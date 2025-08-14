Новини
Мнения »
Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?
  Тема: Украйна

Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

14 Август, 2025 18:01 825 46

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска

Европейските страни членки заявиха вчера, че Украйна трябва да бъде свободна да реши собственото си бъдеще и че те са готови да допринесат за бъдещи гаранции за сигурността на Киев

Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност.

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират да разговарят с Тръмп днес на фона на опасенията, че Вашингтон, който досега беше водещ доставчик на оръжия за Украйна, може да се опита да продиктува неблагоприятни условия за мирно споразумение за Киев.

Още новини от Украйна

До каква сделка може да се стигне на срещата?

Миналия петък Тръмп заяви, че ще има "някаква размяна на територии в полза и на двете страни".

Това предизвика ужас в Киев и европейските столици, че Русия може да бъде възнаградена за продължили 11 години усилия – през последните 3 години те се изразиха и в пълномащабна война – да заграби украинска земя. Тя окупира около 19% от Украйна. Киев не контролира руска територия.

"Разумно е да се мисли, че Тръмп ще бъде заблуден от Путин и ще сключи ужасна сделка за сметка на Украйна", каза Даниел Фрийд – бивш високопоставен американски дипломат, който сега работи за мозъчния тръст "Атлантически съвет".

Но е възможен и "по-добър резултат" за Украйна, ако Тръмп и екипът му "осъзнаят факта, че Путин все още си играе с тях".

Това може да доведе до договаряне на "линия на примирие" вместо на прехвърляне на територия, със само де факто, но не законно признаване на настоящите придобивки на Русия.

Всяко устойчиво мирно споразумение също така ще трябва да включва и такива въпроси като бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, стремежите ѝ да се присъедини към НАТО, ограниченията, изисквани от Москва, върху размера на армията ѝ и бъдещето на западните санкции над Русия.

Тръмп не е коментирал тези въпроси, след като обяви срещата си с Путин, въпреки че администрацията му заяви, че Украйна не може да се присъедини към НАТО.

Дипломати казаха, че има малка вероятност Тръмп да сключи едностранно споразумение с Путин, като даде приоритет на изгодни енергийни договори и потенциални споразумения за контрол над въоръженията. Самият Тръмп заяви, че в Аляска може да стигне до заключението, че мирното споразумение за Украйна е невъзможно.

Белият дом не отговори на запитванията за коментар за възможността Тръмп да сключи едностранна сделка с Путин.

Какво ще стане, ако Украйна се противопостави на сделка между Тръмп и Путин?

Тръмп ще бъде изправен пред силна съпротива от Зеленски и европейските му съюзници, ако споразумението включва отстъпване на територии от страна на Украйна на Русия.

Зеленски заяви, че украинската конституция забранява подобно решение без произвеждането на референдум за промяната ѝ.

Тръмп може да се опита да принуди Киев да приеме подобна сделка като го заплаши, че ще спре доставките на оръжия и споделянето на разузнавателни данни.

Но анализаторите твърдят, че има по-голям шанс Украйна да приеме замразяване по фронтовата линия и нестабилно, правно необвързващо разделяне.

Европейски представител каза пред Ройтерс, че дори ако Тръмп се откаже от неотдавнашните си обещания да възобнови доставките на оръжие за Украйна, той вероятно ще продължи да позволява на Европа да купува американски оръжия в полза на Украйна.

"Изгубване на възможността за (споделяне на) американски разузнавателни данни ще бъде най-трудния елемент за замяна. Европа не може дори да се доближи до осигуряването на тази подкрепа", заяви европейският представител.

Как сделката може да повлияе на подкрепата за Тръмп в САЩ?

За Тръмп ще има големи политически рискове в САЩ, ако изостави Украйна, каза Джон Хербст – бивш американски посланик в Киев, който сега работи за "Атлантическия съвет".

Подобно решение може да го постави в светлината на "съучастник в изнасилването на Украйна от Путин". "Със сигурност не мисля, че Тръмп иска да бъде възприеман по този начин", добави той.

Въпреки силната си политическа позиция в САЩ Тръмп ще бъде подложен на критики дори от части от американската десница, ако бъде възприето, че той се поддава на Русия.

