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Как Русия се опитва да подчини България и Румъния
  Тема: Украйна

Как Русия се опитва да подчини България и Румъния

16 Октомври, 2026 17:33 917 48

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  • владимир путин

Още в старите руски "руководства" по диверсии и саботаж е описана стратегията на Москва - първо са провокациите извън територията на държава, после в самата нея, а накрая - убеждаване на гражданите да ѝ предадат властта

Как Русия се опитва да подчини България и Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ролята на руските активи в европейската политика е разписана преди десетилетия в съветските учебници по военно дело, както и в съветските "руководства" по диверсии и саботажи. Военните учебници се публикуваха от Министерството на отбраната на СССР. Диверсионните "руководства" се пишеха от КГБ, но се публикуваха в ограничен тираж под шапката на институт "Маркс-Енгелс-Ленин" (ИМЕЛ).

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Военните учебници съм ги изучавал, докато бях в армията. Достъп до "Руководствата" получих по-късно.

Как Русия прилага своите "клещи"?

Съветската военна стратегия, следвана от руснаците и до днес, се опира на концепцията за "флангов обход" или за по-лесно - "клещи". Идеята е, че ако искаш да превземеш нещо, трябва да го обградиш отляво и отдясно, а докато противникът е зает по фланговете си, нанасяш удар в центъра.

При тактическите "клещи", ако искаш да превземеш Ахтопол, да речем, го обграждаш на юг през Синеморец и на север през Варвара. При оперативни "клещи" превземаш Бургас, като го обграждаш от юг през Созопол и от север през Поморие. Стратегически са "клещите", които руснаците се опитаха да приложат към Украйна през пролетта на 2022 година - удар от север към Киев и от югоизток към Херсон, при удар по центъра от север към Харков.

Геополитически "клещи" в днешните условия биха изглеждали така: руски удар на север през Балтийските републики в посока Полша; удар на юг през Румъния и България по посока Западните Балкани и Австрия; удар в центъра по Унгария и Словакия в посока Германия.

В един идеален за руснаците свят, северният и южният удар се случват едновременно. Но светът не е идеален, особено за тях. Балтийците са се въоръжили до зъби и са готови за отпор. Не е готова за съпротива южната "клещ" - България и Румъния. И тази част от Европа става мишена. Точно това се случва в последната седмица с най-вероятните руски удари по морски цели в български и румънски води.

Стратегията да бъдат подчинени България и Румъния

Тук вече в наръчниците на КГБ има разписана роля за руските активи в европейската политика: да работят за подкопаване на волята за съпротива в европейските общества. Близката задача е спиране на подкрепата за Украйна, всяване на страх и подпомагане на руснаците да преминат през украинската територия и да излязат на границите на бившия "социалистически лагер". При това положение военните удари по фланга няма да бъдат пресрещнати с решителен отпор.

"Руководствата" по диверсии и саботаж, публикувани под шапката на ИМЕЛ, описват онези диверсионни и саботажни действия, които трябва да се проведат в набелязаните за нападение държави, така щото техните общества да бъдат лишени от волята и способността за съпротива срещу бъдещите "клещи".

Първата фаза се състои от провокации извън суверенна територия, без руснаците да си признават, че са техни. При втората фаза провокациите са в суверенна територия и руснаците правят така, че да се разбере, че са те. Третата фаза се състои в открит военен удар по цел на суверенна територия. Четвъртата фаза е политическа: пропагандно усилие в набелязаните страни за убеждаване на гражданството да даде властта в ръцете на проруски политици, които да бъдат допуснати от Кремъл да молят за милост.

Сами преценете в коя фаза се намира България в момента.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

Източник: www.dw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    23 6 Отговор
    А какво ще кажете за когато урсула искаше да накаже цял федерален регион на Германия заради "неправлино" гласуване?

    17:38 16.10.2026

  • 4 бой и т.н.

    20 6 Отговор
    Кефя се на тези специалисти ,че Путин не ги оставя сън да спат , а явно са и мазохисти защото това им се иска !!

    17:39 16.10.2026

  • 5 поредната

    20 6 Отговор
    много остроумна пропаганда
    на която всички вярваме

    Коментиран от #43

    17:40 16.10.2026

  • 6 Точен

    20 7 Отговор
    Не чета и буква от "Дойче веле".

    Коментиран от #15

    17:43 16.10.2026

  • 7 Промяната

    8 4 Отговор
    А що не изкарате наръчниците на БНД и ЩАЗИ?

