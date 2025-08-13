Най-после единодушие в Йерусалим! Началникът на Генералния щаб на израелската армия е одобрил плана за атака в ивицата Газа

Израелските военни съобщиха днес, че началникът на Генералния щаб на израелските сили Еял Замир е одобрил основната концепция на плана за атака в ивицата Газа, съобщиха Ройтерс и "Таймс ъв Израел", цитирани от БТА.

Израел каза, че ще започне нова офанзива в палестинския анклав и ще поеме контрола върху град Газа, който успя да превземе за кратко малко след като се разрази войната през октомври 2023 г. След това кратко превземане израелските сили се изтеглиха от града, припомня Ройтерс.

В съобщение на израелските сили за отбрана се казва, че основната концепция на плана за офанзива в Газа е бил дискутиран по време на среща, която Замир е провел тази сутрин с членовете на Генералния щаб, на която са присъствали и други офицери и представители на „Шин бет“.

“По време на дискусиите бяха представени действията на израелските сили за отбрана, извършени досега, в това число и офанзивата в района на Зейтун, започнала вчера“, се казва в съобщение на изрелските сили. По този начин де факто те потвърдиха и започването на нова операция в този квартал на град Газа.

“В допълнение основната концепция на плана, набелязващ следващите стъпки в ивицата Газа, беше представена и одобрена в съответствие с указанията на политическото ръководство“, се казва в изявление на израелските сили. Тук се визира разпоредената от израелския кабинет по сигурността офанзива срещу „Хамас“ в град Газа, която не се очаква да започне незабавно.

Замир, според наскорошни информации, се е противопоставил на плана на израелския кабинет по сигурността да се превземе град Газа и неотдавна се е скарал с израелския министър на отбраната Израел Кац.

На срещата тази сутрин Замир обаче е подчертал важността на подобряване на готовността на израелските сили и на подготовката за мобилизация на резервистите, докато същевременно се провеждат опреснителни курсове и се осигурява възможност за почивка (на войниците) преди предстоящите мисии.

В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел контролира 70-75 процента от ивицата Газа и че остава да се поеме контролът върху град Газа, както и върху сектори в центъра на палестинската територия, припомня Франс прес.

Планът не цели окупацията на Газа, а демилитаризацията ѝ, заяви Нетаняху и изброи какви са целите на Израел. „Първо, разоръжаване на „Хамас“. Второ, всички заложници се освобождават. Трето, Газа е демилитаризирана. Четвърто, Израел упражнява преобладаващ контрол на сигурността. И пето, неизраелска цивилна администрация“, заяви той.

Атаката на „Хамас“ срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., доведе до смъртта на 1219 души от израелска страна, предимно цивилни, и предизвика в отговор израелските военни действия в Газа. Войната в Газа отне живота на 61 599 души, предимно цивилни, според данни на министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН счита за надеждни.