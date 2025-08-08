Новини
Край на войната? Москва и Киев могат да разменят територии
Край на войната? Москва и Киев могат да разменят територии

8 Август, 2025

САЩ преди това предложиха да признаят контрола на Русия над напълно анексираните и частично завзетите украински региони, което беше отхвърлено от Киев

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Размяната на територии между Украйна и Русия, за да се сложи край на войната, започната от Москва, може да бъде включена в дневния ред на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, както се съобщава, а карта на Newsweek показва областите, които могат да бъдат предмет на обсъждане, пише Фокус.

Кремъл съобщи в четвъртък, че Русия и САЩ са се споразумели за мястото на срещата, която може да се състои в близките дни, а Путин по-късно заяви, че тя може да се проведе в Обединените арабски емирства.

Bloomberg съобщи, че Тръмп е съобщил на съюзниците си, че е оптимистично настроен за прекратяване на огъня и че Путин би бил отворен за мирни преговори, ако дискусиите включват размяна на територии, засегнати от руската инвазия.

САЩ преди това предложиха да признаят контрола на Русия над напълно анексираните и частично завзетите украински региони, което беше отхвърлено от Киев.

Елина Бекетова, сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA), е заявяила пред американското списание, че позицията на Киев не се е променила и че страната е решена да запази своята държавност и териториална цялост, както е посочено в украинската конституция.

Русия анексира Крим през 2014 г. след пълномащабна инвазия и сега частично завзе регионите Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Путин твърди, че е анексирал тези региони, но Русия не ги контролира напълно.

Тръмп предложи мирните преговори да включват дискусии за размяна на територии, които Русия в момента заема, в замяна на прекратяване на огъня.

Идеята, често наричана "размяна на територии“, предизвика интензивни дебати, но украинският президент Володимир Зеленски последователно отхвърля всякакви предварителни условия, които включват отстъпване на суверенна територия преди пълно и безусловно прекратяване на огъня.

Путин се срещна с пратеника на Тръмп Стив Уиткоф в Кремъл в сряда в рамките на поредната стъпка на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна.

Президентският съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че двамата са обсъдили "перспективите за стратегическо сътрудничество“ между Русия и САЩ и са обменили "сигнали“ по отношение на Украйна.

Той също така заяви, че Русия и САЩ са се споразумели за мястото на срещата с цел провеждането на преговори следващата седмица, без да разкрива местоположението или точната дата.

Путин заяви в четвъртък, че ОАЕ може да бъде мястото на срещата, въпреки че Белият дом съобщи, че мястото все още не е определено, но срещата може да се състои "още следващата седмица“.

Ушаков добави, че Уиткоф е предложил тристранна среща с участието на Путин, Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, въпреки че Русия не е коментирала това предложение.

По време на телефонен разговор със съюзниците, сред които и Зеленски, Тръмп е бил оптимистично настроен относно възможността за прекратяване на огъня, съобщи Bloomberg, позовавайки се на хора, запознати с разговора.

Тръмп също така е предложил, че Путин би бил отворен за започване на мирни преговори в замяна на обсъждане на размяна на територии, съобщи медията.

Уиткоф по-рано бе предложил САЩ да признаят Крим за руски и ефективно да отстъпят контрола над части от други украински региони, които Москва частично окупира, което беше широко критикувано.

Bloomberg допълни, че такава сделка, която включва връщането на контрола над областите Запорожие и Херсон на Украйна, може да бъде обсъдена.

Зеленски последователно отхвърля всяка сделка, която включва отстъпване на суверенна територия преди пълно и безусловно прекратяване на огъня, и през април заяви, че териториалните въпроси ще бъдат разгледани едва след пълното прекратяване на военните действия.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред BBC през април, че Украйна може да се наложи временно да отстъпи територия в името на мира, на фона на нарастващия натиск от страна на Тръмп да приеме териториални отстъпки, но проучвания в Украйна показват обществено съпротивление срещу териториални отстъпки.

Бекетова заявява пред американското издани, че не е ясно какъв вид отстъпки биха могли да бъдат предложени на Русия, "предвид че апетитът ѝ изглежда ненаситен“, и поставя под въпрос дали изобщо може да се говори за отстъпки, когато агресорът е нахлул в суверенната територия на друга държава.

Независимо от изхода, Украйна остава решена да възстанови териториалната си цялост и да увеличи военното си производство, в идеалния случай с продължителната подкрепа на западните си съюзници, посочва тя.

Въпреки че има широк консенсус, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да прекрати агресията си, много украинци признават, че войната може да продължи дълго време и че Украйна не търси само примирие, а траен мир, добавя Бекетова.

Полската медия Onet, съобщи в четвъртък, че е научила подробностите за предложението на САЩ, представено на Путин по време на преговорите с Уиткоф.

Те включват прекратяване на огъня, макар и не пълно мирно споразумение, де факто признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на въпроса за статута им за 49 или 99 години, както и отмяна на санкциите.

Дейвид Сакони, експерт по руска политика от Университета Джордж Вашингтон, коментира пред списанието, че Украйна няма голямо желание за каквато и да е сделка за територии, особено такава, договорена без нейното участие.

Той добавя, че личната среща с Тръмп е в полза на Путин, като руският лидер се надява, че личният, неструктуриран диалог ще му позволи да насочи американския лидер към отстъпки, като блокиране на стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО или отмяна на санкциите.


  • 1 Пич

    14 2 Отговор
    Хахаха..... колко жалко и некадърно се опитват да внушат на Русия какво да прави !!! Размяна на територии ще има само от Украйна към Русия !!!

