ISW: Путин не желае мирни преговори, но не го признава пред света
ISW: Путин не желае мирни преговори, но не го признава пред света

25 Август, 2025 17:50 1 030 111

Зеленски многократно е посочвал през последните дни, че е готов да обсъди териториални въпроси на двустранна среща с Путин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският външен министър Сергей Лавров в интервю за NBC потвърди изричния отказ от страна на Кремъл на предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна. Руски представители са обяснили военните цели на по време на срещи с американския президент Тръмп и други представители.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Лавров повтори, че Русия разглежда разширяването на НАТО и предполагаемото "нарушаване на руските интереси за сигурност" като една от "основните причини" за войната. Русия има "задължение" да подкрепя и защитава онези, които споделят ценностите на "Руския свят".

Лавров продължава да представя погрешно украинския президент Володимир Зеленски като пречка за траен мир в Украйна, за да отвлече вниманието от нежеланието на Кремъл да участва в преговори по предложения от Тръмп график. Лавров заяви, че Зеленски "няма да разреши въпросите на Кремъл" с Украйна.

Зеленски многократно е посочвал през последните дни, че е готов да обсъди териториални въпроси на двустранна среща с Путин.

Лавров твърди, че Зеленски се противопоставя на желанията на Тръмп относно членството в НАТО и отказва да отмени закони, свързани с определените от Русия "основни причини" за войната. Лавров намекна, че всяка среща между Зеленски и Путин би била безполезна, предполагайки, че Путин не желае, освен ако Украйна не се съгласи с първоначалните военни искания - военна, политическа и културна капитулация на Украйна.

Лавров отговори на въпрос дали той и Путин признават Зеленски за "легитимен лидер на Украйна", като заяви, че "ние го признаваме за де факто глава" на Украйна.

Лавров твърди, че Кремъл е готов да се срещне със Зеленски "в това си качество", но "когато става въпрос за подписване на правни документи... Русия ще се нуждае от много ясно разбиране от всички, че лицето, което подписва, е легитимно". Лавров лъжливо твърди, че "Зеленски в момента не е "легитимният лидер на Украйна съгласно украинската конституция. Лавров продължава месеци наред опитите на Кремъл да се възползва от невъзможността Украйна да провежда избори по време на войната и умишлено да декларира погрешно украинската конституция и закони.

Украинските сили удариха руска енергийна инфраструктура в Ленинградска и Самарска области в нощта на 23 срещу 24 август. Украинският Генерален щаб съобщи, че елементи на Украинската служба за сигурност (СБУ) и Силите за специални операции са извършили удар с дрон срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област.

Украинската телевизионна компания "Суспилне" заяви, че СБУ и ССО са нанесли удари по газопреработвателния комплекс "Новатек", който е най-големият производител на втечнен природен газ в Русия, може да преработва до 6,9 милиона тона суровина годишно и е ключов руски логистичен център в Балтийско море за износ на енергийни ресурси.

Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили, включително от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна и Силите за безпилотни системи (СБС), също са нанесли удари по нефтопреработвателната завода в Сизран в Самарска област в нощта на 23 срещу 24 август.

Кремъл разчита на приходи от петрол, за да финансира войната си в Украйна, а украинските удари с голям обсег продължават да заплашват икономическата стабилност на Русия.

Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на Украйна, включително чрез закупуване на американско оръжие. Двама американски служители заявиха пред Wall Street Journal (WSJ) на 24 август, че Съединените щати са одобрили продажбата на 3350 ракети с въздушно изстрелване с боеприпаси с голям обсег (ERAM) на Украйна и съобщиха, че системите ще пристигнат в Украйна след шест седмици (около средата на октомври 2025 г.).

ERAM са част от пакет оръжия за Украйна, финансиран предимно от Европа, който включва други системи за противовъздушна отбрана и системи за управляеми залпови ракети. Норвежкото министерство на отбраната обяви на 24 август, че Норвегия е отпуснала около 694 милиона долара за закупуване на две системи за противовъздушна отбрана Patriot и други форми на противовъздушна отбрана за Украйна.

