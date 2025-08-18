Новини
Конституцията и територията на Украйна: може ли Киев да предаде земя на Русия?
  Тема: Украйна

Конституцията и територията на Украйна: може ли Киев да предаде земя на Русия?

18 Август, 2025

Според социологически проучвания категоричното мнозинство от украинците искат споразумение чрез преговори, но те също така се противопоставят на признаването на украинската земя за руска

Конституцията и територията на Украйна: може ли Киев да предаде земя на Русия? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Териториалният въпрос ще бъде ключов в предстоящите разговори на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, когато ще се обсъжда възможно мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Русия контролира около една пета от украинската територия, а Тръмп заяви, че териториалните промени ще бъдат решаващ елемент от всеки договор, пише "Ройтерс".

Русия окупира около една пета от Украйна, а президентът на САЩ заяви, че "размяната на територии" и промените в територията ще бъдат от решаващо значение за всяко споразумение.

Два източника, запознати с руската гледна точка, съобщиха в събота, че Путин и Тръмп са обсъдили предложение, изискващо от Украйна пълно изтегляне на войските от контролираните от Украйна части на източната Донецка област.

Всякакви промени в територията на Украйна ще трябва да бъдат уредени в Украйна чрез референдум, според конституцията на страната.

"Въпросите за промяна на територията на Украйна се решават изключително чрез всеукраински референдум", се казва в член 73.

Въпросът може да бъде поставен на референдум по народна инициатива, ако бъдат събрани подписите на три милиона украински избиратели с право на глас от поне две трети от регионите на страната, се казва в него.

Украйна, подобно на европейските си съюзници, категорично се противопоставя на идеята за законно признаване на която и да е украинска територия за руска. Но тя мълчаливо призна, че почти сигурно ще трябва да приеме някои фактически териториални загуби.

Зеленски заяви, че преговорите за прекратяване на войната трябва да започнат от настоящата фронтова линия и не могат да започнат с изтеглянето на войските на Киев от части от собствената му суверенна територия, които Русия не контролира.

Той заяви, че няма мандат да се отказва от територията на страната и че парцели държавна земя не могат да бъдат търгувани, сякаш са негова частна собственост.

Зеленски също така заяви, че ако Киев изтегли войските си от силно укрепения източен Донецки регион, това ще изложи Украйна на заплахата от руско настъпление по-дълбоко в по-слабо защитената украинска територия.

Президентът на САЩ публично разкритикува Зеленски за това, че е заявил, че не може да наруши конституцията, като се съгласи да отстъпи територия.

"Бях малко притеснен от факта, че Зеленски казваше: "Ами, трябва да получа конституционно одобрение". Искам да кажа, той има одобрение да започне война, да убие всички, но му е нужно одобрение, за да извърши размяна на територии. Защото ще има размяна на територии", каза той пред пресата на 11 август.

Според социологически проучвания, категоричното мнозинство от украинците искат споразумение чрез преговори, но те също така се противопоставят на признаването на украинската земя за руска.

Киевският международен институт по социология съобщава, че проведено през юни проучване на общественото мнение показва, че 68% от анкетираните се противопоставят на идеята за официално признаване на "някои части" от окупираните земи за руски, докато 24% са отворени за това.

Същото проучване показа, че 78% са против идеята за отказ от земя, която войските на Киев все още контролират.


Украйна
  • 2 Жица

    36 5 Отговор
    Разберете, няма украинска земя. Има руска земя , дарена на украинците. Украйна е територия , руска територия. Също като и Македония е българска територия

    Коментиран от #9, #17, #21, #22, #32

    21:41 18.08.2025

  • 3 Иван

    17 1 Отговор
    Сърбия може да отговори на този въпрос.

    Коментиран от #38

    21:41 18.08.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    19 3 Отговор
    Не може ли а колко територия ще се върне отново към РФ! Сега Русия води парада.

    21:41 18.08.2025

  • 5 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    26 2 Отговор
    уКраИна е териториален термин.
    /у Края, вЪ Края/.

    21:41 18.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    23 3 Отговор
    Путин не иска земя а сигурни граници.Видяхте какво стана в Курска област.

    21:41 18.08.2025

  • 7 Вашето Мнение

    16 2 Отговор
    Може бе м@сир, украйна се връща към Русия. Област в покрайнините на Русия.

    21:42 18.08.2025

  • 8 може може

    20 2 Отговор
    най добре е цялата крайна да си е в империята майка, за всички е най добрият вариант

    21:43 18.08.2025

  • 9 Много просто

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жица":

    Ако украниците имаха сглобка с ПП -ДБ и Началото щяха да сменят конституциятп как-то у нас. С такава снлобка всмчко е възможно.