    Коментиран от #5, #9

    20:08 08.08.2025

  • 2 Копейкиииии... ХАХА

    4 8 Отговор
    Войната свършва. Работа си търсете иначе глад ви чака!!! Като призраци ще обикаляте кофите за парче хляб. Децата ви просяци ще станат. ХАХ

    20:08 08.08.2025

  • 3 Зевс

    13 2 Отговор
    Хаха, няма да е точно размяна, само Украйна ще дава :)

    Коментиран от #23

    20:09 08.08.2025

  • 4 Вашето Мнение

    8 2 Отговор
    Еврюгосподарите са уплашени, треска ги тресе, с капитулацията на украйна си тръгват и те. Целия мисирски апарат е впрегнат да представи пред жинжъра, че украйна побеждава.

    20:10 08.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Поредните глупости

    5 2 Отговор
    А някой кара ко-ле-ло. Сороски блянове

    20:10 08.08.2025

  • 7 Силиций

    2 2 Отговор
    Разменят?! Киев подмосковието ли ще вземе?

    Коментиран от #17

    20:11 08.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    16 години война е достатъчно.

    20:12 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще разменят територии те

    5 2 Отговор
    Украинците ще ги пратят в Биробиджан. Там има място след като изгониха евреите

    20:12 08.08.2025

  • 11 Дедо Гошо трактористо

    6 0 Отговор
    Язе ше окупирам на половина лозето на бай Стоян, после ше го карам да разменяме територии (неговото за неговото). С чужда погача помен ше правиме.

    20:13 08.08.2025

  • 12 От ден на ден

    6 1 Отговор
    Все по големи глупости пишат Bloomberg. Направо е потресаващо. Сякаш на Марс живеят тея

    20:14 08.08.2025

  • 13 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Уиткоф е на бил канчето на Хаяско.

    20:14 08.08.2025

  • 14 Механик

    5 1 Отговор
    РАЗМЯНА на територии няма да има. Киев няма каво да РАЗМЕНЯ.
    И стига ходихте по врачки да изяснявате "какво ще, ако евентулано и много предполагаемо е вероятно".
    Путин ви каза какво иска и няма да има тън-мън. Или правите каквото той ви каже или продължавате да "настъпвате" към полската граница.
    Украина НЯМА карти. И хора няма. И оръжие няма да получи, щото натютю няма какво да и даде. А и да е и даде нещо, то укра няма хора дето да ползват това оръжие.

    Коментиран от #22

    20:15 08.08.2025

  • 15 az СВО Победа80

    4 1 Отговор
    "Размяна" на територии?!?!?

    Че каква територия може да размени пък Киев????

    "Размяна" не е правилният термин, правилно е да се каже, че Киев трябва да спре да претендира за новите руски територии.

    Коментиран от #26

    20:15 08.08.2025

  • 16 Мир няма да има

    0 4 Отговор
    Това са само излишни писания. Войната ще продължи докато руската федерация капитулира и се изнесе от украинските и кримските земи. Няма да има никакви разменки, заменки и признаване на окупирана земя. Това в никакъв случай няма да стане. По-скоро ще има световна война. Но всеки ще се върне в границите си, особено фашистка Русия.

    20:15 08.08.2025

  • 17 Вашето Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Силиций":

    Да ти обясня, Москва взема територии ес плаща репарации, разменят. Точно от това ги е страх мърсулите, обществата им ще ги тричат на площада. Край с охолния живот, край с прислугата, пък може и в затвор даги вкарат. Точно поради тази причина от три дена мисира лъже, маже и се надява на плоскомозъчните жинжъри да не се усетят.

    Коментиран от #19

    20:15 08.08.2025

  • 18 Маа ти

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Типична глупава копейка.":

    Може и да е праззз та , но ми прави страхотни сексуални номера.

    20:16 08.08.2025

  • 19 Копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето Мнение":

    А нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #25

    20:16 08.08.2025

  • 20 нннн

    4 1 Отговор
    Три години Зеленски и Западът говориха за война до победен край. На четвъртата се сетиха за прекратяване веднага, още вчера.... Странно.

    20:16 08.08.2025

  • 21 Тоя пък Виталий Кличко

    5 1 Отговор
    Щял временно да отстъпи територия в името на мира...майко мила колко са зле тея урки

    20:18 08.08.2025

  • 22 .....и четири года

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    .... ВСУ трепят ушанки като яребици....и то без хора

    20:18 08.08.2025

  • 23 🤣🤣🤣🐷🐷🐷

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Украйна ще дава Русия ще взима.
    Танту за кукуригу:))
    Добра сделка, добра размяна.:))

    20:19 08.08.2025

  • 24 Механик

    1 0 Отговор
    Вънка вАли дъжд,
    Стоенчо иска мъж.

    20:19 08.08.2025

  • 25 Вашето Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка":

    Ние сме булката бе, ше ни таковат.

    20:19 08.08.2025

  • 26 Тихо пръдлияк!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Некомпетентен си в областа на геополитика.

    20:19 08.08.2025

  • 27 Абе да питам плахо

    0 1 Отговор
    Всички ли уркофили само до 4 думи могат да напишат? Станат ли 5 и зацикляли

    20:19 08.08.2025

  • 28 Механик

    0 0 Отговор
    А когато сняг збръска,
    никСтоянчо ще го лъска.
    Ще го лъска със уста,
    ще го помпим у ..... трътката. (гАза)

    20:21 08.08.2025