Норвежкото министерство на отбраната отбеляза, че Германия също допринася финансово за закупуването на системите за противовъздушна отбрана. Канадският премиер Марк Карни заяви, че около 722 милиона долара от около 1,44 милиарда долара военна помощ, която Канада обеща на Украйна през юни 2025 г., ще бъде използвана за доставка на бронирани машини, дронове и боеприпаси, които ще пристигнат в Украйна още през септември 2025 г.

Украйна и Русия проведоха поредна размяна на военнопленници, включваща ограничен брой украински журналисти и държавни служители, на 24 август. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници и руското Министерство на отбраната (МО) съобщиха, че Украйна и Русия са разменили по 146 военнопленници.

Русия освободи и трима цивилни, двама журналисти и бившия кмет на Херсон Володимир Миколаенко, а Украйна освободи и осем жители на Курска област. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници съобщи, че тази размяна е в съответствие със споразуменията, постигнати от страните в Истанбул на 2 юни. Обединените арабски емирства (ОАЕ) посредничиха при размяната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ха ХаХа

    37 7 Отговор
    Института за изследване на войната
    Ха ха ха ха

    Коментиран от #67

    17:52 25.08.2025

  • 2 Град Козлодуй

    17 37 Отговор
    Путин е жалък лъжец и убиец.

    17:52 25.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    13 33 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    17:53 25.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    27 10 Отговор
    Мир иска загубилият.

    Коментиран от #63

    17:53 25.08.2025

  • 5 блек рок

    33 6 Отговор
    хвърли 500 млрд на вятъра

    Коментиран от #12

    17:53 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дрът русофил

    13 22 Отговор
    Русофилската територия вече 6 месеца няма US посланик!
    Това е лош знак за племето!

    17:53 25.08.2025

  • 8 Ахах

    22 3 Отговор
    Оф, днеска дори една статия няма читава...

    17:54 25.08.2025

  • 9 БОЛШЕВИК

    27 9 Отговор
    Пуделите от Европа и ЕС не желаят мир а подклаждат конфликта да продължава дълго, защото всички пудели печелят от това!

    Коментиран от #70

    17:54 25.08.2025

  • 10 Русофила е толкова про З

    13 26 Отговор
    Путин няма полезен ход. Каквото и да направи ще бъде грешно!
    Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
    Ако загуби, следва разпад на Маскалия!

    Коментиран от #56, #84

    17:54 25.08.2025

  • 11 АБЕ ПУТИН

    9 21 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА ЩЕ ГО ЕКЗЕКУТИРАТ...НЯМА МЪРДАНЕ...ТО Е ОТ ЯСНО ПО ЯСНО...

    17:54 25.08.2025

  • 12 Димитринчо

    7 25 Отговор

    До коментар #5 от "блек рок":

    Един милион руснака умряха за вятъра.Даже повечко са .

    17:54 25.08.2025

  • 13 Разликата между украинец и българин?

    9 22 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    Коментиран от #81

    17:55 25.08.2025

  • 14 Временното явление ЕС

    17 8 Отговор
    Просячето и спонсорите МУ
    от ЕС-то не желаят мир.

    Коментиран от #19

    17:55 25.08.2025

  • 15 Наташките по форумите

    3 17 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията на България като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #17

    17:56 25.08.2025

  • 16 Глупавата пропаганда

    20 7 Отговор
    на пропадналият запад не спира. Ден и нощ се лее простотия и лъжи срещу Русия, че да може САЩ да унищожава Европа!

    Коментиран от #57, #79

    17:57 25.08.2025

  • 17 Нова Зеландия пропищя

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Наташките по форумите":

    Руските наташки искат жителство!
    Не искат във великата матушка!

    Коментиран от #43

    17:57 25.08.2025

  • 18 Голия

    5 13 Отговор
    нема бензин в курилския регион , сега ще внасят руснаците от изнесения за северна корея бензин

    17:58 25.08.2025

  • 19 Лапкай бре

    0 11 Отговор

    До коментар #14 от "Временното явление ЕС":

    Лапунгер

    Коментиран от #25, #75

    17:59 25.08.2025

  • 20 Маскаль

    6 15 Отговор
    Ако великата матушка е толкова велика, няма да преговаря с краварите, а ще си гони целите! Нъл тъй?
    Великата матушка опря да проси снаряди и хора от Ким Чен Ун!

