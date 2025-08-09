Новини
Искат приоритет на българското производство, но него го няма

Плугчиева постави въпроса защо Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е ангажирано със създаването на това държавно дружество "Магазини за хората", а не Министерството на икономиката

Както е записано, в т.нар. магазини за хората ще се даде приоритет на българското производство. Прекрасно звучи, но има ли го? Сами виждаме, че го няма!

Това каза пред БНР Меглена Плугчиева, вицепремиер в правителството на Сергей Станишев и бивш посланик на България в Германия, Швейцария и Черна гора.

"За да проработи една такава инициатива, първо трябваше да се положат усилия, за да се стимулира наистина българското производство", категорично подчерта тя, като добави, че идеята е добра, но изказа съмнение доколко реализацията ѝ ще бъде добра "и да не стане така, че това е един добър ПР, но не добрият ПР прави добрата политика".

Плугчиева постави въпроса защо Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е ангажирано със създаването на това държавно дружество "Магазини за хората", а не Министерството на икономиката:

"МЗХ има функция за управление на селскостопанската политика и именно - за ангажираност за подпомагане на българските земеделски производители. А не чуваме нищо, което да кореспондира с такава политика за подкрепа на земеделските стопани. В МЗХ имаше и един проект за аграрно-хранителната верига, който отлежава и който разделя и обществото, и сектора. Би трябвало фокусът на това министерство да е и в подпомагане на малките земеделски стопани за тяхното сдружаване, за да могат те да бъдат конкурентоспособни".

Според нея недоверието в държавното дружество "Магазин за хората" се засилва и от това, че преди време беше създадена Държавна петролна компания, която не просъществува.

В предаването "Хоризонт за вас" Меглена Плугчиева коментира и промените в Закона за въвеждане на еврото, като подчерта, че в закона се "предпоставя, че бизнесът е готов да злоупотреби и да наруши правилата на пазарната икономика и затова държавата грубо се намесва и го плаши със санкции".

"Отива се в крайността на прекалени пълномощия на контролните органи. Но има опасност от субективизъм на оценката и дали няма да се злоупотреби с тези правомощия и да бъде санкциониран бизнесът. Целият този рестриктивен подход вече създава напрежение между държавата и бизнеса".

По думите ѝ икономическата среда е влошена и заради митата на САЩ и би трябвало да бъде стимулиран и подпомогнат, "защото без икономика няма как да има развитие на държавата и отчисления за социални разходи, образование, здравеопазване, пенсии и т.н.".

"Политиците би трябвало да знаят, че те са толкова силни, колкото силна е икономиката на страната. В момента, в който тя започне да страда, ще страда и социалният мир", подчерта тя.


  • 1 РСМ

    19 1 Отговор
    Е па у БГ развиват Циганономика-развъждане на цигански орки.

    16:04 09.08.2025

  • 2 Тома

    10 3 Отговор
    То българското умря ма.

    16:07 09.08.2025

  • 3 700 000 държавни чиновници

    23 2 Отговор
    Никой не иска да бачка!

    16:08 09.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    12 3 Отговор
    Как да няма българско производскво?! НАРМАГ /ХОРЕМАГ/ " СИШИ-БИШИ" ще предлага мармалад, пирони, сирене, нафталин, гумени цървули, сини манти, каскети, такета с антенки / търсени от електората му/, броеници, железария, салам " сабачная улыбка....

    16:09 09.08.2025

  • 5 не знаех

    11 0 Отговор
    Ама в.територията и икономика ли сме имали
    А аз си мислех ,че изнасяме само найлонови торбички ,реститути и орки

    16:10 09.08.2025

  • 6 Производител

    9 3 Отговор
    Производство има, но от много години изнасяме всичко, за да не го ограбят мyтpите и комунистите от ГЕРБ-ДПС-БСП и техните патерици.

    16:10 09.08.2025

  • 7 Ганя Путинофила

    6 8 Отговор
    Племето иска държавен комунизъм!

    16:10 09.08.2025

  • 8 ПЕНКО

    6 2 Отговор
    ГАДИНКИ И ГАДОВЕ СЕ " ЮРКАТ" -СРЕЩУ МАГАЗИНИТЕ НА - БКС /НАРОДНИ /--НО И СРЕЩУ -КООПЕРАТВНИТЕ ИМ БОРСИ - ТРАНСПОРТ И ПЛАСМЕНТ --КОЛЕКТИВНО -КООПЕРАТИВЕН !?!?!?