"Да наградим Путин, ще означава да изпратим точно противоположното послание на това, което трябва да изпратим на диктаторите и потенциалните диктатори по целия свят", каза Брайън Фицпатрик, републикански депутат и бивш агент на ФБР.

Как могат да отговорят европейските съюзници на Украйна?

Европейските страни членки заявиха вчера, че Украйна трябва да бъде свободна да реши собственото си бъдеще и че те са готови да допринесат за бъдещи гаранции за сигурността на Киев.

Оана Лунджеску, бивш говорител на НАТО, а сега служител на мозъчният тръст "Руси" (РУСИ) каза, че европейските страни трябва по-бързо да въоръжат Украйна и да започнат преговори за присъединяване към ЕС през септември.

Яна Кобзова – старши научен сътрудник в Европейския съвет за външни отношения, заяви, че "ако от Аляска излезе неприемлива сделка, европейските столици ще влязат в още една дипломатическа и насочена да спечели благоразположението офанзива срещу Тръмп".

"Европейските лидери все повече осъзнават, че бъдещето на украинската сигурност е неделимо от това на останалата част от Европа – и те не могат да позволят на Путин сам да реши нейната бъдеща форма", добави тя.

Превод от английски език: Валерия Динкова, БТА


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как си дони ?

    9 2 Отговор
    "Нивото на престъпност във Вашингтон е по-високо, отколкото в иракската Фалуджа" - обясни Тръмп въвеждането на Националната гвардия в окръг Колумбия

    Коментиран от #45

    18:04 14.08.2025

  • 2 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    5 10 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    Коментиран от #28

    18:05 14.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    4 11 Отговор
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    След Сирия загуби и Кавказ!
    Ето затова съм върл путинофил!

    18:05 14.08.2025

  • 4 Удри

    4 9 Отговор
    Ако Путин не играе казачок по команда на Тръмп, докато се връща обратно към Русия, Тръмп ще запали Москва.

    18:05 14.08.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    4 8 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!

    Коментиран от #21

    18:06 14.08.2025

  • 6 Газ

    4 8 Отговор
    Руският пациент едвам ходи. Отстрани го придържат Иран и Северна Корея, а отзад го бута Китай. Иначе ще падне по очи в калта.

    18:06 14.08.2025

  • 7 Тръмп ще поиска редко земни метали

    7 3 Отговор
    Путин ще обяви че Украйна е негова.
    Разговор между бизнесмени в които си делят някаква си територия.
    Тези които не са на масата са блюдо което също ще бъде консумирано.

    Коментиран от #31

    18:07 14.08.2025

  • 8 Луганск

    7 2 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    18:07 14.08.2025

  • 9 БОЗА

    6 2 Отговор
    За зеленясълия ситуацията е:"вазелинът трябва да се заслужи"...за евро ТКЗСто е сълзи,сополи...отявлен рев... ;-)

    18:07 14.08.2025

  • 10 Тръмп ще каже на Путин

    3 5 Отговор
    колко маскаля са Груз 200!
    Путин не знае нищо!

    18:08 14.08.2025

  • 11 Кравар

    4 7 Отговор
    Тръмп е злопаметен и отмъстителен. Ще го върне с лихвите на Путин, за това, че го мота 6 месеца без резултат. Сега го вика на килимчето, после ще му набие шамарите с 200.

    18:09 14.08.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 0 Отговор
    Къде бяха евроGEйските страни ЧЛЕНКИ когато конекрадците бомбиха Югославия🤔❓
    Заявиха ли , че страната сама трябва да реши своето бъдеще🤔
    /ЧЛЕНКА= женски член/

    Коментиран от #17

    18:09 14.08.2025

  • 13 Милиционер-таксист от ленинград

    2 6 Отговор
    стана руски Цар!

    18:10 14.08.2025

  • 14 Бивш чистач

    4 5 Отговор
    Путин да не се мотае в краката на големите защото могат да го стъпчат като хлебарка.

