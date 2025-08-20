Тежки боеве край Покровск! Украинската армия спря руския пробив и премина в контраатака

Ожесточени сражения се водят в района на град Доброполие, северно от Покровск, където руските сили наскоро осъществиха дълбок пробив в украинската отбрана. Според различни източници, руските части са напреднали на 10-12 км, а по някои данни дори до 15-18 км в украинска територия, съобщава Би Би Си.
Украинските въоръжени сили обаче са успели да стабилизират положението, да изтласкат противника от линията Рубежное - Золотой Колодец - Весьолое и да нанесат контраудари в основата на руския клин. Това създава заплаха за обкръжаване на групировката, навлязла най-дълбоко в украинските позиции.
По данни от украинския портал DeepState и руския военен блогър "Рыбарь", част от руските подразделения вече са фактически отрязани от основните сили. Американският Институт за изследване на войната (ISW) също отбелязва риска от обкръжение, макар да не го показва на картите си.
И двете страни прехвърлят резерви в района. Украинският военен експерт Константин Машовец посочва, че руските войски се опитват да деблокират предните си части с удари от десния фланг - между селата Шаховое и Новое Шаховое - в посока Кучеров Яр, където са напреднали с около половин километър.
В същото време Русия продължава атаките си и по северния фланг на настъплението към Покровск - в посока село Родинское.
"Въоръжените сили на Украйна продължават да контраатакуват при основата на "горловината" на руския клин, опитвайки се да го прекъснат по най-късата ос - Никаноровка - Маяк, и постепенно свиват неговата площ," уточнява Машовец.
Картината на фронта в района остава изключително напрегната и може да се промени рязко в кратки срокове.
1 Не е честно
Коментиран от #85
17:55 20.08.2025
2 БОЛШЕВИК
Коментиран от #11, #61, #99, #117, #126, #135
17:55 20.08.2025
3 укро инфо и доматите с колците
Коментиран от #16, #141
17:55 20.08.2025
4 Контра
17:55 20.08.2025
5 таксиджия 🚖
Коментиран от #48
17:55 20.08.2025
6 И Киев е Руски
17:55 20.08.2025
7 си дзън
17:55 20.08.2025
8 Димяща ушанка
17:56 20.08.2025
9 Някой
Иначе - BBC. Еталон за фалшиви новини.
17:56 20.08.2025
10 МЪКЪ МЪКЪ
17:57 20.08.2025
11 Да де
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #56
17:57 20.08.2025
12 Голия
17:57 20.08.2025
13 Пич
Коментиран от #19
17:57 20.08.2025
14 И Киев е Руски
17:58 20.08.2025
15 Злобното Джуджи
17:59 20.08.2025
16 Хахахаха
До коментар #3 от "укро инфо и доматите с колците":Абе незнам дали е все на запад да бягат украинците. До колкото си спомняме, рашите бяха до Киев преди 3 години, а сега още не могат да стигнат границата на Донецк.
Коментиран от #28, #124
18:00 20.08.2025
17 ФАКТ
18:01 20.08.2025
18 Механик
Щото до оня ден тръбяхме за някакви шеметни украински победи и за тотален колапс на Русия, па от скоро ревем, че трябвало да спрат и да се дадат гаранции за сигурността на украина.
Дето се вика, на лъжата краката са мноооого къси.
Толкова са къси, че по-къси от тях са само третите крачета на третополовите козячета.
Коментиран от #26, #40
18:01 20.08.2025
20 Географ с работещ компас
Коментиран от #64
18:01 20.08.2025
21 404
Коментиран от #33
18:02 20.08.2025
22 БУХАХАХА
18:02 20.08.2025
23 Реалност
Украйна има най-опитната армия в Европа и ако Русия „победи“ в Украйна, Европа ще е в големи проблеми.
Най-големи проблеми ще имат хората в Европа, които са подкрепяли агресора Путин, защото срещу тях ще бъдат озлобени украинци и милост няма да има.
18:03 20.08.2025
24 Софиянец
18:03 20.08.2025
25 веселяк
18:03 20.08.2025
26 Русия е Зимбабве с Лади
До коментар #18 от "Механик":Украйна, с армия като на Саддам, ви бие като прани гащи и си взе Харков и Херсон. 2 областни града.
