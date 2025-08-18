Конституцията и територията на Украйна: може ли Киев да предаде земя на Русия?

Териториалният въпрос ще бъде ключов в предстоящите разговори на украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп в понеделник, когато ще се обсъжда възможно мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Русия контролира около една пета от украинската територия, а Тръмп заяви, че териториалните промени ще бъдат решаващ елемент от всеки договор, пише "Ройтерс".

Русия окупира около една пета от Украйна, а президентът на САЩ заяви, че "размяната на територии" и промените в територията ще бъдат от решаващо значение за всяко споразумение.

Два източника, запознати с руската гледна точка, съобщиха в събота, че Путин и Тръмп са обсъдили предложение, изискващо от Украйна пълно изтегляне на войските от контролираните от Украйна части на източната Донецка област.

Всякакви промени в територията на Украйна ще трябва да бъдат уредени в Украйна чрез референдум, според конституцията на страната.

"Въпросите за промяна на територията на Украйна се решават изключително чрез всеукраински референдум", се казва в член 73.

Въпросът може да бъде поставен на референдум по народна инициатива, ако бъдат събрани подписите на три милиона украински избиратели с право на глас от поне две трети от регионите на страната, се казва в него.

Украйна, подобно на европейските си съюзници, категорично се противопоставя на идеята за законно признаване на която и да е украинска територия за руска. Но тя мълчаливо призна, че почти сигурно ще трябва да приеме някои фактически териториални загуби.

Зеленски заяви, че преговорите за прекратяване на войната трябва да започнат от настоящата фронтова линия и не могат да започнат с изтеглянето на войските на Киев от части от собствената му суверенна територия, които Русия не контролира.

Той заяви, че няма мандат да се отказва от територията на страната и че парцели държавна земя не могат да бъдат търгувани, сякаш са негова частна собственост.

Зеленски също така заяви, че ако Киев изтегли войските си от силно укрепения източен Донецки регион, това ще изложи Украйна на заплахата от руско настъпление по-дълбоко в по-слабо защитената украинска територия.

Президентът на САЩ публично разкритикува Зеленски за това, че е заявил, че не може да наруши конституцията, като се съгласи да отстъпи територия.

"Бях малко притеснен от факта, че Зеленски казваше: "Ами, трябва да получа конституционно одобрение". Искам да кажа, той има одобрение да започне война, да убие всички, но му е нужно одобрение, за да извърши размяна на територии. Защото ще има размяна на територии", каза той пред пресата на 11 август.

Според социологически проучвания, категоричното мнозинство от украинците искат споразумение чрез преговори, но те също така се противопоставят на признаването на украинската земя за руска.

Киевският международен институт по социология съобщава, че проведено през юни проучване на общественото мнение показва, че 68% от анкетираните се противопоставят на идеята за официално признаване на "някои части" от окупираните земи за руски, докато 24% са отворени за това.

Същото проучване показа, че 78% са против идеята за отказ от земя, която войските на Киев все още контролират.