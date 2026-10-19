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Каква е разликата във Франция между "масови протести" и "анархисти и вандали"? На практика никаква!

Каква е разликата във Франция между "масови протести" и "анархисти и вандали"? На практика никаква!

19 Октомври, 2026 10:00 659 21

  • франция-
  • протести-
  • лияна панделиева-
  • демокрация-
  • фашизъм

И това е така още от времето на Великата френска революция

Каква е разликата във Франция между "масови протести" и "анархисти и вандали"? На практика никаква! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
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Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Каква е разликата във Франция между "масови протести" и "анархисти и вандали"? На практика никаква. И това е така още от времето на Великата френска революция. Едни хора нахлуват, избиват когото могат и обявяват победа. Така всъщност се случва и Великата октомврийска революция. По начина на изпълнение на революциите съществена разлика не съществува, но идеологически е правилно да жалим само Романови, но да считаме кралица Антоанета за правилно обезглавена и като най-желязно доказателство е приписаната ѝ реплика, че е добре да се ядат пасти.

Всеки, който пътува до Париж е наясно, че това е клоака - повсеместно мръсна, воняща, опасна, ама истински опасна и то по всяко време на денонощието. Проблемът с мръсотията и сигурността е вече неразделна част от културата на мегаполиса. И ако в Кайро туристическите групи се разхождат с въоръжена охрана, въпросът е защо това не се случва и в Париж?

Каква е разликата във Франция между
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Искате да видите някой от символите на града? Ами успех. Още докато доближавате, ще бъдете буквално накацани от многорасови търговци, които дрънчат с айфелови кули, фланелки, чанти, очила, шалове, магнитчета и физически трябва да си пробивате път през тях, да ги прескачате по стълби, да слизате на пътното платно от тротоарите, но като не ги гледате в очите, за да не се окаже, че сте ги обидили с лявото или с дясното си око и после - муш с някое бързо острие.

Каква е разликата във Франция между
Снимка: БГНЕС/ЕРА

През вчерашния ден магазините Galerie Lafayette в Шамбери, Бордо, Перпинян, Рен са унищожени и мародерите са нанесли щети и откраднали стоки за десетки милиони. В идните дни можете да купите туй-онуй от улични търговци на много изгодни цени.

Каква е разликата във Франция между
Снимка: БГНЕС/ЕРА

В Лимож в пламъци, подпалени от вандалите от всички раси, се срути историческа кула на 143 години и нейната камбана падна със смразяващ последен звън. Кулата и нейната камбана потънаха в пламъците на неудържимия бяс на най-вредната и отвратителна прослойка във Франция. Каква ирония само: в огъня падна "Републиканската камбана."

Когато говорим за туризъм, България повече от всякога е в положение да се представя като сигурна, спокойна, мирна и гостоприемна държава. Това е нашата най-голяма сила.

Каква е разликата във Франция между
Снимка: БГНЕС/ЕРА

"Намерете спокойствие, ведрост, тишина и отмора в България сред добри хора и мирни градове!"

Ах, да. Вече се носи рев заради атаките в Черно море. Ами не: никой не си представя сухоземна атака, защото ако такава започне срещу натовска държава, то явно вече целият континент е във война и крайбрежният туризъм ще ни е последна грижа. И ако някой бави резервации, всичко е за пари: така се извиват ръце за сваляне на цените, а не е израз на страх.

Каква е разликата във Франция между
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Мнозина ФБ драматурзи опитват да измислят у нас потенциален сценарий, подобен на френския. Ами не. В България това няма да се случи.

* със съкращения


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    12 0 Отговор
    Детето на ДЕМОкрацията, чиято усмивка грееше от всеки плакат на СДС, днес видя до какво "СВЕТЛИ БЪДЕЩЕ" ни докара ДЕМОверсията на ДЕМОкрация❗

    10:03 19.10.2026

  • 2 Разликата

    13 1 Отговор
    Урсулите скоро ще я разберат...

    10:03 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бай Бончо

    15 0 Отговор
    Странна работа , западняците не си харесват капитализма .

    Коментиран от #18

    10:08 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    "Една година в Прованс " на Питър Мейл е вече само красива приказка .....фантастична и нереална в наши дни !!!
    Кой каквото сам си направи , никой не може да му го направи !!!
    С пълна сила важи и за БГ то ....!!!

    Коментиран от #12

    10:10 19.10.2026

  • 11 Иванчо

    6 5 Отговор
    Във Франция протестират мирни хора, ученици, студенти, работници, профсъюзни членове. Г-жа Панделиева отново не е в час.

    10:15 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 НАТАМ ОТИВА ЕВРОПА

    10 0 Отговор
    ЗАРАДИ ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОКАЗАНИ ДЕБИЛИ. ТОВА Е БУНТЪТ НА ГЛАДНИТЕ СРЕЩУ СИТИТЕ И КОРУМПИРАНИТЕ.ЩЕ ДОБИЕ ПАНДЕМИЧНИ РАЗМЕРИ

    10:30 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Някой

    3 0 Отговор
    Преди някоя година на коментари съм казвал, че очаквам до 20 години в страни като Франция да има войни от вътре от имигранти.

    А реално сега се бият и по Италия и Албания. не знам аз други.

    10:33 19.10.2026

  • 18 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "бай Бончо":

    Западна Европа от отдавна върви към социализъм.

    10:34 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Франсето

    2 0 Отговор
    В протестите участват имигранти от Африка и арабските страни.

    10:56 19.10.2026

  • 21 1488

    1 0 Отговор
    Каква е разликата между "вандали" имангали ?
    На практика никаква !

    11:06 19.10.2026