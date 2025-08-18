Конституцията и територията на Украйна: може ли Киев да предаде земя на Русия?

Териториалният въпрос ще бъде ключов в предстоящите разговори на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, когато ще се обсъжда възможно мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Русия контролира около една пета от украинската територия, а Тръмп заяви, че териториалните промени ще бъдат решаващ елемент от всеки договор, пише "Ройтерс".
Русия окупира около една пета от Украйна, а президентът на САЩ заяви, че "размяната на територии" и промените в територията ще бъдат от решаващо значение за всяко споразумение.
Два източника, запознати с руската гледна точка, съобщиха в събота, че Путин и Тръмп са обсъдили предложение, изискващо от Украйна пълно изтегляне на войските от контролираните от Украйна части на източната Донецка област.
Всякакви промени в територията на Украйна ще трябва да бъдат уредени в Украйна чрез референдум, според конституцията на страната.
"Въпросите за промяна на територията на Украйна се решават изключително чрез всеукраински референдум", се казва в член 73.
Въпросът може да бъде поставен на референдум по народна инициатива, ако бъдат събрани подписите на три милиона украински избиратели с право на глас от поне две трети от регионите на страната, се казва в него.
Украйна, подобно на европейските си съюзници, категорично се противопоставя на идеята за законно признаване на която и да е украинска територия за руска. Но тя мълчаливо призна, че почти сигурно ще трябва да приеме някои фактически териториални загуби.
Зеленски заяви, че преговорите за прекратяване на войната трябва да започнат от настоящата фронтова линия и не могат да започнат с изтеглянето на войските на Киев от части от собствената му суверенна територия, които Русия не контролира.
Той заяви, че няма мандат да се отказва от територията на страната и че парцели държавна земя не могат да бъдат търгувани, сякаш са негова частна собственост.
Зеленски също така заяви, че ако Киев изтегли войските си от силно укрепения източен Донецки регион, това ще изложи Украйна на заплахата от руско настъпление по-дълбоко в по-слабо защитената украинска територия.
Президентът на САЩ публично разкритикува Зеленски за това, че е заявил, че не може да наруши конституцията, като се съгласи да отстъпи територия.
"Бях малко притеснен от факта, че Зеленски казваше: "Ами, трябва да получа конституционно одобрение". Искам да кажа, той има одобрение да започне война, да убие всички, но му е нужно одобрение, за да извърши размяна на територии. Защото ще има размяна на територии", каза той пред пресата на 11 август.
Според социологически проучвания, категоричното мнозинство от украинците искат споразумение чрез преговори, но те също така се противопоставят на признаването на украинската земя за руска.
Киевският международен институт по социология съобщава, че проведено през юни проучване на общественото мнение показва, че 68% от анкетираните се противопоставят на идеята за официално признаване на "някои части" от окупираните земи за руски, докато 24% са отворени за това.
Същото проучване показа, че 78% са против идеята за отказ от земя, която войските на Киев все още контролират.
2 Жица
Коментиран от #9, #17, #21, #22, #32
21:41 18.08.2025
3 Иван
Коментиран от #38
21:41 18.08.2025
4 БОЛШЕВИК
21:41 18.08.2025
5 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
/у Края, вЪ Края/.
21:41 18.08.2025
6 Последния Софиянец
21:41 18.08.2025
7 Вашето Мнение
21:42 18.08.2025
8 може може
21:43 18.08.2025
9 Много просто
До коментар #2 от "Жица":Ако украниците имаха сглобка с ПП -ДБ и Началото щяха да сменят конституциятп как-то у нас. С такава снлобка всмчко е възможно.
21:44 18.08.2025
10 мърсула
21:45 18.08.2025
11 ква конституция кви 5 лева
Според тая същата конституция тези две неща са невъзможни жалки смешници или я четете тая конституция както дяволът евангелието
21:45 18.08.2025
12 МОЖЕ...МОЖЕ...👍
БЪЛГАРОСЪВЕТСКОФИЛИ ГАСТАРБАЙТЕР
Коментиран от #43
21:46 18.08.2025
13 Хмм
Коментиран от #15
21:46 18.08.2025
14 България 🇧🇬
Коментиран от #23
21:48 18.08.2025
15 Същия въпрос можеш да зададеш
До коментар #13 от "Хмм":На макетата:
Що говорят на старобългарски ? 😁
Коментиран от #18
21:49 18.08.2025
16 Да бе , да !? 😄
21:49 18.08.2025
17 нннн
До коментар #2 от "Жица":Уточнявам: Спорните територии са в НовоРусия и МалоРусия. Населени са предимно с руснаци и се говори руски.
Когато дареният е неблагодарен негодник, дарението се разваля.
