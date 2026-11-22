Олимпиакос победи Кардицас с 81:75 в мач от гръцкото баскетболно първенство. Тимът от Пирея стигна до успеха след обрат в последната четвърт, след като изоставаше с 56:59 след третия период. Официалният мачов протокол потвърждава резултата и разпределението на точките по части.

Александър Везенков започна като титуляр и остана на паркета малко повече от 30 минути. Българският национал завърши с 13 точки, като реализира три успешни стрелби от зоната за три точки и четири наказателни удара. Той добави две борби и две асистенции.

Другият български национал в състава на Олимпиакос – Коди Милър-Макинтайър, също започна в стартовата петица. Той игра около 14 минути, но не успя да отбележи точка и записа една борба в защита.

Силен финал донесе победата

Олимпиакос водеше с 24:21 след първата четвърт, но Кардицас намали изоставането до 40:43 на почивката. Домакините обърнаха резултата в третата част и влязоха в последните 10 минути с преднина от три точки.

В заключителния период Олимпиакос взе контрол върху мача и спечели частта с 25:16. Най-резултатни за победителите бяха Еван Фурние и Коди Джоузеф, които отбелязаха по 15 точки. Джоузеф и Фурние имаха ключов принос в атаката на отбора в края на срещата.

След успеха Олимпиакос заема третото място в класирането според информацията на Българската телеграфна агенция. Пред него са солунските ПАОК и Арис.

Източници: bta.bg