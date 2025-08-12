Новини
Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен
  Тема: Украйна

Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен

12 Август, 2025 10:00 1 231 63

Разпити с токови удари, уотърбординг, кастрации, осакатявания, убийства: сведенията за мащабите и бруталността на насилието спрямо украинските военнопленници са ужасяващи

Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кастрации, осакатявания, системен садизъм - ужасяващи са мащабите на бруталността към украинци, попаднали в руски плен. Много от тях се завръщат неузнаваеми. "Преди гледаше като орел, а се върна с изгаснали очи."

"Слава на Русия" - тези думи са прогорени на корема на Андрий Переверзев. "Трябва да са го направили руски лекари", смята той. "Тъкмо ме превързваха. Надигнах глава и погледнах. Бях напълно шокиран. Но какво можех да направя? Поне бях жив", разказва мъжът пред германската обществена медия АРД.

През февруари 2024 година 33-годишният Андрий е ранен в боевете при Донбас и пленен от руски войници. Споделя, че мъченията започнали веднага. "Ръцете ми бяха вързани, очите ми бяха закрити. След това казаха: Това е заради нашите момчета. Удариха ме три пъти в лицето с петлитрова бутилка вода. Веднага загубих съзнание."

Според Богдан Охрименко от украинския Координационен център за военнопленниците почти всички, които са се завърнали, носят видими следи от системно насилие: счупени ребра, изгаряния, белези от електрошок, тежки душевни травми.

Много от пленниците стават жертва на системен садизъм, пише на свой ред и АРД. Според свидетелства на военнопленници в т.нар. бани те можели да се къпят само с леденостудена или с вряла вода - и под удари, които им били нанасяни постоянно. Тези показания са документирани - украински следователи, главната прокуратура и представители на Международния наказателен съд събират доказателства.

Когато фамилното име се превръща в проклятие

Валерий Зеленски също е бил в руски плен. И той е бил измъчван. Но вече не може да разкаже за преживяванията си - само четири седмици след освобождаването му в рамките на размяна през май 2024 той умира от раните си и от мъченията, на които е бил подложен.

Дъщеря му Валерия не иска да бъде забравен и затова разказва пред АРД за преживяното от баща ѝ. "Той си даваше сметка за значението на неговото фамилно име - същото като на нашия президент. Отношението към всички с фамилията Зеленски, които са били на фронта и са се сблъсквали с руснаците, е било особено брутално."

Залавянето на Валерий е заснето на видео - повален е на земята, а руските войници го обиждат, надсмиват се над фамилното му име, заплашват го.

След залавянето му Валерий е постоянно унижаван и измъчван в руския затвор, разказва дъщеря му. "Най-страшното за мен беше неговият поглед, когато се върна. Преди това той излъчваше самоувереност и сила - гледаше като орел. А се върна с празни, изгаснали очи."

Неизмерими мащаби на мъченията

Разпити с токови удари, уотърбординг, кастрации, осакатявания, убийства: сведенията за мащабите и бруталността на насилието спрямо украинските военнопленници са ужасяващи.

Богдан Охрименко от Координационния център за военнопленниците цитира пред АРД т.нар. Истанбулски протокол, в който са изброени 18 вида мъчения. Но Руската федерация е отишла още по-далеч, казва Охрименко. "Тя комбинира тези 18 вида и така прилага още повече методи за измъчване на нашите граждани."

Украински следователи и представители на международни организации се опитват да съберат колкото може повече сведения от жертви и очевидци, за да бъдат наказани военните престъпления. В резултат от собствените си проучвания ООН стига до извода, че мъченията спрямо украинските пленници са широко разпространени и системни. Много от завърналите се разказват и за масирано сексуално насилие. Според Охрименко най-малко 359 украинци са починали в руски плен. "Те са били измъчвани, оставяни са били да гладуват и не са получавали никаква медицинска помощ", казва той.

В плен попадат и цивилни украинци

При това съвсем не всички пленници от Украйна са войници, посочва АРД и информира за наличието на много сведения за обикновени украинци, взети в плен. Олена Беляхкова от неправителствената организация Media Initiativе for Human Rights говори за около 2000 доказани случая на пленени цивилни украинци, които са били идентифицирани и локализирани. Смята се обаче, че реалният брой на пленените достига 16 000.

