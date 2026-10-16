Как Русия се опитва да подчини България и Румъния

Ролята на руските активи в европейската политика е разписана преди десетилетия в съветските учебници по военно дело, както и в съветските "руководства" по диверсии и саботажи. Военните учебници се публикуваха от Министерството на отбраната на СССР. Диверсионните "руководства" се пишеха от КГБ, но се публикуваха в ограничен тираж под шапката на институт "Маркс-Енгелс-Ленин" (ИМЕЛ).
Военните учебници съм ги изучавал, докато бях в армията. Достъп до "Руководствата" получих по-късно.
Как Русия прилага своите "клещи"?
Съветската военна стратегия, следвана от руснаците и до днес, се опира на концепцията за "флангов обход" или за по-лесно - "клещи". Идеята е, че ако искаш да превземеш нещо, трябва да го обградиш отляво и отдясно, а докато противникът е зает по фланговете си, нанасяш удар в центъра.
При тактическите "клещи", ако искаш да превземеш Ахтопол, да речем, го обграждаш на юг през Синеморец и на север през Варвара. При оперативни "клещи" превземаш Бургас, като го обграждаш от юг през Созопол и от север през Поморие. Стратегически са "клещите", които руснаците се опитаха да приложат към Украйна през пролетта на 2022 година - удар от север към Киев и от югоизток към Херсон, при удар по центъра от север към Харков.
Геополитически "клещи" в днешните условия биха изглеждали така: руски удар на север през Балтийските републики в посока Полша; удар на юг през Румъния и България по посока Западните Балкани и Австрия; удар в центъра по Унгария и Словакия в посока Германия.
В един идеален за руснаците свят, северният и южният удар се случват едновременно. Но светът не е идеален, особено за тях. Балтийците са се въоръжили до зъби и са готови за отпор. Не е готова за съпротива южната "клещ" - България и Румъния. И тази част от Европа става мишена. Точно това се случва в последната седмица с най-вероятните руски удари по морски цели в български и румънски води.
Стратегията да бъдат подчинени България и Румъния
Тук вече в наръчниците на КГБ има разписана роля за руските активи в европейската политика: да работят за подкопаване на волята за съпротива в европейските общества. Близката задача е спиране на подкрепата за Украйна, всяване на страх и подпомагане на руснаците да преминат през украинската територия и да излязат на границите на бившия "социалистически лагер". При това положение военните удари по фланга няма да бъдат пресрещнати с решителен отпор.
"Руководствата" по диверсии и саботаж, публикувани под шапката на ИМЕЛ, описват онези диверсионни и саботажни действия, които трябва да се проведат в набелязаните за нападение държави, така щото техните общества да бъдат лишени от волята и способността за съпротива срещу бъдещите "клещи".
Първата фаза се състои от провокации извън суверенна територия, без руснаците да си признават, че са техни. При втората фаза провокациите са в суверенна територия и руснаците правят така, че да се разбере, че са те. Третата фаза се състои в открит военен удар по цел на суверенна територия. Четвъртата фаза е политическа: пропагандно усилие в набелязаните страни за убеждаване на гражданството да даде властта в ръцете на проруски политици, които да бъдат допуснати от Кремъл да молят за милост.
Сами преценете в коя фаза се намира България в момента.
Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Анонимен
17:38 16.10.2026
4 бой и т.н.
17:39 16.10.2026
5 поредната
на която всички вярваме
Коментиран от #43
17:40 16.10.2026
6 Точен
Коментиран от #15
17:43 16.10.2026
7 Промяната
17:45 16.10.2026
8 Сатана Z
Работа за всички за да нахраним СССР ,който изкупуваше продукцията на стотиците предприятия заети в хранително-вкусовата промишленост.Даваше ни евтини ресурси за да може да захранваме заводи,градове ,села с евтина енергия,а парното беше на символична цена.Безплатно здравеопазване и образование
Коментиран от #12, #14, #33
17:45 16.10.2026
9 Сатана Z
17:47 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Евтино
До коментар #8 от "Сатана Z":за кого? А убийствата, сплашванията, забраната да си смениш местоработат и жителството. Невъзможността да напуснеш съветския концлагер България. Мнооого гот, няма що.
