Тежки боеве край Покровск! Украинската армия спря руския пробив и премина в контраатака
  Тема: Украйна

Тежки боеве край Покровск! Украинската армия спря руския пробив и премина в контраатака

20 Август, 2025 17:53

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • донбас-
  • донецка област

Картината на фронта в района остава изключително напрегната и може да се промени рязко в кратки срокове

Тежки боеве край Покровск! Украинската армия спря руския пробив и премина в контраатака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ожесточени сражения се водят в района на град Доброполие, северно от Покровск, където руските сили наскоро осъществиха дълбок пробив в украинската отбрана. Според различни източници, руските части са напреднали на 10-12 км, а по някои данни дори до 15-18 км в украинска територия, съобщава Би Би Си.

Украинските въоръжени сили обаче са успели да стабилизират положението, да изтласкат противника от линията Рубежное - Золотой Колодец - Весьолое и да нанесат контраудари в основата на руския клин. Това създава заплаха за обкръжаване на групировката, навлязла най-дълбоко в украинските позиции.

По данни от украинския портал DeepState и руския военен блогър "Рыбарь", част от руските подразделения вече са фактически отрязани от основните сили. Американският Институт за изследване на войната (ISW) също отбелязва риска от обкръжение, макар да не го показва на картите си.

И двете страни прехвърлят резерви в района. Украинският военен експерт Константин Машовец посочва, че руските войски се опитват да деблокират предните си части с удари от десния фланг - между селата Шаховое и Новое Шаховое - в посока Кучеров Яр, където са напреднали с около половин километър.

В същото време Русия продължава атаките си и по северния фланг на настъплението към Покровск - в посока село Родинское.

"Въоръжените сили на Украйна продължават да контраатакуват при основата на "горловината" на руския клин, опитвайки се да го прекъснат по най-късата ос - Никаноровка - Маяк, и постепенно свиват неговата площ," уточнява Машовец.

Картината на фронта в района остава изключително напрегната и може да се промени рязко в кратки срокове.


Украйна
  • 1 Не е честно

    97 52 Отговор
    Росската армиа е непобедима, кръгом и пак напред

    Коментиран от #85

    17:55 20.08.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    99 120 Отговор
    Украйна изтече в канала, но пропагандата още продължава да ни баламосва за успехи на укрите!

    Коментиран от #11, #61, #99, #117, #126, #135

    17:55 20.08.2025

  • 3 укро инфо и доматите с колците

    84 90 Отговор
    Абе те все ги спират --иифронта все повече на Запад се премества...

    Коментиран от #16, #141

    17:55 20.08.2025

  • 4 Контра

    52 23 Отговор
    На запад, ще атакуват Лвов

    17:55 20.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    12 10 Отговор
    Някой да знае инстаграма или друга соц мрежа на Ребека от Виваком магазина?

    Коментиран от #48

    17:55 20.08.2025

  • 6 И Киев е Руски

    56 23 Отговор
    Ха сега:Руските войски изтласкаха украинските въоръжени сили от още три населени места, включително село в Днепропетровска област, пише Le Figaro. Руската армия напоследък ускори настъплението си и не забавя темпото, отбелязва статията

    17:55 20.08.2025

  • 7 си дзън

    32 64 Отговор
    Руснаците подвиха опашка пред Покровск.

    17:55 20.08.2025

  • 8 Димяща ушанка

    29 48 Отговор
    Утре влизам в Покровск! Без глава.

    17:56 20.08.2025

  • 9 Някой

    64 22 Отговор
    Дали? Или е само опит да се вдъхне малко кураж на европейската публика - ето на, парите ви не отиват на вятъра.
    Иначе - BBC. Еталон за фалшиви новини.

    17:56 20.08.2025

  • 10 МЪКЪ МЪКЪ

    56 21 Отговор
    Целия АЗОФ е затрупан на този фронт. МЪКЪ МЪКЪ.

    17:57 20.08.2025

  • 11 Да де

    30 19 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #56

    17:57 20.08.2025

  • 12 Голия

    27 47 Отговор
    Само Тръмп може да спаси руските отрекки от този унизителен филм в който участват

    17:57 20.08.2025

  • 13 Пич

    43 12 Отговор
    Пак ли бе...?! Лягам да дремна , като приключи контранаступа ме събудете !!!