    17:59 25.08.2025

  • 21 Злобното Джуджи

    6 12 Отговор
    "...ценностите на Руския свят...."

    Ценностите на руснака са окоп и черен чувал 😄👍
    Това Микеланджело, Байрън, Вивалди, Бах, Айнщайн е пълна Терра Инкогнита за руския мозък гладък и голям като лешник (орешник)

    18:00 25.08.2025

  • 22 Всеки 2ри руснак

    4 10 Отговор
    Гледа къде по света да емигрира.

    Коментиран от #38

    18:02 25.08.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    АЗ СЪЩО СЪМ ГОТОВ ДА ПРЕГОВАРЯМ С ПУТИН
    .....
    И ДА ПОДПИША МИРНИЯ ДОГОВОР ЗА УКРАЙНА
    ......
    КАК ДА СЕ СВЪРЖА С КРЕМЪЛ ?

    18:02 25.08.2025

  • 24 Добри новини

    3 14 Отговор
    🇺🇦 Въоръжените сили на Украйна пробиха в тила на окупаторите край Покровск: руските „военни кореспонденти“ изпаднаха в паника.
    В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
    🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
    В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.
    Руската пропагандна фигура Романов твърди, че грешки във военното ръководство на 5-а самостоятелна мотострелкова бригада са довели до пробива на украинската армия в района на Мирне.

    Коментиран от #28

    18:02 25.08.2025

  • 25 Що бе

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лапкай бре":

    Трябва САЩ да унищожи Европа ли? Безродници прзти.

    18:02 25.08.2025

  • 26 Тома

    10 0 Отговор
    Точно обратното е защото не сме п.рости

    18:04 25.08.2025

  • 27 Карго 200

    27 14 Отговор
    Путин скоро ще умре! Бес значение харесва ли ви или не ви харесва! Без значение искате или не искате!
    Ние също не желаем мир!
    Искаме окупатора-русия на колене!!!!

    Коментиран от #29, #31, #35, #46, #62

    18:04 25.08.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 20 Отговор

    До коментар #24 от "Добри новини":

    ПИ АР АКЦИЯ .. .
    .... ВЕЧЕ СА НА СУПА ОТ СВИНСКИ КРАЧЕТА УКРАИНЦИТЕ ОТ ДРГ-ТО :)
    ХОДИЛИ ДО СУПЕРМАРКЕТА ПЕТЬОРИЧКА - ГЛАДНИ :)

    18:05 25.08.2025

  • 29 Ами папагале

    10 9 Отговор

    До коментар #27 от "Карго 200":

    всички са смъртни на тази земя. Как да знае един папагал.

    Коментиран от #41

    18:06 25.08.2025

  • 30 555

    10 0 Отговор
    Дано големите да се разберат да спрат войните и да вървят към мир и просперитет на човечеството. Дано разберат, че от бизнес и взаимноизгодни действия се печели повече от война.

    Коментиран от #34

    18:06 25.08.2025

  • 31 гробар

    9 11 Отговор

    До коментар #27 от "Карго 200":

    Ти ще го изпревариш. Амин!

    18:07 25.08.2025

  • 32 Условието

    12 1 Отговор
    Победителят диктува,а победеният,може само да приеме.Пълна капитулация.

    Коментиран от #36

    18:08 25.08.2025

  • 33 Азиатец

    12 1 Отговор
    Ако не е Дойче Веле, то ще е институтът за изследване на войната. Или английското разузнаване. А какви преговори иска Зеленски с Путин, след като самият той е подписал указ за забрана на всякакви преговори с Русия ? Първо да отмени указа, да промени Конституцията на Украйна за предаване на Донбас, Крим и другите територии, да се яви на избори и да ги спечели, да се извини публично на Путин за личните обиди, и едва тогава да иска преговори с него.
    Ако си мисли, че Путин ще седне на една маса с него, за да изиграе Зеленски поредното си политическо представление, това няма да стане. Путин не е публика за шут като Зеленски. Пък и при него просията не върви.

    18:08 25.08.2025

  • 34 Няма бизнес

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "555":

    в който да се разхвърлят стотици милиарди, колкото се разхвърлят тук само за една война. И всичко е, защото има достатъчно прозти хора да ги ползва САЩ като стадо.

