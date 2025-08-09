Искат приоритет на българското производство, но него го няма

Както е записано, в т.нар. магазини за хората ще се даде приоритет на българското производство. Прекрасно звучи, но има ли го? Сами виждаме, че го няма!
Това каза пред БНР Меглена Плугчиева, вицепремиер в правителството на Сергей Станишев и бивш посланик на България в Германия, Швейцария и Черна гора.
"За да проработи една такава инициатива, първо трябваше да се положат усилия, за да се стимулира наистина българското производство", категорично подчерта тя, като добави, че идеята е добра, но изказа съмнение доколко реализацията ѝ ще бъде добра "и да не стане така, че това е един добър ПР, но не добрият ПР прави добрата политика".
Плугчиева постави въпроса защо Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е ангажирано със създаването на това държавно дружество "Магазини за хората", а не Министерството на икономиката:
"МЗХ има функция за управление на селскостопанската политика и именно - за ангажираност за подпомагане на българските земеделски производители. А не чуваме нищо, което да кореспондира с такава политика за подкрепа на земеделските стопани. В МЗХ имаше и един проект за аграрно-хранителната верига, който отлежава и който разделя и обществото, и сектора. Би трябвало фокусът на това министерство да е и в подпомагане на малките земеделски стопани за тяхното сдружаване, за да могат те да бъдат конкурентоспособни".
Според нея недоверието в държавното дружество "Магазин за хората" се засилва и от това, че преди време беше създадена Държавна петролна компания, която не просъществува.
В предаването "Хоризонт за вас" Меглена Плугчиева коментира и промените в Закона за въвеждане на еврото, като подчерта, че в закона се "предпоставя, че бизнесът е готов да злоупотреби и да наруши правилата на пазарната икономика и затова държавата грубо се намесва и го плаши със санкции".
"Отива се в крайността на прекалени пълномощия на контролните органи. Но има опасност от субективизъм на оценката и дали няма да се злоупотреби с тези правомощия и да бъде санкциониран бизнесът. Целият този рестриктивен подход вече създава напрежение между държавата и бизнеса".
По думите ѝ икономическата среда е влошена и заради митата на САЩ и би трябвало да бъде стимулиран и подпомогнат, "защото без икономика няма как да има развитие на държавата и отчисления за социални разходи, образование, здравеопазване, пенсии и т.н.".
"Политиците би трябвало да знаят, че те са толкова силни, колкото силна е икономиката на страната. В момента, в който тя започне да страда, ще страда и социалният мир", подчерта тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 не знаех
А аз си мислех ,че изнасяме само найлонови торбички ,реститути и орки
9 Имах познат на село
Коментиран от #12, #16
До коментар #9 от "Имах познат на село":В измислената държава България на 1300 години е така и все по далечна и вече е един мираж.
Коментиран от #19
До коментар #9 от "Имах познат на село":Ето затова трябва да се разреши притежаването на оръжие.
До коментар #14 от "Много":Нали си спомняш кой пръв заговори за тези видове фондове? Заедно с Царя дойдоха и парцалесите. Една щерка на провинциален дърводелец развя на обществено място съблечена блуза, после си призна, че като гимназистка много харесвала френските парфюми, та може би затова всеки ден припкала до Пловдив (?!) Тя с подигравка към народа подхвърляше през рамо, че има такива фондове и поучително обясняваше на далеч по-интеигентни хора кой как използвал служебните компютри там, където тя беше поработила няколко години. Всякакви подобни креатури биваха издигани на ръководни постове в продължение на 35години, за да управляват некадърно докато една шепа хора си пълнят гушките. Затова сме на този хал.
