ISW: Путин не желае мирни преговори, но не го признава пред света

Руският външен министър Сергей Лавров в интервю за NBC потвърди изричния отказ от страна на Кремъл на предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна. Руски представители са обяснили военните цели на по време на срещи с американския президент Тръмп и други представители.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Лавров повтори, че Русия разглежда разширяването на НАТО и предполагаемото "нарушаване на руските интереси за сигурност" като една от "основните причини" за войната. Русия има "задължение" да подкрепя и защитава онези, които споделят ценностите на "Руския свят".
Лавров продължава да представя погрешно украинския президент Володимир Зеленски като пречка за траен мир в Украйна, за да отвлече вниманието от нежеланието на Кремъл да участва в преговори по предложения от Тръмп график. Лавров заяви, че Зеленски "няма да разреши въпросите на Кремъл" с Украйна.
Зеленски многократно е посочвал през последните дни, че е готов да обсъди териториални въпроси на двустранна среща с Путин.
Лавров твърди, че Зеленски се противопоставя на желанията на Тръмп относно членството в НАТО и отказва да отмени закони, свързани с определените от Русия "основни причини" за войната. Лавров намекна, че всяка среща между Зеленски и Путин би била безполезна, предполагайки, че Путин не желае, освен ако Украйна не се съгласи с първоначалните военни искания - военна, политическа и културна капитулация на Украйна.
Лавров отговори на въпрос дали той и Путин признават Зеленски за "легитимен лидер на Украйна", като заяви, че "ние го признаваме за де факто глава" на Украйна.
Лавров твърди, че Кремъл е готов да се срещне със Зеленски "в това си качество", но "когато става въпрос за подписване на правни документи... Русия ще се нуждае от много ясно разбиране от всички, че лицето, което подписва, е легитимно". Лавров лъжливо твърди, че "Зеленски в момента не е "легитимният лидер на Украйна съгласно украинската конституция. Лавров продължава месеци наред опитите на Кремъл да се възползва от невъзможността Украйна да провежда избори по време на войната и умишлено да декларира погрешно украинската конституция и закони.
Украинските сили удариха руска енергийна инфраструктура в Ленинградска и Самарска области в нощта на 23 срещу 24 август. Украинският Генерален щаб съобщи, че елементи на Украинската служба за сигурност (СБУ) и Силите за специални операции са извършили удар с дрон срещу пристанището Уст-Луга в Ленинградска област.
Украинската телевизионна компания "Суспилне" заяви, че СБУ и ССО са нанесли удари по газопреработвателния комплекс "Новатек", който е най-големият производител на втечнен природен газ в Русия, може да преработва до 6,9 милиона тона суровина годишно и е ключов руски логистичен център в Балтийско море за износ на енергийни ресурси.
Украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили, включително от Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна и Силите за безпилотни системи (СБС), също са нанесли удари по нефтопреработвателната завода в Сизран в Самарска област в нощта на 23 срещу 24 август.
Кремъл разчита на приходи от петрол, за да финансира войната си в Украйна, а украинските удари с голям обсег продължават да заплашват икономическата стабилност на Русия.
Западните партньори на Украйна продължават да предоставят военна помощ на Украйна, включително чрез закупуване на американско оръжие. Двама американски служители заявиха пред Wall Street Journal (WSJ) на 24 август, че Съединените щати са одобрили продажбата на 3350 ракети с въздушно изстрелване с боеприпаси с голям обсег (ERAM) на Украйна и съобщиха, че системите ще пристигнат в Украйна след шест седмици (около средата на октомври 2025 г.).
ERAM са част от пакет оръжия за Украйна, финансиран предимно от Европа, който включва други системи за противовъздушна отбрана и системи за управляеми залпови ракети. Норвежкото министерство на отбраната обяви на 24 август, че Норвегия е отпуснала около 694 милиона долара за закупуване на две системи за противовъздушна отбрана Patriot и други форми на противовъздушна отбрана за Украйна.
