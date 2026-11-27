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Благомир Коцев не е герой срещу местните икономически кръгове, а е продукт на системата, срещу която се обявява. Това заяви политическият анализатор Кристиян Шкварек в предаването „Денят на Дарик“.

„Беше нередно да се арестува Коцев, сега е нередно да се отстранява като кмет, но той не е герой срещу местните мутри и мафия, а е техният продукт“, каза Шкварек. Той добави, че според него кметът на Варна е свързан с политико-икономическата среда, която го е издигнала, а не стои извън нея.

Коментарът идва на фона на нов обрат около мандата на Коцев. На 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията му с 20 гласа „за“ и 6 „против“. Като основание беше посочено установено нарушение, свързано с отсъствията му от работа през периода, в който той беше задържан. Решението беше обжалвано пред Административния съд във Варна.

Съдът спря предварителното изпълнение на решението на ОИК. Така Коцев остава кмет, докато приключи делото по същество, но това не означава, че съдът вече се е произнесъл окончателно по законосъобразността на отстраняването. Заседанието е насрочено за 30 ноември.

Делото срещу Коцев още не е приключило

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 г. по разследване, в което прокуратурата му повдигна обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Той е обвиняем и се ползва от презумпцията за невиновност.

През август 2026 г. Апелативният съд във Варна върна делото на Софийската градска прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения в обвинителния акт. Това означава, че съдебното производство по същество не е приключило и твърденията на обвинението не са установени с влязла в сила присъда.

Според Шкварек политическият ефект от случилото се е в полза на Коцев и на „Продължаваме промяната – Демократична България“, но той не смята, че отстраняването е било предварително организирано с такава цел. Анализаторът свърза силата на местните фактори и с ниската избирателна активност.

„Гражданите на България със своето отсъствие от избори са тези, които позволяват на олигархията, на мафията и на местните корпоративни интереси да наклонят везните“, заяви Кристиян Шкварек.

Предстои Административният съд във Варна да се произнесе дали решението на ОИК за предсрочното прекратяване на мандата е законосъобразно. До тогава Коцев формално продължава да изпълнява функциите си като кмет на Варна.

Източници: darik.bg, bnrnews.bg, varnaonline.bg