Тръмп, Путин и фалшивите български "миролюбци"
  Тема: Украйна

Тръмп, Путин и фалшивите български "миролюбци"

11 Август, 2025 21:01 1 211 36

Миналата година българските, а и много от световните "миролюбци" се кръстеха и молиха Доналд Тръмп да спечели изборите в САЩ, защото беше обещал да спре войната в Украйна за 24 часа

Тръмп, Путин и фалшивите български "миролюбци" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Интересно е, че тези, които правилно се застъпват за жертвите на насилието в Газа, не го правят със същата убеденост и жар спрямо украинците, които вече трета година страдат от варварски нападения. От Даниел Смилов:

Още новини от Украйна

Миналата година българските, а и много от световните "миролюбци" се кръстеха и молиха Доналд Тръмп да спечели изборите в САЩ, защото беше обещал да спре войната в Украйна за 24 часа. По-късно се оказа, че Тръмп е казал това "саркастично", както заяви самият той. Но интересното беше, че българските "миролюбци" не се притесниха от отлагането на края на войната и дори спряха да настояват за него. Бързо се разбра, че под "край на войната" те си представят просто САЩ и Европа да спрат помощите за Украйна.

Фалшивите "миролюбци"

Всъщност "миролюбците" в огромната си част за това се борят: Русия да спечели войната в Украйна. Защото е ясно, че ако западната помощ спре, Украйна дълго няма да издържи на руските атаки. Защо "миролюбците" искат руска победа не е съвсем ясно. В българския случай една руска победа би ни поставила в опасна близост с агресивна диктатура от азиатски тип. Няма разумни аргументи българи да искат това. Но някои именно това правят.

Затова е време ясно да се каже, че зад маската на фалшиво "миролюбство" стои всъщност една подкрепа за Путиновата експанзия чрез военно завоевание на територии. Сегашното предложение на Путин за среща с Доналд Тръмп за уж мирни преговори отново демонстрира добре разликата между фалшивото търсене на мир, което просто цели даване на възможност за продължаване на агресивната политика и истинската загриженост за съдбата на милиони хора.

Какво постигна Тръмп за Украйна в последните шест месеца?

Всъщност, логичните стъпки за спиране на войната, които Тръмп и неговата администрация трябваше да предприемат, бяха три:

1) Тръмп и МАГА движението не трябваше да бойкотират изпращането на навременна и достатъчна военна помощ за Украйна. До голяма степен те го правеха чрез влиянието си в Конгреса още по време на управлението на Байдън. Именно надеждата, че тяхната политическа линия ще надделее, даваше кураж на Путин да продължи войната с години въпреки очевидните трудности пред руската икономика;

2) След избирането на Тръмп за президент новата администрация можеше да даде ултиматум на Путин - примирие или сериозно увеличение на военната помощ за Украйна. Такъв ултиматум не беше даден на Русия, макар че Тръмп не се поколеба да се включи директно във военни действия срещу Иран. Т.е. неговата администрация не се свени от ескалация на конфликти и ултиматуми - просто този подход не се използва срещу Русия;

3) Тарифите на Тръмп можеха да се инструментализират за натиск срещу Москва. Самият Тръмп заплаши, че ще наложи тежки мита до 100% на страни, които купуват руски нефт. Този ултиматум трябваше да изтече и да се реализира преди няколко дни. Но това не се случи. Вярно е, че 25% мита срещу Индия бяха наложени, но това изглежда е част от общата стратегия за договаряне на нови търговски правила с тази държава. С Китай не е ясно какво се случва, но истината е, че Тръмп наложи високи мита на кого ли не, без досега да е използвал този инструмент за сериозен натиск срещу Русия.

На фона на тези неслучили се политики, това, което действително стана, беше, че Европа пое финансовата тежест за военната помощ за Украйна, а Тръмп сключи договор с Украйна за използване на нейни ценни изкопаеми ресурси. Натиск върху Украйна имаше и то доста сериозен - изразяваше се във временно спиране на военната помощ и споделянето на разузнавателна информация. Имаше и медийни атаки срещу Зеленски, включително едно отвратително представление в Белия дом, целящо да го унизи.