18:04 20.08.2025
27 Останах те без една четвърт
Умните се изнесоха при нас и всъщност ни показаха Какво представлява украинеца.
Имаме достатъчно махали останете си там и не идвайте при нас.
18:04 20.08.2025
28 болгарин..
До коментар #16 от "Хахахаха":А бе помашкий..вие три века чакате да дойдат позитано и валдхард-за да ви свалат турецките атрибути
18:04 20.08.2025
29 ЩОМ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПИШЕ
Коментиран от #146
18:05 20.08.2025
30 Зарадван
18:05 20.08.2025
31 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
18:06 20.08.2025
32 Доктора
Коментиран от #38
18:06 20.08.2025
33 центаджия..
До коментар #21 от "404":Болните шизо бгбандери е време да се прибират в карлуковскио диспансер
34 Факти е русофобска проукраинска медия!
35 Аз съм веган
18:08 20.08.2025
36 Всичко е по план
На ₚуските бензиностанции — дефицит на гориво: в Приморие сега говорят за митичен „наплив на туристи“, а в Забайкалието вече си спомниха съветското минало и въведоха купони за бензин. В окупирания Крим празните бензиностанции честно обясниха ситуацията със „СВО“ и помолиха „да се потърпи“.
В сезона на прибиране на реколтата цените на горивото в ₚусия традиционно растат. Но тази година те чупят всички рекорди: 92-ият бензин на борсата вече поскъпна почти до 72 000₽ за тон, а 95-ият — до 81 000₽ за тон.
За тези рекорди на путлеровата икономика е виновна войната: заради постоянно затворените летища ₚуснаците започнаха да пътуват по-често с коли и автобуси, а нефтопреработвателните заводи един след друг спират работа заради атаки с дронове.
Икономистите предупреждават, че в крайна сметка поскъпналият бензин ще се отрази и на тези, които нямат кола — ще поскъпнат всички продукти.
Коментиран от #83
18:09 20.08.2025
37 УДРИ С ЛОПАТАТА
18:10 20.08.2025
Скоро време май Покровск ще загуби “стратегическо значение”???
Коментиран от #42
18:10 20.08.2025
40 Боби
18:10 20.08.2025
41 Давай Украйна, смели украинци
Коментиран от #57
42 Факт
До коментар #39 от "МирО":На къде настъпват бандерите - на запад нещо ги тегли или млати??
Че те нали руснаците вече на няколко пъти обяваваха че са превзели Покровск!!! 😂
43 Българите по света
380000 - Америка
200000 - Украйна
80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
12000 - Русия??
Коментиран от #53, #76
18:12 20.08.2025
44 Пора
18:13 20.08.2025
45 Коста
18:13 20.08.2025
46 ТО И НОВАТА ПЕРЕМОГА
18:13 20.08.2025
47 Тома
18:13 20.08.2025
48 Коста
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":ВойнишкоКепе@абв.бг
18:14 20.08.2025
49 Факт
Коментиран от #54
18:15 20.08.2025
50 ЕДИНСТВЕНО ПУТИН
18:15 20.08.2025
51 Путинее
Коментиран от #55
18:15 20.08.2025
52 Бах
Последни издихания и т.д.
18:15 20.08.2025
54 АМИ НЕУСПЕШНО
До коментар #49 от "Факт":ДЕБИЛ
НЕУСПЕШНО
18:17 20.08.2025
55 Баце ЕООД
До коментар #51 от "Путинее":Сигурна ли си?
Че съдейки по украинския рев, надали си права
18:17 20.08.2025
56 Хахаха
До коментар #11 от "Да де":Не се радваш обаче, що така.. Да не са прави хората? А ти не.