Коментиран от #21
17:51 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Атлантически оксиморон
17:53 16.10.2026
17 Само
17:59 16.10.2026
18 аФтора, кой Е
18:00 16.10.2026
19 Емил
18:00 16.10.2026
20 Никога отново
Коментиран от #40
18:02 16.10.2026
21 Я повтори
До коментар #14 от "Евтино":пак за сплашванията да напуснеш работа!?!? Сменил съм над 10 предприятия по време на соца! Тази вечер напускам утре сутрин съм на работа на ново място а не като сега а напусна а постоянно безработен!
18:05 16.10.2026
22 Дзак
Коментиран от #23
18:06 16.10.2026
23 Анонимен
До коментар #22 от "Дзак":Какъв е бил в армията и какъв след армията?
18:07 16.10.2026
24 Какво да коментира човек?
Малее, ле-лее, какво готвили руснаците?!
Страшно! Злокобно! Хм! И ужасно влажно.
Тее за такива "статии" българинът има поговорката "Да се смееш ли, да плачеш ли?" И не толкова заради самата статия, а заради "автора, автора!"
А де го афторът?!
18:08 16.10.2026
25 Всички българи ги имаме
18:08 16.10.2026
26 Ветеран от протеста
18:09 16.10.2026
27 Добрю утрю
18:11 16.10.2026
28 Ние
Коментиран от #45
18:13 16.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 СПОКО
18:15 16.10.2026
31 Пишете си ДВ ...пишете си
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
Коментиран от #35
18:18 16.10.2026
32 БАНко
18:18 16.10.2026
33 Мусорчик
До коментар #8 от "Сатана Z":Какво беше зле? Ами дрехите, обувките, колите, транспорта, пътищата, жилищата, черната и бяла техника, инструментите, влаковете, самолетите, трамваите, тролеите, мебелите. Абсолютно всичко без храната, защото тогава нямаше технологии, за да я прецакаме и нея. И най-важното - нямахме свобода.
Коментиран от #37, #38
18:18 16.10.2026
34 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Нямат никакъв шанс.
Не ги ли виждате на русофилистичните сборища колко и какви oтpenки се събират ?
Костя Копейкин не може да събере 30 човека.
18:23 16.10.2026
35 Относно мисията за охрана на концлагера
До коментар #31 от "Пишете си ДВ ...пишете си":„Ашраф“ в Ирак е редно да припомня и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев е един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" !
18:23 16.10.2026
36 Развалено Зеле !
18:24 16.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 А сега
До коментар #33 от "Мусорчик":Си свободен? За това четеш тия глупости за " свободни" хора?
18:25 16.10.2026
39 шаа
18:26 16.10.2026
40 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #20 от "Никога отново":Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!
18:27 16.10.2026
41 КИРО ЖЪРТЪ
БЪДЕ. ПРЕСТЪПНА И. УМИШЛЕНА БЕЗПОМОЩНОСТ. И. НЕКАДЪРНОСТ. И. НАЙ. ВЕЧЕ. УМИШЛЕНО. БЕЗДЕЙСТВИЕ. И.
СЪДЕЙСТВИЕ. НА. САБОТЬОРИТЕ.
18:27 16.10.2026
42 Усещане нямате ли колеги че ДВ
18:27 16.10.2026
43 това
До коментар #5 от "поредната":не е пропаганда а от учебниците на кгб за превземане на европа като цяло.. Те всички политици го казват а ти още верваш на путин че не е луд да нападса украйна. Проблема тук е че учебниците са стари и точно украйна ги осъвременява А и руснаците ги е шубе да ни нападнат отново по море.А до въоръжена румъния няма как да се доберат. Всъщност само през трупа на зеленски както ги реди едни теории, рошавия хамериканец дето ще загуби и републиканците като съюзници...тоя е пътник отвсекъде,а след него и путин и света мирясва
Коментиран от #46
18:27 16.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 това
До коментар #28 от "Ние":изобщо не е верно. Ако изопбщо си бил в армията българската армия щеше да остане в казармите и след 45 минути по часовник руския десант е тук, Нищо че се говореше че щели турци да ни нападат а ние да сме ги чакали само 45 минути. И ЗОБЩО е ставало въпрос при преврат на БАЙ ТОШО и преврата почна от москва,,, затова ни е такова дереджето в момента
18:32 16.10.2026
46 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #43 от "това":До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
Това за вековната цел на Русия/СССР съм го запомнил от лекторите на ЦК на БКП...
Коментиран от #48
18:35 16.10.2026
47 Сега ги гледам
18:36 16.10.2026
48 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #46 от "ПРИПОМНЯНЕ":да добавя:... по време на тези лекции се забраняваше да се водят записки!
18:38 16.10.2026