Резултатът от всичко това бе, че в продължение на повече от шест месеца Русия настъпваше полека и завладяваше нови украински територии. Войната не беше спряна, а интензивността и дори се повиши, без "миролюбците" да се притеснят изобщо от това.

Какво се очаква от срещата Тръмп-Путин?

Това е нерадостният фон, на който след изтичането на т.нар. ултиматум на Тръмп към Путин беше оповестено, че се подготвя среща между двамата в Аляска. Защо там, защо между тях и как Путин заслужи тази чест са интересни въпроси сами по себе си. По-проблематичното обаче е, че Путин изглежда изобщо не се е съгласил на примирие, а просто предлага Украйна да се откаже от тежко укрепените си линии в Донецк, само срещу започването на някакви преговори. Появиха се и твърдения, че пратеникът на Тръмп Уиткоф не е доразбрал какво всъщност Путин предлага, което той обобщи като "размяна на територии". Наистина, руската страна никога досега не е изявявала готовност да разменя каквото и да било с Украйна.

Като цяло не е ясно какво в предложението на Путин Украйна да се откаже от отбранителни линии, които успешно удържа три години, е толкова привлекателно, че да изисква пряка среща между Тръмп и Путин, която сама по себе си ще легитимира агресора. Не е ясно и какво стана с големите уж ултиматуми, които Тръмп споменаваше - може би и те са били просто "саркастични".

Досега изобщо не е известно какво решение на конфликта предлага Тръмп, нито какви стъпки е готов да предприеме като натиск спрямо Русия, за да приеме тя това решение. Докато няма яснота по тези два въпроса, всякакви двустранни срещи ще са просто печелене на време за продължаването на агресивната война на Путин срещу Украйна.

Вярно е, че Тръмп обича неяснотата в преговорите, обича конструктивната двузначност на позииите си. Но интересното е, че докато спрямо други държави той е готов да налага непропорционални мита като преговорна стратегия, поне дотук преговорната му политика спрямо Русия е предвидимо беззъба. Съобщението за смяната на положението на двете ядрени подводници беше единственото по-остро действие от американска страна, но то дойде след определено подигравателните изказвания на бившия руски президент Медведев срещу него. И тук ролите са сменени: обикновено Тръмп е подигравателен и непочтителен, но не и спрямо Русия.

Къде са сега българските миролюбци?

Човек би очаквал нашите миролюбци всекидневно да призовават Тръмп да спре наистина войната, като постави Русия пред труден избор. Те обаче - в мнозинството си, начело с фигури като президента Радев - изглежда са доволни от продължаването на агресивната война и бавното преместване на фронта в руска полза. Затова и не бързат с края на войната.

А и за друга част от тях сега има нова морална кауза, която е ситуацията в Газа. Наистина, действията на Израел там са непропорционални. Дали могат да се квалифицират като геноцид и престъпления срещу човечеството е отделен въпрос, но така или иначе става дума за тежки нарушения на международното право и справедливостта. Но ангажиментът с каузата на Газа не е извинение за затварянето на очите за една друга агресия - войната в Украйна. Който критикува Нетаняху, би трябвало да е още по-яростен критик на Путин и неговата директна агресия срещу суверенна държава.

Съществуването на Израел - единствената все пак демокрация в региона на Близкия Изток - е ключово важно и за България. България е признала и палестинската държава още през 1988 г. - мярка, която някои западноевропейски държави тепърва ще предприемат. Всичко това прави израелско-палестинския казус много сложен, особено що се отнася до дългосрочно решение, което да е балансирано и да отчита интересите на всички. Съмнително е обаче как тези, които правилно се застъпват за жертвите на насилието в Газа, не го правят със същата убеденост и жар спрямо украинците, които вече трета година страдат от варварски нападения спрямо граждански обекти.