    Коментиран от #19

    17:57 20.08.2025

  • 14 И Киев е Руски

    37 15 Отговор
    Лондон е готов да изпрати войски, които да помогнат за защитата на въздушното пространство и пристанищата на Украйна, пише „Дейли Мейл“. Британските читатели бяха възмутени от решението на правителството и призоваха да се обърне повече внимание на защитата на собствените граници

    17:58 20.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    12 22 Отговор
    Само мощно ЯО ще спре войната в Украйна навсегда !!!

    17:59 20.08.2025

  • 16 Хахахаха

    22 35 Отговор

    До коментар #3 от "укро инфо и доматите с колците":

    Абе незнам дали е все на запад да бягат украинците. До колкото си спомняме, рашите бяха до Киев преди 3 години, а сега още не могат да стигнат границата на Донецк.

    Коментиран от #28, #124

    18:00 20.08.2025

  • 17 ФАКТ

    21 14 Отговор
    4 г излагация и срам за милиционерите МУАХАХАХХА 🙈🙈🙈🙈

    18:01 20.08.2025

  • 18 Механик

    32 21 Отговор
    Аз па викам да позичакаме седмица-две и тогава да вземаме страна, а?
    Щото до оня ден тръбяхме за някакви шеметни украински победи и за тотален колапс на Русия, па от скоро ревем, че трябвало да спрат и да се дадат гаранции за сигурността на украина.
    Дето се вика, на лъжата краката са мноооого къси.
    Толкова са къси, че по-къси от тях са само третите крачета на третополовите козячета.

    Коментиран от #26, #40

    18:01 20.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Географ с работещ компас

    21 10 Отговор
    Контранаступа трябва да е Изток, а Юрош контрата галопира на запад. Да няма нови посоки в ЕС?

    Коментиран от #64

    18:01 20.08.2025

  • 21 404

    40 14 Отговор
    Украинските медии се опитват да внушат на „свидомитите“, че Купянск „стои като скала“, но руските щурмови групи вече се закрепват в северните и северозападните части на града. Разузнавателни части на руските въоръжени сили вече „тормозят“ украинските въоръжени сили в центъра и дори влизат в магазините, за да купуват цигари. Очевидно местните фирми започват да разбират накъде отиват нещата и преминават към руски рубли

    Коментиран от #33

    18:02 20.08.2025

  • 22 БУХАХАХА

    16 22 Отговор
    Много пленени ватенки има.

    18:02 20.08.2025

  • 23 Реалност

    13 29 Отговор
    Путин не може да спечели военно и използва Тръмп, за да манипулира ситуацията, надявайки се, че удължаването на войната ще накара Запада или украинците да се откажат. Вместо това Европа е обединена повече от всякога, разбирайки опасността Русия да „спечелва“ войната: те виждат, че Русия изпраща украинци от окупираните територии да се бият срещу въоръжените сили на Украйна и разбират, че ако Русия завземе Украйна, украинците ще бъдат изпратени да се бият срещу Европа .
    Украйна има най-опитната армия в Европа и ако Русия „победи“ в Украйна, Европа ще е в големи проблеми.
    Най-големи проблеми ще имат хората в Европа, които са подкрепяли агресора Путин, защото срещу тях ще бъдат озлобени украинци и милост няма да има.

    18:03 20.08.2025

  • 24 Софиянец

    23 10 Отговор
    Това вица на деня ли е от вашата редакция 😅

    18:03 20.08.2025

  • 25 веселяк

    8 10 Отговор
    Ааа нащИ тука укро пи те ци вече обкръжиха и унищожиха русите край Покровск!

    18:03 20.08.2025

  • 26 Русия е Зимбабве с Лади

    17 17 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Украйна, с армия като на Саддам, ви бие като прани гащи и си взе Харков и Херсон. 2 областни града.

    18:04 20.08.2025

  • 27 Останах те без една четвърт

    25 10 Отговор
    25% от територията си и все още сте опиянени от курабията която хрупнахте и поехте още 2 2014 година.
    Умните се изнесоха при нас и всъщност ни показаха Какво представлява украинеца.
    Имаме достатъчно махали останете си там и не идвайте при нас.

    18:04 20.08.2025

  • 28 болгарин..

    6 14 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    А бе помашкий..вие три века чакате да дойдат позитано и валдхард-за да ви свалат турецките атрибути

    18:04 20.08.2025

  • 29 ЩОМ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПИШЕ

    24 13 Отговор
    Че има тежки боеве, значи бандерите са дали фира.