18:18 20.08.2025
57 ПАК ЛИ АРЕ БЕ
До коментар #41 от "Давай Украйна, смели украинци":КАЗВАШ ПАК
ЧИ КУГА БЕШЕ ПЪРВИЯ ПЪТ
УРЯЯЯЯЯЯЯ СЛАВА ДЕБИЛАМ
18:19 20.08.2025
58 Украинското дело е право дело,
18:19 20.08.2025
59 спря...обачиии
18:19 20.08.2025
60 Пенсионерски клуб
Ама ние Покровск нали го превзехме вече 15 пъти бе? Всеки път давахме банкет с айрян и баничка за всеки наш член! Вече свършихме парите! Моля, не го превземайте пак!
18:20 20.08.2025
61 Европеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Тоя автор не го чета.... Доказан манипулатор и пропагандист е.....
18:20 20.08.2025
62 РОСЕН СЛАВАТА НА ОКРАИНА
18:21 20.08.2025
63 Бягат вика де видят
Коментиран от #105
18:21 20.08.2025
64 да, ама не
До коментар #20 от "Географ с работещ компас":Смени си компаса, не е верен. На картата поне Никаноровка е 5 км. на запад-югпзапад от Маяк. Така, че настъплението е на изток-севериозток. Надявам се да се ориентираш в посоките, които не са само основните 4, а доста повече, нали си географ.
Коментиран от #111
18:21 20.08.2025
65 прехвърлят резерви в района
18:22 20.08.2025
66 АЗОВ....кошмара на Путин.
Коментиран от #78
18:23 20.08.2025
68 Русия
Украйна скри топката на москалите!
18:23 20.08.2025
69 Захарова е лесна,
18:23 20.08.2025
70 Уса
Коментиран от #89
18:23 20.08.2025
71 ежко
До коментар #31 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":Ама ти сериозно ли?Руско -Финската война кой победи?
Коментиран от #81
18:23 20.08.2025
72 Кривоверен алкаш
18:24 20.08.2025
73 Пуси
18:24 20.08.2025
74 Лелеее ..
Коментиран от #128
18:24 20.08.2025
75 Путинистче идиотче
18:25 20.08.2025
76 Аз съм веган
До коментар #43 от "Българите по света":Не са мъчи да проствещваш българомразци. Копейките винаги предпочитат Бензиностанцията пред Родината.
18:26 20.08.2025
77 Браво!
18:26 20.08.2025
78 СКРЪБНА ВЕСТ
До коментар #66 от "АЗОВ....кошмара на Путин.":След боевете от последните дни АЗОВ го няма вече.
18:26 20.08.2025
79 Цено
В посока Киев.
18:27 20.08.2025
80 Путинистче идиотче
18:28 20.08.2025
81 гост
До коментар #71 от "ежко":Това идва да покаже колко е рисковано да си съсед на умопобърканите....Ти кажи кой победи във Финската война....кой си тръгна като по.....н
Коментиран от #91
18:28 20.08.2025
82 ахахахах
18:28 20.08.2025
83 ЗА БАНДЕРОДЕ....БИЛИ
До коментар #36 от "Всичко е по план":ТОН БЕНЗИН СА 1330 ЛИТРА
ЗА КОЛКО ЗА 1600 ЛЕВА
КО ПРАЙ ТУЙ ЛЕВ И МАЛКО ЗА ЛИТЪР
АБЕ МНООО СКЪПО БЕ
АЛО ЕДНОГЪНКОВИ ТЪПАНА......РИ
18:28 20.08.2025
84 БЪЛГАРСКИТЕ БАНДЕРИ
18:29 20.08.2025
85 Хаха тротинетката ми
До коментар #1 от "Не е честно":Не мисли според соросоидите от факти и отворено общество и най вече ти утре украйнските нацисти утре ще са в Москва .както казваше Петко Бочаров а дано ама надали
18:29 20.08.2025
86 КГБ ШОФЬОРЧЕТО
18:29 20.08.2025
87 Пропагандата продължава
18:30 20.08.2025
88 Анонимен
2022 г - 118.5 хил.
2023 г - 405.4 хил.
2024 г - 595 хил
2025 г - 621 хил.