    21:44 18.08.2025

  • 10 мърсула

    15 1 Отговор
    какво е украйна ?

    21:45 18.08.2025

  • 11 ква конституция кви 5 лева

    20 1 Отговор
    като толко се опирате на нея защо тоя клоун се води още президент и защо иска да преговаря с Путин
    Според тая същата конституция тези две неща са невъзможни жалки смешници или я четете тая конституция както дяволът евангелието

    21:45 18.08.2025

  • 12 МОЖЕ...МОЖЕ...👍

    2 5 Отговор
    И ЩЕ БЪДАТ ЗАЛЕСЕНИ...ОПС..ЗАСЕЛЕНИ С
    БЪЛГАРОСЪВЕТСКОФИЛИ ГАСТАРБАЙТЕР

    Коментиран от #43

    21:46 18.08.2025

  • 13 Хмм

    21 2 Отговор
    защо украинците говорят на руски?

    Коментиран от #15

    21:46 18.08.2025

  • 14 България 🇧🇬

    21 1 Отговор
    Да може Защото Украина е незаконно Измислена държава също Като северна Македония.

    Коментиран от #23

    21:48 18.08.2025

  • 15 Същия въпрос можеш да зададеш

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    На макетата:
    Що говорят на старобългарски ? 😁

    Коментиран от #18

    21:49 18.08.2025

  • 16 Да бе , да !? 😄

    13 1 Отговор
    Първо - земята си е руска , както цялата у Крайна ! Второ - не еврейската хунта я "дава" , а Русия си я връща !

    21:49 18.08.2025

  • 17 нннн

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жица":

    Уточнявам: Спорните територии са в НовоРусия и МалоРусия. Населени са предимно с руснаци и се говори руски.
    Когато дареният е неблагодарен негодник, дарението се разваля.

    21:50 18.08.2025

  • 18 Хмм

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Същия въпрос можеш да зададеш":

    в Охрид говорят на чист български, литературен

    21:50 18.08.2025

  • 19 Ами

    14 4 Отговор
    На този свят има държави без конституция, но окраинаската конституция е първата конституция която няма държава. В окраина институциите или са с изтекъл мандат, или са ги назначили от друга държава.

    21:51 18.08.2025

  • 20 Българин

    8 1 Отговор
    Абе тя и нашата конституция не разрешава да предаваме територии, ама ще дадем всичко и без бой, само мир да има!

    21:52 18.08.2025

  • 21 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Жица":

    На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #28

    21:52 18.08.2025

  • 22 Мммммм

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Жица":

    Ердо може пък да ти каже, че България е турска територия! Ти имаш ли българските граници регистрирани в ООН, преди България да стане турска! Не вярвам Хан Аспарух, да е регистрирал границите на България в ООН.

    Коментиран от #24

    21:53 18.08.2025

  • 23 Македонеца

    4 7 Отговор

    До коментар #14 от "България 🇧🇬":

    България законно измислена ли е? Защото утре Македония може да си поиска нейното и да дойде да си го вземе.

    21:54 18.08.2025

  • 24 Ха ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "Мммммм":

    Тя Русия не си е регистрирала границите и не си е оправила документите в ООН.

    21:55 18.08.2025

  • 25 Хмм

    7 2 Отговор
    и какво, ще воюват докато загубят цяла украйна ли, защото не е необходимо да предават земя, която вече е взета, а да си я върнат няма как, в Афганистан 20 години война и накрая талибаните отново на власт

    21:55 18.08.2025

  • 26 Българин

    4 7 Отговор
    А Българската земя, колко войника ще излязат, за да е защитават?

    Коментиран от #29, #31

    21:55 18.08.2025

  • 27 Елементарно е!

    6 3 Отговор
    Трябва да се изхожда и от гледната точка на агресора Русия.
    Ако рашистите могат да дадат руски територии на Украйна, значи и тя може да направи същото.

    21:56 18.08.2025

  • 28 Путинист

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    И това не е. Путин го каза ясно в една своя реч:
    - Настана стабилност. Скука. Захотелась движуха.

    Просто дъртият дядка се ояде от власт и му станало скучно, решил да си поиграе на войници. От гледане на съветски филми се затъпява.

    Коментиран от #37

    21:56 18.08.2025

  • 29 Колкото трябва

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    ще излязат да я защитават.

    21:56 18.08.2025

  • 30 Каунь

    7 3 Отговор
    Навремето плашеха децата с Баба Яга и Торбалан да лягат да спят. Сега в цяла Европа ги плашат с Урсулата и Зеленски, едната да не дойде да им открадне паричките от касичката, другия да не ги прати насилствено на фронта да ги убият.