    Коментиран от #146

    18:05 20.08.2025

  • 30 Зарадван

    14 24 Отговор
    Давайте братя украинци! Стискам палци да изтласкате орките и да спасите Европа от московската напаст!

    18:05 20.08.2025

  • 31 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    18 20 Отговор
    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната....Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #71

    18:06 20.08.2025

  • 32 Доктора

    16 17 Отговор
    Слава на Украйна и президентът Зеленски. Окупаторите ще бъдат изгонени до последния руснак.

    Коментиран от #38

    18:06 20.08.2025

  • 33 центаджия..

    14 10 Отговор

    До коментар #21 от "404":

    Болните шизо бгбандери е време да се прибират в карлуковскио диспансер

    18:08 20.08.2025

  • 34 Факти е русофобска проукраинска медия!

    15 16 Отговор
    Лъжите и проукраинската пропаганда продължават въпреки, че авантюрата на Запада в Окраина приключи безславно и с безмислени жертви!

    18:08 20.08.2025

  • 35 Аз съм веган

    11 5 Отговор
    Угро фините бягат. Кеф

    18:08 20.08.2025

  • 36 Всичко е по план

    11 14 Отговор
    В Приморие (ₚусня) се извиха километрични опашки за бензин.
    На ₚуските бензиностанции — дефицит на гориво: в Приморие сега говорят за митичен „наплив на туристи“, а в Забайкалието вече си спомниха съветското минало и въведоха купони за бензин. В окупирания Крим празните бензиностанции честно обясниха ситуацията със „СВО“ и помолиха „да се потърпи“.
    В сезона на прибиране на реколтата цените на горивото в ₚусия традиционно растат. Но тази година те чупят всички рекорди: 92-ият бензин на борсата вече поскъпна почти до 72 000₽ за тон, а 95-ият — до 81 000₽ за тон.
    За тези рекорди на путлеровата икономика е виновна войната: заради постоянно затворените летища ₚуснаците започнаха да пътуват по-често с коли и автобуси, а нефтопреработвателните заводи един след друг спират работа заради атаки с дронове.
    Икономистите предупреждават, че в крайна сметка поскъпналият бензин ще се отрази и на тези, които нямат кола — ще поскъпнат всички продукти.

    Коментиран от #83

    18:09 20.08.2025

  • 37 УДРИ С ЛОПАТАТА

    12 9 Отговор
    Сиренето е хвърлил даже и елитните СС бандери като за последно. И тях ги няма вече.

    18:09 20.08.2025

  • 38 Тиква

    11 12 Отговор

    До коментар #32 от "Доктора":

    Бий нацюгите Владимир,до край азов мазов, всички бандероФашаги и нато при бандера,така и ще стане,слава на Русия.

    18:10 20.08.2025

  • 39 МирО

    11 9 Отговор
    На къде настъпват бандерите - на запад нещо ги тегли или млати??
    Скоро време май Покровск ще загуби “стратегическо значение”???

    Коментиран от #42

    18:10 20.08.2025

  • 40 Боби

    10 9 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Абе обърнаха ви хастара братята украинци.

    18:10 20.08.2025

  • 41 Давай Украйна, смели украинци

    9 14 Отговор
    Разбийте я тази руска фашистка армия! Гонете ги пак до Москва!

    Коментиран от #57

    18:10 20.08.2025

  • 42 Факт

    6 10 Отговор

    До коментар #39 от "МирО":

    На къде настъпват бандерите - на запад нещо ги тегли или млати??
    Скоро време май Покровск ще загуби “стратегическо значение”???"" "" ""


    Че те нали руснаците вече на няколко пъти обяваваха че са превзели Покровск!!! 😂

    18:12 20.08.2025

  • 43 Българите по света

    8 12 Отговор
    Кажете защо българите в Русия изчезват? Хайде като любите русията, кажете причините защо българската общност в Русия е подложена на осакатяване? Нали знаете че има причини! И те са абсолютно ясни. Но вие ще се сетите ли? Руският свят не предполага съществуването на други култури и народи! Затова Сталин нарежда превръщането на маса българи в македонци! Русизмът е имперска идеология за подчиняване и завладяване! Дори в Америка има около 380000 българи със църкви и училища. Вие числа можете ли да сравнявате. Поне нулите да броите? Хайде кажете защо са тези разлики? В Русия под 12000 по последно преброяване и от тогава са изминали още около 4 години, като са намаляли още вероятно?

