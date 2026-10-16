Как Русия се опитва да подчини България и Румъния

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Ролята на руските активи в европейската политика е разписана преди десетилетия в съветските учебници по военно дело, както и в съветските "руководства" по диверсии и саботажи. Военните учебници се публикуваха от Министерството на отбраната на СССР. Диверсионните "руководства" се пишеха от КГБ, но се публикуваха в ограничен тираж под шапката на институт "Маркс-Енгелс-Ленин" (ИМЕЛ).

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Военните учебници съм ги изучавал, докато бях в армията. Достъп до "Руководствата" получих по-късно.

Как Русия прилага своите "клещи"?

Съветската военна стратегия, следвана от руснаците и до днес, се опира на концепцията за "флангов обход" или за по-лесно - "клещи". Идеята е, че ако искаш да превземеш нещо, трябва да го обградиш отляво и отдясно, а докато противникът е зает по фланговете си, нанасяш удар в центъра.

При тактическите "клещи", ако искаш да превземеш Ахтопол, да речем, го обграждаш на юг през Синеморец и на север през Варвара. При оперативни "клещи" превземаш Бургас, като го обграждаш от юг през Созопол и от север през Поморие. Стратегически са "клещите", които руснаците се опитаха да приложат към Украйна през пролетта на 2022 година - удар от север към Киев и от югоизток към Херсон, при удар по центъра от север към Харков.

Геополитически "клещи" в днешните условия биха изглеждали така: руски удар на север през Балтийските републики в посока Полша; удар на юг през Румъния и България по посока Западните Балкани и Австрия; удар в центъра по Унгария и Словакия в посока Германия.

В един идеален за руснаците свят, северният и южният удар се случват едновременно. Но светът не е идеален, особено за тях. Балтийците са се въоръжили до зъби и са готови за отпор. Не е готова за съпротива южната "клещ" - България и Румъния. И тази част от Европа става мишена. Точно това се случва в последната седмица с най-вероятните руски удари по морски цели в български и румънски води.

Стратегията да бъдат подчинени България и Румъния

Тук вече в наръчниците на КГБ има разписана роля за руските активи в европейската политика: да работят за подкопаване на волята за съпротива в европейските общества. Близката задача е спиране на подкрепата за Украйна, всяване на страх и подпомагане на руснаците да преминат през украинската територия и да излязат на границите на бившия "социалистически лагер". При това положение военните удари по фланга няма да бъдат пресрещнати с решителен отпор.

"Руководствата" по диверсии и саботаж, публикувани под шапката на ИМЕЛ, описват онези диверсионни и саботажни действия, които трябва да се проведат в набелязаните за нападение държави, така щото техните общества да бъдат лишени от волята и способността за съпротива срещу бъдещите "клещи".

Първата фаза се състои от провокации извън суверенна територия, без руснаците да си признават, че са техни. При втората фаза провокациите са в суверенна територия и руснаците правят така, че да се разбере, че са те. Третата фаза се състои в открит военен удар по цел на суверенна територия. Четвъртата фаза е политическа: пропагандно усилие в набелязаните страни за убеждаване на гражданството да даде властта в ръцете на проруски политици, които да бъдат допуснати от Кремъл да молят за милост.

Сами преценете в коя фаза се намира България в момента.

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