    18:08 25.08.2025

  • 35 Ха ХаХа

    10 13 Отговор

    До коментар #27 от "Карго 200":

    Само че укрите са одупени

    18:08 25.08.2025

  • 36 Вроцлав

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Условието":

    Полша спира помощите за издръжка.И на тях им писна.

    18:10 25.08.2025

  • 37 Ъъъъъъъъ

    11 3 Отговор
    Абе чувам, че Полша вече няма да финансира Starlink в Украйна, след като Навроцки е наложил вето върху някакъв закон за подкрепа на украиците....Някой с повече инфо?

    Коментиран от #65

    18:11 25.08.2025

  • 38 Злобното Джуджи

    4 8 Отговор

    До коментар #22 от "Всеки 2ри руснак":

    "...Всеки 2-ри руснак къде по света да емигрира.."

    Дестинациите са точно три - Еверест, Комодските о-ви и Червено море с акулите 😁

    18:11 25.08.2025

  • 39 Забелязал

    3 0 Отговор
    Лавров е любимец на диктатора 😁

    18:11 25.08.2025

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 8 Отговор
    ЗАПАДНИТЕ ГЕНЕРАЛИ, ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ И АНАЛИЗАТОРИ
    ..
    ПРОСПАХА РУСКИЯ ПРОБИВ КЪМ ПОКРОВСК , КОЙТО
    СЕ ГОТВЕШЕ 2 ГОДИНИ
    .....И ТАКА ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОЙНА... ТАКА
    ЧЕ НЯМА С КАКВО ДА СА СЕ ХВАЛЯТ - ИМАМ МНОГО
    НИСКО МНЕНИЕ ЗА ТЯХ :))

    Коментиран от #73

    18:12 25.08.2025

  • 41 Карго 200

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ами папагале":

    Едните,разбира се са мъртви преди другите...
    Как да знае един папагал?

    Коментиран от #91

    18:12 25.08.2025

  • 42 Кретени!

    6 4 Отговор
    Тук коментират основно русофобски такива!Кой от промит мозък,друг заради центовете в джоба,и трети от нечистоплътност!

    Коментиран от #50

    18:12 25.08.2025

  • 43 Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Нова Зеландия пропищя":

    Половината имоти са продадени.
    Да не са луди да живеят с продажници

    18:12 25.08.2025

  • 44 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    9 7 Отговор
    Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Въгледар – навсякъде една и съща история.
    Руснаците обявяват някакво място за ключова цел. Световните медии веднага подхващат темата и започват да го наричат „стратегически важен град“. След това Москва хвърля там огромни сили и седмици, дори месеци, го щурмува. Накрая градът пада (просто е сринат със земята, както в Авдеевка).
    Резултатът? Окупаторите получават изгорени „градове-призраци“, които реално не им носят нищо. Украинците🇺🇦 се изтеглят навреме и се преместват само на няколко километра по-назад, по следващите отбранителни линии. Руските загуби – десетки хиляди войници.
    Колкото по-скоро руснаците постъпят с Путин така, както румънците с Чаушеску, толкова по-добре ще е за тях самите. Нека не забравяме – само часове преди бързия съдебен процес , Чаушеску още се изживяваше като непоклатим владетел на Румъния…
    ! Слава Украйні🇺🇦 Героям слава 👊!

    Коментиран от #52

    18:13 25.08.2025

  • 45 Горски

    8 0 Отговор
    Руските подлеци направиха Тръмп да изглежда като лyда калинка. 🤣

    18:14 25.08.2025

  • 46 Абе

    1 10 Отговор

    До коментар #27 от "Карго 200":

    Карго, гледай да не си преди него...., а кво желаеш е без значение................

    18:14 25.08.2025

  • 47 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    УянаПутин ти е отзад и те тимари като коза на върба

    18:16 25.08.2025

  • 48 нннн

    7 0 Отговор
    Верно ли ISW e на Нюланд - оная с курабийките на Мегдана? Дето помогна на Бай Пън да подпали Украйна?
    Я пуснете и нещо от DW и ,,Бесарабски фронт" за разнообразие.

    18:17 25.08.2025

  • 49 В В.П.

    3 1 Отговор
    Путин е Бог.!..Най добрия ,от най добрите..Га искаше да говорят с Киев,ония шизофреници се смееха .И мрънкаха . МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ...яжте и пийте ,Сега окропитеци..Светът е ваш.

