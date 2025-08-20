Тежки боеве край Покровск! Украинската армия спря руския пробив и премина в контраатака

Ожесточени сражения се водят в района на град Доброполие, северно от Покровск, където руските сили наскоро осъществиха дълбок пробив в украинската отбрана. Според различни източници, руските части са напреднали на 10-12 км, а по някои данни дори до 15-18 км в украинска територия, съобщава Би Би Си.

Украинските въоръжени сили обаче са успели да стабилизират положението, да изтласкат противника от линията Рубежное - Золотой Колодец - Весьолое и да нанесат контраудари в основата на руския клин. Това създава заплаха за обкръжаване на групировката, навлязла най-дълбоко в украинските позиции.

По данни от украинския портал DeepState и руския военен блогър "Рыбарь", част от руските подразделения вече са фактически отрязани от основните сили. Американският Институт за изследване на войната (ISW) също отбелязва риска от обкръжение, макар да не го показва на картите си.

И двете страни прехвърлят резерви в района. Украинският военен експерт Константин Машовец посочва, че руските войски се опитват да деблокират предните си части с удари от десния фланг - между селата Шаховое и Новое Шаховое - в посока Кучеров Яр, където са напреднали с около половин километър.

В същото време Русия продължава атаките си и по северния фланг на настъплението към Покровск - в посока село Родинское.

"Въоръжените сили на Украйна продължават да контраатакуват при основата на "горловината" на руския клин, опитвайки се да го прекъснат по най-късата ос - Никаноровка - Маяк, и постепенно свиват неговата площ," уточнява Машовец.

Картината на фронта в района остава изключително напрегната и може да се промени рязко в кратки срокове.