    380000 - Америка
    200000 - Украйна
    80000 - Молдова, според източни 300000 с български корени
    12000 - Русия??

    Коментиран от #53, #76

    18:12 20.08.2025

  • 44 Пора

    6 14 Отговор
    Путинова русия си отива.

    18:13 20.08.2025

  • 45 Коста

    4 9 Отговор
    Браво на укрите! Поне 1 кв км да върнат! Всички окраинци в България са дезертьори! Вижте кво правят истинските окраинци бе

    18:13 20.08.2025

  • 46 ТО И НОВАТА ПЕРЕМОГА

    10 5 Отговор
    Като старата. Идва ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.

    18:13 20.08.2025

  • 47 Тома

    10 4 Отговор
    Бе те укронацистите не могат да се измъкнат от мазетата на Покровск BBC ги вкара в контраатака.Ега си новината

    18:13 20.08.2025

  • 48 Коста

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    ВойнишкоКепе@абв.бг

    18:14 20.08.2025

  • 49 Факт

    9 18 Отговор
    Украинците освен че се бият за свободата и независимостта си, защитават и Европа от Московския улус!!!

    Коментиран от #54

    18:15 20.08.2025

  • 50 ЕДИНСТВЕНО ПУТИН

    10 7 Отговор
    Може да гарантира съществуването на окраина като държава.

    18:15 20.08.2025

  • 51 Путинее

    6 13 Отговор
    Руските нацисти се гърчат в Москва и гледат и слушат страдалчески.

    Коментиран от #55

    18:15 20.08.2025

  • 52 Бах

    8 2 Отговор
    Точно така и вече е пред Москва.
    Последни издихания и т.д.

    18:15 20.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АМИ НЕУСПЕШНО

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    ДЕБИЛ
    НЕУСПЕШНО

    18:17 20.08.2025

  • 55 Баце ЕООД

    10 4 Отговор

    До коментар #51 от "Путинее":

    Сигурна ли си?
    Че съдейки по украинския рев, надали си права

    18:17 20.08.2025

  • 56 Хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да де":

    Не се радваш обаче, що така.. Да не са прави хората? А ти не.

    18:18 20.08.2025

  • 57 ПАК ЛИ АРЕ БЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Давай Украйна, смели украинци":

    КАЗВАШ ПАК
    ЧИ КУГА БЕШЕ ПЪРВИЯ ПЪТ
    УРЯЯЯЯЯЯЯ СЛАВА ДЕБИЛАМ

    18:19 20.08.2025

  • 58 Украинското дело е право дело,

    6 7 Отговор
    освободително. Всички КаГеБета – право у клозета. На историята, която учи, че никой диктатор няма славен край. Путин няма как да е изключение.

    18:19 20.08.2025

  • 59 спря...обачиии

    7 4 Отговор
    В същото време Русия продължава атаките си и по северния фланг на настъплението към Покровск - в посока село Родинское

    18:19 20.08.2025

  • 60 Пенсионерски клуб

    5 7 Отговор
    Млада гвардия:

    Ама ние Покровск нали го превзехме вече 15 пъти бе? Всеки път давахме банкет с айрян и баничка за всеки наш член! Вече свършихме парите! Моля, не го превземайте пак!

    18:20 20.08.2025

  • 61 Европеец

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Тоя автор не го чета.... Доказан манипулатор и пропагандист е.....

    18:20 20.08.2025

  • 62 РОСЕН СЛАВАТА НА ОКРАИНА

    6 6 Отговор
    Готвел списък с доброволци. За сега били трима - той, Тагаренко и един дето не си казал името. Заминават утре рано за Покровск и чакат всички бг бандери да се запишат и да заминават.

    18:21 20.08.2025

  • 63 Бягат вика де видят

    8 4 Отговор
    Обаче го пишем контраатака

    Коментиран от #105

    18:21 20.08.2025

  • 64 да, ама не

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Географ с работещ компас":

    Смени си компаса, не е верен. На картата поне Никаноровка е 5 км. на запад-югпзапад от Маяк. Така, че настъплението е на изток-севериозток. Надявам се да се ориентираш в посоките, които не са само основните 4, а доста повече, нали си географ.

