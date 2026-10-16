Мария Захарова: Няма доказателства кой стои зад ударите по кораби в Черно море

Няма доказателства за участие на която и да е страна в атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Това заяви говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

„Скорошният инцидент в изключителната икономическа зона на България беше обсъден на среща, проведена на 13 октомври между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев. Обобщението на този разговор е, че в момента няма доказателства за участие на която и да е страна в ударите по корабите“, каза Захарова.

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Атаките край Бяла

Срещата между Митрофанова и Радев се състоя след поредна атака с дронове срещу два търговски кораба край Бяла. Седмица по-рано други два търговски кораба бяха атакувани на около 70 морски мили източно от града.

По време на разговора Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Тя е уверила премиера, че няма информация за атаки срещу България.

Различията в позициите

Българският премиер Румен Радев заяви пред парламента, че Русия вероятно стои зад атаките, но призна, че това не може да бъде доказано. „Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, тъй като резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия, но проблемът е, че не можем да го докажем“, каза Радев.

Така руската и българската позиция се разминават в оценката за вероятния извършител, но и двете страни признават, че към момента няма доказателства, които да установят отговорността за ударите.

България е поискала международна помощ за разследването, както и подкрепа от НАТО за засилване на наблюдението и за подобряване на способностите за реакция при атаки с дронове.

Източници: focus-news.net, nova.bg, apnews.com