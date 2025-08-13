Новини
Най-после единодушие в Йерусалим! Началникът на Генералния щаб на израелската армия е одобрил плана за атака в ивицата Газа

13 Август, 2025 12:35, обновена 13 Август, 2025 13:03 1 151 26

  • израел-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • хамас-
  • еял замир

Израел обяви, че ще започне нова офанзива в палестинския анклав и ще поеме контрола върху град Газа, който успя да превземе малко след като се разрази войната през октомври 2023 г.

Най-после единодушие в Йерусалим! Началникът на Генералния щаб на израелската армия е одобрил плана за атака в ивицата Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелските военни съобщиха днес, че началникът на Генералния щаб на израелските сили Еял Замир е одобрил основната концепция на плана за атака в ивицата Газа, съобщиха Ройтерс и "Таймс ъв Израел", цитирани от БТА.

Израел каза, че ще започне нова офанзива в палестинския анклав и ще поеме контрола върху град Газа, който успя да превземе за кратко малко след като се разрази войната през октомври 2023 г. След това кратко превземане израелските сили се изтеглиха от града, припомня Ройтерс.

В съобщение на израелските сили за отбрана се казва, че основната концепция на плана за офанзива в Газа е бил дискутиран по време на среща, която Замир е провел тази сутрин с членовете на Генералния щаб, на която са присъствали и други офицери и представители на „Шин бет“.

“По време на дискусиите бяха представени действията на израелските сили за отбрана, извършени досега, в това число и офанзивата в района на Зейтун, започнала вчера“, се казва в съобщение на изрелските сили. По този начин де факто те потвърдиха и започването на нова операция в този квартал на град Газа.

“В допълнение основната концепция на плана, набелязващ следващите стъпки в ивицата Газа, беше представена и одобрена в съответствие с указанията на политическото ръководство“, се казва в изявление на израелските сили. Тук се визира разпоредената от израелския кабинет по сигурността офанзива срещу „Хамас“ в град Газа, която не се очаква да започне незабавно.

Замир, според наскорошни информации, се е противопоставил на плана на израелския кабинет по сигурността да се превземе град Газа и неотдавна се е скарал с израелския министър на отбраната Израел Кац.

На срещата тази сутрин Замир обаче е подчертал важността на подобряване на готовността на израелските сили и на подготовката за мобилизация на резервистите, докато същевременно се провеждат опреснителни курсове и се осигурява възможност за почивка (на войниците) преди предстоящите мисии.

В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел контролира 70-75 процента от ивицата Газа и че остава да се поеме контролът върху град Газа, както и върху сектори в центъра на палестинската територия, припомня Франс прес.

Планът не цели окупацията на Газа, а демилитаризацията ѝ, заяви Нетаняху и изброи какви са целите на Израел. „Първо, разоръжаване на „Хамас“. Второ, всички заложници се освобождават. Трето, Газа е демилитаризирана. Четвърто, Израел упражнява преобладаващ контрол на сигурността. И пето, неизраелска цивилна администрация“, заяви той.

Атаката на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., доведе до смъртта на 1219 души от израелска страна, предимно цивилни, и предизвика в отговор израелските военни действия в Газа. Войната в Газа отне живота на 61 599 души, предимно цивилни, според данни на министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН счита за надеждни.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски

    27 7 Отговор
    Мръс....и, гад....и евреи. Затова ви мрази цял свят(с изключение на пуделите).

    12:38 13.08.2025

  • 2 гост

    12 4 Отговор
    Евреите и арабите имат общ произход - СЕМИТСКИ. Та питам, кои в момента да наричаме антисемитизъм? Критиките къ Израел и Натаняху или действията на Израел и Натаняху срещу палестинците и другите араби????????????????

    Коментиран от #13

    12:38 13.08.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    22 6 Отговор
    Абсолютно убийство на хора е това. Света мълчи, а хората просто биват избивани!
    Но щом е Израел може, за Русия обаче... агресор, санкции, целия свят реве.
    Каква точно е разликата между нападението на Русия над украйна и на Израел над Палестина???

    Коментиран от #15, #19, #21

    12:39 13.08.2025

  • 4 Георги

    19 2 Отговор
    ако това е нормално, защо тогава руските атаки минават за лоши ?

    Коментиран от #10

    12:39 13.08.2025

  • 5 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    "Най-после "

    С нетърпение ли го очаквахте?

    Коментиран от #6

    12:40 13.08.2025

  • 6 Георги

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    тук за центове всичко пишат

    12:42 13.08.2025

  • 7 Казуар

    4 15 Отговор
    Хамас трябва да изчезне от Газа за да започнат да се оправят нещата, друг начин няма терористите държат палестинците като заложници.

    Коментиран от #9, #12

    12:43 13.08.2025

  • 8 Мдаа

    21 3 Отговор
    Това значи, още 70 -80 000 трупа на жени, деца невинни мирни хора! ГЕНОЦИД в най чиста форма. И къде е, са западните борци за човешките права?

    Коментиран от #16

    12:45 13.08.2025

  • 9 Мдаа

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    Хамас е армията на палистинците!

    12:48 13.08.2025

  • 10 Медуня

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "Георги":

    Има огримна разлика Израел от създаването си е постоянно атакуван и това е защитна реакция както Украйна се защитава от русия.
    Също така е важно какво е управлението в държавата, не може русия с тоталитарната си диктатура да провежда военни операций в Украйна. Няма моралната висота да го прави.

    12:53 13.08.2025

  • 11 Kaлпазанин

    9 2 Отговор
    Искате да кажете ,че "клетите "евреи ще избият и последния палестинец за да вземат земята им там

    12:54 13.08.2025

  • 12 Биби криминал

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Казуар":

    А на Западния бряг , кой трябва да изчезне ?

    12:55 13.08.2025

  • 13 Kaлпазанин

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Корен ,един 🤔🤔🤔🤔🤔 араби ли избиват жени и деца оечятяъ т долари управляват света и не човешко не им е чуждо ,я пак

    12:57 13.08.2025

  • 14 Биби криминал

    6 1 Отговор
    Няма по идиотско определение за заглавие на статията !Очаквахте с нетърпение да започнат да избиват още стотици деца ли ?

    Коментиран от #23

    13:00 13.08.2025

  • 15 БОТЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Питай русофилите, освободители.

    13:00 13.08.2025

  • 16 Запомни едно!

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Невинните мирни хора са в лагерите за преселени. Тези с пушките и бомбите са терористи. Аллах им е запазил място, но не до себе си.

    13:00 13.08.2025

  • 17 Василеску

    3 2 Отговор
    Тоя Анатолий много ми мяза на ПеПеец. След като Франция, Гелмания, Великобритания и дори Канада през септември ще признаят държава Палестина, е ясно че ще трябва да има институции и армия, и както правилно казва "Мдаа", това е Хамас. Точно това признаване евреите не искат да се случи и ще действат на принципа "Няма човек - няма проблем", който знаем, е бил от любимите на Хитлер, Сталин, Берия и подобни. Т.е "няма човек - няма държава". От ясно по ясно. На Нетаняху по ушите му се познава, че е сатана.

    Коментиран от #20

    13:01 13.08.2025

  • 18 Баба ти

    4 3 Отговор
    Ти радваш ли се, че сатрапите на Юдоизраил отново ще избиват хиляди палестинци, ще им унищожават жилища, квартали?! Ти човек ли си или брадат юда?!

    13:01 13.08.2025

  • 19 БОТЕВ

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Но все пак, ако си чак толкова недосетлив, Америка стои зад Израел, а добра или лоша, тя е по-силна от Русия. Което при една ядрена война няма никакво значение, разбира се. Затова Тръмп смекчава тона към Путин. Големите винаги ще се разберат, никой, освен комунягите в България, не иска пълно унищожение.

    13:07 13.08.2025

  • 20 Казуар

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Василеску":

    Хамас да е армия на новообразуваната палестинска държава, това е говорене на изпаднал в делириум тременс.

    13:08 13.08.2025

  • 21 БОТЕВ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    Може би си директор на тоалетна на морето?

    13:08 13.08.2025

  • 22 Казуар

    2 2 Отговор
    Ти не можеш ли да си спомниш, че Хамас нападна израелски кибуци и уби 1200 израелци.

    Коментиран от #24

    13:25 13.08.2025

  • 23 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Биби криминал":

    Същото щях да пиша👍👍👍 Все едно гад...овете изпитват задоволство....

    13:33 13.08.2025

  • 24 Питащ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Казуар":

    Защо ли???

    13:46 13.08.2025

  • 25 дедо

    1 1 Отговор
    Не ми е жал за палестинците . Те са ислямисти и араби , които вярват ,че за тях аз съм неверник и заслужавам да бъда убит в името на техния бог. Няма как да съчивствам на такива хора. Сега са жертва , но ако нещата зависят от тях , ще видим отново баташкото клане в още по краен вариант.

    13:52 13.08.2025

  • 26 тервел

    0 0 Отговор
    Копейките които сега защитават палестинците , под другите статии обождат мигрантите от арабските страни и ги изкарват най страшното зло на планетата , което ще унищожи България. Копейки да нямате биполярно разстройство на личността ?

    13:55 13.08.2025