    Коментиран от #55

    18:17 25.08.2025

  • 50 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Кретени!":

    "...тук коментират основно русофобски.."

    За Четири Года няма никакви основания за промяна !!!
    Русия е MУCOP 😁😁😁

    18:17 25.08.2025

  • 51 Копейка се бие!

    2 1 Отговор
    С лопатата..

    18:17 25.08.2025

  • 52 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    ? % от Русия превзе Украйна ?

    18:18 25.08.2025

  • 53 В В.П.

    1 3 Отговор
    Светът е в краката на ОКРОПИТЕ..Бягайте крачета.!

    18:18 25.08.2025

  • 54 Някой

    3 3 Отговор
    За какво да се среща с Зеленски? Ако е готов да подписва капитулация, тогава. Само че накрая Зеленски ще унищожи Украйна. Докато е на власт с бандеровците самоопределящи се за фашисти, мир не може да има. И от запада му казаха да се бие. Когато започнаха да губят, говорят за мир, но реално не правят абсолютно нищо за такъв.

    Коментиран от #74

    18:18 25.08.2025

  • 55 Тихо бе оръфляк!

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "В В.П.":

    Некомпетентен си.

    18:19 25.08.2025

  • 56 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русофила е толкова про З":

    Простак 300%

    18:19 25.08.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Марини вълнения

    3 1 Отговор
    Не желае, но ходи на срещи, не крие условията си, готов е да говори дори със Зеленски. Какъв е този институт, където не дружат с логиката, а само с пропагандата? Виж има Скот Ритър, Дъглас Макгрегър и други бивши военни, които мислят съвсем логично, обаче във Факти няма да ги прочетеш.

    18:19 25.08.2025

  • 59 Карго 200

    4 4 Отговор
    Нито един българин не се е възползвал от указа на Путин за живот в Русия според руските традиционни ценности. Само 1800 души от цял свят са решили да изберат руския “жизнь”, а някои от тях вече избягаха обратно.
    Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃

    Коментиран от #68, #97

    18:20 25.08.2025

  • 60 Зейфод Бийблброкс

    3 0 Отговор
    Президент и основател на ISW е Кимбърли Каган, военен историк, омъжена за Фредерик Каган, който също е военен историк и работи за ISW. Фредерик е известен неоконсерватор, макар и не толкова известен, колкото брат му Робърт. През 90-те години на миналия век Робърт Каган, заедно с Бил Кристъл (който е в борда на ISW), основават „Проект за нов американски век“, който изиграва важна роля в убеждаването на Джордж У. Буш да нахлуе в Ирак.

    Нещо повече, съпругата на Робърт Каган – и снаха на Кимбърли Каган – е не друга, а Виктория Нюланд, бивш служител на Държавния департамент на САЩ, която изиграва ключова роля в организирането на подкрепения от САЩ преврат в Украйна през 2014 г., довел до избухването на гражданската война и дал тласък на катастрофалната верига от събития, довели до руската инвазия през 2022 г.

    Така че е излишно да се казва, че както Кимбърли, така и Фредерик Каган имат много добри отношения с Пентагона и с американския военно-промишлен комплекс като цяло. Всъщност, както Робърт Райт обясни в статия за Responsible Statecraft, „през годините ISW е получавала финансиране от различни кътчета на оръжейната индустрия - General Dynamics, Raytheon, по-малко известни отбранителни контрагенти и големи компании, като General Motors, които не са известни като отбранителни контрагенти, но получават договори с Пентагона“. А персонала на самата ISW е от военни ястреби неоконсерватори.

    18:20 25.08.2025

  • 61 Либерастки напъни

    2 3 Отговор
    Условията са поставени. Нелигитимен представител на губещата страна щял да ги обсъжда. САЩ, Великобритания и ЕС не му разрешават мир той щял да обсъжда..Ало Западна Европа, от кога губещия обсъжда?

    18:20 25.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ТАКА Е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама не си признава.Щом не си признава,още ще загуби!!..........русия де.........

