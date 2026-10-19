ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Каква е разликата във Франция между "масови протести" и "анархисти и вандали"? На практика никаква. И това е така още от времето на Великата френска революция. Едни хора нахлуват, избиват когото могат и обявяват победа. Така всъщност се случва и Великата октомврийска революция. По начина на изпълнение на революциите съществена разлика не съществува, но идеологически е правилно да жалим само Романови, но да считаме кралица Антоанета за правилно обезглавена и като най-желязно доказателство е приписаната ѝ реплика, че е добре да се ядат пасти.

Всеки, който пътува до Париж е наясно, че това е клоака - повсеместно мръсна, воняща, опасна, ама истински опасна и то по всяко време на денонощието. Проблемът с мръсотията и сигурността е вече неразделна част от културата на мегаполиса. И ако в Кайро туристическите групи се разхождат с въоръжена охрана, въпросът е защо това не се случва и в Париж?

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Искате да видите някой от символите на града? Ами успех. Още докато доближавате, ще бъдете буквално накацани от многорасови търговци, които дрънчат с айфелови кули, фланелки, чанти, очила, шалове, магнитчета и физически трябва да си пробивате път през тях, да ги прескачате по стълби, да слизате на пътното платно от тротоарите, но като не ги гледате в очите, за да не се окаже, че сте ги обидили с лявото или с дясното си око и после - муш с някое бързо острие.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

През вчерашния ден магазините Galerie Lafayette в Шамбери, Бордо, Перпинян, Рен са унищожени и мародерите са нанесли щети и откраднали стоки за десетки милиони. В идните дни можете да купите туй-онуй от улични търговци на много изгодни цени.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

В Лимож в пламъци, подпалени от вандалите от всички раси, се срути историческа кула на 143 години и нейната камбана падна със смразяващ последен звън. Кулата и нейната камбана потънаха в пламъците на неудържимия бяс на най-вредната и отвратителна прослойка във Франция. Каква ирония само: в огъня падна "Републиканската камбана."

Когато говорим за туризъм, България повече от всякога е в положение да се представя като сигурна, спокойна, мирна и гостоприемна държава. Това е нашата най-голяма сила.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

"Намерете спокойствие, ведрост, тишина и отмора в България сред добри хора и мирни градове!"

Ах, да. Вече се носи рев заради атаките в Черно море. Ами не: никой не си представя сухоземна атака, защото ако такава започне срещу натовска държава, то явно вече целият континент е във война и крайбрежният туризъм ще ни е последна грижа. И ако някой бави резервации, всичко е за пари: така се извиват ръце за сваляне на цените, а не е израз на страх.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Мнозина ФБ драматурзи опитват да измислят у нас потенциален сценарий, подобен на френския. Ами не. В България това няма да се случи.

* със съкращения