    Коментиран от #111

    18:21 20.08.2025

  • 65 прехвърлят резерви в района

    5 7 Отговор
    Само дето Украйна нямат резерви иначе ги прехвърлят

    18:22 20.08.2025

  • 66 АЗОВ....кошмара на Путин.

    8 6 Отговор
    Отдавна обкръжи клина при Покровск. Сега режат руски тикви.

    Коментиран от #78

    18:23 20.08.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Русия

    7 6 Отговор
    все още води сражения в Курск, Белгород и Брянск, използва КАБ бомби на собствена територия и северно корейци!
    Украйна скри топката на москалите!

    18:23 20.08.2025

  • 69 Захарова е лесна,

    8 7 Отговор
    семейството и е в Лондон, има британски паспорт, ще се прибере при тях. Ще заработва като преводач с китайски. Другите кремълски св.о.очи къде ще бягат с тия черни печати? При аятолаха? При Кимчето? При Рамзан няма да идат, с кеф ще ги заколи, макар да целуваха Корана Му.

    18:23 20.08.2025

  • 70 Уса

    5 6 Отговор
    Я погледнете западните медии и по конкретно американските,каква кайма е останала от елитните азовци,които бяха изпратени да спрат руския пробив.Ютуб са цензурирали 90% от удара с искандерите заради правилото да не се виждат разскъсани хора.В телеграм има кадри,но не е за хора със слаби сърца

    Коментиран от #89

    18:23 20.08.2025

  • 71 ежко

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Защо ти трябваше Пусинее ?!":

    Ама ти сериозно ли?Руско -Финската война кой победи?

    Коментиран от #81

    18:23 20.08.2025

  • 72 Кривоверен алкаш

    7 5 Отговор
    Трепи руският башибозук....

    18:24 20.08.2025

  • 73 Пуси

    6 3 Отговор
    А така исках да имам силна армия и да не ми се присмиват по форумите...

    18:24 20.08.2025

  • 74 Лелеее ..

    6 5 Отговор
    Украйна "стабилизират положението" и сега яко са ги стабилизирали братушките от всякъде

    Коментиран от #128

    18:24 20.08.2025

  • 75 Путинистче идиотче

    6 4 Отговор
    Избиват ни като пилци при Покровск....ама има мегдан за още.

    18:25 20.08.2025

  • 76 Аз съм веган

    8 3 Отговор

    До коментар #43 от "Българите по света":

    Не са мъчи да проствещваш българомразци. Копейките винаги предпочитат Бензиностанцията пред Родината.

    18:26 20.08.2025

  • 77 Браво!

    8 4 Отговор
    Копейките ще черпят, че скоро няма да се налага да голят трътки към Москва. Ще цирикат само срещу нас, българите. Една хамалогия по-малко. Какво облекчение за тях.

    18:26 20.08.2025

  • 78 СКРЪБНА ВЕСТ

    10 8 Отговор

    До коментар #66 от "АЗОВ....кошмара на Путин.":

    След боевете от последните дни АЗОВ го няма вече.

    18:26 20.08.2025

  • 79 Цено

    8 3 Отговор
    Да напомня, че всички досегашни мощни контраатаки на ВСУ завършиха с героичното им предислоциране на нови, по-добри позиции.
    В посока Киев.

    18:27 20.08.2025

  • 80 Путинистче идиотче

    6 5 Отговор
    ВСУ ни трепе с дронове, после ни зачистват по единично. Покровск се оказа гробница за нас, ама ние не се даваме...

    18:28 20.08.2025

  • 81 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "ежко":

    Това идва да покаже колко е рисковано да си съсед на умопобърканите....Ти кажи кой победи във Финската война....кой си тръгна като по.....н

    Коментиран от #91

    18:28 20.08.2025

  • 82 ахахахах

    3 2 Отговор
    статията е поредната фантасмагория

    18:28 20.08.2025

  • 83 ЗА БАНДЕРОДЕ....БИЛИ

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Всичко е по план":

    ТОН БЕНЗИН СА 1330 ЛИТРА
    ЗА КОЛКО ЗА 1600 ЛЕВА
    КО ПРАЙ ТУЙ ЛЕВ И МАЛКО ЗА ЛИТЪР
    АБЕ МНООО СКЪПО БЕ
    АЛО ЕДНОГЪНКОВИ ТЪПАНА......РИ

    18:28 20.08.2025

  • 84 БЪЛГАРСКИТЕ БАНДЕРИ

    5 1 Отговор
    Са предатели и родоотстъпници. За малки центове продават род и вяра.