Норвежкото министерство на отбраната отбеляза, че Германия също допринася финансово за закупуването на системите за противовъздушна отбрана. Канадският премиер Марк Карни заяви, че около 722 милиона долара от около 1,44 милиарда долара военна помощ, която Канада обеща на Украйна през юни 2025 г., ще бъде използвана за доставка на бронирани машини, дронове и боеприпаси, които ще пристигнат в Украйна още през септември 2025 г.
Украйна и Русия проведоха поредна размяна на военнопленници, включваща ограничен брой украински журналисти и държавни служители, на 24 август. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници и руското Министерство на отбраната (МО) съобщиха, че Украйна и Русия са разменили по 146 военнопленници.
Русия освободи и трима цивилни, двама журналисти и бившия кмет на Херсон Володимир Миколаенко, а Украйна освободи и осем жители на Курска област. Украинският координационен щаб за третиране на военнопленници съобщи, че тази размяна е в съответствие със споразуменията, постигнати от страните в Истанбул на 2 юни. Обединените арабски емирства (ОАЕ) посредничиха при размяната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ХаХа
Ха ха ха ха
Коментиран от #67
17:52 25.08.2025
2 Град Козлодуй
17:52 25.08.2025
3 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
17:53 25.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #63
17:53 25.08.2025
5 блек рок
Коментиран от #12
17:53 25.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дрът русофил
Това е лош знак за племето!
17:53 25.08.2025
8 Ахах
17:54 25.08.2025
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #70
17:54 25.08.2025
10 Русофила е толкова про З
Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
Ако загуби, следва разпад на Маскалия!
Коментиран от #56, #84
17:54 25.08.2025
11 АБЕ ПУТИН
17:54 25.08.2025
12 Димитринчо
До коментар #5 от "блек рок":Един милион руснака умряха за вятъра.Даже повечко са .
17:54 25.08.2025
13 Разликата между украинец и българин?
Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!
Коментиран от #81
17:55 25.08.2025
14 Временното явление ЕС
от ЕС-то не желаят мир.
Коментиран от #19
17:55 25.08.2025
15 Наташките по форумите
Коментиран от #17
17:56 25.08.2025
16 Глупавата пропаганда
Коментиран от #57, #79
17:57 25.08.2025
17 Нова Зеландия пропищя
До коментар #15 от "Наташките по форумите":Руските наташки искат жителство!
Не искат във великата матушка!
Коментиран от #43
17:57 25.08.2025
18 Голия
17:58 25.08.2025
19 Лапкай бре
До коментар #14 от "Временното явление ЕС":Лапунгер
Коментиран от #25, #75
17:59 25.08.2025
20 Маскаль
Великата матушка опря да проси снаряди и хора от Ким Чен Ун!
17:59 25.08.2025
21 Злобното Джуджи
Ценностите на руснака са окоп и черен чувал 😄👍
Това Микеланджело, Байрън, Вивалди, Бах, Айнщайн е пълна Терра Инкогнита за руския мозък гладък и голям като лешник (орешник)
18:00 25.08.2025
22 Всеки 2ри руснак
Коментиран от #38
18:02 25.08.2025
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ДА ПОДПИША МИРНИЯ ДОГОВОР ЗА УКРАЙНА
......
КАК ДА СЕ СВЪРЖА С КРЕМЪЛ ?
18:02 25.08.2025
24 Добри новини
В интернет се появи видео, на което двама руски окупатори открито признават за „много тежка ситуация“.
🪖 Положението на руската окупационна армия по покровското направление се влоши, след като украинските сили пробиха отбраната и навлязоха в селището Мирне, озовавайки се в тила на руските части.
В социалните мрежи руските Z-пропагандисти и военни блогъри разпалиха вълна от критики и обвинения за провала на отбраната.
Руската пропагандна фигура Романов твърди, че грешки във военното ръководство на 5-а самостоятелна мотострелкова бригада са довели до пробива на украинската армия в района на Мирне.
Коментиран от #28
18:02 25.08.2025
25 Що бе
До коментар #19 от "Лапкай бре":Трябва САЩ да унищожи Европа ли? Безродници прзти.
18:02 25.08.2025
26 Тома
18:04 25.08.2025
27 Карго 200
Ние също не желаем мир!
Искаме окупатора-русия на колене!!!!
Коментиран от #29, #31, #35, #46, #62
18:04 25.08.2025
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "Добри новини":ПИ АР АКЦИЯ .. .
.... ВЕЧЕ СА НА СУПА ОТ СВИНСКИ КРАЧЕТА УКРАИНЦИТЕ ОТ ДРГ-ТО :)
ХОДИЛИ ДО СУПЕРМАРКЕТА ПЕТЬОРИЧКА - ГЛАДНИ :)
18:05 25.08.2025
29 Ами папагале
До коментар #27 от "Карго 200":всички са смъртни на тази земя. Как да знае един папагал.
Коментиран от #41
18:06 25.08.2025
30 555
Коментиран от #34
18:06 25.08.2025
31 гробар
До коментар #27 от "Карго 200":Ти ще го изпревариш. Амин!
18:07 25.08.2025
32 Условието
Коментиран от #36
18:08 25.08.2025
33 Азиатец
Ако си мисли, че Путин ще седне на една маса с него, за да изиграе Зеленски поредното си политическо представление, това няма да стане. Путин не е публика за шут като Зеленски. Пък и при него просията не върви.
18:08 25.08.2025
34 Няма бизнес
До коментар #30 от "555":в който да се разхвърлят стотици милиарди, колкото се разхвърлят тук само за една война. И всичко е, защото има достатъчно прозти хора да ги ползва САЩ като стадо.
18:08 25.08.2025
35 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Карго 200":Само че укрите са одупени
18:08 25.08.2025
36 Вроцлав
До коментар #32 от "Условието":Полша спира помощите за издръжка.И на тях им писна.
18:10 25.08.2025
37 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #65
18:11 25.08.2025
38 Злобното Джуджи
До коментар #22 от "Всеки 2ри руснак":"...Всеки 2-ри руснак къде по света да емигрира.."
Дестинациите са точно три - Еверест, Комодските о-ви и Червено море с акулите 😁
18:11 25.08.2025
39 Забелязал
18:11 25.08.2025
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..
ПРОСПАХА РУСКИЯ ПРОБИВ КЪМ ПОКРОВСК , КОЙТО
СЕ ГОТВЕШЕ 2 ГОДИНИ
.....И ТАКА ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОЙНА... ТАКА
ЧЕ НЯМА С КАКВО ДА СА СЕ ХВАЛЯТ - ИМАМ МНОГО
НИСКО МНЕНИЕ ЗА ТЯХ :))
Коментиран от #73
18:12 25.08.2025
41 Карго 200
До коментар #29 от "Ами папагале":Едните,разбира се са мъртви преди другите...
Как да знае един папагал?
Коментиран от #91
18:12 25.08.2025
42 Кретени!
Коментиран от #50
18:12 25.08.2025
43 Глупости
До коментар #17 от "Нова Зеландия пропищя":Половината имоти са продадени.
Да не са луди да живеят с продажници
18:12 25.08.2025
44 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Руснаците обявяват някакво място за ключова цел. Световните медии веднага подхващат темата и започват да го наричат „стратегически важен град“. След това Москва хвърля там огромни сили и седмици, дори месеци, го щурмува. Накрая градът пада (просто е сринат със земята, както в Авдеевка).
Резултатът? Окупаторите получават изгорени „градове-призраци“, които реално не им носят нищо. Украинците🇺🇦 се изтеглят навреме и се преместват само на няколко километра по-назад, по следващите отбранителни линии. Руските загуби – десетки хиляди войници.
Колкото по-скоро руснаците постъпят с Путин така, както румънците с Чаушеску, толкова по-добре ще е за тях самите. Нека не забравяме – само часове преди бързия съдебен процес , Чаушеску още се изживяваше като непоклатим владетел на Румъния…
! Слава Украйні🇺🇦 Героям слава 👊!
Коментиран от #52
18:13 25.08.2025
45 Горски
18:14 25.08.2025
46 Абе
До коментар #27 от "Карго 200":Карго, гледай да не си преди него...., а кво желаеш е без значение................
18:14 25.08.2025
47 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Някой":УянаПутин ти е отзад и те тимари като коза на върба
18:16 25.08.2025
48 нннн
Я пуснете и нещо от DW и ,,Бесарабски фронт" за разнообразие.
18:17 25.08.2025
49 В В.П.
Коментиран от #55
18:17 25.08.2025
50 Злобното Джуджи
До коментар #42 от "Кретени!":"...тук коментират основно русофобски.."
За Четири Года няма никакви основания за промяна !!!
Русия е MУCOP 😁😁😁
18:17 25.08.2025
51 Копейка се бие!
18:17 25.08.2025
52 Ха ХаХа
До коментар #44 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":? % от Русия превзе Украйна ?
18:18 25.08.2025
53 В В.П.
18:18 25.08.2025
54 Някой
Коментиран от #74
18:18 25.08.2025
55 Тихо бе оръфляк!
До коментар #49 от "В В.П.":Некомпетентен си.
18:19 25.08.2025
56 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Русофила е толкова про З":Простак 300%
18:19 25.08.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Марини вълнения
18:19 25.08.2025
59 Карго 200
Българските копейки може да са прости, но не и луди! 🙃
Коментиран от #68, #97
18:20 25.08.2025
60 Зейфод Бийблброкс
Нещо повече, съпругата на Робърт Каган – и снаха на Кимбърли Каган – е не друга, а Виктория Нюланд, бивш служител на Държавния департамент на САЩ, която изиграва ключова роля в организирането на подкрепения от САЩ преврат в Украйна през 2014 г., довел до избухването на гражданската война и дал тласък на катастрофалната верига от събития, довели до руската инвазия през 2022 г.
Така че е излишно да се казва, че както Кимбърли, така и Фредерик Каган имат много добри отношения с Пентагона и с американския военно-промишлен комплекс като цяло. Всъщност, както Робърт Райт обясни в статия за Responsible Statecraft, „през годините ISW е получавала финансиране от различни кътчета на оръжейната индустрия - General Dynamics, Raytheon, по-малко известни отбранителни контрагенти и големи компании, като General Motors, които не са известни като отбранителни контрагенти, но получават договори с Пентагона“. А персонала на самата ISW е от военни ястреби неоконсерватори.
18:20 25.08.2025
61 Либерастки напъни
18:20 25.08.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 ТАКА Е
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама не си признава.Щом не си признава,още ще загуби!!..........русия де.........
18:22 25.08.2025
64 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #83
18:22 25.08.2025
65 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #37 от "Ъъъъъъъъ":Аха....Намерих го:
"С решението си, Карол Навроцки изключва интернета за Украйна, защото де факто решението му относно закона за подпомагане на гражданите на Украйна означава точно това. Това е краят на интернета Starlink, който Полша предоставя на Украйна, която води война“.
Това според полския министър на дигитализацията Кшищоф Гавковски...Значи е вярно.🤔
18:22 25.08.2025
66 Механик
Тия всеки ден разкриват/откриват и пр. какво и искал да каже Путин. А накрая никога не става така както те са разкрили.
Коментиран от #88, #90
18:22 25.08.2025
67 не може да бъде
До коментар #1 от "Ха ХаХа":Този семеен институт/на братя Каган -и двамата бивши офицери от ЦРУ/ вече има партизанско име -Институт за разпространяване на дезинформация и заблуди!!?
18:22 25.08.2025
68 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #59 от "Карго 200":И НЯКОЛКО МИЛИОНА БИВШИ УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ
Коментиран от #95
18:22 25.08.2025
69 Чорбара
18:22 25.08.2025
70 И кой го казва
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":Русороба ли?
18:23 25.08.2025
71 Москва
18:23 25.08.2025
72 ДА Е ЯСНО !!!!!
НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ, със скорост 33М, ВКЛ.ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )
Коментиран от #80, #86, #92
18:24 25.08.2025
73 1944
До коментар #40 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":дедоооо , парадните униформи ги изедоха молците вече. киев през крив макарон. в хоремага радио не слушате ли? или само за козите приказвате?
18:24 25.08.2025
74 Злобното Джуджи
До коментар #54 от "Някой":"...само че накрая Зеленски ще унищожи Украйна...."
Ти сериозно ли ?
Мислих че руснаците 3х на ден бомбят Украйна и "асвабаждават" села, както башибозук не ги е плячкосвал и палил.
