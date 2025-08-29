Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Много хора не разбират технологичното състояние на войната днес! Тя вече съществува на фронта
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Много хора не разбират технологичното състояние на войната днес! Тя вече съществува на фронта

29 Август, 2025 19:19 1 135 37

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донбас-
  • донецка област

Коментарът му идва след публикация на "Политико", според която европейски лидери обсъждат буферна зона като част от потенциално мирно споразумение

Володимир Зеленски: Много хора не разбират технологичното състояние на войната днес! Тя вече съществува на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за създаване на буферна зона между украинските и руските войски, като заяви, че подобна зона вече съществува на фронтовата линия, цитира думите му БиБиСи.

Коментарът му идва след публикация на "Политико", според която европейски лидери обсъждат буферна зона като част от потенциално мирно споразумение.

"Чувал съм това неведнъж от европейци и американци. Само тези, които не разбират технологичното състояние на войната днес, предлагат буферна зона от 40-50-60, дори съм чувал предложение за 100 км. Това е съвсем различна история. Днес тежките ни оръжия вече са на 10+ км едно от друго, защото всичко е ударено от дронове. Тази буферна зона, аз я наричам мъртва зона, някой я нарича сива зона, тя вече съществува", каза Зеленски по време на брифинг в петък.

По думите му, ако Москва настоява за по-голямо разстояние между армиите, руските сили могат да бъдат изтеглени по-дълбоко във временно окупираните територии.

Изявлението на Зеленски идва на фона на засилени дипломатически обсъждания за евентуален мирен процес, но Киев остава твърд в позицията си, че няма да приеме условия, които ограничават отбранителните способности на страната или замразяват конфликта без изтегляне на руските войски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбираме прекрасно

    36 6 Отговор
    Статия Факти:
    29. 08.2025 г. 6:14 ч.
    ПОСЛЕДЕН АБЗАЦ: "Украйна засили производството на оръжие в страната, за да се бори срещу руската инвазия, посочва АП. Много оръжейни фабрики работят тайно, като някои от тях са разположени в ЦИВИЛНИ райони със силна противовъздушна отбрана."

    И после реве , че ПВО- то му убило цивилни.

    19:22 29.08.2025

  • 2 Великата матушка

    10 30 Отговор
    Ако великата матушка е толкова велика, няма да преговаря с краварите, а ще си гони целите! Нъл тъй?
    Великата матушка опря да проси снаряди и хора от Ким Чен Ун и Шахеди от иранците!

    Коментиран от #6, #11

    19:23 29.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    11 30 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!

     4 милиона руски роба бъхтят в Германия
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 200 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #32

    19:23 29.08.2025

  • 4 Много хора разбират

    3 23 Отговор
    Че бащата на някаква Саяна всеки ден, всеки час занимава планетата с някаква Саяна.

    19:24 29.08.2025

  • 5 Господин зеленски намеква

    20 5 Отговор
    че.....
    След като те отстъпиха териториите си там останаха много перални микровелете и други електрически уреди които по това време не бяха разпространени в руската федерация и след като самата тя открадна чиповете ги внедри в сапьорските лопатки и им разказа играта.
    Не трябваше да си отстъпвате териториите но след като гризнахте курабийката започнахте нов живот под знамето на дъгата.

    19:25 29.08.2025

  • 6 Абе

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Великата матушка":

    Войната не е м/у Русия и Покрайна. Покрайна е само полигон. Уфсъ, която се подложи на кравите.

    19:26 29.08.2025

  • 7 Тръмп не можа да спре войната за 24 часа

    7 22 Отговор
    Само Бил Гейтс може да я спре за 24 часа!
    Достатъчно е да спре на руснята Уиндоуса, сървърите и интернет!

    19:26 29.08.2025

  • 8 Най-добрата буферна зона, е белия байряк

    22 6 Отговор
    и всички миротворци да си вдигат дърмите и си обират партакешите от Украйна.

    Ако наистина са загрижени, за това да има такакава държава и за народа и.

    19:28 29.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    20 5 Отговор
    Аз разбирам че за Четири Года Зеленото положи 1млн укри в почвата !!! За друго не знам, но му пожелавам още Четири Года и мильон укри в чернозема 👍

    Коментиран от #19

    19:28 29.08.2025

  • 10 Нелигитимния президент

    18 4 Отговор
    Преди 80 години на 22-ри февруари 1941-ва
    е издадена заповед за награждаване
    на командира на минометен взвод младши лейтенант Семьон Иванович Зеленски с орден Червена звезда за проявена доблест и смелост при освобождението на уКраИна от германските нацисти. Ако днес беше жив и би искал да почете паметта на своите колеги войници щеше да бъде арестуван от режима в уКраИна установен от внука му ВолОдимир.

    19:28 29.08.2025

  • 11 Ами те си разделиха земното кълбо

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Великата матушка":

    и само простите не го разбраха.
    Не се притеснявай ти почти не си от тях.

    19:28 29.08.2025

  • 12 Любопитен

    5 6 Отговор
    Тримата боклуци, циониста, софиянеца и глухото, на всяка цена трябва да се разпишат под темата. А всички в сайта върху майките им.

    Коментиран от #14, #17

    19:28 29.08.2025

  • 13 00014

    17 6 Отговор
    Халюцинациите и бълнуването са характерни черти на наркозависимите европейски лидери и клоуни.

    19:31 29.08.2025

  • 14 Мдаа

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитен":

    и сиси.мухата.

    19:31 29.08.2025

  • 15 Белорус

    4 16 Отговор
    Монгорусите трябва да се върнат в Сибир ,за да има мир !

    19:32 29.08.2025

  • 16 А Зеленски информиран ли е

    14 5 Отговор
    че мъртвата зона(кил зоун) се премества ежедневно към полската граница? За сега бавно, но сигурно!

    Коментиран от #22

    19:33 29.08.2025

  • 17 Тресе ви стреса

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Любопитен":

    че тези момчета говорят истината.
    Ако беше Урсула и Кая които се реят в розовата мъгла щяхте да им ръкопляскате. А ако видите и белите розови линии облачета щяхте и да се включите ако ви допуснат.

    19:34 29.08.2025

  • 18 МАРШ НА ФРОНТА ЗАЕДНО И ПРЪЛАТА ПАТРИОТК

    9 5 Отговор
    МАРШ НА ФРОНТА НАТРЯСКАН УУУБИЕЦ !! ТАМ ТИ Е МЯСТОТО ! ТОЯ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ ДЕЗЕРТЬОР , УЗУРПАОР НА ПРЕЗИДЕНСКИЯ ПОСТ. ДЕПОРТИРАЙТЕ ГО НА ФРОМТА ,ТАМ ДА ММРЕ ДДДИВАКА !!!

    19:36 29.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този фейк

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пиночет":

    е западна пропаганда.

    19:38 29.08.2025

  • 21 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    4 5 Отговор
    Няма да мръдна повече от бункера

    19:40 29.08.2025

  • 22 Освен това надрусания

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "А Зеленски информиран ли е":

    с тези кил зони говори за война, а не за мир.
    Господарите мир с Русия не искат, защото означава ненужно НАТО.

    19:41 29.08.2025

  • 23 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    6 4 Отговор
    АЛО КЛОУНА
    БУФЕРНАТА ЗОНА ЩЕ Е ЗА СМЕТКА НА ВСУ
    РУСИЯ ВИ ПРЕДЛАГА ДА ИЗПЪЛНИТЕ НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДА СПРЕ ДА ВИ ТРЕПЕ
    АКО НЕ ШЕТЕ СИ Е ВАША ГРИЖА
    ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ТРЕПЕ

    19:42 29.08.2025

  • 24 Проблема ще го реши Русия

    5 3 Отговор
    В момента в който фашисткият режим в Украйна си отиде и се подпишат договори, с които Украйна ще е земя персона нон грата за НАТО, САЩ и Великобритания.

    19:43 29.08.2025

  • 25 граф Монте Кристо

    5 3 Отговор
    тОЯ ПАК СИ ДРЪНКА НЕГОВИТЕ НЕСЪСТОЯТЕЛНИ БРЪТВЕЖИ,ако иска да има демилитаризирана зона,тогава всу трябва да се изтегли поне на 50 км.Те са в невъзможност да продължават войната,значи ще трябва да направят значителни компромиси,защото ако продължават да хитруват,нищо няма да се получи,руското настъпление ще продължи,ако трябва и до Лвов.

    19:43 29.08.2025

  • 26 Пиночет

    5 11 Отговор
    Накрая педофила Путин,ще изтъргува Русия на Китай и всичко ще си дойде на мястото!

    Коментиран от #27, #30

    19:44 29.08.2025

  • 27 йосиф..

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "Пиночет":

    Накрая вова ще даде делиорманопомашко на станбулците

    19:46 29.08.2025

  • 28 Бай Ганьо

    4 6 Отговор
    За нашите копейки,както винаги остава бибека

    19:47 29.08.2025

  • 29 стоян

    1 7 Отговор
    Технологическото състояние на войната е да унищожите всички рузки рафинерии военни заводи и тръбопроводи за нефт и газ и тогава путин ще моли за мир - ако не иска мир фалит и разпад на федерацията от мюслюмански републики и москвабад

    Коментиран от #31

    19:49 29.08.2025

  • 30 Учи си уроците малчуган

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Пиночет":

    Не показвай падението на запада да опростачваа деца.

    19:50 29.08.2025

  • 31 Да малчо

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    Но войната не е игра на компа.

    19:50 29.08.2025

  • 32 стоян

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    До 3 ком - интересно никой не ти опонира от путинофилите - запушил си им устите защото написаното от теб е 100 % вярно

    Коментиран от #33

    19:52 29.08.2025

  • 33 Ами не малчо

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "стоян":

    Няма какво да коментира човек ниско интелигентна простотия. Когато нещо е толкова глупаво, няма нужда и да му се подиграваш. То си е самодостатъчно.

    Коментиран от #36

    19:54 29.08.2025

  • 34 Браво

    1 3 Отговор
    Удри с ракети зелен. Няма да ги жалиш.

    20:00 29.08.2025

  • 35 Хаха

    1 3 Отговор
    В следващите месеци и години трето-половите ще гледат сеира на режима в Кремъл. Руснаците сами си го набутаха.

    20:04 29.08.2025

  • 36 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ами не малчо":

    До 33 ком - другар един куп празни и обидни приказки си изписал и нищо конкретно по темата - явно твоето писане е ниско интелигентно и просташко като теб

    Коментиран от #37

    20:15 29.08.2025

  • 37 По празните приказки си ти малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "стоян":

    А обида не знам къде видя. Няма нужда да показваш какво дъно е ударил запада да опростачваа деца.

    20:23 29.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания