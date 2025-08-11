Григор Лилов: Сделката в Аляска между Тръмп и Путин

Сделката ще бъде подписана в Аляска на 15 август. Без Зеленски.
Защо на американска земя - в Аляска?
Заради посланието към останалия свят – ние, големите, решаваме и никакви посредници и който и да е друг няма да ни се бърка. И заради символното значение на Аляска – за нея навремето се разбрахме с мир и чрез сделка (тази руска територия е била продадена през 1867 г. на САЩ за 7.2 милиона долара в злато).
Това коментира във "Фейсбук" Григор Лилов.
Условията по сделката:
1. Примирието е по линията на бойните действия
2. Кремъл освен това си взима цялата Донецка област – т.е. още 7 500 квадратни километра от Украйна и цялата Луганска област, която практически вече е завладяна от него.
3. За сметка на тези придобивания руската армия се изтегля от териториите на Сумска и Харковска област.
4. Двете страни (САЩ и Русия) приемат статут на тази демаркационна линия като държавни граници.
5. При изпълнение на условията досегашните санкции се отменят.
6. САЩ поемат ангажимента Украйна да бъде с неутрален статус и да не бъде приемана в НАТО.
*** за други междудържавни структури (ЕС) Русия ще придобие право на съгласие/вето. Не е договорено – предмет е на преговори.
7. САЩ поемат ангажимента да спрат всякаква военна помощ за Украйна – и пряката, и косвената чрез други държави.
8. Русия дава гаранции за ненападение срещу Украйна.
9. Русия дава гаранции за всички американски капиталовложения, които ще бъдат направени на завзетата украинска земя, както и за американските в самата Русия.
10. Украйна дава гаранции за същите капиталовложения, вкл. и за съвместни между САЩ и Русия.
11. Двете страни (САЩ и Русия) установят клаузи за най-благоприятен търговски режим помежду им и за взаимна защита и насърчаване на инвестициите.
*** Съдбата на Запорожката АЕЦ ще бъде решена на срещата, като американците предлагат да я превърнат от сегашна руска в тяхна собственост или като минимум тяхно управление и да доставят електроенергия и за Русия, и за Украйна на чисто търговски принцип.
*** Северен поток и Турски поток също са предмет на договорки между двете държави за съвместно управление, евентуално и съсобственост.
12. САЩ се ангажират да съдействат за отмяна на европейските санкции.
13. Русия се ангажира да ограничи взаимодействието с Китай и износа на суровини към него, понеже ще получи отново достъп до европейския и американския пазар. (много съмнително дали въобще ще бъде изпълнявано дори и за парлама)
14. САЩ и Русия се договарят да консултират и съгласуват политиките в областта на международните цени на енергосуровините и техните доставки.
15. Двете страни съвместно ще изградят енергийни коридори през Грузия.
Тази сделка обаче ще издържи някъде към лятото на 2028 г., когато Русия ще я наруши и ще се опита да установи марионетен режим в цяла Украйна. (с голяма доза вероятност ще успее и ще я присъедини към себе си), както и ще заграби Молдова. А също така ще монтира прокси режими в България и Румъния. След което ще се устреми към Прибалтика и Ирак. САЩ обаче с вече зависима от Русия Европа нямат шансове за световно могъщество. Въпреки това ще реагират със закъснение, макар и чрез нов президент. Това закъснение ще им струва ужасно скъпо и е неясно дали ще успеят да запазят световното си могъщество.
През 2030 г. новата Световна война ще е факт, вкл. и в Европа като въоръжени конфликти (Балканите и Прибалтика) САЩ ще са заети в Далечния Изток с Китай, който вече ще е превзел Тайван и със Северна Корея, която ще разпали конфликт с Южна Корея. С висока вероятност можем да станем свидетели и потърпевши на употребата на тактическо ядрено оръжие на фронтовите линии от Русия и Китай.
Дали Европа ще е достатъчно мощна тогава, за да се справи с това предизвикателство? – Според мен – не!
Дали САЩ ще са достатъчно могъщи тогава, за да се парират бързо това предизвикателство – Също не!
Най-потърпевши са Украйна, ЕС, Балканите, Прибалтика, Турция, в известна степен финансово и енергийните монархии в Близкия Изток и временно (до 2029) и Китай. САЩ обаче ще инкасират най-тежките последици, започвайки от 2029 г. нататък.
***** По аналогия тази сделка не е римейк на онова позорно Мюнхенско споразумение от 1939 г. Тя е римейк на пакта Сталин-Хитлер, основан на конюнктурни временни интереси, а стратегически – на взаимното надлъгване до идване на времето на „кой-кого”. Знаем как приключи то. Възможно е обаче и Китай да опита да се включи в сделката с подобно споразумение – цената на Тайван срещу цената на враждебност към Русия.
До коментар #3 от "праведен":Лилов има вид на социопат. Като беше в СКАТ преди години се стараеше да е аналитичен. Но минаха години и явно е изкукуригал.
Поразителна промяна в позицията на най-верния съюзник на Украйна, ръководителят на Северноатлантическия алианс - докато в центъра на последните международни политически събития са дискусиите за евентуално прекратяване на огъня в Украйна и натиск за правно или фактическо признаване на руския контрол над украинските територии по линията на съприкосновение на войските.
Мир е нужен на всички!!!
Само розовите вещици, зелените комедианти и изфирясалите русофоби харесват смъртта у страданието!
Умират хора- това не ви ли трогва?!
Трябва да се сложи край това безумие!
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":И пияниците от СССР си мислеха за велики.А този е слънчасал повече от Чуков.
До коментар #15 от "Уточнение":На месец на фронта умират по 30,40 руснака.Говоря в хиляди.
20 Дедо ви...
"Коалицията на желаещите" не желае да умира за Украйна. Остават си на варианта "до последния украйнец". Берлин обаче спира парите за нови мигранти от там. Другите "Желаещи" ги поорязаха.
Господинът Григор Лилов може да си фантазира каквото си иска, но представяйки болните му напъни в медийното пространство неминуемо изжълтява до яркожълто съответната медия ....
До коментар #3 от "праведен":Когато имаше руски марионетен режим имаше мир, когато дойде краварския марионетен режим с курабиите започна кървава война. Това са фактите
До коментар #11 от "Дедо ви...":От джендър какво очакваш?
До коментар #13 от "Последния Софиянец":След 2028 година ставаме руско прокси ,Радев ще поиска да станем пак 16 та республика
Ако още Зеленски и англосаксите - либерали търсят войната, Украина изчезва
До коментар #18 от "Бах мама му..":Ами нали това правят, вземат си го да го поправят.