18:24 25.08.2025
75 Я тихо
До коментар #19 от "Лапкай бре":Ма......
18:25 25.08.2025
76 НАПОМНЯНЕ :
18:25 25.08.2025
77 Росен
18:26 25.08.2025
78 Асен
18:27 25.08.2025
79 Тихо пръдльо
До коментар #16 от "Глупавата пропаганда":Заминавай за "рая на земята" и без обяснения!Каквото и да надраскаш,все е глупост!!
Коментиран от #100
18:27 25.08.2025
80 1944
До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":на кой братчед викате скот ритер у максуда? оня де бере бакър с талигата?
18:27 25.08.2025
81 ами
До коментар #13 от "Разликата между украинец и българин?":проф. Иво Христов е прав, но ти си грешен а и си от тези които той описва.
18:27 25.08.2025
82 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #94
18:27 25.08.2025
83 АМИ ПО СКОРО
До коментар #64 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ДЕЗИНФЕКТАТОРИ
УБИВАТ ВРЕДИТЕЛИ И ПАРАЗИТИ
ТА КОЕ МУ Е ЛОШОТО
ПРОСТО РАБОТЯТ В ХИГИЕННО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА СТАНЦИЯ
18:28 25.08.2025
84 Любопитния
До коментар #10 от "Русофила е толкова про З":А бе,кажи каква ще съдбата на копейките? Имат ли полезен ход?
18:29 25.08.2025
85 Смешник
Коментиран от #93
18:30 25.08.2025
86 д-р Атанасов
До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":Остави русията, за нея ще се погрижат.
Ти гледай да не си onиkaваш пантофите и да си вземаш редовно лекарствата.
И гледай вашите да не научат какви глупости пишеш, че ще те тикнат в някой дом със специализирани грижи.
18:31 25.08.2025
87 ЛИЛИ
18:32 25.08.2025
88 Старшинка
До коментар #66 от "Механик":Колко рязко я прескачаш статията,колкото рязко ли си презкачан??
18:33 25.08.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тихо бе рускаКурво!
До коментар #66 от "Механик":Некомпетентен си.
18:36 25.08.2025
91 Така е папагале
До коментар #41 от "Карго 200":Има прозти ора, дето пропадналият запад ги ползва за парцали по форумите докато унищожават Европа.
Коментиран от #108
18:36 25.08.2025
92 Ясно е, че си мaлoyмниk 100%
До коментар #72 от "ДА Е ЯСНО !!!!!":Другото е без значение.
Коментиран от #105
18:37 25.08.2025
93 Пак ще го напиша
До коментар #85 от "Смешник":Легитимирането на украинския президент Зеленски се решава от законите и конституцията на Украйна,НЕ ОТ КРЕМЪЛСКИЯ ВИХРОГОН И ОТ КОПЕЙКИ!!
Коментиран от #96, #98, #99
18:37 25.08.2025
94 ПАК ЛИ СЕ ПРОВАЛИ
До коментар #82 от "РФ е въздух под налягане !":АМИ ЩОМ ГО КАЗВА МИШКОВЕЦ ТАКА Е
А ОНЯ МАЛОМУЖ ДАЛИ Е ПОРАСНАЛ
НЯМА ПО ТЪП ОТ УКРО....ДЕБИЛА
ПЪХА СИ ДЪРВЕНАТА КРАТУНА ВЪВ ВСЯКАКВИ КАПАНИ
АМИ СЛЕДВА КЛЕМАНБИК ДВЕ
СЪЩОТО КАТО В КАХОВКА СУДЖА СЕРЕБРЯНСКАТА ГОРА АВДЕЕВКА ЧАСОВ ЯР И КЪДЕ ЛИ НЕ
КАТО ПРИ ЛОВ НА ПРАСЕТА
ПОДМАМВАШ ЗАГРАЖДАШ НАСОЧВАШ УБИВАШ
ПОСЛЕ АМИ ПОСЛЕ КВИЧАТ
Коментиран от #106
18:38 25.08.2025
95 Карго 200
До коментар #68 от "ТОЧНО ТАКА Е":Насилствено преселени,с пропагандна цел...
