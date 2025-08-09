Искат приоритет на българското производство, но него го няма

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Както е записано, в т.нар. магазини за хората ще се даде приоритет на българското производство. Прекрасно звучи, но има ли го? Сами виждаме, че го няма!

Това каза пред БНР Меглена Плугчиева, вицепремиер в правителството на Сергей Станишев и бивш посланик на България в Германия, Швейцария и Черна гора.

"За да проработи една такава инициатива, първо трябваше да се положат усилия, за да се стимулира наистина българското производство", категорично подчерта тя, като добави, че идеята е добра, но изказа съмнение доколко реализацията ѝ ще бъде добра "и да не стане така, че това е един добър ПР, но не добрият ПР прави добрата политика".

Плугчиева постави въпроса защо Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е ангажирано със създаването на това държавно дружество "Магазини за хората", а не Министерството на икономиката:

"МЗХ има функция за управление на селскостопанската политика и именно - за ангажираност за подпомагане на българските земеделски производители. А не чуваме нищо, което да кореспондира с такава политика за подкрепа на земеделските стопани. В МЗХ имаше и един проект за аграрно-хранителната верига, който отлежава и който разделя и обществото, и сектора. Би трябвало фокусът на това министерство да е и в подпомагане на малките земеделски стопани за тяхното сдружаване, за да могат те да бъдат конкурентоспособни".

Според нея недоверието в държавното дружество "Магазин за хората" се засилва и от това, че преди време беше създадена Държавна петролна компания, която не просъществува.

В предаването "Хоризонт за вас" Меглена Плугчиева коментира и промените в Закона за въвеждане на еврото, като подчерта, че в закона се "предпоставя, че бизнесът е готов да злоупотреби и да наруши правилата на пазарната икономика и затова държавата грубо се намесва и го плаши със санкции".

"Отива се в крайността на прекалени пълномощия на контролните органи. Но има опасност от субективизъм на оценката и дали няма да се злоупотреби с тези правомощия и да бъде санкциониран бизнесът. Целият този рестриктивен подход вече създава напрежение между държавата и бизнеса".

По думите ѝ икономическата среда е влошена и заради митата на САЩ и би трябвало да бъде стимулиран и подпомогнат, "защото без икономика няма как да има развитие на държавата и отчисления за социални разходи, образование, здравеопазване, пенсии и т.н.".

"Политиците би трябвало да знаят, че те са толкова силни, колкото силна е икономиката на страната. В момента, в който тя започне да страда, ще страда и социалният мир", подчерта тя.