    17:45 16.10.2026

  • 8 Сатана Z

    20 8 Отговор
    И какво беше зле когато бяхме с Русия?
    Работа за всички за да нахраним СССР ,който изкупуваше продукцията на стотиците предприятия заети в хранително-вкусовата промишленост.Даваше ни евтини ресурси за да може да захранваме заводи,градове ,села с евтина енергия,а парното беше на символична цена.Безплатно здравеопазване и образование

    Коментиран от #12, #14, #33

    17:45 16.10.2026

  • 9 Сатана Z

    19 6 Отговор
    Русия не въведе рублата в България за разплащане,ама Европейския Райх ни наложи еврото ,искаме или не,никой не ни пита.

    17:47 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Евтино

    6 13 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    за кого? А убийствата, сплашванията, забраната да си смениш местоработат и жителството. Невъзможността да напуснеш съветския концлагер България. Мнооого гот, няма що.

    Коментиран от #21

    17:51 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Атлантически оксиморон

    8 2 Отговор
    Не разбирам като България е подчинена защо нашите управляващи казват да на американците още преди да са ги питали?Май са подчинени на американците а вие ни баламосвате.

    17:53 16.10.2026

  • 17 Само

    9 2 Отговор
    празнословна пропаганда на фона на действията на фашистите в Украйна! Те взривяват кораби в наши води и Ви цитират измислени стратегии...

    17:59 16.10.2026

  • 18 аФтора, кой Е

    6 1 Отговор
    Кой е този гений на анализа, дето е учил от руските военни учебници и тайни ръководства на КГБ

    18:00 16.10.2026

  • 19 Емил

    8 5 Отговор
    А за това, че САЩ е подчинил цяла Европа и иска да подчини целия свят кога ще има статия? Коя друга страна отвлича с военна сила действащ президент на друга страна (Венецуела)? Промиване мозъците, че Русия искала да ни подчини...Русия искаше да построи АЕЦ Белене, но дойде американеца и каза НЕ! И така стана.

    18:00 16.10.2026

  • 20 Никога отново

    6 5 Отговор
    Русия няма да подчини никога отново България. Много да внимават всички местни пумиари, които им е през ум идеята това да се случи и по този начин да вземат или да останат във властта. Този път не! Нямам страх от Русия, нито от друга държава.

    Коментиран от #40

    18:02 16.10.2026

  • 21 Я повтори

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евтино":

    пак за сплашванията да напуснеш работа!?!? Сменил съм над 10 предприятия по време на соца! Тази вечер напускам утре сутрин съм на работа на ново място а не като сега а напусна а постоянно безработен!

    18:05 16.10.2026

  • 22 Дзак

    7 1 Отговор
    Простотии!

    Коментиран от #23

    18:06 16.10.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    Какъв е бил в армията и какъв след армията?

    18:07 16.10.2026

  • 24 Какво да коментира човек?

    6 1 Отговор
    "...удар на юг през Румъния и България по посока Западните Балкани и Австрия; удар в центъра по Унгария и Словакия в посока Германия..."

    Малее, ле-лее, какво готвили руснаците?!
    Страшно! Злокобно! Хм! И ужасно влажно.
    Тее за такива "статии" българинът има поговорката "Да се смееш ли, да плачеш ли?" И не толкова заради самата статия, а заради "автора, автора!"
    А де го афторът?!

    18:08 16.10.2026

  • 25 Всички българи ги имаме

    5 1 Отговор
    Под възглавницата тея съветските "руководства" по диверсии и саботажи ! И ви почваме атлантенцаааа. Бягайте у Аржентина до де е време послушайте кво ви казват от ДВ

    18:08 16.10.2026

  • 26 Ветеран от протеста

    9 2 Отговор
    Не разбрахте ли че ни вкараха в Нато само за да ни хвърлят във война срещу Русия и да изгорим първи .

    18:09 16.10.2026

  • 27 Добрю утрю

    7 0 Отговор
    Че много ясно че "военните удари по фланга няма да бъдат пресрещнати с решителен отпор" С хляб и сол ще посрещнем братушките естествено и ще ги помолим Дунав Мост да ремонтират щото и за тва не ставаме даже.

    18:11 16.10.2026

  • 28 Ние

    8 1 Отговор
    сме под членени от 37 години, ако Русия иска да ни подчини тя отдавна би го направила още през комунизма. Русия нямаше военни бази, сега имаме чужди. Ако това не е подчинение, кое е?

    Коментиран от #45

    18:13 16.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 СПОКО

    4 0 Отговор
    Ами те писачите в ДВ са професионалисти. За каквото им плащат за такова пишат.Разбирам ги. Даже ги оважавам.Утре Алис Вайдел като вземе властта и ще им даде друго задание и така.

    18:15 16.10.2026

  • 31 Пишете си ДВ ...пишете си

    7 0 Отговор
    Аз пък пак да припомня за по младите че всички до една"Мисии на българската армия" в състава на терористичното НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    Коментиран от #35

    18:18 16.10.2026

  • 32 БАНко

    2 1 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПАК ЛИ ДОЙЧЕТО???