който иска може да порови и да си ги разгледа, информацията е изключително подробна, тонове документи
Коментиран от #96, #100, #102, #104
18:30 20.08.2025
89 Хахааа,
До коментар #70 от "Уса":Сценаристе, пак си сънувал. Не разбра, че стана за смях по форумите. В Раша нвма сеобода на дловото. Пишат, квото им е кеф, не квото е. Анадънму, рашист? Цунка ли Корана, преди да излъжеш? Аллахът ти ще те накаже
18:30 20.08.2025
90 Путин да моли Тръмп
Коментиран от #98
18:31 20.08.2025
91 АМИ СССР МИЛО
До коментар #81 от "гост":ФИНЛАНДИЯ ОТСТЪПИ ТЕРИТОРИИ КОЛКОТО И КЪДЕТО СТАЛИН РЕШИ
И ПОСЛЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА СИ СЕДЯ НА ЗАДНИКА И НЕ ЗАТВОРИ ПЪТЯ КЪМ ЛЕНИНГРАД
НАЛИ ПОМНИШ
18:31 20.08.2025
92 Новини от Покровск
Мария Деревягина | 19 август 2025 г., 15:30 ч. 81
Те живееха в палатки, развиваха умения за оказване на първа помощ и тактическа подготовка. Учениците от Покровски университет, които са активни участници в „Училище за безопасност“, посетиха лагер, наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“. Такъв лагер се проведе на територията на национален природен парк в Черкаска област и събра ученици от различни краища на Украйна.)........ кво беше за отвлечените от Путин деца?
Коментиран от #101
18:31 20.08.2025
94 Осведомен
18:32 20.08.2025
95 ЕС И УКРАЙНА
САЩ да помагат колкото могат, но с тоя президент не са сигурни. САЩ се докараха сами до това срамно положение.
Коментиран от #109
18:32 20.08.2025
96 гайтанджиева
До коментар #88 от "Анонимен":Руски фейкове
давай следващият.
18:32 20.08.2025
97 Неразбрал
укрофашистите към киеффф ли се оттеглят стратегически ????
18:33 20.08.2025
98 КЪДЕ МИЛО
До коментар #90 от "Путин да моли Тръмп":В КЛЕМАНБИКСКИЯ КОТЕЛ ЛИ
АМИ УКРОПИ....ТЕЦИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ НАДУВАТ И ЗАПЪЛВАТ ГЬОЛА
18:33 20.08.2025
99 Сульоооо
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Ти си баламосвания от руската пропаганда! Давай в същия дух.
18:33 20.08.2025
101 Украинска гнус ! От днес .....
До коментар #92 от "Новини от Покровск":Децата вече са мобилизирани на фронта. ... Това трябваше да е новината от Покровск
Коментиран от #115, #127
18:33 20.08.2025
103 Путинистче идиотче
18:34 20.08.2025
104 Стига с тая
До коментар #88 от "Анонимен":партенка бе, никой не ти се вързва! ,
18:35 20.08.2025
105 Ехаааа
До коментар #63 от "Бягат вика де видят":От кого да бягат?От спинозната непобедимая ли?
Коментиран от #113, #132
18:36 20.08.2025
106 За Три дня
18:36 20.08.2025
107 Реконтра
18:36 20.08.2025
108 Някой
Коментиран от #123
18:37 20.08.2025
109 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #95 от "ЕС И УКРАЙНА":Продава оръжие на ЕС. Трупа дебели пачки. В негов интерес е да лее руска кръв далеко от САЩ.
18:37 20.08.2025
110 Аз съм веган
Коментиран от #139
18:37 20.08.2025
111 Основните са
До коментар #64 от "да, ама не":Четири. Но все си е на запад /югозапад,северозапад/ и си става само запад от север та до юг по паралела.
18:37 20.08.2025
112 Смешник
Коментиран от #121
18:37 20.08.2025
116 Новини от Покровск !!!!!
Мария Деревягина | 19 август 2025 г., 15:30 ч. 81
Те живееха в палатки, развиваха умения за оказване на първа помощ и тактическа подготовка. Учениците от Покровски университет, които са активни участници в „Училище за безопасност“, посетиха лагер, наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“. Такъв лагер се проведе на територията на национален природен парк в Черкаска област и събра ученици от различни краища на Украйна.)........ кво беше за отвлечените от Путин деца?