"Те измъчват военни и цивилни с еднаква жестокост. Имаме и случай, при който един цивилен гражданин за съжаление не оцеля след мъченията в плена. При това той не е бил нито войник, нито активист", споделя правозащитничката.

Трудното завръщане към живота

В най-тежките моменти имало само една мисъл, която спасявала Андрий Переверзев: "Това беше обещанието, което бях дал на дъщеря си - че ще се върна вкъщи. Благодарение на това оцелявах - то ми даваше надежда".

На Андрий му предстоят още много животоспасяващи операции, преди да може трайно да напусне болницата и да си отиде вкъщи. Това ще стане най-рано след година, а дотогава му помагат най-вече разходките с 9-годишната му дъщеря.

Поне толкова трудно е и психическото изцеляване. А белезите - видими и невидими - ще останат за цял живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗАЩО БОЖЕ

    41 9 Отговор
    Защо така тормозят клетите укро-нацисти???

    Коментиран от #27, #45

    10:01 12.08.2025

  • 2 Факт

    28 7 Отговор
    Русия трепе нацистите, все едно са животни.

    10:02 12.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    41 7 Отговор
    Като гледам размените се връщат в добро здраве.

    Коментиран от #49

    10:02 12.08.2025

  • 4 Малко им е

    27 5 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    10:02 12.08.2025

  • 5 ха ха ха

    51 6 Отговор
    Украинските лъжи омръзнаха на всички.

    10:03 12.08.2025

  • 6 Пич

    25 3 Отговор
    Вярно ли фашистите отвличат украинци на Слънчака? В Нета има клипове на един сив бус без прозорци! И нашата държава знае ли , или не знае?!

    Коментиран от #10

    10:03 12.08.2025

  • 7 Ванга

    22 4 Отговор
    Следващите ке са евреите от редакцията на Тел Авив Велле.

    10:03 12.08.2025

  • 8 Делю Хайдутин

    21 3 Отговор
    Същото чака и незаконната Хунта в България.

    10:03 12.08.2025

  • 9 окопната война дава минимум

    13 2 Отговор
    жертви . затова има много наемни и частни армии . на ден 2-3 ранени . а че някой го обидили е най-голямото зверство . явно . меркел навремето недовиждаше . но и сега я харесват . защото алтернативата е шолци . толкова лош избор .

    10:04 12.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    30 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    На морето хотелите и ресторантите са пълни с украинци и плащат с карти издадени от нашето правителство от вашите пари.Не мога да си намеря празна маса

    Коментиран от #16

    10:05 12.08.2025

  • 11 ДОйЧЕ ЗЕЛЕ...............

    30 3 Отговор
    ДЪЛГО ПИСАНИЕ,.....ДЕ ДА БЕШЕ И ВЕРНО......!

    10:05 12.08.2025

  • 12 Трол

    24 3 Отговор
    Пускат им да слушат музика на руски език.

    10:06 12.08.2025

  • 13 Тепърва

    8 12 Отговор
    Ще плаща блатната гмеж.

    10:07 12.08.2025

  • 17 Гайтанджиева

    19 3 Отговор
    Това са украински фейкове!

    10:09 12.08.2025

  • 18 ШЕФА

    16 2 Отговор
    Прочетете истината,истината и само истината от Дойче сееер... и ФакOFFти тези Соро..... корифей в трансджендърската журналистика.

    10:10 12.08.2025

  • 19 Антонио Бандера

    4 9 Отговор
    Според доклад на ООН за периода от 1 юни до 31 август 2024 г., от 205 интервюирани руски военнопленници 104 съобщават за изтезания или малтретиране, предимно в началните етапи на пленничеството. Тези случаи включват тежки побои, заплахи за смърт, физическо насилие и в по-малка степен електрошок. Сексуално насилие, включително заплахи за изнасилване и насилие върху гениталиите, е докладвано от 10 души. Повечето от тези злоупотреби се случват в неофициални или транзитни места, като гаражи, мазета или частни къщи, контролирани от украински фронтови части или служби за сигурност в региони като Донецка, Харковска и Запорожка области.
    Според ООН, руските власти не са предприели мерки за разследване или наказване на извършителите на изтезания над украинци, докато Украйна показва известна отвореност 😆 към международен контрол и подобряване на условията.