    18:29 20.08.2025

  • 85 Хаха тротинетката ми

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Не е честно":

    Не мисли според соросоидите от факти и отворено общество и най вече ти утре украйнските нацисти утре ще са в Москва .както казваше Петко Бочаров а дано ама надали

    18:29 20.08.2025

  • 86 КГБ ШОФЬОРЧЕТО

    3 3 Отговор
    Отидох за ден в САЩ и мойте пак се оказаха....

    18:29 20.08.2025

  • 87 Пропагандата продължава

    6 4 Отговор
    Ало, укрите, не оставихте жив руснак за НАТО. А Укрия става все по-малка и с все по-малко хора. И на Хитлер така са докладвали "Спряхме ги на Берлин".

    18:30 20.08.2025

  • 88 Анонимен

    4 5 Отговор
    след като бяха хакнати компютри на генералния щаб на Украйна, из украинските Телеграм канали изтекоха списъци на загиналите войници от началото на конфликта - с имена, лични данни, снимки и по години - 1.72 милиона до момента:

    2022 г - 118.5 хил.
    2023 г - 405.4 хил.
    2024 г - 595 хил
    2025 г - 621 хил.

    който иска може да порови и да си ги разгледа, информацията е изключително подробна, тонове документи

    Коментиран от #96, #100, #102, #104

    18:30 20.08.2025

  • 89 Хахааа,

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Уса":

    Сценаристе, пак си сънувал. Не разбра, че стана за смях по форумите. В Раша нвма сеобода на дловото. Пишат, квото им е кеф, не квото е. Анадънму, рашист? Цунка ли Корана, преди да излъжеш? Аллахът ти ще те накаже

    18:30 20.08.2025

  • 90 Путин да моли Тръмп

    3 3 Отговор
    Да спре доставката на оръжия, че му изтрепаха армията

    Коментиран от #98

    18:31 20.08.2025

  • 91 АМИ СССР МИЛО

    4 6 Отговор

    До коментар #81 от "гост":

    ФИНЛАНДИЯ ОТСТЪПИ ТЕРИТОРИИ КОЛКОТО И КЪДЕТО СТАЛИН РЕШИ
    И ПОСЛЕ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА СИ СЕДЯ НА ЗАДНИКА И НЕ ЗАТВОРИ ПЪТЯ КЪМ ЛЕНИНГРАД
    НАЛИ ПОМНИШ

    18:31 20.08.2025

  • 92 Новини от Покровск

    3 3 Отговор
    Украинска гнус ! От днес .....(Закаляване на характера: Ученици от Покров се присъединиха към патриотичен лагер
    Мария Деревягина | 19 август 2025 г., 15:30 ч. 81
    Те живееха в палатки, развиваха умения за оказване на първа помощ и тактическа подготовка. Учениците от Покровски университет, които са активни участници в „Училище за безопасност“, посетиха лагер, наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“. Такъв лагер се проведе на територията на национален природен парк в Черкаска област и събра ученици от различни краища на Украйна.)........ кво беше за отвлечените от Путин деца?

    Коментиран от #101

    18:31 20.08.2025

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Осведомен

    3 0 Отговор
    Видео което описва това което е публикувано сега.

    18:32 20.08.2025

  • 95 ЕС И УКРАЙНА

    4 1 Отговор
    да се стягат да водят войната без Тръмп!
    САЩ да помагат колкото могат, но с тоя президент не са сигурни. САЩ се докараха сами до това срамно положение.

    Коментиран от #109

    18:32 20.08.2025

  • 96 гайтанджиева

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    Руски фейкове
    давай следващият.

    18:32 20.08.2025

  • 97 Неразбрал

    6 1 Отговор
    Абе някои да ми каже накъде контраатакуват
    укрофашистите към киеффф ли се оттеглят стратегически ????

    18:33 20.08.2025

  • 98 КЪДЕ МИЛО

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Путин да моли Тръмп":

    В КЛЕМАНБИКСКИЯ КОТЕЛ ЛИ
    АМИ УКРОПИ....ТЕЦИТЕ ПОЧНАХА ДА СЕ НАДУВАТ И ЗАПЪЛВАТ ГЬОЛА

    18:33 20.08.2025

  • 99 Сульоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Ти си баламосвания от руската пропаганда! Давай в същия дух.

    18:33 20.08.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Украинска гнус ! От днес .....