Отвъд това остава да се надяваме, че срещата Тръмп-Путин ще доведе до едно справедливо, пък макар и временно, решение на трагедията в Украйна. Основанията за оптимизъм на базата на публично известната информация не са много. Дано в неизвестното да се крият позитиви.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


  • 1 след ненормалника бидон

    12 3 Отговор
    всички очакваха нещо по добро но уви

    21:04 11.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Росен Желязков отпуска 1 000 000 000 на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.Тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години.

    Коментиран от #23

    21:04 11.08.2025

  • 3 Русия

    5 4 Отговор
    Последни новини от Русия!

    21:04 11.08.2025

  • 4 Пенчо

    25 6 Отговор
    Май ще се окаже, че един гламар отвъд океана е по далновиден от нашите европеидни "умници"!?

    21:05 11.08.2025

  • 5 1488

    21 5 Отговор
    "Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло"

    тогава го изтриите

    21:06 11.08.2025

  • 6 си дзън

    14 15 Отговор
    Като дойдат руснаците в БГ първо ще изселят в Сибир техните слуги тук, за да не ги предадат.

    21:06 11.08.2025

  • 7 историк

    20 6 Отговор
    Каквото е решил Путин да си го вземе ще стане ,а Тръмп само ще се съгласява

    21:08 11.08.2025

  • 8 Гост

    9 1 Отговор
    Имбецили, то квото и да им кажеш.

    , ПФу.

    21:09 11.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 логично

    10 9 Отговор
    С прости думи казано, ако Европа не подпомага украинския войник сега, после ще й се наложи сама да се противопостави на украински войници вече в състава на руската армия.

    21:09 11.08.2025

  • 11 Дойче Зелле

    19 4 Отговор
    Пропагандите и внушенията
    нещо не вървят, а 😁

    21:10 11.08.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    11 4 Отговор
    Путин обучен да постига цели без значение на методи средства и цена и жертви.Нетаняхо обучен да постига цели без значение на методи средства цена и жертви.Тръмп бизнесмен който трябва да печели пари без значение на методи средства цена и жертви.ОБУЧЕНИЕ.

    21:12 11.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    7 4 Отговор
    Украйна ще бъде преустановена, точно като Чехия през 1938-ма. След това ще има световна война и нов световен ред!

    21:16 11.08.2025

  • 15 Архимандрисандрит Бибиян

    4 10 Отговор
    Оказа се каде нема ни един с карантия у кемането од фатмашките савецки цукали!

    21:17 11.08.2025

  • 16 Обективни истини

    15 3 Отговор
    Много празни у просто изречения

    21:23 11.08.2025

  • 17 Никой

    11 2 Отговор
    Защо да слушаме бивша фашистка държава - германците надигат главички в последно време - на какво отгоре - какво има пречи Русия. Хитлер беше с намерение да изтреби всичко живо едва ли не. Проблемът му е - има измислена идеология, ако обаче на хората им омръзнат песните и манифестациите - тогава - трябва да вкара в ход военните действия.

    За отклоняване на вниманието - Хитлер задейства война.

    Доналд Тръмп иска да спре тази спирала - той е свидетел на Виетнам, на някакви измислени войни.

    21:24 11.08.2025

  • 18 Лост

    22 4 Отговор
    Като видя кой е автора и започвам направо от коментарите.

    21:24 11.08.2025

  • 19 Сандо

    17 3 Отговор
    А грантоядът Смилов беше съпричастен с рускоезичното население на Донбас,които бяха подложени на варварско изтребление от укронацистите?И докога соросовите отрочета ще отравят нравствената атмосфера в Родината ни?

    21:24 11.08.2025

  • 20 Порно

    17 3 Отговор
    Чудно защо тия дето се застъпват за укрите, защо не се застъпват за палестинците? Къде е палестинския флаг? Къде са санкциите? Или поне за убития българин да поискат извинение?

    Коментиран от #24

    21:24 11.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бранди

    14 2 Отговор
    Дойче веле не чета от санитарно-хигиенни съображения. По-зле е от обществен кеннефф. Мръъсно, смърди, на входа леля Смиловица с паничка за стинки и парчета тоалетна хартия 50-то качество от култовата марка "Чичо Мичо."

    21:29 11.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хм...

    10 2 Отговор
    Крясъци, сълзи и сополи, заклинания, тропане с краче, срещи, конференции и заседания безкрай, вой до небесата, оръжия на корем и трилион кеш! И нищо не помага, 4о4 си отива бавно и мъчително, завличайки в канала и "обединения" запад.
    И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    21:33 11.08.2025

  • 26 Факт

    11 1 Отговор
    Дълго, скучно и погрешно!

    21:34 11.08.2025

  • 27 Професор

    12 1 Отговор
    Аз лично ще издигна роденият в село Байрям Дере, Каспичанско гений Смилов за президент на САЩ. С този си анализ, той доказа, че е много по-умен от президента Тръмп и трябва да поведе Америка към прогрес! Тръмп очевидно е глупак, щом не се е сетил и не е изпълнил точките на Смилов. А че "миролюбието" е лошо нещо за Дойчето, това го знаем още от 1914-а година...

    21:39 11.08.2025

  • 28 Мда

    9 0 Отговор
    До парцаливия грантаждиски парцал Дойче Веле , жал ми е за българите който са без вода, къщи, без здравеопзване, без нищо! Всичко е дадено на урките със скъпите коли и банковите сметки с милиони открити в наши банки!
    Дойче Веле вижте си мизерията в Германия, не ги жалете урките!
    Аман от боклуци

    21:46 11.08.2025

  • 29 Ами

    8 0 Отговор
    Дидко ... Аз до сега не съм чул, палестинец да вика Палестина за палестинците.
    Ти не разбра ли, че войната ще се води до изпълнение на зададените цели.
    Тая война не започна с окраина. Тя започна през 2007 година в Мюнхен когато Путин им каза, че купона свърши. Ама на едни хора не им увряха кратуните и решиха да се правят на господари.
    Сега ще се плаща с лихвите. И ще плащаме ние ... докато ни дойде акъла в глвата.

    21:50 11.08.2025

  • 30 Тъй наречен миролюбец

    6 0 Отговор
    Да припомня на господина Смилов,че в България имаше няколко шествия за мир.Хиляди хора настояваха войната да спре.Да престанат два славянски православни народа да се избиват помежду си.Украинският избор беше да се откажат от мира,който им гарантираше запазване на териториите без Крим и живота на гражданите Те избраха да продължат да се бият до последния украинец.

    22:11 11.08.2025

  • 31 Пълна отврат

    4 1 Отговор
    Каква отвратителна гадост съчинена от полуидиот соросоид

    22:14 11.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 !!!?

    0 0 Отговор
    Пактът "Рибентроп-Молотов" и преди и сега - шушу-мушу и хоп една държава бива изядена !!!?

    22:27 11.08.2025

  • 35 безпартиен

    1 1 Отговор
    Нека някой знаещ да каже дали ВСИЧКО КОЕТО СЕ ИЗПРАЩА В УКРАЙНА Е ЗАЕМ ИЛИ Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО? Защото ако е безвъзмездно,то нас никой не ни е питал!А украинците дали знаят ще връщат ли тези "помощи" и с какво?Все ми се струва, че спасението на Украйна и народът и е да се спре войната и обединение с Русия! Тогава тези "помощи" няма от кого да се вземат.

    22:29 11.08.2025

  • 36 Бряхх!

    1 0 Отговор
    Бряхх! Грантове да признае , че социалистическа България е признала Палестина! И после..., лизане на подметки. От глупост се е изпуснал.

    22:32 11.08.2025