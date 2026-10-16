Мария Захарова: Няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в Черно море

Няма доказателства за участие на която и да е страна в атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
„Скорошният инцидент в изключителната икономическа зона на България беше обсъден на среща, проведена на 13 октомври между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев. Обобщението на този разговор е, че в момента няма доказателства за участие на която и да е страна в ударите по корабите“, каза Захарова.
Атаките край Бяла
Срещата между Митрофанова и Радев се състоя след поредна атака с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. Седмица по-рано други два търговски кораба бяха атакувани на около 70 морски мили източно от града.
По време на разговора Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Тя е уверила премиера, че няма информация за атаки срещу България.
Различията в позициите
Българският премиер Румен Радев заяви пред парламента, че Русия вероятно стои зад атаките, но призна, че това не може да бъде доказано. „Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, тъй като резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия, но проблемът е, че не можем да го докажем“, каза Радев.
Така руската и българската позиция се разминават в оценката за вероятния извършител, но и двете страни признават, че към момента няма доказателства, които да установят отговорността за ударите.
България е поискала международна помощ за разследването, както и подкрепа от НАТО за засилване на наблюдението и за подобряване на способностите за реакция при атаки с дронове.
Източници: focus-news.net, nova.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Пфу
Коментиран от #47
21:58 16.10.2026
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9 Прието
21:59 16.10.2026
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15 Независимите свободни западни медии:
22:02 16.10.2026
16 Винаги
До коментар #8 от "Сатана Z":съм знаел,че има т рол ове,които използват по няколко ника!
Коментиран от #37
22:04 16.10.2026
17 Мунчо
22:06 16.10.2026
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23 интереса и феса
Коментиран от #26
22:09 16.10.2026
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25 Точен
До коментар #22 от "Точен":Няма значение, какво е имало в корабите. Важно е кой е потопил корабите. Защото това е тероризъм от доста високо ниво.
22:10 16.10.2026
26 Няма ако
До коментар #23 от "интереса и феса":Всички имат снимки, кой е агресора. На лъжата краката са къси.
22:11 16.10.2026
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33 АЛКОХОЛ
НА УМСТВЕН КАПАЦИТЕТ.
ЗАХАРОВА
Е ЖИВ ПРИМЕР ЗА ТОВА
КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ.
22:18 16.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ФАНЕ ЗА ТОПУРА.
22:19 16.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 версия
22:26 16.10.2026
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42 Леле - леле ! 🤔
22:28 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Може дс е пусната подводница
Коментиран от #48
22:43 16.10.2026
46 Вероятно британците
Това че ставаше дума първия път за морски дронове ги издаде. После обаче са се усетили а и те напоследък произвеждат и насочват "украинските"фърчила"
22:59 16.10.2026
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48 Хмм
До коментар #45 от "Може дс е пусната подводница":или миниране на корабите
23:04 16.10.2026
49 Трагедия
Ето, дори пияната Маша Захарова си прави бъзици с нас!
23:09 16.10.2026