    6 5 Отговор

    До коментар #92 от "Новини от Покровск":

    Децата вече са мобилизирани на фронта. ... Това трябваше да е новината от Покровск

    Коментиран от #115, #127

    18:33 20.08.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Путинистче идиотче

    3 1 Отговор
    Влезохме в украйна.Сега нема излизане. Путин в тих ужас. Беше за ден в САЩ и ние пак са окакахме.

    18:34 20.08.2025

  • 104 Стига с тая

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    партенка бе, никой не ти се вързва! ,

    18:35 20.08.2025

  • 105 Ехаааа

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Бягат вика де видят":

    От кого да бягат?От спинозната непобедимая ли?

    Коментиран от #113, #132

    18:36 20.08.2025

  • 106 За Три дня

    1 1 Отговор
    И бандерите са пред Москва , надрусаняка президент на обединена Русия ! Къде изчезна бе трол нен@ Е .....Б...... Н защо млъкна като черна станция ???????

    18:36 20.08.2025

  • 107 Реконтра

    0 2 Отговор
    И после валат

    18:36 20.08.2025

  • 108 Някой

    1 3 Отговор
    От 43 милиона население в началото на 2022г, след емиграцията станали 20 милиона. Така писаха или тук или другаде.

    Коментиран от #123

    18:37 20.08.2025

  • 109 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #95 от "ЕС И УКРАЙНА":

    Продава оръжие на ЕС. Трупа дебели пачки. В негов интерес е да лее руска кръв далеко от САЩ.

    18:37 20.08.2025

  • 110 Аз съм веган

    2 0 Отговор
    Ама нали уго фините го бяха го асвабадили? Да не се бият по между си?

    Коментиран от #139

    18:37 20.08.2025

  • 111 Основните са

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "да, ама не":

    Четири. Но все си е на запад /югозапад,северозапад/ и си става само запад от север та до юг по паралела.

    18:37 20.08.2025

  • 112 Смешник

    2 5 Отговор
    Нищо вярно няма в тая информация Всичко се прави за да покажат на Тръмп че все още мърдат за да не спре помощта напълно

    Коментиран от #121

    18:37 20.08.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Новини от Покровск !!!!!

    2 4 Отговор
    Украинска гнус ! От днес .....(Закаляване на характера: Ученици от Покров се присъединиха към патриотичен лагер
    Мария Деревягина | 19 август 2025 г., 15:30 ч. 81
    Те живееха в палатки, развиваха умения за оказване на първа помощ и тактическа подготовка. Учениците от Покровски университет, които са активни участници в „Училище за безопасност“, посетиха лагер, наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“. Такъв лагер се проведе на територията на национален природен парк в Черкаска област и събра ученици от различни краища на Украйна.)........ кво беше за отвлечените от Путин деца?

    18:38 20.08.2025

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 КОСТОВ

    2 2 Отговор
    И КОЗЯЦИ И СОРОСИ НЕ ВЯРВАТ НА ТЕЗИ ИЗМИСЛИНИ НОВИНИ

    18:39 20.08.2025

  • 119 Добре,

    2 1 Отговор
    че е Доналд Иванович да удари едно рамо, че сме загубени!
    И миналата зима пак ни спаси човекът!
    Наградим его орденом Ленина!

    18:39 20.08.2025

  • 120 При Покровск

    2 2 Отговор
    Погром за Путин. Мъчи са с некакви напъни да напредне там, ама нещо не става. Хиляди дронове на Украйна избиват руските захватчици. Лее се руска кръв като река.

    18:39 20.08.2025

  • 121 Абе РЪБ

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Смешник":

    Ти кога гледа сводка от фронта .Руски знаеш ли бе Лешпер

    18:40 20.08.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Глупак

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Някой":

    Не се отклонявай от темата!

    18:40 20.08.2025

  • 124 Смешник

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Бяха но Джонсън ги излъга Както винаги Великобритания действа подмолно

    18:41 20.08.2025

  • 125 Факт е хора

    2 6 Отговор
    Децата вече са мобилизирани на фронта. ... Това трябваше да е новината от Покровск. Впрочем и министъра на отбраната заяви че ученици в горните класове, момчета няма записани за учебната година. Проверете го ...

    Коментиран от #136, #142

    18:41 20.08.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Копей, всъщност

    6 0 Отговор

    До коментар #101 от "Украинска гнус ! От днес .....":

    гнуста си ти. Какъвто се чувстваш, с това обиждаш другите. Чети психологията.