    18:22 25.08.2025

  • 64 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    НА СНИМКАТА : ДВАМА УБИЙЦИ (ДЖУДЖАКА И КОНЯ ) ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #83

    18:22 25.08.2025

  • 65 Ъъъъъъъъъъ

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъъъъъ":

    Аха....Намерих го:

    "С решението си, Карол Навроцки изключва интернета за Украйна, защото де факто решението му относно закона за подпомагане на гражданите на Украйна означава точно това. Това е краят на интернета Starlink, който Полша предоставя на Украйна, която води война“.

    Това според полския министър на дигитализацията Кшищоф Гавковски...Значи е вярно.🤔

    18:22 25.08.2025

  • 66 Механик

    6 3 Отговор
    Тия измисленяци от тоя пишман-институт, само като им видя името и резко прескачам статията.
    Тия всеки ден разкриват/откриват и пр. какво и искал да каже Путин. А накрая никога не става така както те са разкрили.

    Коментиран от #88, #90

    18:22 25.08.2025

  • 67 не може да бъде

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ХаХа":

    Този семеен институт/на братя Каган -и двамата бивши офицери от ЦРУ/ вече има партизанско име -Институт за разпространяване на дезинформация и заблуди!!?

    18:22 25.08.2025

  • 68 ТОЧНО ТАКА Е

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Карго 200":

    И НЯКОЛКО МИЛИОНА БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ

    Коментиран от #95

    18:22 25.08.2025

  • 69 Чорбара

    2 2 Отговор
    Крави не мучете кожен ще ядете.

    18:22 25.08.2025

  • 70 И кой го казва

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    Русороба ли?

    18:23 25.08.2025

  • 71 Москва

    1 2 Отговор
    с терористи не преговаря. България от друга страна????

    18:23 25.08.2025

  • 72 ДА Е ЯСНО !!!!!

    2 8 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ЛАНСИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАПАДЕН ФАШИЗЪМ ОТ 2014г МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ ,А САЩ И НАТО В МОМЕНТА НЕ СА В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВАТ УСЛОВИЯ НА 🇷🇺 РУСИЯ . ТЕ НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА МИЛИАРДИ ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО РЕКЛАМИРАНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС...Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД.$ КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$ .
    НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
    ....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ, със скорост 33М, ВКЛ.ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )

    Коментиран от #80, #86, #92

    18:24 25.08.2025

  • 73 1944

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    дедоооо , парадните униформи ги изедоха молците вече. киев през крив макарон. в хоремага радио не слушате ли? или само за козите приказвате?

    18:24 25.08.2025

  • 74 Злобното Джуджи

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    "...само че накрая Зеленски ще унищожи Украйна...."

    Ти сериозно ли ?
    Мислих че руснаците 3х на ден бомбят Украйна и "асвабаждават" села, както башибозук не ги е плячкосвал и палил.

    18:24 25.08.2025

  • 75 Я тихо

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лапкай бре":

    Ма......

    18:25 25.08.2025

  • 76 НАПОМНЯНЕ :

    4 8 Отговор
    🇷🇺Г-Н ПУТИН , Е ДОКАЗАНО НАЙ- УСПЕШНИЯТ ПОЛИТИК В🌐 СВЕТА, И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН С= 85% ,10-та ГОДИНА ПОДРЕД- ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ. ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ !2024г- РУСКАТА ИКОНОМИКА Е В ПОДЕМ(+4%) ,МИН.БЕЗРАБ (+2%), БЮДЖ.ДЕФИЦ= 1,2%,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 200 МЛРД.$( ЗА 2024).СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКР.РЕЖИМ, Е СПОРЕД: ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ЕМИГРИРАЛИ И ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ , СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ САЩ ЗА 9 МИНУТИ ,САМО С 10 БР.SS-X-30 ! ..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА... САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС = 75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ВЕЧЕ Е=37 ТРИЛ.$ !

    18:25 25.08.2025

  • 77 Росен

    0 3 Отговор
    Ние европейците пожелаваме успех на нашите украински братя.

    18:26 25.08.2025

  • 78 Асен

    1 0 Отговор
    Колко трябва да си тъп за да си помислиш че Путлер иска мир?

    18:27 25.08.2025

  • 79 Тихо пръдльо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Глупавата пропаганда":

    Заминавай за "рая на земята" и без обяснения!Каквото и да надраскаш,все е глупост!!

