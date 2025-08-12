Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен

Кастрации, осакатявания, системен садизъм - ужасяващи са мащабите на бруталността към украинци, попаднали в руски плен. Много от тях се завръщат неузнаваеми. "Преди гледаше като орел, а се върна с изгаснали очи."
"Слава на Русия" - тези думи са прогорени на корема на Андрий Переверзев. "Трябва да са го направили руски лекари", смята той. "Тъкмо ме превързваха. Надигнах глава и погледнах. Бях напълно шокиран. Но какво можех да направя? Поне бях жив", разказва мъжът пред германската обществена медия АРД.
През февруари 2024 година 33-годишният Андрий е ранен в боевете при Донбас и пленен от руски войници. Споделя, че мъченията започнали веднага. "Ръцете ми бяха вързани, очите ми бяха закрити. След това казаха: Това е заради нашите момчета. Удариха ме три пъти в лицето с петлитрова бутилка вода. Веднага загубих съзнание."
Според Богдан Охрименко от украинския Координационен център за военнопленниците почти всички, които са се завърнали, носят видими следи от системно насилие: счупени ребра, изгаряния, белези от електрошок, тежки душевни травми.
Много от пленниците стават жертва на системен садизъм, пише на свой ред и АРД. Според свидетелства на военнопленници в т.нар. бани те можели да се къпят само с леденостудена или с вряла вода - и под удари, които им били нанасяни постоянно. Тези показания са документирани - украински следователи, главната прокуратура и представители на Международния наказателен съд събират доказателства.
Когато фамилното име се превръща в проклятие
Валерий Зеленски също е бил в руски плен. И той е бил измъчван. Но вече не може да разкаже за преживяванията си - само четири седмици след освобождаването му в рамките на размяна през май 2024 той умира от раните си и от мъченията, на които е бил подложен.
Дъщеря му Валерия не иска да бъде забравен и затова разказва пред АРД за преживяното от баща ѝ. "Той си даваше сметка за значението на неговото фамилно име - същото като на нашия президент. Отношението към всички с фамилията Зеленски, които са били на фронта и са се сблъсквали с руснаците, е било особено брутално."
Залавянето на Валерий е заснето на видео - повален е на земята, а руските войници го обиждат, надсмиват се над фамилното му име, заплашват го.
След залавянето му Валерий е постоянно унижаван и измъчван в руския затвор, разказва дъщеря му. "Най-страшното за мен беше неговият поглед, когато се върна. Преди това той излъчваше самоувереност и сила - гледаше като орел. А се върна с празни, изгаснали очи."
Неизмерими мащаби на мъченията
Разпити с токови удари, уотърбординг, кастрации, осакатявания, убийства: сведенията за мащабите и бруталността на насилието спрямо украинските военнопленници са ужасяващи.
Богдан Охрименко от Координационния център за военнопленниците цитира пред АРД т.нар. Истанбулски протокол, в който са изброени 18 вида мъчения. Но Руската федерация е отишла още по-далеч, казва Охрименко. "Тя комбинира тези 18 вида и така прилага още повече методи за измъчване на нашите граждани."
Украински следователи и представители на международни организации се опитват да съберат колкото може повече сведения от жертви и очевидци, за да бъдат наказани военните престъпления. В резултат от собствените си проучвания ООН стига до извода, че мъченията спрямо украинските пленници са широко разпространени и системни. Много от завърналите се разказват и за масирано сексуално насилие. Според Охрименко най-малко 359 украинци са починали в руски плен. "Те са били измъчвани, оставяни са били да гладуват и не са получавали никаква медицинска помощ", казва той.
В плен попадат и цивилни украинци
При това съвсем не всички пленници от Украйна са войници, посочва АРД и информира за наличието на много сведения за обикновени украинци, взети в плен. Олена Беляхкова от неправителствената организация Media Initiativе for Human Rights говори за около 2000 доказани случая на пленени цивилни украинци, които са били идентифицирани и локализирани. Смята се обаче, че реалният брой на пленените достига 16 000.
"Те измъчват военни и цивилни с еднаква жестокост. Имаме и случай, при който един цивилен гражданин за съжаление не оцеля след мъченията в плена. При това той не е бил нито войник, нито активист", споделя правозащитничката.
Трудното завръщане към живота
В най-тежките моменти имало само една мисъл, която спасявала Андрий Переверзев: "Това беше обещанието, което бях дал на дъщеря си - че ще се върна вкъщи. Благодарение на това оцелявах - то ми даваше надежда".
На Андрий му предстоят още много животоспасяващи операции, преди да може трайно да напусне болницата и да си отиде вкъщи. Това ще стане най-рано след година, а дотогава му помагат най-вече разходките с 9-годишната му дъщеря.
Поне толкова трудно е и психическото изцеляване. А белезите - видими и невидими - ще останат за цял живот.
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Пич":На морето хотелите и ресторантите са пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Не мога да си намеря празна маса
19 Антонио Бандера
Според ООН, руските власти не са предприели мерки за разследване или наказване на извършителите на изтезания над украинци, докато Украйна показва известна отвореност 😆 към международен контрол и подобряване на условията.
