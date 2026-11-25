Джеймс Ето'о е получил разрешение да преговаря с други клубове, съобщава „Телеграф“. Решението идва в момент, когато ЦСКА се подготвя за важния мач с Трабзонспор, но бъдещето на камерунския халф в състава изглежда несигурно.

Според информацията Ето'о и неговите агенти вече могат да водят разговори с потенциални нови отбори. ЦСКА е търсил минимум 2 млн. евро за футболиста, но сега ръководството е готово да намали сериозно цената. Посочената причина е стремежът клубът да възстанови средствата, вложени при привличането му от Ботев Пловдив.

Ето'о премина в ЦСКА през 2024 г. за сума от 1 млн. евро. Ботев Пловдив потвърди тогава трансфера, но не обяви официално размера на сделката. Сумата от 1 млн. евро беше посочена в последващи публикации за трансфера.

Ситуацията се изостри след равенството 3:3 с Ботев Пловдив. След мача старши треньорът Маркус Гиздол беше попитан защо Ето'о не започва като титуляр.

„Кой от титулярите срещу Левски може да замени Ето'о?“

С този въпрос германският специалист защити избора си на състав и даде да се разбере, че в момента предпочита други футболисти в средата на терена. Гиздол е заявил и че не желае повече да коментира темата.

Така Ето'о може да напусне ЦСКА още при първата възможност за трансфери, ако бъде постигнато споразумение с друг клуб. Засега няма обявен купувач, нито потвърдена конкретна оферта за халфа. Потвърдено е единствено, че футболистът и представителите му могат да преговарят с други отбори, докато ЦСКА търси решение за бъдещето му.