    Коментиран от #100

    18:27 25.08.2025

  • 80 1944

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":

    на кой братчед викате скот ритер у максуда? оня де бере бакър с талигата?

    18:27 25.08.2025

  • 81 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Разликата между украинец и българин?":

    проф. Иво Христов е прав, но ти си грешен а и си от тези които той описва.

    18:27 25.08.2025

  • 82 РФ е въздух под налягане !

    5 0 Отговор
    Освобождаването от Силите за отбрана на Украйна населени места в Покровското направление в Донецка област показва, че лятното настъпление на руснаците вече се е провалило.

    Коментиран от #94

    18:27 25.08.2025

  • 83 АМИ ПО СКОРО

    1 4 Отговор

    До коментар #64 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ДЕЗИНФЕКТАТОРИ
    УБИВАТ ВРЕДИТЕЛИ И ПАРАЗИТИ
    ТА КОЕ МУ Е ЛОШОТО
    ПРОСТО РАБОТЯТ В ХИГИЕННО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА СТАНЦИЯ

    18:28 25.08.2025

  • 84 Любопитния

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Русофила е толкова про З":

    А бе,кажи каква ще съдбата на копейките? Имат ли полезен ход?

    18:29 25.08.2025

  • 85 Смешник

    0 2 Отговор
    Прав е Лавров Пресрочения Зелен клоун е нелегетимен е не може да подписва документи даже и за капитулацията И зящо трябва да се срещне Путин с него Само за да го легитимира и се снима с него

    Коментиран от #93

    18:30 25.08.2025

  • 86 д-р Атанасов

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":

    Остави русията, за нея ще се погрижат.
    Ти гледай да не си onиkaваш пантофите и да си вземаш редовно лекарствата.
    И гледай вашите да не научат какви глупости пишеш, че ще те тикнат в някой дом със специализирани грижи.

    18:31 25.08.2025

  • 87 ЛИЛИ

    1 2 Отговор
    КОИ СА ТИЯ ОТ СВЕТА ГРУПА ЕВРОФАШИСТИ ТОВА ЛИ ВИЕ СВЕТА БЕ ШИШУМИНГИ СТЯГАИТЕ СЕ ЧЕ РУСКАТА АРМИЯ ИДВА А АМЕРИКА ВИ ЗАРЯЗА КАТО УМРЕЛИ КОТЕТА

    18:32 25.08.2025

  • 88 Старшинка

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Колко рязко я прескачаш статията,колкото рязко ли си презкачан??

    18:33 25.08.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тихо бе рускаКурво!

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Механик":

    Некомпетентен си.

    18:36 25.08.2025

  • 91 Така е папагале

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Карго 200":

    Има прозти ора, дето пропадналият запад ги ползва за парцали по форумите докато унищожават Европа.

    Коментиран от #108

    18:36 25.08.2025

  • 92 Ясно е, че си мaлoyмниk 100%

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":

    Другото е без значение.

    Коментиран от #105

    18:37 25.08.2025

  • 93 Пак ще го напиша

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Смешник":

    Легитимирането на украинския президент Зеленски се решава от законите и конституцията на Украйна,НЕ ОТ КРЕМЪЛСКИЯ ВИХРОГОН И ОТ КОПЕЙКИ!!

    Коментиран от #96, #98, #99

    18:37 25.08.2025

  • 94 ПАК ЛИ СЕ ПРОВАЛИ

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "РФ е въздух под налягане !":

    АМИ ЩОМ ГО КАЗВА МИШКОВЕЦ ТАКА Е
    А ОНЯ МАЛОМУЖ ДАЛИ Е ПОРАСНАЛ
    НЯМА ПО ТЪП ОТ УКРО....ДЕБИЛА
    ПЪХА СИ ДЪРВЕНАТА КРАТУНА ВЪВ ВСЯКАКВИ КАПАНИ
    АМИ СЛЕДВА КЛЕМАНБИК ДВЕ
    СЪЩОТО КАТО В КАХОВКА СУДЖА СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА АВДЕЕВКА ЧАСОВ ЯР И КЪДЕ ЛИ НЕ
    КАТО ПРИ ЛОВ НА ПРАСЕТА
    ПОДМАМВАШ ЗАГРАЖДАШ НАСОЧВАШ УБИВАШ
    ПОСЛЕ АМИ ПОСЛЕ КВИЧАТ

    Коментиран от #106

    18:38 25.08.2025

  • 95 Карго 200

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "ТОЧНО ТАКА Е":

    Насилствено преселени,с пропагандна цел...
    Гледа ли сме ги и тези режесираните,за пред камерите.Прости копейки. Много сте наивни.