18:38 20.08.2025
118 КОСТОВ
18:39 20.08.2025
119 Добре,
И миналата зима пак ни спаси човекът!
Наградим его орденом Ленина!
18:39 20.08.2025
120 При Покровск
18:39 20.08.2025
121 Абе РЪБ
До коментар #112 от "Смешник":Ти кога гледа сводка от фронта .Руски знаеш ли бе Лешпер
18:40 20.08.2025
123 Глупак
До коментар #108 от "Някой":Не се отклонявай от темата!
18:40 20.08.2025
124 Смешник
До коментар #16 от "Хахахаха":Бяха но Джонсън ги излъга Както винаги Великобритания действа подмолно
18:41 20.08.2025
125 Факт е хора
Коментиран от #136, #142
18:41 20.08.2025
127 Копей, всъщност
До коментар #101 от "Украинска гнус ! От днес .....":гнуста си ти. Какъвто се чувстваш, с това обиждаш другите. Чети психологията.
18:41 20.08.2025
128 Даа бе
До коментар #74 от "Лелеее ..":Блатушките бягат или се предават за да останат живи!
18:41 20.08.2025
130 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
18:41 20.08.2025
132 Пиши си глупостите но и
До коментар #105 от "Ехаааа":Потърси в гуглето новините от днес от Покровск...
18:44 20.08.2025
133 Слава на АЗОВ
За това им викат фашисти ,кото само като чуят АЗОВ и са нацапали гащите .
Има и много обкръжени ,които сигурно ще се предадат в плен
18:45 20.08.2025
134 Алекса
Коментиран от #140
18:45 20.08.2025
135 Кривата ти русофилска кратуна
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":е отекла.
18:46 20.08.2025
136 Лъжите не подлежат на проверка,
До коментар #125 от "Факт е хора":копейският фейк си е фейк. И да беше вярно, какво?
Какво те бърка?
Нали Шесте ястребинчета са били деца?
А от петгодишните палестинчета с калашници защо не се стресира? Нещо вониш. Путин ли ти с.р.а в гащите?
Коментиран от #145
18:46 20.08.2025
137 Московия -Тюрьма народов
Шест месеца след това предсказано събитие Путин отчаяно се опитва да се измъкне от среща със Зеленски, организирана от САЩ.
Как може някой да слуша това бункерно нищожеcтво и да не види очевидната идиотизъм на един малък КГБ ум заключен във фантазия?
18:46 20.08.2025
138 ахахахах
До коментар #102 от "Копей,":красиво страдаш, ама в УКРАИНСКИТЕ телеграм канали УКРАИНЦИТЕ нещо мърморят че имената и данните били реални.
Коментиран от #144
18:47 20.08.2025
139 Българин
До коментар #110 от "Аз съм веган":Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
18:48 20.08.2025
140 Ама няма тива клипове, ядец!
До коментар #134 от "Алекса":Мозъкът ти прожектира фантазии. Тичай на доктор. В делириум тременс си.
Гааах ти садистичните наклонности! Мноо си увреден, баце.
18:48 20.08.2025
141 Гледай видеото в 94 пост!
До коментар #3 от "укро инфо и доматите с колците":Там ти се обяснява подробно.
18:50 20.08.2025
142 Лобут за кочината Рассия
До коментар #125 от "Факт е хора":Трай ТРОЛЕ КОПЕЙКИН ,само лъжеш .
Ходи да помагаш на джуджана ,че нЕма ора изтепаха ги . Там АЗОВ ще те оправят ако преди това родните ти братушки не ти светят маслото
18:50 20.08.2025
143 Я сложете в гуглето
18:50 20.08.2025
144 Ахххаха, руснаци са,
До коментар #138 от "ахахахах":копей. Правят се. И ти се пишеш българин, пък не си. Колко му е службите да се пишат украинци заради фейка. Не щеш да даваш линк, м?
18:52 20.08.2025
145 Виж коментар
До коментар #136 от "Лъжите не подлежат на проверка,":143..... после кажи дали е феик
18:52 20.08.2025
146 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "ЩОМ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПИШЕ":Това с канализация а - много яко😄
18:52 20.08.2025
147 Копейки,
18:53 20.08.2025