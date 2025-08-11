Григор Лилов: Сделката в Аляска между Тръмп и Путин

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сделката ще бъде подписана в Аляска на 15 август. Без Зеленски.

Защо на американска земя - в Аляска?

Заради посланието към останалия свят – ние, големите, решаваме и никакви посредници и който и да е друг няма да ни се бърка. И заради символното значение на Аляска – за нея навремето се разбрахме с мир и чрез сделка (тази руска територия е била продадена през 1867 г. на САЩ за 7.2 милиона долара в злато).

Това коментира във "Фейсбук" Григор Лилов.

Условията по сделката:

1. Примирието е по линията на бойните действия

2. Кремъл освен това си взима цялата Донецка област – т.е. още 7 500 квадратни километра от Украйна и цялата Луганска област, която практически вече е завладяна от него.

3. За сметка на тези придобивания руската армия се изтегля от териториите на Сумска и Харковска област.

4. Двете страни (САЩ и Русия) приемат статут на тази демаркационна линия като държавни граници.

5. При изпълнение на условията досегашните санкции се отменят.

6. САЩ поемат ангажимента Украйна да бъде с неутрален статус и да не бъде приемана в НАТО.

*** за други междудържавни структури (ЕС) Русия ще придобие право на съгласие/вето. Не е договорено – предмет е на преговори.

7. САЩ поемат ангажимента да спрат всякаква военна помощ за Украйна – и пряката, и косвената чрез други държави.

8. Русия дава гаранции за ненападение срещу Украйна.

9. Русия дава гаранции за всички американски капиталовложения, които ще бъдат направени на завзетата украинска земя, както и за американските в самата Русия.

10. Украйна дава гаранции за същите капиталовложения, вкл. и за съвместни между САЩ и Русия.

11. Двете страни (САЩ и Русия) установят клаузи за най-благоприятен търговски режим помежду им и за взаимна защита и насърчаване на инвестициите.

*** Съдбата на Запорожката АЕЦ ще бъде решена на срещата, като американците предлагат да я превърнат от сегашна руска в тяхна собственост или като минимум тяхно управление и да доставят електроенергия и за Русия, и за Украйна на чисто търговски принцип.

*** Северен поток и Турски поток също са предмет на договорки между двете държави за съвместно управление, евентуално и съсобственост.

12. САЩ се ангажират да съдействат за отмяна на европейските санкции.

13. Русия се ангажира да ограничи взаимодействието с Китай и износа на суровини към него, понеже ще получи отново достъп до европейския и американския пазар. (много съмнително дали въобще ще бъде изпълнявано дори и за парлама)

14. САЩ и Русия се договарят да консултират и съгласуват политиките в областта на международните цени на енергосуровините и техните доставки.

15. Двете страни съвместно ще изградят енергийни коридори през Грузия.

Тази сделка обаче ще издържи някъде към лятото на 2028 г., когато Русия ще я наруши и ще се опита да установи марионетен режим в цяла Украйна. (с голяма доза вероятност ще успее и ще я присъедини към себе си), както и ще заграби Молдова. А също така ще монтира прокси режими в България и Румъния. След което ще се устреми към Прибалтика и Ирак. САЩ обаче с вече зависима от Русия Европа нямат шансове за световно могъщество. Въпреки това ще реагират със закъснение, макар и чрез нов президент. Това закъснение ще им струва ужасно скъпо и е неясно дали ще успеят да запазят световното си могъщество.

През 2030 г. новата Световна война ще е факт, вкл. и в Европа като въоръжени конфликти (Балканите и Прибалтика) САЩ ще са заети в Далечния Изток с Китай, който вече ще е превзел Тайван и със Северна Корея, която ще разпали конфликт с Южна Корея. С висока вероятност можем да станем свидетели и потърпевши на употребата на тактическо ядрено оръжие на фронтовите линии от Русия и Китай.

Дали Европа ще е достатъчно мощна тогава, за да се справи с това предизвикателство? – Според мен – не!

Дали САЩ ще са достатъчно могъщи тогава, за да се парират бързо това предизвикателство – Също не!

Най-потърпевши са Украйна, ЕС, Балканите, Прибалтика, Турция, в известна степен финансово и енергийните монархии в Близкия Изток и временно (до 2029) и Китай. САЩ обаче ще инкасират най-тежките последици, започвайки от 2029 г. нататък.

***** По аналогия тази сделка не е римейк на онова позорно Мюнхенско споразумение от 1939 г. Тя е римейк на пакта Сталин-Хитлер, основан на конюнктурни временни интереси, а стратегически – на взаимното надлъгване до идване на времето на „кой-кого”. Знаем как приключи то. Възможно е обаче и Китай да опита да се включи в сделката с подобно споразумение – цената на Тайван срещу цената на враждебност към Русия.