Убийство в Газа: защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

Убийство в Газа: защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф

14 Август, 2025 16:47 1 110 30

Ако тези думи стигат до вас, знайте, че Израел е успял да ме убие и да накара гласа ми да замлъкне - това пише в последното писмо на палестинския журналист

Убийство в Газа: защо замлъкна гласът на Анас ал Шариф - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

През юли ООН заяви, че е дълбокo загрижена зa Анас ал Шариф, "последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа". Сега той бе убит от израелската армия, която го обвинява в тероризъм. Каква е истината?

"Ако тези думи стигат до вас, знайте, че Израел е успяла да ме убие и накара гласа ми да замлъкне" - това пише в последното писмо на палестинския журналист Анас ал Шариф.

Той предаваше за катарската телевизия "Ал Джазира" от ивицата Газа. Писмото е било написано през април и е трябвало да бъде публикувано, ако Анас ал Шариф умре - това стана в неделя.

28-годишният журналист бе убит при израелски обстрел заедно с още четирима негови колеги, работили за "Ал Джазира" - репортерът Мохамед Крейке, операторите Ибрахим Захер, Мохамед Нуфал и Моамен Алуа.

Журналистите са се намирали в палатка близо до болницата "Ал Шифа" в град Газа. Тяхното убийство бе определено от "Ал Джазира" като "целенасочен атентат", "безсрамно и умишлено нападение срещу свободата на словото".

Израел обвинява Ал Шариф в тероризъм

Израел не само призна, че е извършила смъртоносното нападение, но и сам го обяви - нещо, което се случва рядко. В съобщение израелската армия определя Анас ал Шариф като "терорист, представял се за журналист от "Ал Джазира". Той бил ръководителят на терористична клетка на Хамас и носел отговорността за ракетни нападения срещу израелски цивилни граждани и войници, твърди израелската армия.

Като доказателства тя привежда записи за Ал Шараф във вътрешни документи на Хамас. Както обвиненията, така и документите бяха оповестявани неведнъж в последните месеци.

ООН и журналистически организации: Обвиненията не са достоверни

Службата на Върховния комисар по човешките права на ООН написа в платформата Х, че военната атака срещу палатката на журналистите е "тежко нарушение на международното хуманитарно право". Същата оценка даде и германското правителство и поиска обяснения от Израел.

Още в края на юли Ирене Кан, специален докладчик на ООН за насърчаването и защитата на правото на свобода на изразяване на мнение, заяви: "Дълбоко съм загрижена от постоянни заплахи и обвинения на израелската армия спрямо Анас ал Шариф, последния оцелял журналист от "Ал Джазира" в Северна Газа."

Пак в края на юли Комитетът за защита на журналистите - международна неправителствена организация - излезе с декларация, в която се говори за "клеветническа кампания на израелските военни". Цитиран е Ал Шариф с думите: "Живея с чувството, че всеки момент мога да бъда бомбардиран и да се превърна в мъченик."

След неговото убийство от Комитета за защита на журналистите изтъкнаха: "Схемата на Израел за обрисуване на журналистите като военни без предоставяне на надеждни доказателства повдига сериозни въпроси за нейните намерения, както и за уважаването на свободата на медиите. Журналистите са цивилни граждани и не бива да бъдат нападани целенасочено". По данни на организацията от началото на войната в Газа са били убити 186 журналисти.

В интервю за ДВ Мартин Ру от "Репортери без граници" на свой ред говори за "клеветническа кампания, която цели да оправдае убийството на журналист". Ал Шариф е бил не само известен журналист от "Ал Джазира", но и глас на страдащите палестинци в ивицата Газа, изтъква Ру. "Таргетирането му с кампания за дискредитиране и убийството му са още един аспект на медийната блокада, която Израел е наложил", допълват още от "Репортери без граници'.

"Вградена журналистика" вместо свободно информиране

Още от първите дни на войната Израел ограничава достъпа на чуждестранни журналисти до ивицата Газа. Израелските военни са разрушили големи части от крайбрежието и планират окупирането на град Газа. Правителството на премиера Бенямин Нетаняху заявява, че цел на войната остава унищожаването на Хамас, която управлява ивицата Газа. Терористичната групировка нападна Израел на седми октомври 2023 година, уби 1200 души и взе 251 заложници.

