Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун: Развитието на ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея

Ким Чен-ун: Развитието на ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея

27 Септември, 2025 09:18 576 13

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • корейски полуостров

Пхенян от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно

Ким Чен-ун: Развитието на ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.

„Другарят Ким Чен-ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА.

Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже-мьон.

Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“, както и че е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антидемократ

    11 8 Отговор
    Само така ще се предпази от чумата на "демокрацията".

    Коментиран от #3

    09:19 27.09.2025

  • 2 Тръмп

    6 11 Отговор
    И Иран така викаше
    Ама излезна огън от планината

    09:23 27.09.2025

  • 3 И ше настъпи

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Антидемократ":

    Глад и нищета
    А народът ще се труди неуморно за кора хляб
    Ще се моли на началникът му да му забере жената за вечерта но да го остави на работа или да не го предаде / натопи на милицията

    Коментиран от #4

    09:25 27.09.2025

  • 4 Кореец

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "И ше настъпи":

    Така ли живеете е в ЕС, а къде са ви жените?

    09:30 27.09.2025

  • 5 Кей поп

    6 6 Отговор
    Другарят Ким да не се помайва, немедлено да изгонва фашистките захватчики от южната част на страна та си!

    Коментиран от #6

    09:32 27.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Също така

    9 6 Отговор
    И празни магазини, от паничка ориз намаляване на половин паничка.Където стъпи комунистически мизерен крак става пустиня.

    09:47 27.09.2025

  • 9 Ким Чен-ун:

    6 6 Отговор
    Време е народа ни да се научи как да пасе трева.

    09:52 27.09.2025

  • 10 Громико

    1 0 Отговор
    И за тая червена свиня идва Коледа

    10:13 27.09.2025

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАТОВА НАРОДА ТИ ГЛАДУВА, ДОКАТО ТИ СЕ ПРАВИШ НА " ВЕЛИК ".И КАТО ПУКНЕШ, ТЕЗИ БОМБИ НА ДЪЩЕРЯТА ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ВРЪЧИШ???? КОЛКО ИЗМЕКЯРИ ИМА, НО ТИ СИ СЕ ПОБЪРКАЛ И САМО ЗА ВЪОРАЖАВАНЕ МИСЛИШ ДОКАТО КОРЕЙЦИТЕ СЕ ПОКЛАНЯТ НА НЯКАКВИ ПОРТРЕТИ ОТ СТЕНАТА. 😠😠😠

    10:23 27.09.2025

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАТОВА НАРОДА ТИ ГЛАДУВА, ДОКАТО ТИ СЕ ПРАВИШ НА " ВЕЛИК ".И КАТО ПУКНЕШ, ТЕЗИ БОМБИ НА ДЪЩЕРЯТА ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ВРЪЧИШ???? КОЛКО ИЗМЕКЯРИ ИМА, НО ТИ СИ СЕ ПОБЪРКАЛ И САМО ЗА ВЪОРАЖАВАНЕ МИСЛИШ ДОКАТО КОРЕЙЦИТЕ СЕ ПОКЛАНЯТ НА НЯКАКВИ ПОРТРЕТИ ОТ СТЕНАТА. 😠😠😠

    10:26 27.09.2025

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАТОВА НАРОДА ТИ ГЛАДУВА, ДОКАТО ТИ СЕ ПРАВИШ НА " ВЕЛИК ".И КАТО ПУКНЕШ, ТЕЗИ БОМБИ НА ДЪЩЕРЯТА ТИ ЛИ ЩЕ ГИ ВРЪЧИШ???? КОЛКО ИЗМЕКЯРИ ИМА, НО ТИ СИ СЕ ПОБЪРКАЛ И САМО ЗА ВЪОРАЖАВАНЕ МИСЛИШ ДОКАТО КОРЕЙЦИТЕ СЕ ПОКЛАНЯТ НА НЯКАКВИ ПОРТРЕТИ ОТ СТЕНАТА. 😠😠😠

    10:26 27.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания