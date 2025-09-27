Ким Чен-ун: Развитието на ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.
„Другарят Ким Чен-ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА.
Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже-мьон.
Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“, както и че е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.
1 Антидемократ
Коментиран от #3
09:19 27.09.2025
2 Тръмп
Ама излезна огън от планината
09:23 27.09.2025
3 И ше настъпи
До коментар #1 от "Антидемократ":Глад и нищета
А народът ще се труди неуморно за кора хляб
Ще се моли на началникът му да му забере жената за вечерта но да го остави на работа или да не го предаде / натопи на милицията
Коментиран от #4
09:25 27.09.2025
4 Кореец
До коментар #3 от "И ше настъпи":Така ли живеете е в ЕС, а къде са ви жените?
09:30 27.09.2025
5 Кей поп
Коментиран от #6
09:32 27.09.2025
8 Също така
09:47 27.09.2025
9 Ким Чен-ун:
09:52 27.09.2025
10 Громико
10:13 27.09.2025
11 Цвете
10:23 27.09.2025
12 Цвете
10:26 27.09.2025
13 Цвете
10:26 27.09.2025