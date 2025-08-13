Най-после единодушие в Йерусалим! Началникът на Генералния щаб на израелската армия е одобрил плана за атака в ивицата Газа

Израелските военни съобщиха днес, че началникът на Генералния щаб на израелските сили Еял Замир е одобрил основната концепция на плана за атака в ивицата Газа, съобщиха Ройтерс и "Таймс ъв Израел", цитирани от БТА.
Израел каза, че ще започне нова офанзива в палестинския анклав и ще поеме контрола върху град Газа, който успя да превземе за кратко малко след като се разрази войната през октомври 2023 г. След това кратко превземане израелските сили се изтеглиха от града, припомня Ройтерс.
В съобщение на израелските сили за отбрана се казва, че основната концепция на плана за офанзива в Газа е бил дискутиран по време на среща, която Замир е провел тази сутрин с членовете на Генералния щаб, на която са присъствали и други офицери и представители на „Шин бет“.
“По време на дискусиите бяха представени действията на израелските сили за отбрана, извършени досега, в това число и офанзивата в района на Зейтун, започнала вчера“, се казва в съобщение на изрелските сили. По този начин де факто те потвърдиха и започването на нова операция в този квартал на град Газа.
“В допълнение основната концепция на плана, набелязващ следващите стъпки в ивицата Газа, беше представена и одобрена в съответствие с указанията на политическото ръководство“, се казва в изявление на израелските сили. Тук се визира разпоредената от израелския кабинет по сигурността офанзива срещу „Хамас“ в град Газа, която не се очаква да започне незабавно.
Замир, според наскорошни информации, се е противопоставил на плана на израелския кабинет по сигурността да се превземе град Газа и неотдавна се е скарал с израелския министър на отбраната Израел Кац.
На срещата тази сутрин Замир обаче е подчертал важността на подобряване на готовността на израелските сили и на подготовката за мобилизация на резервистите, докато същевременно се провеждат опреснителни курсове и се осигурява възможност за почивка (на войниците) преди предстоящите мисии.
В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел контролира 70-75 процента от ивицата Газа и че остава да се поеме контролът върху град Газа, както и върху сектори в центъра на палестинската територия, припомня Франс прес.
Планът не цели окупацията на Газа, а демилитаризацията ѝ, заяви Нетаняху и изброи какви са целите на Израел. „Първо, разоръжаване на „Хамас“. Второ, всички заложници се освобождават. Трето, Газа е демилитаризирана. Четвърто, Израел упражнява преобладаващ контрол на сигурността. И пето, неизраелска цивилна администрация“, заяви той.
Атаката на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., доведе до смъртта на 1219 души от израелска страна, предимно цивилни, и предизвика в отговор израелските военни действия в Газа. Войната в Газа отне живота на 61 599 души, предимно цивилни, според данни на министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН счита за надеждни.
1 Левски
12:38 13.08.2025
2 гост
Коментиран от #13
12:38 13.08.2025
3 Директора👨✈️
Но щом е Израел може, за Русия обаче... агресор, санкции, целия свят реве.
Каква точно е разликата между нападението на Русия над украйна и на Израел над Палестина???
Коментиран от #15, #19, #21
12:39 13.08.2025
4 Георги
Коментиран от #10
12:39 13.08.2025
5 Я пък тоя
С нетърпение ли го очаквахте?
Коментиран от #6
12:40 13.08.2025
6 Георги
До коментар #5 от "Я пък тоя":тук за центове всичко пишат
12:42 13.08.2025
7 Казуар
Коментиран от #9, #12
12:43 13.08.2025
8 Мдаа
Коментиран от #16
12:45 13.08.2025
9 Мдаа
До коментар #7 от "Казуар":Хамас е армията на палистинците!
12:48 13.08.2025
10 Медуня
До коментар #4 от "Георги":Има огримна разлика Израел от създаването си е постоянно атакуван и това е защитна реакция както Украйна се защитава от русия.
Също така е важно какво е управлението в държавата, не може русия с тоталитарната си диктатура да провежда военни операций в Украйна. Няма моралната висота да го прави.
12:53 13.08.2025
11 Kaлпазанин
12:54 13.08.2025
12 Биби криминал
До коментар #7 от "Казуар":А на Западния бряг , кой трябва да изчезне ?
12:55 13.08.2025
13 Kaлпазанин
До коментар #2 от "гост":Корен ,един 🤔🤔🤔🤔🤔 араби ли избиват жени и деца оечятяъ т долари управляват света и не човешко не им е чуждо ,я пак
12:57 13.08.2025
14 Биби криминал
Коментиран от #23
13:00 13.08.2025
15 БОТЕВ
До коментар #3 от "Директора👨✈️":Питай русофилите, освободители.
13:00 13.08.2025
16 Запомни едно!
До коментар #8 от "Мдаа":Невинните мирни хора са в лагерите за преселени. Тези с пушките и бомбите са терористи. Аллах им е запазил място, но не до себе си.
13:00 13.08.2025
17 Василеску
Коментиран от #20
13:01 13.08.2025
18 Баба ти
13:01 13.08.2025
19 БОТЕВ
До коментар #3 от "Директора👨✈️":Но все пак, ако си чак толкова недосетлив, Америка стои зад Израел, а добра или лоша, тя е по-силна от Русия. Което при една ядрена война няма никакво значение, разбира се. Затова Тръмп смекчава тона към Путин. Големите винаги ще се разберат, никой, освен комунягите в България, не иска пълно унищожение.
13:07 13.08.2025
20 Казуар
До коментар #17 от "Василеску":Хамас да е армия на новообразуваната палестинска държава, това е говорене на изпаднал в делириум тременс.
13:08 13.08.2025
21 БОТЕВ
До коментар #3 от "Директора👨✈️":Може би си директор на тоалетна на морето?
13:08 13.08.2025
22 Казуар
Коментиран от #24
13:25 13.08.2025
23 👍👍👍
До коментар #14 от "Биби криминал":Същото щях да пиша👍👍👍 Все едно гад...овете изпитват задоволство....
13:33 13.08.2025
24 Питащ
До коментар #22 от "Казуар":Защо ли???
13:46 13.08.2025
25 дедо
13:52 13.08.2025
26 тервел
13:55 13.08.2025