10:10 12.08.2025
само че, от десетилетия това са методите, на демократичните западни служби и обучението тях садисти.. както в Гунтанаму
Ти излез оттам!
А друга глупост може ли да измислите? А Садизъм, мъчения, издевателства има ли в Израелските затвори да питам? Или там няма а?
Коментиран от #59
Коментиран от #43, #46
38 Вчера чета и съм шокиран....
без коментар: ===== Да умреш в „Ада“: Съдбата на палестински медици, затворени от Израел
Един от най-известните лекари в Ггаза може да е бил изнасилен до смърт, показват последните разкрития. Той не е единственият.---- Ръководителят на ортопедията в болницата al-Shifa в Гааза работеше в болницата al-Awda в Северна Гааза през декември, когато той и други медици бяха арестувани от израелската армия по, според тях, „съображения за национална сигурност“.Четири месеца по-късно пазачите на затвора Офер завлякоха Ал-Бурш и го захвърлиха в двора на затвора, гол от кръста надолу, кървящ и неспособен да се изправи, според изявление, предоставено от израелската правозащитна организация HaMoked.
Разпознавайки го, някои от другите затворници отнесоха Ал-Бурш в близката стая и той почина мигове по-късно
39 Последния софиянец
Пипи,моош ли ми го оугави за 10 €врака,виждам че сме от една порода и двамата сме за въвеждане на €врото .
10:20 12.08.2025
42 Гледайте Ютюб канала
ТАМ САМИТЕ РУСНАЦИ РАЗКАЗВАТ ЗА РУСКИТЕ ЗВЕРСТВА КЪМ УКРАИНСКИ ПЛЕННИЦИ!
43 Не пич !
От атлантика и циониста (Нема по тъпо .оведо)! И трябва да се срамуваш от себе си ...ако малко разум имаш поне
44 Пипи
Ако ми го паркираш и в задния хангар аз ще ти дам 10 еврака. Да не спираме само с олигавянето...
Коментиран от #48
45 Един
Рашистко зомби. Имай поне малко съчувствие към хора, подложени на мъчения. Хора, които просто защитават родината си.
46 Е па
има, има и това си ти бре!!! Виж се в огледалото и ще разбереш кой "умно" те гледа от там!
48 Последния софиянец
Пипи ,аз съм от мързеливите ,но има един Амет ,който се навърта често във форума ,смятам че би ти продухал хууубаво ауспуха .
10:27 12.08.2025
49 100
Да, бе. Виждал съм и осакатени.
54 Пипи
До коментар #48 от "Последния софиянец":Без такива! Обичам позицията " пиле на грил " и ако не се размърдаш да ми прочистиш гърлото докато Амет оправя гърнето на генерацията , пари няма да видите и двамата!
Коментиран от #57
56 Някой
А как се представят нещата по немски медии ще дам пример от изнесено от предаване от ЦДФ които ги съдеха, че информацията там се изнася като през генщаб. Например за падналият Боинг, дават човек на мястото на падане, вдигнал кукла хваната през врата. Представено на първа страница, що за хора да душат кукла на загинало дете. Същото извадено от видео, на което човека се навежда, вдига куклата за да я покаже пред камерата, връща я и се прекръства.
57 Последния софиянец
Абе аз не съм чак толкова загорял дет се вика ,имам си и жена ,а и винаги мога едно ръчно пране набързо да пусна .
Коментиран от #62
59 Ъъъъъъъ
До коментар #35 от "Естествено че":А Садизъм, мъчения, издевателства има ли в Израелските затвори да питам? Или там няма а?"
Има. Ама за това не се говори тук.
Ужасяващите показания за насилие в център за задържане на палестинци, представляват безпрецедентно публично признание за мъчения от страна на израелските сили. Показанията са дадени от израелски репортер, служил като офицер от разузнаването.
Известен израелски журналист и бивш войник направи признание за широкомащабни мъчения от страна на израелските военни над задържани палестинци. Признанието дойде по време на участие в подкаст на иврит от Амихай Атали, който работи като кореспондент в Кнесета за израелския информационен сайт Ynet и е офицер от разузнаването в израелската армия.
Няма да навлизам в конкретика..Ясно е, че ДВ не смее да промъца по темата, но иначе с охота ни залива с украински фейкове.🤣
61 Ъхъъъъъ .....ДВ....
Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките" за „победа" отлетяха в един миг.Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала" работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството.....И
Коментиран от #63
10:43 12.08.2025
62 Пипи
До коментар #57 от "Последния софиянец":Добре де, доведи и жена ти. Когато ме раздвижите с Амет ще го изправя и ще и го вкарам, за да се погърчи и тя в оргазми.
63 Ъхъъъъъ .....ДВ....
До коментар #61 от "Ъхъъъъъ .....ДВ....":Няма да четем боговете на реални хора и то не от руски а от полски и германски мрежи а ще четем пръдните на ДВ. Срам нямате ли да ви питам? А морал?