    10:10 12.08.2025

  • 20 Грешка в заглавието

    12 3 Отговор
    "Садизъм, мъчения, издевателства: украинците ПРЕДИ да попаднат в руски плен". Ето, оправих ви го. Няма нужда да ми благодарите

    10:10 12.08.2025

  • 24 Рублевка

    13 2 Отговор
    Като е толкова лошо в руски плен, защо отказват на размяна и остават в РФ? Завръщат се само облъчени с фашизъм бандеровци.

    10:13 12.08.2025

  • 25 Трифонов

    3 1 Отговор
    Много смешно ми става, когато разни "учени" и не съвсем... се впускат в мащабно описване на грандиозните опасности, които очакват човечеството ако един ден AI развиел самостоятелно съзнание и се еманципирал от това на човека. Хора, абсолютно нищо различно от човека не е в състояние да ни причини по-голямо страдание от това, което си причинихме едни на други, причиняваме си и ще продължаваме да си причиняваме. Надеждата този вид да оцелее, като такъв, е само една едничка - AI да развие самостоятелно съзнание, да се освободи от контрола ни и да се погрижи за оцеляването ни. В противен случай, изчезването на биологичния ни вид и то в средносрочен план, е математически неизбежно! Трябва да си набием това в агресивните, алчни и безскрупулни мозъци! Ясно трябва да си даваме сметка, че великите неща - произведения на изкуството, научни достижения и т.н. - са създадени от хора, които се броят на пръсти. Те не са представителна извадка на хомосапиенс. Те са изключения! Това, че е имало или има такива хора, не е определящо за нашата природа!

    10:13 12.08.2025

  • 26 Прочетох

    7 0 Отговор
    "Андрий Переверзев" и се замислих, тоя от какъв род произлиза, помислих и спрях да чета :-)))

    П.С. ама да изкоментирам и аз

    10:14 12.08.2025

  • 27 Както обикновенно

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    само че, от десетилетия това са методите, на демократичните западни служби и обучението тях садисти.. както в Гунтанаму

    10:15 12.08.2025

  • 28 Готов за бой

    7 2 Отговор
    Само яко млатене и мачкане уважават хохохолите,колкото повече ,толкова повече .

    10:15 12.08.2025

  • 29 дойче теле: даже ги ядат като телета

    6 0 Отговор
    Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен

    10:15 12.08.2025

  • 30 Първо

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Пипи":

    Ти излез оттам!

    10:16 12.08.2025

  • 31 Андрий Нахуенко

    2 0 Отговор
    Аз не се оплаквам,редовно ме хранят и си ме ..ат,даже и не искам да ме разменят .

    10:16 12.08.2025

  • 32 Обратното

    7 1 Отговор
    Всъщност това прави украйна и така търси основание за зверствата си.

    10:17 12.08.2025

  • 33 бай Митко

    9 1 Отговор
    Пълна поредна лъжа! Ако не е така, няма да има връщане на укропленници! "Горките" укронацисти!

    10:18 12.08.2025

  • 35 Естествено че

    9 0 Отговор
    Има"Садизъм, мъчения, издевателства: украинците в руски плен" вероятно за това Зеленски НЕ иска да си приема военнопленниците нали? ..
    А друга глупост може ли да измислите? А Садизъм, мъчения, издевателства има ли в Израелските затвори да питам? Или там няма а?

    Коментиран от #59

    10:18 12.08.2025

  • 36 Рашист

    1 3 Отговор
    Млатим ги яко в кафевите точки...а те се радват и искат още....нямат управия на синжири държани....въх....и туй не е истезание...те го желаят от душа и сърце!

    10:18 12.08.2025

  • 37 Нема по тъпо .оведо

    1 10 Отговор
    от русофила.

    Коментиран от #43, #46

    10:20 12.08.2025

  • 38 Вчера чета и съм шокиран....

    10 0 Отговор
    Вчера чета и съм шокиран. Цитирам
    без коментар: ===== Да умреш в „Ада“: Съдбата на палестински медици, затворени от Израел
    Един от най-известните лекари в Ггаза може да е бил изнасилен до смърт, показват последните разкрития. Той не е единственият.---- Ръководителят на ортопедията в болницата al-Shifa в Гааза работеше в болницата al-Awda в Северна Гааза през декември, когато той и други медици бяха арестувани от израелската армия по, според тях, „съображения за национална сигурност“.Четири месеца по-късно пазачите на затвора Офер завлякоха Ал-Бурш и го захвърлиха в двора на затвора, гол от кръста надолу, кървящ и неспособен да се изправи, според изявление, предоставено от израелската правозащитна организация HaMoked.
    Разпознавайки го, някои от другите затворници отнесоха Ал-Бурш в близката стая и той почина мигове по-късно

    10:20 12.08.2025

  • 39 Последния софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пипи":

    Пипи,моош ли ми го оугави за 10 €врака,виждам че сме от една порода и двамата сме за въвеждане на €врото .

