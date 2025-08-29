Володимир Зеленски: Много хора не разбират технологичното състояние на войната днес! Тя вече съществува на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли идеята за създаване на буферна зона между украинските и руските войски, като заяви, че подобна зона вече съществува на фронтовата линия, цитира думите му БиБиСи.
Коментарът му идва след публикация на "Политико", според която европейски лидери обсъждат буферна зона като част от потенциално мирно споразумение.
"Чувал съм това неведнъж от европейци и американци. Само тези, които не разбират технологичното състояние на войната днес, предлагат буферна зона от 40-50-60, дори съм чувал предложение за 100 км. Това е съвсем различна история. Днес тежките ни оръжия вече са на 10+ км едно от друго, защото всичко е ударено от дронове. Тази буферна зона, аз я наричам мъртва зона, някой я нарича сива зона, тя вече съществува", каза Зеленски по време на брифинг в петък.
По думите му, ако Москва настоява за по-голямо разстояние между армиите, руските сили могат да бъдат изтеглени по-дълбоко във временно окупираните територии.
Изявлението на Зеленски идва на фона на засилени дипломатически обсъждания за евентуален мирен процес, но Киев остава твърд в позицията си, че няма да приеме условия, които ограничават отбранителните способности на страната или замразяват конфликта без изтегляне на руските войски.