    18:10 14.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Единственият вариант

    3 8 Отговор
    Руснаците се изнасят от Украйна и войната приключва. След това плащат репарации за щетите. Другото е пунта Мара.

    18:12 14.08.2025

  • 17 Още един неграмотен русофил

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Целият свят обяви сърбите, че са извършили най големият геноцид в Европа след Втората световна!
    Гледайте само путлеровизора и ще станете умни!

    Коментиран от #29, #33

    18:12 14.08.2025

  • 18 Клоуна пусин 🤡💩

    3 8 Отговор
    Договорите с Путлер не струват и 2 копейки.
    Доказал е стотици пъти през четвърт вековното му тиранство в РФ, че не в мъж, а е непоръбена слива .

    18:13 14.08.2025

  • 19 Опа

    1 7 Отговор
    Дончо дава последен шанс на кремълското джудже да спре войната. Вчера каза, че ако не е доволен от срещата ще има големи последствия за Русия.

    18:14 14.08.2025

  • 20 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    3 6 Отговор

    До коментар #15 от "Луганск":

    Това са московски пропагандни клишета, от времето на сатрапа сталин, разпространявани от полезни .. и д и о т и !

    18:15 14.08.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Ех ТЪ.Панчев, не е лесно да си Т.Ъ.П ❗
    Кой ни го завря с този Боташ!
    Нали не искахте рашистки газ,
    после Путин виновен❗
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Ама те не хАтят на фронте,
    искат да хАдят на море!-
    после Путин виновен❗
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
    Я пак , кога дойдоха сирийците,
    че нещо си слънчасал‼️

    18:16 14.08.2025

  • 22 Ами

    3 5 Отговор
    Сделка няма да има. Тръмп каза, че привиква Путин, за да разбере как стоят нещата и дали има шанс за спиране на войната. Ако има шанс, тогава ще организира среща между Зеленски и Путин да се разберат.

    Коментиран от #43

    18:17 14.08.2025

  • 23 Реалист

    2 9 Отговор
    Никой не сключва сделка с един лъжец и престъпник като Путлер, защото във всеки момент може да се изметне.

    18:17 14.08.2025

  • 24 Клета невежа копейка 🤪

    3 8 Отговор
    Ще повярвам във величието на могучая, когато янките, британците, французите и германците се втурнат да купуват апартаменти в Чебоксари, Велики Новгород и Псков и доведат семействата си там, за постоянно местоживеене.

    Коментиран от #34

    18:18 14.08.2025

  • 25 Русия попиля НАТО

    11 2 Отговор
    Абе къде са ЕС и Зельо бре? Защо никой не ги бръсне за слива?

    Коментиран от #35

    18:20 14.08.2025

  • 26 Викинг

    3 9 Отговор
    Тръмп изпрати 3 стелт бомбандировача в Норвегия. Ако разговора с Путин не мине добре, може в следващите дни да прелетят над Москва и да пуснат няколко МОР-а като в Иран.

    Коментиран от #44

    18:21 14.08.2025

  • 27 ВАШЕ БЛАГАРОДИЕ

    2 1 Отговор
    9 ВЯТ ГРАМА В СЕРДЦЕ ПОСТОИ И НЕ ЗАВИд----НЕ ВЕЗЬОТ В СМЕРТИ ПОВЕЗЬОТ В ЛЮБВИ-СИБИРСКА ЛЮБОВ НАИ ГОЛЯМА---ХЕРЦОВЕ МЕРЦОВЕМАКАРОНИ ФЪКАРОНИ----ЕПСИНЕ ИЧАРДЪ

    18:21 14.08.2025

  • 28 Да но

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "4 милиона руски роба бъхтят в Германия":

    В САЩ са над 15 милиона руски бачкатори.