    Коментиран от #101, #107

    18:39 25.08.2025

  • 96 А бе

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "Пак ще го напиша":

    Не се сърди на копейката,той от къде да знае какво закон и конституция?

    18:39 25.08.2025

  • 97 Туй днес

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Карго 200":

    колко го папагали папагале? Колко трябва да е глупав човек, че пропадналият запад да го ползва за папагал по форумите?

    Коментиран от #102

    18:39 25.08.2025

  • 98 АМИ И ДА СИ ГО

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "Пак ще го напиша":

    ТАТУИРАШ НА ЗАД.....НИКА
    ТОВА НЯМА ДА МЕ СПРЕ
    КЕФА ЦЕНА НЯМА

    18:39 25.08.2025

  • 99 Именно

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Пак ще го напиша":

    И там пише, че длъжността се изпълнява от председателя на Радата. Фашистчето е нелигитимно.

    18:41 25.08.2025

  • 100 Е кой те спира

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Тихо пръдльо":

    Освободи България от един евтин и глупав безродник.

    18:43 25.08.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Карго 200

    2 7 Отговор

    До коментар #97 от "Туй днес":

    Папагали много!
    Аз лично,в случай,че бях на мястото на Кирило Буданов,бих закупил 10 000 от говорящите,да ги науча на СЛАВА УКРАЙНЕ и да ги пратя,за деня на независимостта на червения площад

    Коментиран от #103, #104

    18:46 25.08.2025

  • 103 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.

    2 7 Отговор

    До коментар #102 от "Карго 200":

    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ЛАНСИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАПАДЕН ФАШИЗЪМ ОТ 2014г МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ ,А САЩ И НАТО В МОМЕНТА НЕ СА В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВАТ УСЛОВИЯ НА 🇷🇺 РУСИЯ . ТЕ НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА МИЛИАРДИ ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО РЕКЛАМИРАНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС...Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД.$ КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$ .
    НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
    ....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ, със скорост 33М, ВКЛ.ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )

    18:47 25.08.2025

  • 104 И що папагале

    1 7 Отговор

    До коментар #102 от "Карго 200":

    Туй с ко ще ти помогне да си по умен и да не те ползват за папагалене?

    18:48 25.08.2025

  • 105 ТОЧНО ТАКА Е

    2 8 Отговор

    До коментар #92 от "Ясно е, че си мaлoyмниk 100%":

    ВАЖНОТО Е ДА СЕ РАЗМАЗВАТ УКРОПИ
    ДРУГОТО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ

    Коментиран от #109

    18:49 25.08.2025

  • 106 Ганьовото

    8 1 Отговор

    До коментар #94 от "ПАК ЛИ СЕ ПРОВАЛИ":

    КАПАНА НА ПУТИН Е НАЙ ВЕЛИК!САМ СИ ГО УСТРОИ,САМ СКОЧИ В НЕГО И САМ ГО ЩРАКНА!!

    18:51 25.08.2025

  • 107 ВЯРНО Е

    0 8 Отговор

    До коментар #95 от "Карго 200":

    ХИЛЯДИ ОТ ТЯХ ВОЮВАТ ЗА РУСИЯ
    И НАСИЛСТВЕННО ТРЕ.....ПЯТ УКРОПИ БЕЗ ТЯХНО СЪГЛАСИЕ КОЕТО НЕ Е ЛЕГИТИМНО

    18:52 25.08.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Хи хи хи хи хи хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #105 от "ТОЧНО ТАКА Е":

    Украйна смърди на мърша от неприбрани руски трупове! До кога??

    Коментиран от #110

    18:55 25.08.2025

  • 110 Докато не поумнеете

    0 7 Отговор

    До коментар #109 от "Хи хи хи хи хи хи хи":

    и осъзнаете какво върши злото САЩ.

    18:56 25.08.2025

  • 111 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