Гледа ли сме ги и тези режесираните,за пред камерите.Прости копейки. Много сте наивни.
Коментиран от #101, #107
18:39 25.08.2025
96 А бе
До коментар #93 от "Пак ще го напиша":Не се сърди на копейката,той от къде да знае какво закон и конституция?
18:39 25.08.2025
97 Туй днес
До коментар #59 от "Карго 200":колко го папагали папагале? Колко трябва да е глупав човек, че пропадналият запад да го ползва за папагал по форумите?
Коментиран от #102
18:39 25.08.2025
98 АМИ И ДА СИ ГО
До коментар #93 от "Пак ще го напиша":ТАТУИРАШ НА ЗАД.....НИКА
ТОВА НЯМА ДА МЕ СПРЕ
КЕФА ЦЕНА НЯМА
18:39 25.08.2025
99 Именно
До коментар #93 от "Пак ще го напиша":И там пише, че длъжността се изпълнява от председателя на Радата. Фашистчето е нелигитимно.
18:41 25.08.2025
100 Е кой те спира
До коментар #79 от "Тихо пръдльо":Освободи България от един евтин и глупав безродник.
18:43 25.08.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Карго 200
До коментар #97 от "Туй днес":Папагали много!
Аз лично,в случай,че бях на мястото на Кирило Буданов,бих закупил 10 000 от говорящите,да ги науча на СЛАВА УКРАЙНЕ и да ги пратя,за деня на независимостта на червения площад
Коментиран от #103, #104
18:46 25.08.2025
103 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА = 2,2 МЛН.
До коментар #102 от "Карго 200":🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ЛАНСИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАПАДЕН ФАШИЗЪМ ОТ 2014г МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ ,А САЩ И НАТО В МОМЕНТА НЕ СА В ПОЗИЦИЯ ДА ДИКТУВАТ УСЛОВИЯ НА 🇷🇺 РУСИЯ . ТЕ НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА МИЛИАРДИ ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО РЕКЛАМИРАНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС...Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД.$ КОЕТО ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$ .
НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА . ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ "ОДАБ-9000".
В МОМЕНТА, ВЪРВИ СВО, И В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ . ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОВЪРШЕНА,БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КОЙ ПИЩИ ОТ Г-7
....ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, ДОСТАТЪЧНИ СА САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ, със скорост 33М, ВКЛ.ПРЕЗ АРКТИКА,ЗА ПОД = 9 МИНУТИ И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ СИСТЕМИ НЯМА.САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ. ( ИЗЯВЛЕНИЕ НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, октомври 2024г. )
18:47 25.08.2025
104 И що папагале
До коментар #102 от "Карго 200":Туй с ко ще ти помогне да си по умен и да не те ползват за папагалене?
18:48 25.08.2025
105 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #92 от "Ясно е, че си мaлoyмниk 100%":ВАЖНОТО Е ДА СЕ РАЗМАЗВАТ УКРОПИ
ДРУГОТО Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ
Коментиран от #109
18:49 25.08.2025
106 Ганьовото
До коментар #94 от "ПАК ЛИ СЕ ПРОВАЛИ":КАПАНА НА ПУТИН Е НАЙ ВЕЛИК!САМ СИ ГО УСТРОИ,САМ СКОЧИ В НЕГО И САМ ГО ЩРАКНА!!
18:51 25.08.2025
107 ВЯРНО Е
До коментар #95 от "Карго 200":ХИЛЯДИ ОТ ТЯХ ВОЮВАТ ЗА РУСИЯ
И НАСИЛСТВЕННО ТРЕ.....ПЯТ УКРОПИ БЕЗ ТЯХНО СЪГЛАСИЕ КОЕТО НЕ Е ЛЕГИТИМНО
18:52 25.08.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Хи хи хи хи хи хи хи
До коментар #105 от "ТОЧНО ТАКА Е":Украйна смърди на мърша от неприбрани руски трупове! До кога??
Коментиран от #110
18:55 25.08.2025
110 Докато не поумнеете
До коментар #109 от "Хи хи хи хи хи хи хи":и осъзнаете какво върши злото САЩ.
18:56 25.08.2025
111 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.