    Коментиран от #32

    18:22 14.08.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    Целия Свят мълчеше какво стана с Милошевич❗
    Нали искаха в Хага да осъдят за геноцида❗
    НЕ можаха да го осъдят дори ЗА кражба на един химикал от залата❗
    Та вечерта след която трябваше да го освободят като НЕВИНЕН... ГО У.Б.И.Х.А❗
    ГЛЕДАЙ САМО btv и NOVA-
    че да си щастлив като мида❗
    А знаеш ли защо уж български медии в България НЕ СЕ ИЗПИСВАТ НА КИРИЛИЦА❓
    Не ми отговаряй, уточнявам за НЕ умните
    ПО ПЕЙКИ, че въпросът е риторичен❗

    18:22 14.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп ще поиска редко земни метали":

    Зеленски и Тръмп вече няколко пъти разговаряха за това как да извъртят нещата и Путин да обере пешкира в Русия.

    Коментиран от #40

    18:25 14.08.2025

  • 32 ВАШЕ БЛАГАРОДИЕ

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Да но":

    А КО НЕ БЯХА УТИЛИЗИРАЛИ УСА ИНСТРУКТОРИТЕ ЩЯХА ДА СА ПОВЕЧЕ ОТ КОЛУМБИИЦИ В МАИАМИ

    18:25 14.08.2025

  • 33 Греда!

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Още един неграмотен русофил":

    Международният съд оневини Сърбия за геноцида в Сребреница
    26 февруари 2007

    "Съдът постанови, че клането в защитения от ООН мюсюлмански Сребреница през 1995 г. е било геноцид, че Сърбия не е използвала достатъчно категорично своето влияние върху босненските сърби, за да го предотврати, но не намира Сърбия за директно отговорна."

    Новината още стои в нета.

    18:26 14.08.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Клета невежа копейка 🤪":

    🤣🤣🤣
    "Ще повярвам във съществуването на Слънцето, когато янките, британците, французите и германците се втурнат да строят апартаменти и доведат семействата си там, за постоянно местоживеене."
    🤣🤣🤣

    18:29 14.08.2025

  • 35 Хаха

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Русия попиля НАТО":

    Така ги попиля, че 1 милион руснаци отидоха фира за сметка на нито един натовски войник.

    Коментиран от #39, #41

    18:32 14.08.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    СДЕЛКАТА :
    - ПОЛША АМЕРИКАНСКА
    - РУМЪНИЯ , БЪЛГАРИЯ, МОЛДОВА, МАКЕДОНИЯ РУСКИ
    .....
    ЩЕ ДЕЛНАТ ЕВРОПА ПИЧОВЕТЕ:))
    ...

    18:35 14.08.2025

  • 37 бебона

    1 0 Отговор
    Журналистите бая парици заработиха , за да пишат и бришат какво ще решат двамата президенти! А всъщност само Тръмп и Путин знаят за какво ще става дума и какво, евентуални, ще се реши!

    18:48 14.08.2025

  • 38 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Западните пинчери са аут

    18:52 14.08.2025

  • 39 шулер..

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Болной помшкий резняшкийзадникь..

    18:52 14.08.2025

  • 40 шулер..

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    Изчьо один раз..болной помашкий резняшкийзадникь..

    18:54 14.08.2025

  • 41 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    Алуминиевите ковчези във Франция гледа ли ги,а в Германия..
    Нато е пълен капут бе гьотверен

    18:54 14.08.2025

  • 42 Интересна

    0 0 Отговор
    Работа, Тръмпито не притежава Украина че да я разменя за един що си. Тук играта е друга, ама някой ден може и да стане ясно.

    18:57 14.08.2025

  • 43 Белоруската гара

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ами":

    Путин няма какво да се разбира с наркомана.Тази земя е руска,а казаците са едни коняри в степите на които е позволено да са там срещу условия.Най виновни са генерал Власов и после кукурузника Хрушчов,последван от застоя при Брежнев.

    19:00 14.08.2025

  • 44 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Викинг":

    Като помириат раззйфнал орешник и ще смажат чувалите.
    Русия не е Иран бе джурул тъп

    19:02 14.08.2025

  • 45 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "как си дони ?":

    Когато ТУ ТУ ограбва някой-това е бизнес.
    Когато ТУ ТУ ограбва държавата-това е политика.

    19:05 14.08.2025

  • 46 Тарикат

    1 0 Отговор
    Не се косете! След няколко десетилетия ще има нова бяла салфетка! Нека сега се радваме на тази в Аляска!

    19:08 14.08.2025