    18:41 20.08.2025

  • 128 Даа бе

    5 1 Отговор

    До коментар #74 от "Лелеее ..":

    Блатушките бягат или се предават за да останат живи!

    18:41 20.08.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    2 4 Отговор
    Направо зеленясах във овалния кабинет ....пък Тръмп като ми показа картата със загубените територииии малеееееийййй моите генерали ми докладват че курск е наш и отиват към Москва ......мислех да ходя да си правя селфи пред табелата там , ама сега ....??????

    18:41 20.08.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Пиши си глупостите но и

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Ехаааа":

    Потърси в гуглето новините от днес от Покровск...

    18:44 20.08.2025

  • 133 Слава на АЗОВ

    2 3 Отговор
    АЗОВ ги маа като шкембе у дувар .
    За това им викат фашисти ,кото само като чуят АЗОВ и са нацапали гащите .
    Има и много обкръжени ,които сигурно ще се предадат в плен

    18:45 20.08.2025

  • 134 Алекса

    2 3 Отговор
    Абе не знам ама има клипове как голяма група контраатакуваща украинска част с касетъчни бомби е на кайма !

    Коментиран от #140

    18:45 20.08.2025

  • 135 Кривата ти русофилска кратуна

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    е отекла.

    18:46 20.08.2025

  • 136 Лъжите не подлежат на проверка,

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Факт е хора":

    копейският фейк си е фейк. И да беше вярно, какво?
    Какво те бърка?
    Нали Шесте ястребинчета са били деца?
    А от петгодишните палестинчета с калашници защо не се стресира? Нещо вониш. Путин ли ти с.р.а в гащите?

    Коментиран от #145

    18:46 20.08.2025

  • 137 Московия -Тюрьма народов

    2 1 Отговор
    Путин през юни 2024 г. обяснява как САЩ ще се отърват от Зеленски най-късно до пролетта на тази година.
    Шест месеца след това предсказано събитие Путин отчаяно се опитва да се измъкне от среща със Зеленски, организирана от САЩ.
    Как може някой да слуша това бункерно нищожеcтво и да не види очевидната идиотизъм на един малък КГБ ум заключен във фантазия?

    18:46 20.08.2025

  • 138 ахахахах

    0 4 Отговор

    До коментар #102 от "Копей,":

    красиво страдаш, ама в УКРАИНСКИТЕ телеграм канали УКРАИНЦИТЕ нещо мърморят че имената и данните били реални.

    Коментиран от #144

    18:47 20.08.2025

  • 139 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Аз съм веган":

    Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    18:48 20.08.2025

  • 140 Ама няма тива клипове, ядец!

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Алекса":

    Мозъкът ти прожектира фантазии. Тичай на доктор. В делириум тременс си.
    Гааах ти садистичните наклонности! Мноо си увреден, баце.

    18:48 20.08.2025

  • 141 Гледай видеото в 94 пост!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "укро инфо и доматите с колците":

    Там ти се обяснява подробно.

    18:50 20.08.2025

  • 142 Лобут за кочината Рассия

    6 1 Отговор

    До коментар #125 от "Факт е хора":

    Трай ТРОЛЕ КОПЕЙКИН ,само лъжеш .
    Ходи да помагаш на джуджана ,че нЕма ора изтепаха ги . Там АЗОВ ще те оправят ако преди това родните ти братушки не ти светят маслото

    18:50 20.08.2025

  • 143 Я сложете в гуглето

    1 2 Отговор
    Написаното на украински ( Загартовували характер: покровські школярі долучились до патріотичного табору ) и коментирайте

    18:50 20.08.2025

  • 144 Ахххаха, руснаци са,

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "ахахахах":

    копей. Правят се. И ти се пишеш българин, пък не си. Колко му е службите да се пишат украинци заради фейка. Не щеш да даваш линк, м?

    18:52 20.08.2025

  • 145 Виж коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Лъжите не подлежат на проверка,":

    143..... после кажи дали е феик

    18:52 20.08.2025

  • 146 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЩОМ КАНАЛИЗАЦИЯТА ПИШЕ":

    Това с канализация а - много яко😄

    18:52 20.08.2025

  • 147 Копейки,

    0 0 Отговор
    Азов ви знаят всичките.

    18:53 20.08.2025