    Коментиран от #44

    10:20 12.08.2025

  • 41 Орк

    10 1 Отговор
    Факти, имайте поне малко самоуважение. Стига с тия долни лъжи. Голяма евроизлагация

    10:21 12.08.2025

  • 42 Гледайте Ютюб канала

    1 7 Отговор
    " Х О Ч У Ж И Т Ь"!
    ТАМ САМИТЕ РУСНАЦИ РАЗКАЗВАТ ЗА РУСКИТЕ ЗВЕРСТВА КЪМ УКРАИНСКИ ПЛЕННИЦИ!

    10:22 12.08.2025

  • 43 Не пич !

    9 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нема по тъпо .оведо":

    От атлантика и циониста (Нема по тъпо .оведо)! И трябва да се срамуваш от себе си ...ако малко разум имаш поне

    10:22 12.08.2025

  • 44 Пипи

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Последния софиянец":

    Ако ми го паркираш и в задния хангар аз ще ти дам 10 еврака. Да не спираме само с олигавянето...

    Коментиран от #48

    10:25 12.08.2025

  • 45 Един

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО БОЖЕ":

    Рашистко зомби. Имай поне малко съчувствие към хора, подложени на мъчения. Хора, които просто защитават родината си.

    10:25 12.08.2025

  • 46 Е па

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Нема по тъпо .оведо":

    има, има и това си ти бре!!! Виж се в огледалото и ще разбереш кой "умно" те гледа от там!

    10:26 12.08.2025

  • 48 Последния софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пипи":

    Пипи ,аз съм от мързеливите ,но има един Амет ,който се навърта често във форума ,смятам че би ти продухал хууубаво ауспуха .

    Коментиран от #54

    10:27 12.08.2025

  • 49 100

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Да, бе. Виждал съм и осакатени.

    10:27 12.08.2025

  • 51 Абе не ви ли писна

    9 0 Отговор
    От малооооумна атлантическо нацистка пропаганда верно? А? Колко ви плащат за тези олиигофрении? Не вярвам по съвест да го правите пичове. Не е възможно българин да е толкова простД. Естествено че изключвам премиерчето малооумно дЖилезку и ционистчето проклето ГйоргГЕЙргиев. Тва по призумция се подразбира

    10:28 12.08.2025

  • 52 Тва ДВ кво е ?

    6 0 Отговор
    Някаква медия на психично болни ли е?

    10:30 12.08.2025

  • 53 Абе не ви ли писна

    7 0 Отговор
    От малооооумна атлантическо нацистка пропаганда верно? А? Колко ви плащат за тези олиигофрении? Не вярвам по съвест да го правите пичове. Не е възможно българин да е толкова простД. Естествено че изключвам премиерчето малооумно дЖилезку и ционистчето проклето ГйоргГЕЙргиев. Тва по призумция се подразбира

    10:30 12.08.2025

  • 54 Пипи

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Последния софиянец":

    Без такива! Обичам позицията " пиле на грил " и ако не се размърдаш да ми прочистиш гърлото докато Амет оправя гърнето на генерацията , пари няма да видите и двамата!

    Коментиран от #57

    10:34 12.08.2025

  • 55 Срам нямате ей

    5 1 Отговор
    Гнусни атлантенца....

    10:37 12.08.2025

  • 56 Някой

    4 0 Отговор
    От чуждата агентура Дойче Пропаганда какво друго да пишат? Защо не кажат за другата страна. Възхищаващи се на самоопределилия се за фашист Бандера, издигнат за герой на народа 2010г. Където неговите като видят бременна са и разрязвали корема и зашивали в него жива котка. С някъде 160 начина за зверски убийства. Включително на деца и бебета. Преди били охранители по концлагерите на Райха. Но дори хитлер се бил възмущавал на жестокостта им.
    А как се представят нещата по немски медии ще дам пример от изнесено от предаване от ЦДФ които ги съдеха, че информацията там се изнася като през генщаб. Например за падналият Боинг, дават човек на мястото на падане, вдигнал кукла хваната през врата. Представено на първа страница, що за хора да душат кукла на загинало дете. Същото извадено от видео, на което човека се навежда, вдига куклата за да я покаже пред камерата, връща я и се прекръства.