    16:11 09.08.2025

  • 9 Имах познат на село

    19 0 Отговор
    който гледаше домати. Беше се обадил на един прекупвач който дошъл, огледал необраната стока и се уговорили за 2лв/кг. "Набери домата в щайги и ги сложи до пътя, идвам след 2 дни". След 2 дни наистина идват с един камион и 3 леки коли с 12 яки момчета. Какви са тия момчета - пита моя приятел. Хамали, смее се прекупвача. "Вземам ги за 1лв/кг" Ама чакай, нали се уговорихме, на пазара вървят по 3лв/кг! "Тогава давам назад с камиона през доматите и си ги продавай за 3лв/кг". Дал му ги за 1лв и заряза земеделието.

    Коментиран от #12, #16

    16:18 09.08.2025

  • 10 Лост

    5 0 Отговор
    Борисов преди да сдаде властта и едно голямо ВиК с отпуснат един милиард беше направил.

    16:36 09.08.2025

  • 11 Търновец

    6 2 Отговор
    За да си направиш собствена CAD фирма трябват около 45000 долара начален капитал - само програмата Siemens NX струваше около 15000 долара годишен лиценз и трудови фирми от Германия и Британия поне 20 пъти ми предлагаха да ми пратят работа у дома - за съжаление никоя държавна или общинска организация не ме упъти по коя програма да кандидатствувам а офисите да пълни със заплатаджии и персоната горе е една от тези дето носят отговорност за разрухата заедно с нейния шеф Станишев Баце Шиши Иван Костов и някои други. Че то как да има производство - от небето ли да падне?

    16:40 09.08.2025

  • 12 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Имах познат на село":

    В измислената държава България на 1300 години е така и все по далечна и вече е един мираж.

    16:41 09.08.2025

  • 13 бибитков

    4 0 Отговор
    Чакам продуктите на завод Арсенал в големите вериги.

    16:46 09.08.2025

  • 14 Много

    3 0 Отговор
    хора не разбраха, защо ни внесоха демокрация. Виждате ли как Тръмп прави бизнес с партньорите си? На нас запада ни приложи същото само, че не така арогантно а със сладки приказки за демокрация, различни фондове /пред съединителни, съединителни, кохезионния и т.н./, директиви, протоколи и т.н. . Как е възможно България да остане без селско стопанство и да чака на внос от чужбина и от чужди магазини.

    Коментиран от #19

    17:06 09.08.2025

  • 15 На богати комунистКи не вярвам

    1 0 Отговор
    На тази не вЕрвам. Щом твърди нещо, значи целта е да настрои масите да подкрепят нещо или някого, но в крайна сметка народът да остане изигран, а малък брой другарЕ да спечелят и да кльопнат нещо, което не са създали.

    17:07 09.08.2025

  • 16 Говедар

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Имах познат на село":

    Ето затова трябва да се разреши притежаването на оръжие.

    17:11 09.08.2025

  • 17 Жълтопаветен канибал

    1 1 Отговор
    ЕС и техните туземни марионетки унищожиха родното производство и сега реват за родното производство... Евроатлантизма е по-лош от чума!

    17:14 09.08.2025

  • 18 Ех, стара лисицо

    1 1 Отговор
    Защото за шопаря ДП е важно да ива ДП (държавни предприятия), които да ограби и фалира, защото електората му от тупри и помаци живее в паланки, където бълхите умират от скука, а хоремага е като Ганковото кафене, защото министъра на земеделието е слуга на глигана и ти много добре го знаеш. Въпросът е само кога ще дойде Коледа за грухтящия, защото глупостите му вече идват вповече.

    17:22 09.08.2025

  • 19 Причините

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много":

    Нали си спомняш кой пръв заговори за тези видове фондове? Заедно с Царя дойдоха и парцалесите. Една щерка на провинциален дърводелец развя на обществено място съблечена блуза, после си призна, че като гимназистка много харесвала френските парфюми, та може би затова всеки ден припкала до Пловдив (?!) Тя с подигравка към народа подхвърляше през рамо, че има такива фондове и поучително обясняваше на далеч по-интеигентни хора кой как използвал служебните компютри там, където тя беше поработила няколко години. Всякакви подобни креатури биваха издигани на ръководни постове в продължение на 35години, за да управляват некадърно докато една шепа хора си пълнят гушките. Затова сме на този хал.

    17:26 09.08.2025