба бяха атакувани на около 70 морски мили източно от града.

По време на разговора Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Тя е уверила премиера, че няма информация за атаки срещу България.

Различията в позициите

Българският премиер Румен Радев заяви пред парламента, че Русия вероятно стои зад атаките, но призна, че това не може да бъде доказано. „Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, тъй като резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия, но проблемът е, че не можем да го докажем“, каза Радев.

Така руската и българската позиция се разминават в оценката за вероятния извършител, но и двете страни признават, че към момента няма доказателства, които да установят отговорността за ударите.

България е поискала международна помощ за разследването, както и подкрепа от НАТО за засилване на наблюдението и за подобряване на способностите за реакция при атаки с дронове.

Източници: focus-news.net, nova.bg, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Пфу

    17 14 Отговор
    По нагал от руснак са само бг русофилите готови да предадат родину на окупатора 🦁

    Коментиран от #47

    21:58 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прието

    10 7 Отговор
    Вярваме 🤡

    21:59 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Независимите свободни западни медии:

    7 3 Отговор
    Сорос стои зад атаките по украинските кораби.

    22:02 16.10.2026

  • 16 Винаги

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    съм знаел,че има т рол ове,които използват по няколко ника!

    Коментиран от #37

    22:04 16.10.2026

  • 17 Мунчо

    9 5 Отговор
    Няма доказателства кой потопи крайцера Москва.Ули да украинците или да руснаците.50:50

    22:06 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 интереса и феса

    6 9 Отговор
    Ако дроновете са украинска провокация, те ще постигнат само поредно заклеймяване на репутацията на Путин, но в добавка ще постигнат прекратяване на украинския износ на жито с кораби през Черно море срещу валута за купуване на американско оръжие. За грешка, 6 атакувани кораба са твърде много, затова е пределно ясно, че атаките срещу кораби към и от Украйна е руско мероприятие.

    Коментиран от #26

    22:09 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Точен

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "Точен":

    Няма значение, какво е имало в корабите. Важно е кой е потопил корабите. Защото това е тероризъм от доста високо ниво.

    22:10 16.10.2026

  • 26 Няма ако

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "интереса и феса":

    Всички имат снимки, кой е агресора. На лъжата краката са къси.

    22:11 16.10.2026

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  • 33 АЛКОХОЛ

    5 10 Отговор
    И ТОТАЛНА ЛИПСА
    НА УМСТВЕН КАПАЦИТЕТ.

    ЗАХАРОВА
    Е ЖИВ ПРИМЕР ЗА ТОВА

    КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ.

    22:18 16.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ИЛИЯ ТОПУРА

    3 8 Отговор
    МАША АЛКАША

    ДА МЕ ФАНЕ ЗА ТОПУРА.

    22:19 16.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 40 версия

    4 2 Отговор
    Както се казва: двама се карат, трети печели

    22:26 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Леле - леле ! 🤔

    5 8 Отговор
    Явно "евроатлантиците " мама.как да оборят думите на Мария Захарова .😀 Пак са натъпкали под статията познати копи-пейстове срещу Русия , че и срещу факти .

    22:28 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Може дс е пусната подводница

    1 1 Отговор
    С дронове на борда и торпеда

    Коментиран от #48

    22:43 16.10.2026

  • 46 Вероятно британците

    0 1 Отговор
    с до болка познатите им номера.
    Това че ставаше дума първия път за морски дронове ги издаде. После обаче са се усетили а и те напоследък произвеждат и насочват "украинските"фърчила"

    22:59 16.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Може дс е пусната подводница":

    или миниране на корабите

    23:04 16.10.2026

  • 49 Трагедия

    0 1 Отговор
    Няма по-безпомощно и жалко правителство в България.
    Ето, дори пияната Маша Захарова си прави бъзици с нас!

    23:09 16.10.2026

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