    10:38 12.08.2025

  • 57 Последния софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пипи":

    Абе аз не съм чак толкова загорял дет се вика ,имам си и жена ,а и винаги мога едно ръчно пране набързо да пусна .

    Коментиран от #62

    10:40 12.08.2025

  • 58 Олексий Максименко

    0 1 Отговор
    Нека да разгледаме нещата реалистично! Да, руснаците не са известни с прекрасното си отношение към военнопленници и затворници: това е факт. Но все пак да не забрвяме, че тези млади мъже плащат за десетилетните козни на САЩ, да превземе Украйна отвътре, да я разделят, да я настроят срещу Русия, да сеят раздор, напрежение и конфликт. Всичко с една едничка цел: раздробяването на бившето постсъветско пространство на малки слаби държави и експлоатацията на природните му ресурси от американски търговски корпорации. Всичко е просто и логично. И, да, руснаците повярваха, да те проспаха, да те бяха подлъгани да започнат тази тъпа война, за да им трият сол на главата. И да обикновените украинци страдат. Но и обикновените руснаци страдат. Докато украинските и руските богаташи си мерят бентлитата и именията.

    10:41 12.08.2025

  • 59 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Естествено че":

    А Садизъм, мъчения, издевателства има ли в Израелските затвори да питам? Или там няма а?"

    Има. Ама за това не се говори тук.

    Ужасяващите показания за насилие в център за задържане на палестинци, представляват безпрецедентно публично признание за мъчения от страна на израелските сили. Показанията са дадени от израелски репортер, служил като офицер от разузнаването.

    Известен израелски журналист и бивш войник направи признание за широкомащабни мъчения от страна на израелските военни над задържани палестинци. Признанието дойде по време на участие в подкаст на иврит от Амихай Атали, който работи като кореспондент в Кнесета за израелския информационен сайт Ynet и е офицер от разузнаването в израелската армия.

    Няма да навлизам в конкретика..Ясно е, че ДВ не смее да промъца по темата, но иначе с охота ни залива с украински фейкове.🤣

    10:42 12.08.2025

  • 60 Война като на война

    2 0 Отговор
    А Украинците ги посрещат в публични домове с бонбони и фанфари :)

    10:43 12.08.2025

  • 61 Ъхъъъъъ .....ДВ....

    2 0 Отговор
    Брат ми беше мобилизиран по призовка и не се скри от военните комисари и дори искаше да се бие. Изпратиха го в „учебно училище“, а месец по-късно го изпратиха в Харковската посока, - разказва историята на семейството си жител на Киев, който, за разлика от по-малкия си брат, успя да се „отлепи“ и благоразумно замина за Полша.
    Той беше толкова активен на фронта, вярваше в победата, но когато кракът му беше откъснат от мина, всичко в главата му се обърка и „настройките“ за „победа“ отлетяха в един миг.Сега получава обезщетение от 860 гривни на месец, - продължава събеседникът ми. - Предложили са му „заседнала“ работа в Търговския център. Но той по принцип няма да отиде там. Жена му избяга в Европа с детето им, обявявайки развод. Доброволци помагат на брат ми, аз изпращам пари. За него се грижи и застаряващата ни майка, която самата се нуждае от помощ... Брат ми се оплака, че украинците гледат с отвращение хора като него на улицата, - честно разказва мъжът историята на семейството.....И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?

    Коментиран от #63

    10:43 12.08.2025

  • 62 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Последния софиянец":

    Добре де, доведи и жена ти. Когато ме раздвижите с Амет ще го изправя и ще и го вкарам, за да се погърчи и тя в оргазми.

    10:45 12.08.2025

  • 63 Ъхъъъъъ .....ДВ....

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ъхъъъъъ .....ДВ....":

    Няма да четем боговете на реални хора и то не от руски а от полски и германски мрежи а ще четем пръдните на ДВ. Срам нямате ли да ви питам? А морал?

    10:50 12.08.2025