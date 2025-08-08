Край на войната? Москва и Киев могат да разменят територии

Размяната на територии между Украйна и Русия, за да се сложи край на войната, започната от Москва, може да бъде включена в дневния ред на срещата на върха между Владимир Путин и Доналд Тръмп, както се съобщава, а карта на Newsweek показва областите, които могат да бъдат предмет на обсъждане, пише Фокус.



Кремъл съобщи в четвъртък, че Русия и САЩ са се споразумели за мястото на срещата, която може да се състои в близките дни, а Путин по-късно заяви, че тя може да се проведе в Обединените арабски емирства.



Bloomberg съобщи, че Тръмп е съобщил на съюзниците си, че е оптимистично настроен за прекратяване на огъня и че Путин би бил отворен за мирни преговори, ако дискусиите включват размяна на територии, засегнати от руската инвазия.



САЩ преди това предложиха да признаят контрола на Русия над напълно анексираните и частично завзетите украински региони, което беше отхвърлено от Киев.



Елина Бекетова, сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA), е заявяила пред американското списание, че позицията на Киев не се е променила и че страната е решена да запази своята държавност и териториална цялост, както е посочено в украинската конституция.



Русия анексира Крим през 2014 г. след пълномащабна инвазия и сега частично завзе регионите Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Путин твърди, че е анексирал тези региони, но Русия не ги контролира напълно.



Тръмп предложи мирните преговори да включват дискусии за размяна на територии, които Русия в момента заема, в замяна на прекратяване на огъня.



Идеята, често наричана "размяна на територии“, предизвика интензивни дебати, но украинският президент Володимир Зеленски последователно отхвърля всякакви предварителни условия, които включват отстъпване на суверенна територия преди пълно и безусловно прекратяване на огъня.



Путин се срещна с пратеника на Тръмп Стив Уиткоф в Кремъл в сряда в рамките на поредната стъпка на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна.



Президентският съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че двамата са обсъдили "перспективите за стратегическо сътрудничество“ между Русия и САЩ и са обменили "сигнали“ по отношение на Украйна.



Той също така заяви, че Русия и САЩ са се споразумели за мястото на срещата с цел провеждането на преговори следващата седмица, без да разкрива местоположението или точната дата.



Путин заяви в четвъртък, че ОАЕ може да бъде мястото на срещата, въпреки че Белият дом съобщи, че мястото все още не е определено, но срещата може да се състои "още следващата седмица“.



Ушаков добави, че Уиткоф е предложил тристранна среща с участието на Путин, Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, въпреки че Русия не е коментирала това предложение.



По време на телефонен разговор със съюзниците, сред които и Зеленски, Тръмп е бил оптимистично настроен относно възможността за прекратяване на огъня, съобщи Bloomberg, позовавайки се на хора, запознати с разговора.



Тръмп също така е предложил, че Путин би бил отворен за започване на мирни преговори в замяна на обсъждане на размяна на територии, съобщи медията.



Уиткоф по-рано бе предложил САЩ да признаят Крим за руски и ефективно да отстъпят контрола над части от други украински региони, които Москва частично окупира, което беше широко критикувано.



Bloomberg допълни, че такава сделка, която включва връщането на контрола над областите Запорожие и Херсон на Украйна, може да бъде обсъдена.



Зеленски последователно отхвърля всяка сделка, която включва отстъпване на суверенна територия преди пълно и безусловно прекратяване на огъня, и през април заяви, че териториалните въпроси ще бъдат разгледани едва след пълното прекратяване на военните действия.



Кметът на Киев Виталий Кличко заяви пред BBC през април, че Украйна може да се наложи временно да отстъпи територия в името на мира, на фона на нарастващия натиск от страна на Тръмп да приеме териториални отстъпки, но проучвания в Украйна показват обществено съпротивление срещу териториални отстъпки.



Бекетова заявява пред американското издани, че не е ясно какъв вид отстъпки биха могли да бъдат предложени на Русия, "предвид че апетитът ѝ изглежда ненаситен“, и поставя под въпрос дали изобщо може да се говори за отстъпки, когато агресорът е нахлул в суверенната територия на друга държава.



Независимо от изхода, Украйна остава решена да възстанови териториалната си цялост и да увеличи военното си производство, в идеалния случай с продължителната подкрепа на западните си съюзници, посочва тя.



Въпреки че има широк консенсус, че войната трябва да приключи и че Русия трябва да прекрати агресията си, много украинци признават, че войната може да продължи дълго време и че Украйна не търси само примирие, а траен мир, добавя Бекетова.



Полската медия Onet, съобщи в четвъртък, че е научила подробностите за предложението на САЩ, представено на Путин по време на преговорите с Уиткоф.



Те включват прекратяване на огъня, макар и не пълно мирно споразумение, де факто признаване на завзетите от Русия територии чрез отлагане на въпроса за статута им за 49 или 99 години, както и отмяна на санкциите.



Дейвид Сакони, експерт по руска политика от Университета Джордж Вашингтон, коментира пред списанието, че Украйна няма голямо желание за каквато и да е сделка за територии, особено такава, договорена без нейното участие.



Той добавя, че личната среща с Тръмп е в полза на Путин, като руският лидер се надява, че личният, неструктуриран диалог ще му позволи да насочи американския лидер към отстъпки, като блокиране на стремежите на Украйна да се присъедини към НАТО или отмяна на санкциите.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 Оценка 4.2 от 5 гласа.