Междувременно в чужбина растат критиките към Израел за начина, по който води войната. По данни на ООН цялото население на ивицата Газа е заплашено от глад. Някои правозащитни организация, включително и израелски, обвиняват правителството на страната, че е започнало геноцид в Газа. Това обвинение предстои да бъде разследвано от Международния наказателен съд.

През юни в открито писмо над 200 медии поискаха свободен достъп на журналистите до ивицата Газа. Разпространяваните от международните медии кадри и информации са предимно от местни журналисти, които сътрудничат с тях. Израел постоянно обвинява палестинските журналисти в ивицата Газа в недостатъчна обективност.

С малки изключения Израел отказва достъп на международните журналисти до ивицата Газа. Само в рамките на т.нар. вградена журналистика, когато репортерите са включени във военните структури, те могат да отидат за няколко часа в Газа. В този случай журналистите са под контрола на военните и трябва да получат одобрението на военната цензура за материалите, които заснемат.

Израел обмисля да съди "Ню Йорк Таймс"

В резултат международните медии са принудени да ползват палестински репортери, организации като "Лекари без граници" и други групи, както и контакти в Газа, за да информират какво става там. И така често привличат вниманието на израелското правителство.

Израелският премиер Нетаняху заяви наскоро, че обмисля да съди "Ню Йорк Таймс". През юли американският вестник помести на първа страница снимката на измъчено от глад дете в ивицата Газа. Едва след публикацията редакцията разбира, че то страда и от заболяване. Нетаняху отрича, че Израел умишлено предизвиква глад в територията, макар редица редица неправителствени организации да обвиняват правителството, че продължава да не дава възможност да достигнат достатъчно помощи до Газа.

Нетаняху заяви, че е разпоредил на армията да допуска повече чуждестранни репортери в ивицата Газа, за да могат те да добият представа за "хуманитарните усилия на Израел", но и за "цивилните протести срещу Хамас". Премиерът обаче не обясни дали става дума за свободен достъп или за "вградена журналистика".


  • 1 Щото е ръководил

    10 21 Отговор
    престъпна клетка от терористи, затова...

    16:49 14.08.2025

  • 2 прекалено

    9 12 Отговор
    палестински звучи написаното

    16:51 14.08.2025

  • 3 Шшш

    9 11 Отговор
    Ах ,а кога ли ще се роди българският Нетаняху да запука ония уродливи цигански изчадия адови от махалите?

    Коментиран от #7, #10, #14

    16:52 14.08.2025

  • 4 журналист от "Ал Джазира"

    15 1 Отговор
    28-годишният журналист бе убит при израелски обстрел заедно с още четирима негови колеги, работили за "Ал Джазира"

    16:53 14.08.2025

  • 5 Ами нека да се пробва

    13 1 Отговор
    Нетаняху да съди "Ню Йорк Таймс"....

    16:55 14.08.2025

  • 6 Емил Стефанов

    23 6 Отговор
    Не мога да си представя руската армия да извърши такова чудовищно деяние и светът да си трае като със ционистите или укронацистите...

    Коментиран от #26

    16:56 14.08.2025

  • 7 Време е!

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Шшш":

    Правилно!

    16:57 14.08.2025

  • 8 Как срам нямате

    10 4 Отговор
    Подобни тъпотии на нациста Нараняху да публикувате бре? "хуманитарните усилия на Израел"... Само това не бяхте

    16:58 14.08.2025

  • 9 Много ясно

    8 3 Отговор
    Че Тяхното убийство е "целенасочен атентат". Да не би да е за първи път?

    16:59 14.08.2025

  • 10 В състав на престъпление си пич

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шшш":

    И само въпрос на желание е прокуратурата да ти почука на вратата!

    17:01 14.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересното е че ДВ

    4 1 Отговор
    Очисва какво са казали различни журналистически организации но нещо ни спестяват тяхната собствена позиция. Позор ...

    17:06 14.08.2025

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    1 4 Отговор
    Путилифона миротворецът и всеромсiйскiй император Пундю Педербурски каза кой на кого свари на него да го натовари!

    17:07 14.08.2025

  • 14 Докладван си нацист !

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шшш":

    Да си го знаеш

    17:08 14.08.2025

  • 15 Абе

    5 4 Отговор
    Ал Джазира е последната независима разследваща медия на планета, а вие мисирки нямате право дори да споменавате името и на жълтия ви блог

    Коментиран от #23

    17:10 14.08.2025

  • 16 Не знам дали

    5 2 Отговор
    Израел обмисля да съди "Ню Йорк Таймс" но определено Израел ще бъде обявена съвсем скоро за терористична държава

    17:16 14.08.2025

  • 17 Роза

    2 0 Отговор
    Журналистите,които се намират в места,където се водят военни действия,знаят,че могат да бъдат убити и съзнателно са поели този риск.Аз уважавам смелостта им,но смятам,че те могат да са по-полезни,ако останат живи и продължат да пишат и да защитават каузата на доброто!За съжаление светът е лош и твърде бързо забравя кои са те и за какво са се борили!

    17:24 14.08.2025

  • 18 С думи прости ДВ

    2 0 Отговор
    Очевидно подкрепя убийството на журналисти. Потресаващо е .. и вие имате наглостта тази медия да ни ретранслирате

    17:27 14.08.2025

  • 19 дядото

    3 2 Отговор
    чи фут ите отдавна преминаха всякакви човешки граници с местното население на близкия изток. имам усещането че се смятат за свръх човеци. а не можем ли ние,тук в нас и по света да им покажем,че може и по друг начин- отхвърляне, пренебрежение,ако трябва и сила.

    17:28 14.08.2025

  • 20 На "хуманитарните усилия на Израел"

    1 1 Отговор
    Света им пречил видиш ли

    17:29 14.08.2025

  • 21 Факти

    4 1 Отговор
    Работил за терористите, ама не бил терорист. Човекът сам е писал, че ще става мъченик. Получил е това, което е търсил. Ал Джазира е мегафон за пропаганда на радикален ислям. Не случайно е забранена в сума ти арабски държави, включително в сърцето на техния свят - Саудитска Арабия. Те знаят най-добре за какво става въпрос. Наивните западняци кълват на ислямската пропаганда като шарани. Всички трябва да вземем пример от Китай. Там знаят колко опасен е исляма и го мачкат брутално. Имали са десетки хиляди джамии, повечето от които вече са разрушени или реконструирани да изглеждат като китайски храмове. Махат им кубетата и луните и им правят китайски тип покриви. Специфичните заоблени арки стават правоъгълни. Накрая не можеш да познаеш, че някога са били джамии. Ако отпред се съберат мюсюлмани да протестират идва полицията и ги чупи от бой. Това трябва да се прави навсякъде по света! Ислямистите следват доктрината от Корана за световна доминация и са на път да превземат Запада отвътре. Лондон и Париж вече почти са паднали! Като гледам как наивниците подкрепят Палестина, тоест Хамас, всичко ми се обръща. И това след пет века ислямско робство!

    Коментиран от #22

    17:30 14.08.2025

  • 22 Така е.