21:50 18.08.2025
18 Хмм
До коментар #15 от "Същия въпрос можеш да зададеш":в Охрид говорят на чист български, литературен
21:50 18.08.2025
19 Ами
21:51 18.08.2025
20 Българин
21:52 18.08.2025
21 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "Жица":На грамадната Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази братоубийствена война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #28
21:52 18.08.2025
22 Мммммм
До коментар #2 от "Жица":Ердо може пък да ти каже, че България е турска територия! Ти имаш ли българските граници регистрирани в ООН, преди България да стане турска! Не вярвам Хан Аспарух, да е регистрирал границите на България в ООН.
Коментиран от #24
21:53 18.08.2025
23 Македонеца
До коментар #14 от "България 🇧🇬":България законно измислена ли е? Защото утре Македония може да си поиска нейното и да дойде да си го вземе.
21:54 18.08.2025
24 Ха ха ха ха
До коментар #22 от "Мммммм":Тя Русия не си е регистрирала границите и не си е оправила документите в ООН.
21:55 18.08.2025
25 Хмм
21:55 18.08.2025
26 Българин
Коментиран от #29, #31
21:55 18.08.2025
27 Елементарно е!
Ако рашистите могат да дадат руски територии на Украйна, значи и тя може да направи същото.
21:56 18.08.2025
28 Путинист
До коментар #21 от "ИМПЕРИАЛИСТ":И това не е. Путин го каза ясно в една своя реч:
- Настана стабилност. Скука. Захотелась движуха.
Просто дъртият дядка се ояде от власт и му станало скучно, решил да си поиграе на войници. От гледане на съветски филми се затъпява.
Коментиран от #37
21:56 18.08.2025
29 Колкото трябва
До коментар #26 от "Българин":ще излязат да я защитават.
21:56 18.08.2025
30 Каунь
Коментиран от #33
21:57 18.08.2025
31 Териториална цялост на Византия
До коментар #26 от "Българин":Некой. А това показва, че Украйна е държава, България - не.
21:57 18.08.2025
33 Робокоп
До коментар #30 от "Каунь":В Европа никой не се занимава с такива глупости. Така путинофилките плашат русофилките. Демек едни руски жендърля плашат други руски жендърля.
21:59 18.08.2025
34 ЩО ЗА ИДЕОТСКИ ДЕБАТ
ЖАЛКО ЧЕ ИМ Я ПОДАРИХА
ЯВНО НЕ Я ЗАСЛУЖАВАТ
21:59 18.08.2025
35 Повтарям
Всичко друго ще поощрява всеки престъпник и диктатор да използва "правото" на силния да издевателства над по-слабите.
22:01 18.08.2025
36 Русия няма
Да не вземе Кремъл да осъмне обсаден от три тюмена бурятски танкисти пак?
Коментиран от #39, #42
22:02 18.08.2025
37 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #28 от "Путинист":Не бъди циничен, защото умират хора заради умствено увредения Путин!
22:05 18.08.2025
38 Историк
До коментар #3 от "Иван":Ние ако бяхме си поискали земята,едва ли тия циркаджии,сърбите можеха да отговорят с нещо
22:11 18.08.2025
39 Ами
До коментар #36 от "Русия няма":Не знам кои карти си гледал, но на тази "Европа преди Първата Световна Война" доста държави ги няма :)
22:12 18.08.2025
40 праведен
Коментиран от #46
22:15 18.08.2025
41 Тиква
22:15 18.08.2025
42 АМИ НА ОЩЕ ПО СТАРИТЕ
До коментар #36 от "Русия няма":КАРТИ НЯМА И ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ
ИМА РИМСКА ОБЛАСТ ТРАКИЯ
А В ОБЛАТА ТИ КРА.....ТУНА НЯМА ДОРИ И ВАКУМ
А МЕЖДУ ПРОЧЕМ НАРОДИТЕ ОТ ЗЛАТНАТА ОРДА
БУРЯТИ ТУВАНЦИ ВОЮВАТ ЗА РУСИЯ А И МОНГОЛИЯ СЪЩО Я ПОДКРЕПЯ
ТАКА ЧЕ ВНИМАВАЙТЕ КВО СИ ПОЖЕЛАВАТЕ ЩОТО ДА НЯМА ПИРАМИДА ОТ ЧЕРЕПЧЕТА НА ЗАКЛЕТИ УКРОНАЦИОНАЛИСТИ
Коментиран от #44
22:18 18.08.2025
43 Българин
До коментар #12 от "МОЖЕ...МОЖЕ...👍":шът уп фагот
22:20 18.08.2025
44 ДОБАВКА
До коментар #42 от "АМИ НА ОЩЕ ПО СТАРИТЕ":ПО СТАР МОНГОЛСКИ ОБИЧАЙ
22:20 18.08.2025
45 Констатация
22:25 18.08.2025
46 родолюбец
До коментар #40 от "праведен":Прав си,в България останаха глупаците,97$%от племето,останалите са"невъзвращенци".България умира от вътрешна зараза,незаличим рак,и е късно,много късно.
22:29 18.08.2025