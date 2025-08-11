Новини
Григор Лилов: Сделката в Аляска между Тръмп и Путин

Григор Лилов: Сделката в Аляска между Тръмп и Путин

11 Август, 2025 10:02

  • аляска-
  • тръмп-
  • путин-
  • сделка-
  • украйна

По аналогия тази сделка не е римейк на онова позорно Мюнхенско споразумение от 1939 г. Тя е римейк на пакта Сталин-Хитлер

Григор Лилов: Сделката в Аляска между Тръмп и Путин - 1
Снимка: БГНЕС
Григор Лилов Григор Лилов журналист, икономист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сделката ще бъде подписана в Аляска на 15 август. Без Зеленски.

Защо на американска земя - в Аляска?

Заради посланието към останалия свят – ние, големите, решаваме и никакви посредници и който и да е друг няма да ни се бърка. И заради символното значение на Аляска – за нея навремето се разбрахме с мир и чрез сделка (тази руска територия е била продадена през 1867 г. на САЩ за 7.2 милиона долара в злато).

Това коментира във "Фейсбук" Григор Лилов.

Условията по сделката:

1. Примирието е по линията на бойните действия

2. Кремъл освен това си взима цялата Донецка област – т.е. още 7 500 квадратни километра от Украйна и цялата Луганска област, която практически вече е завладяна от него.

3. За сметка на тези придобивания руската армия се изтегля от териториите на Сумска и Харковска област.

4. Двете страни (САЩ и Русия) приемат статут на тази демаркационна линия като държавни граници.

5. При изпълнение на условията досегашните санкции се отменят.

6. САЩ поемат ангажимента Украйна да бъде с неутрален статус и да не бъде приемана в НАТО.

*** за други междудържавни структури (ЕС) Русия ще придобие право на съгласие/вето. Не е договорено – предмет е на преговори.

7. САЩ поемат ангажимента да спрат всякаква военна помощ за Украйна – и пряката, и косвената чрез други държави.

8. Русия дава гаранции за ненападение срещу Украйна.

9. Русия дава гаранции за всички американски капиталовложения, които ще бъдат направени на завзетата украинска земя, както и за американските в самата Русия.

10. Украйна дава гаранции за същите капиталовложения, вкл. и за съвместни между САЩ и Русия.

11. Двете страни (САЩ и Русия) установят клаузи за най-благоприятен търговски режим помежду им и за взаимна защита и насърчаване на инвестициите.

*** Съдбата на Запорожката АЕЦ ще бъде решена на срещата, като американците предлагат да я превърнат от сегашна руска в тяхна собственост или като минимум тяхно управление и да доставят електроенергия и за Русия, и за Украйна на чисто търговски принцип.

*** Северен поток и Турски поток също са предмет на договорки между двете държави за съвместно управление, евентуално и съсобственост.

12. САЩ се ангажират да съдействат за отмяна на европейските санкции.

13. Русия се ангажира да ограничи взаимодействието с Китай и износа на суровини към него, понеже ще получи отново достъп до европейския и американския пазар. (много съмнително дали въобще ще бъде изпълнявано дори и за парлама)

14. САЩ и Русия се договарят да консултират и съгласуват политиките в областта на международните цени на енергосуровините и техните доставки.

15. Двете страни съвместно ще изградят енергийни коридори през Грузия.

Тази сделка обаче ще издържи някъде към лятото на 2028 г., когато Русия ще я наруши и ще се опита да установи марионетен режим в цяла Украйна. (с голяма доза вероятност ще успее и ще я присъедини към себе си), както и ще заграби Молдова. А също така ще монтира прокси режими в България и Румъния. След което ще се устреми към Прибалтика и Ирак. САЩ обаче с вече зависима от Русия Европа нямат шансове за световно могъщество. Въпреки това ще реагират със закъснение, макар и чрез нов президент. Това закъснение ще им струва ужасно скъпо и е неясно дали ще успеят да запазят световното си могъщество.

През 2030 г. новата Световна война ще е факт, вкл. и в Европа като въоръжени конфликти (Балканите и Прибалтика) САЩ ще са заети в Далечния Изток с Китай, който вече ще е превзел Тайван и със Северна Корея, която ще разпали конфликт с Южна Корея. С висока вероятност можем да станем свидетели и потърпевши на употребата на тактическо ядрено оръжие на фронтовите линии от Русия и Китай.

Дали Европа ще е достатъчно мощна тогава, за да се справи с това предизвикателство? – Според мен – не!

Дали САЩ ще са достатъчно могъщи тогава, за да се парират бързо това предизвикателство – Също не!

Най-потърпевши са Украйна, ЕС, Балканите, Прибалтика, Турция, в известна степен финансово и енергийните монархии в Близкия Изток и временно (до 2029) и Китай. САЩ обаче ще инкасират най-тежките последици, започвайки от 2029 г. нататък.

***** По аналогия тази сделка не е римейк на онова позорно Мюнхенско споразумение от 1939 г. Тя е римейк на пакта Сталин-Хитлер, основан на конюнктурни временни интереси, а стратегически – на взаимното надлъгване до идване на времето на „кой-кого”. Знаем как приключи то. Възможно е обаче и Китай да опита да се включи в сделката с подобно споразумение – цената на Тайван срещу цената на враждебност към Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    33 1 Отговор
    И този изпълзя от дупката. След Тагаренко и Ленче-Кремче. Чакаме Паси-то и Слатински.

    10:08 11.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    22 11 Отговор
    Русия е могъща.

    Коментиран от #17

    10:10 11.08.2025

  • 3 праведен

    18 5 Отговор
    "Тази сделка обаче ще издържи някъде към лятото на 2028 г., когато Русия ще я наруши и ще се опита да установи марионетен режим в цяла Украйна. (с голяма доза вероятност ще успее и ще я присъедини към себе си), както и ще заграби Молдова. А също така ще монтира прокси режими в България и Румъния." хахахаха,лилов остарява и е прихванал дименция от неговият идол Байдън.

    Коментиран от #4, #23

    10:10 11.08.2025

  • 4 хъхъ

    22 4 Отговор

    До коментар #3 от "праведен":

    Лилов има вид на социопат. Като беше в СКАТ преди години се стараеше да е аналитичен. Но минаха години и явно е изкукуригал.

    10:11 11.08.2025

  • 5 Хмм

    20 1 Отговор
    и този откачил, договорът ако е такъв не е много изгоден за Русия, но и най-добрата война е по-лоша от най-лошия мир, а Русия ако влезе в България според неговите халюцинации, ще бъда посрещната както през 1944 година, смята че някой ще излезе да воюва за тримата шишковци, които не могат едно правилно изречение на български, това ще е освобождение от тях

    10:11 11.08.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    ЕС и Украйна ще правят като вятъра.

    10:11 11.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Приемане на Путин на американска земя е пълна реабилитация.

    10:11 11.08.2025

  • 8 Гал

    16 2 Отговор
    Поредният дето захлебва.

    10:12 11.08.2025

  • 9 Урсуляк

    11 0 Отговор
    Бря, бря, я колко е хубаво сега, продават оръжие, мрат украинци и руснаци, съсипват се две държави, що им трябва мир на тия хора? Ами ние откъде ще пълним чекмеджетата?

    10:14 11.08.2025

  • 10 Опс

    12 2 Отговор
    тоя явно не си пие редовно Апчетата...

    10:14 11.08.2025

  • 11 Дедо ви...

    13 1 Отговор
    Мъка, мъка шок преди Аляска. Рюте: Трябва да признаем руския контрол над украинските територии.
    Поразителна промяна в позицията на най-верния съюзник на Украйна, ръководителят на Северноатлантическия алианс - докато в центъра на последните международни политически събития са дискусиите за евентуално прекратяване на огъня в Украйна и натиск за правно или фактическо признаване на руския контрол над украинските територии по линията на съприкосновение на войските.

    Коментиран от #24

    10:15 11.08.2025

  • 12 бен Ходжа

    14 2 Отговор
    Британци и Брюкселци се чудят какво да измислят, за да отменят срещата между Путин и Тръмп. Очаквайте всичко тези дни. Някоя голяма мръсотия ще трябва да извършат.

    10:16 11.08.2025

  • 13 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Турски поток си е наш? Какво ще го делят?

    Коментиран от #28

    10:16 11.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уточнение

    10 1 Отговор
    Сега ясно се вижда извратеността на някои!
    Мир е нужен на всички!!!
    Само розовите вещици, зелените комедианти и изфирясалите русофоби харесват смъртта у страданието!
    Умират хора- това не ви ли трогва?!
    Трябва да се сложи край това безумие!

    Коментиран от #19

    10:19 11.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Войната на Африканският фронт ще приключи ли или продължава?

    10:20 11.08.2025

  • 17 Иван

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    И пияниците от СССР си мислеха за велики.А този е слънчасал повече от Чуков.

    10:20 11.08.2025

  • 18 Бах мама му..

    3 9 Отговор
    Пълно изтегляне на руските войски от Украйна и репарации. Така трябва да бъде. Който чупи , купи.

    Коментиран от #32

    10:21 11.08.2025

  • 19 Механик

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Уточнение":

    На месец на фронта умират по 30,40 руснака.Говоря в хиляди.

    10:22 11.08.2025

  • 20 Дедо ви...

    7 1 Отговор
    Крахът на Киев на фронта,политическата му нестабилност и възможността да се нареди сред победените,принудиха Тръмп да покани Путин в САЩ.Рютенцето призна: "Ще трябва да приемем де факто загубата на украински територии...",което нашите дръжки на микрофони не искат да чуят и поорязват думите му.
    "Коалицията на желаещите" не желае да умира за Украйна. Остават си на варианта "до последния украйнец". Берлин обаче спира парите за нови мигранти от там. Другите "Желаещи" ги поорязаха.

    10:24 11.08.2025

  • 21 Реджеп

    4 0 Отговор
    Турците сме най-прецакани ! Зет ми сега на кого ще продава байряктарите и другите си дронове , когато киевската хунта падне ?.

    10:25 11.08.2025

  • 22 Георги Г.

    5 0 Отговор
    В момента няма, повтарям НЯМА ангажимент от която и да е от страните за "Условия по сделката".
    Господинът Григор Лилов може да си фантазира каквото си иска, но представяйки болните му напъни в медийното пространство неминуемо изжълтява до яркожълто съответната медия ....

    10:29 11.08.2025

  • 23 Хохо Бохо

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "праведен":

    Когато имаше руски марионетен режим имаше мир, когато дойде краварския марионетен режим с курабиите започна кървава война. Това са фактите

    10:29 11.08.2025

  • 24 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо ви...":

    От джендър какво очакваш?

    10:35 11.08.2025

  • 25 ОБЕКТИВЕН

    1 0 Отговор
    Мнения много, но аз ще опростя нещата. Няма как да знаем какво точно цели дълбоката държава, но помислете. Какво може Тръмп да предложи на Путин в Украйна, което той да не може да си вземе и сам??? Не пет, не десет неща, кажете ЕДНО!!! Няма. За какво ще преговарят тогава??? Ами само за едно - за имиджа на Тръмп, че е "фактор". Въпросът е какво ще поискаш Путин с/у това. Имайте предвид, че US "политиците" са пълни аджамии пред руските геополитици.

    10:36 11.08.2025

  • 26 аман

    2 0 Отговор
    Брейййй , какъв ПРОРОК !!! Ама , как само видя бъдещето , видя го , както все едно гледа "Ергенът" (повторение) !!! Ми , нещо за извънземните да кажеш , бе Лилов ?! Кога ще ги посрещаме ? Да се подготвим с хляб и сол . Значи - ако Украина не изчезне (нещо , което неминуемо ще се случи , ако РФ продължи с военните действия и ако ЕС в лицето на Урсула и Кая барабар с Киърчо не утрепат и последният украинец ) - на планетата ни е емана байката , така ли ?! Аман от "специалисти - аналЛизатори" , аман !!!

    10:37 11.08.2025

  • 27 Напомнящ

    1 0 Отговор
    Брей,да му се невиди,много петрички врачки се навъдиха в страната ни!!! Сън не ги хваща,за да прорукуват бисери от смешни,по-смешни!!!

    10:37 11.08.2025

  • 28 Не прочете ли

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    След 2028 година ставаме руско прокси ,Радев ще поиска да станем пак 16 та республика

    10:40 11.08.2025

  • 29 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Тръмп се мъчи не да спре войната , а да спаси Украина от разгром. Паметник в Киев трябва да му дигнат.
    Ако още Зеленски и англосаксите - либерали търсят войната, Украина изчезва

    10:42 11.08.2025

  • 30 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Брей,много петрички врачки се навъдиха в страната ни! Сън не ги хваща,за да прорукуват бисери от смешни,по смешни!!! Защо ли се заблуждават,че някой се интересува от предсказанията им?!

    10:43 11.08.2025

  • 31 Объркан

    0 1 Отговор
    Е ние защо приехме еврото ,като ще ставаме руска республика ,да бяхме приели рублата

    10:45 11.08.2025

  • 32 От село

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бах мама му..":

    Ами нали това правят, вземат си го да го поправят.

    10:48 11.08.2025

  • 33 😁......... Ай стига глупости.......

    0 0 Отговор
    Какви са тези двама ненормални кретени че да решават съдбините на Украйна, Европа и на света, украинците да отстъпили 7500 кв км земя, глупости никога няма да отстъпят тази укрепена линия, че те руснаците още 7500 години да воюват не могат я превзе, че и България намесена ще ли да инсталират проруска правителство, алооууу това да не вие 1944г?, може някои да искат, ама няма да стане, само русоробски мечти и халюцинации.

    10:49 11.08.2025