    Коментиран от #33

    21:57 18.08.2025

  • 31 Териториална цялост на Византия

    3 6 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Некой. А това показва, че Украйна е държава, България - не.

    21:57 18.08.2025

  • 33 Робокоп

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Каунь":

    В Европа никой не се занимава с такива глупости. Така путинофилките плашат русофилките. Демек едни руски жендърля плашат други руски жендърля.

    21:59 18.08.2025

  • 34 ЩО ЗА ИДЕОТСКИ ДЕБАТ

    7 2 Отговор
    КОЙ ГО ИНТЕРЕСУВА КОНСТИТУЦИЯТ НА НЕКВИ ТЪПАНАРИ ДЕТ СИ РАСИПАХА ДЪРЖАВАТА
    ЖАЛКО ЧЕ ИМ Я ПОДАРИХА
    ЯВНО НЕ Я ЗАСЛУЖАВАТ

    21:59 18.08.2025

  • 35 Повтарям

    2 5 Отговор
    ВСВ и войната във Виетнам показаха нагледно как трябва да се действа срещу агресора (в случая Русия ).
    Всичко друго ще поощрява всеки престъпник и диктатор да използва "правото" на силния да издевателства над по-слабите.

    22:01 18.08.2025

  • 36 Русия няма

    1 6 Отговор
    На старите карти държава Русия няма. Има една провинция на Златната орда - Московия, а Златната орда е част от Монголската империя. Столицата на Московия е в монголските степи - Улан Батаар. Наскоро монголски министър каза, че Монголия си иска нейното.
    Да не вземе Кремъл да осъмне обсаден от три тюмена бурятски танкисти пак?

    Коментиран от #39, #42

    22:02 18.08.2025

  • 37 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Путинист":

    Не бъди циничен, защото умират хора заради умствено увредения Путин!

    22:05 18.08.2025

  • 38 Историк

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Ние ако бяхме си поискали земята,едва ли тия циркаджии,сърбите можеха да отговорят с нещо

    22:11 18.08.2025

  • 39 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русия няма":

    Не знам кои карти си гледал, но на тази "Европа преди Първата Световна Война" доста държави ги няма :)

    22:12 18.08.2025

  • 40 праведен

    4 0 Отговор
    Тези 7 тъпаци,елита на загниващата европа,не можаха ли да разберат ,след 3 години директна война и 10 години окраинска война,че не могат да победят Русия.Ако бях на мястото на В.Путин да съм ги изпепелил с нюка още на 3ят ден Глупашки елит също като нашият. Да се благодарят че Путин е президент,не мисля че следващят ще ги гали с перце.

    Коментиран от #46

    22:15 18.08.2025

  • 41 Тиква

    3 0 Отговор
    Всичко трябва да вземе Русия, нацюгите в лагер,окранаглеците в Канада и ще стане тихо,спокойно.

    22:15 18.08.2025

  • 42 АМИ НА ОЩЕ ПО СТАРИТЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Русия няма":

    КАРТИ НЯМА И ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ
    ИМА РИМСКА ОБЛАСТ ТРАКИЯ
    А В ОБЛАТА ТИ КРА.....ТУНА НЯМА ДОРИ И ВАКУМ
    А МЕЖДУ ПРОЧЕМ НАРОДИТЕ ОТ ЗЛАТНАТА ОРДА
    БУРЯТИ ТУВАНЦИ ВОЮВАТ ЗА РУСИЯ А И МОНГОЛИЯ СЪЩО Я ПОДКРЕПЯ
    ТАКА ЧЕ ВНИМАВАЙТЕ КВО СИ ПОЖЕЛАВАТЕ ЩОТО ДА НЯМА ПИРАМИДА ОТ ЧЕРЕПЧЕТА НА ЗАКЛЕТИ УКРОНАЦИОНАЛИСТИ

    Коментиран от #44

    22:18 18.08.2025

  • 43 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МОЖЕ...МОЖЕ...👍":

    шът уп фагот

    22:20 18.08.2025

  • 44 ДОБАВКА

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "АМИ НА ОЩЕ ПО СТАРИТЕ":

    ПО СТАР МОНГОЛСКИ ОБИЧАЙ

    22:20 18.08.2025

  • 45 Констатация

    0 0 Отговор
    Социологическите проучвания са единица мярка за индоктринация та на едно общество.

    22:25 18.08.2025

  • 46 родолюбец

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "праведен":

    Прав си,в България останаха глупаците,97$%от племето,останалите са"невъзвращенци".България умира от вътрешна зараза,незаличим рак,и е късно,много късно.

    22:29 18.08.2025