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Фундaмeнтaлиcтитe, кoитo тoрмoзят хриcтиянcкa Eврoпa, нe ca пo-рaзлични oт cъбрaтятa cи, cъзнaтeлнo
    пoдпaлили прeди 30 гoдини хoтeл „Мaдъмaк“ в грaд Cивac. Тaм изгoряхa живи 35 души – чacт oт цвeтa
    нa турcкaтa интeлигeнция. Oт пoжaрa пo чудo уcпя дa ce cпacи извecтният пиcaтeл, пoзнaтият и
    прeвeждaн и у нac, Aзиc Нecин, чиятo oбвинитeлнa рeч прeд cъcтaв нa Глaвнaтa прoкурaтурa в Aтинa и
    днec e aктуaлнa. Eтo чacт oт нeя:
    „Oбвинявaм вcички нaши прaвитeлcтвa, кaзвa тoй, кoитo cи зaтвaряхa oчитe или пooщрявaхa фaнaтизмa
    дoри cъc зaкoнoви нoрми – уж в имeтo нa дeмoкрaциятa. Cрeднoвeкoвнoтo иcлямcкo вaрвaрcтвo в Cивac
    нe e нитo първoтo, нитo щe бъдe пocлeднoтo му прoявлeниe в cтрaнaтa. Иcтинcкитe винoвници зa тoвa
    ca oнeзи, кoитo зaeмaт ключoви пoзиции във влacттa и пoд мacкaтa нa „зaщитници нa дeмoкрaциятa“
    зaхрaнвaт тoвa гниeщo трecaвищe – тo прoизвeждa диви cъщecтвa c брaди и чaлми, тe крeщяхa в
    изcтъплeниe прeд гoрящия хoтeл: „Иcкaмe Шeриaт!“ и „Cъд зa нeвeрницитe!…
    Шeриaтът нaвcякъдe e eдин и cъщ, eднaкви ca нeгoвитe прaвилa и зaпoвeди зa рязaнe нa ръцe и eзици,
    убивaнe c кaмъни нa нeвярнaтa cъпругa. Тoвa ca дoгми, извлeчeни oт Кoрaнa, и вcякaкви oбeщaния
    зa „cмeкчaвaнe, хумaнизирaнe и дeмoкрaтизирaнe“ нa иcлямa ca глупocти, лъжливи и нeприлoжими бacни…
    Дoкaтo гoвoря тук прeд вac, виждaм кaк прoдължaвa нacтъплeниeтo нa Шeриaтa, кoйтo вce пo-cмeлo
    oгoлвa зъби и вaди нoкти, ръмжи и дeбнe нoвaтa cи плячкa. Жaлкo зa Турция и нeйния н

    17:40 14.08.2025

  • 23 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Ти луд ли си? Ал Джазира работи за терористичните организации и е мегафон на радикалния ислям. Не случайно е забранена в Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Йордан, Бахрейн и сума ти други мюсюлмански държави. Те знаят най-добре за какво става въпрос. Ал Джазира е забранена дори в Западния бряг защото не искат да се превърнат във втора Газа! Интересувайте се малко преди да подкрепяте сляпо терористи.

    17:41 14.08.2025

  • 24 Така е-продължение

    1 0 Отговор
    Жaлкo зa Турция и нeйния нaрoд! Глeдaм нa бъдeщeтo cъc cтрaх и cъжaлeниe, чaкaт ни мнoгo тeжки дни при днeшнитe тeндeнции и рeaлнocти. Oпacнocттa хлoпa нa врaтитe ни и кaзвa нa виcoк глac: “ Aз cъм Шeриaтът, идвaм, бъдeтe гoтoви!“…

    17:42 14.08.2025

  • 25 Този

    4 0 Отговор
    Не е никакъв журналист, а терорист от Хамас участник в убийствата на евреи на 7 октомври.

    17:44 14.08.2025

  • 26 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емил Стефанов":

    Какви нацисти те гонят тебе

    17:46 14.08.2025

  • 27 Айде почнаха да реват

    2 0 Отговор
    кафявите глобалисти от Оо не напапкали се с катарски петро долари

    17:50 14.08.2025

  • 28 Факти

    1 0 Отговор
    Анас плющи 72 девици и лочи от винените реки в рая, а вие го оплаквате. Отваряйте Корана и почвайте да живеете според законите му. Следвайте стъпките на Мохамед - войнолюбец, убиец, изнасилвач и педофил. Стига празни приказки и престорена загриженост за горките ислямисти. Искам от вас действия.

    17:55 14.08.2025

  • 29 А добър ден!

    0 0 Отговор
    Колко дена минаха от убийството,а факти?! Три дена! И убитите са четирима журналисти! Когато преди три дни го написах,ми бе отнета думата с гумата! За всяка новина ли искате разрешение???!!!

    17:59 14.08.2025

  • 30 Доста го забавиха

    0 0 Отговор
    Бил е разпознат като нападател с оръжие на 7 октомври на територията на Израел. Видеото е на негов съратник, в което той се хвали колко са велики. Може би са били сигурни, че в същия ден ще унищожат Израел и никой няма да им потърси сметка. Когато израелското разузнаване (в случая вътрешното разузнаване, не МОСАД) те маркира като терорист съдбата ти е определена. Липсва само датата.

    Ама бил журналист? Да си беше гледал мирно журнализма.

    18:00 14.08.2025