    18:18 16.10.2026

  • 33 Мусорчик

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Какво беше зле? Ами дрехите, обувките, колите, транспорта, пътищата, жилищата, черната и бяла техника, инструментите, влаковете, самолетите, трамваите, тролеите, мебелите. Абсолютно всичко без храната, защото тогава нямаше технологии, за да я прецакаме и нея. И най-важното - нямахме свобода.

    Коментиран от #37, #38

    18:18 16.10.2026

  • 34 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    1 2 Отговор
    Всички, които подкрепят Пусин и рашисткия му режим са съветски иZkyфялници, повечето с памперси.
    Нямат никакъв шанс.
    Не ги ли виждате на русофилистичните сборища колко и какви oтpenки се събират ?
    Костя Копейкин не може да събере 30 човека.

    18:23 16.10.2026

  • 35 Относно мисията за охрана на концлагера

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пишете си ДВ ...пишете си":

    „Ашраф“ в Ирак е редно да припомня и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев е един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" !

    18:23 16.10.2026

  • 36 Развалено Зеле !

    3 0 Отговор
    Тоя иксперТ защо не се е афиширал какво къде е учил, че е срам за кое и да е военно,полицейско или шпионско учебно заведение? ДоЙчо Зеле направо ни има за аборигени. Дори при соца такава неграмотна пропаганда нямаше.

    18:24 16.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А сега

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мусорчик":

    Си свободен? За това четеш тия глупости за " свободни" хора?

    18:25 16.10.2026

  • 39 шаа

    0 0 Отговор
    а бе няа ли някой програмист да направи плъгин, който реже всички халюцинации на дв? щом има адблокери, трябва и двблокери да има, м?

    18:26 16.10.2026

  • 40 ИНТЕРЕСНО?

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Никога отново":

    Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!

    18:27 16.10.2026

  • 41 КИРО ЖЪРТЪ

    2 0 Отговор
    ОТ. ТОЗИ. МОМЕНТ. НАТАТЪК. АКО. НАШЕТО. ПРАВИТЕЛСТВО. И. СЛУЖБИТЕ. ДОПУСНАТ. НА. ТЕРИТОРИЯТА НА. БЪЛГАРИЯ. ДОПУСНАТ. ДОРИ. И. ЕДИН. САБОТАЖ ПО. КРИТИЧНА. ИНФРАСТРУКТУРА ТОВА. ЩЕ.
    БЪДЕ. ПРЕСТЪПНА И. УМИШЛЕНА БЕЗПОМОЩНОСТ. И. НЕКАДЪРНОСТ. И. НАЙ. ВЕЧЕ. УМИШЛЕНО. БЕЗДЕЙСТВИЕ. И.
    СЪДЕЙСТВИЕ. НА. САБОТЬОРИТЕ.

    18:27 16.10.2026

  • 42 Усещане нямате ли колеги че ДВ

    1 0 Отговор
    се превърна в средище на психично болни индивиди?

    18:27 16.10.2026

  • 43 това

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "поредната":

    не е пропаганда а от учебниците на кгб за превземане на европа като цяло.. Те всички политици го казват а ти още верваш на путин че не е луд да нападса украйна. Проблема тук е че учебниците са стари и точно украйна ги осъвременява А и руснаците ги е шубе да ни нападнат отново по море.А до въоръжена румъния няма как да се доберат. Всъщност само през трупа на зеленски както ги реди едни теории, рошавия хамериканец дето ще загуби и републиканците като съюзници...тоя е пътник отвсекъде,а след него и путин и света мирясва

    Коментиран от #46

    18:27 16.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 това

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ние":

    изобщо не е верно. Ако изопбщо си бил в армията българската армия щеше да остане в казармите и след 45 минути по часовник руския десант е тук, Нищо че се говореше че щели турци да ни нападат а ние да сме ги чакали само 45 минути. И ЗОБЩО е ставало въпрос при преврат на БАЙ ТОШО и преврата почна от москва,,, затова ни е такова дереджето в момента

    18:32 16.10.2026

  • 46 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "това":

    До тук, с помощта на агента Краснов, Русия постигна половината от вековната си цел да отдалечи Европа от връзката и със САЩ.... Сега се очаква да приобщи Европа, като започне с нейното "ухажване", в Украйна "ухажването" е вече в ход, следващите май сме ние.
    Това за вековната цел на Русия/СССР съм го запомнил от лекторите на ЦК на БКП...

    Коментиран от #48

    18:35 16.10.2026

  • 47 Сега ги гледам

    0 0 Отговор
    тея съветските "руководства" по диверсии и саботажи, на коя страница е тва, как се палят антените на Старлинк бре?

    18:36 16.10.2026

  • 48 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    да добавя:... по време на тези лекции се забраняваше да се водят записки!

    18:38 16.10.2026