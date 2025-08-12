Новини
Свят »
Украйна »
Какво точно иска Путин от Киев? Украинското разузнаване докладва на президента Зеленски
  Тема: Украйна

Какво точно иска Путин от Киев? Украинското разузнаване докладва на президента Зеленски

12 Август, 2025 14:35 2 089 51

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • доналд тръмп

Според Зеленски досега няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация

Какво точно иска Путин от Киев? Украинското разузнаване докладва на президента Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски получи доклад от разузнаването и военните командири за плановете на Русия. Той каза това във вечерното си видеообръщение, съобщава Укринформ, цитирана от БТА.

„Днес имаше и доклад от разузнаването, и от военното командване за това на какво разчита Путин и за какво всъщност се готви, включително (за извършвани от него) военни приготовления. Той определено не се готви за прекратяване на огъня или край на войната. Путин е решен само да представи срещата със САЩ като своя лична победа и след това да продължи да действа точно както преди, оказвайки същия натиск върху Украйна“, каза Зеленски.

Според него досега няма никакви индикации, че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация.

„Напротив, те местят войските си по начин, който предполага подготовка за нови настъпателни операции. Ако някой се готви за мир, той не прави това“, каза Зеленски.

Президентът получи и доклад от украинската делегация след среща в Обединеното кралство. Ръководителят на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров докладваха за всички важни дипломатически конакти, както публични, така и при закрити врати.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    33 12 Отговор
    Путин иска всичко.
    И ще го получи.
    Като за начало си върна Аляска!

    14:36 12.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    45 10 Отговор
    това което иска путин , той ще го постигне, бъдете сигурно в това

    велик е императора и никой не може да му попречи

    14:37 12.08.2025

  • 3 Я пък тоя

    50 5 Отговор
    Зеленски иска да ме умори от смях . "Какво иска Путин?" хахахахахахаах, цял свят знае какво иска, на Зеленски разузнаването му докладвало .

    14:37 12.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    38 11 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    14:38 12.08.2025

  • 5 Наблюдател

    27 3 Отговор
    Ако искаш мир, готви се за война,

    14:38 12.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 8 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #25

    14:38 12.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 16 Отговор
    иска..едно ТРИбуквие в дъртия-ТРИбуквие

    14:38 12.08.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 20 Отговор
    виждам че съм твърде голяма заплаха за местните копеи , щом ми крадат НИКа/тва само ме радва

    Коментиран от #11, #14, #16, #17, #23

    14:40 12.08.2025

  • 9 Я пък тоя

    26 3 Отговор
    Снимката е уникална : Изкопали основи за къща, а Зеленски инспектира обекта.

    14:41 12.08.2025

  • 10 Хм...

    22 3 Отговор
    Крясъци и клетви, сълзи и сополи, заклинания, истерично тропане с краче, срещи, конференции и заседания безкрай, вой до небесата, оръжия на корем и трилион кеш! И нищо не помага, 4о4 си отива бавно и мъчително, завличайки в канала и "обединения" запад.
    И на вас може да ви се струва т@ш@k работа, ама когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    14:41 12.08.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    чувствам се супер когато някой рунсак ме обладаее отзаде

    14:41 12.08.2025

  • 12 Аз ако съм на путин местото

    12 3 Отговор
    Ше ви ликвидирам сичките за седмица макс като за целта ше пратя милион далекобойни гаубици по фронтовата линия ще удрям целата охрайнска територия масирано с милион ракети дорде целата охрайна стане само пясък и последния охрайнец не бъде елиминиран няма значение старци деца жени военни сичко ще бъде унищожено

    Коментиран от #27, #36

    14:42 12.08.2025

  • 13 Тошо

    20 3 Отговор
    Този много добре знае какво иска Путин.Ако си беше седнал на задника, а не слушаше изперкалите Байдън и Джонсън, стотици хиляди украинци щяха да са живи и държавата Украйна да я има,а не сега гробището Украйна.

    14:42 12.08.2025

  • 14 оня с коня

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    кои те има за жив пък тебе? правиш се на интересен ли?

    пишеш сам за себе си и после си мислиш че си интересен? ами не не си

    14:42 12.08.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 2 Отговор
    ако зеления наркооман беше спазвал минските споразумение сега нямаше да му се налага да гадае какво искал император путин

    14:44 12.08.2025

  • 16 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще те заръчам на Черния Роди от Варна...

    Коментиран от #20

    14:44 12.08.2025

  • 17 Просто ти се подиграват,платен трол

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не си придавай важности

    14:45 12.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохо Бохо

    11 2 Отговор
    Иска денацификация и отказ от военни съюзи. За пропиляното време, животи и ресурси 404 ще плати със земя. Може и нищо да не им остане, салобандерите решават колко да загубят

    Коментиран от #34, #40

    14:45 12.08.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    за по-сигурно на ТИМ ме поръчай !

    14:46 12.08.2025

  • 21 Всичко от московия е лъжа и измама !

    6 12 Отговор
    Кога не са лъгали от московското блато ?!

    „Руснакът е най-големият и най-наглият лъжец в целия свят“. (Тургенев).

    „Лъжа, лъжа, лъжа… Лъжа за спасението, лъжа за изкуплението на вината, лъжа за постигането на някаква цел, лъжа за кариерата, за благополучието, за ордените, за квартирата. Лъжи. Цяла Русия се е покрила с лъжи, като с краста“ (Василий Шукшин).

    Коментиран от #29

    14:46 12.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смешник

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма да си първият нито последния който е предал годподарите си от Козяк и сега е пръв русофил.

    14:48 12.08.2025

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    5 12 Отговор
    Зеленски е лидер на Свободния свят, а Путлер е нищожеството, което презира цял свят.
    Путлер го е страх да се срещне със Зеленски. И с право. До него ще изглежда комично.

    Коментиран от #31

    14:50 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 456

    10 5 Отговор
    " Какво иска Путин от Киев" ами пяна им излезна на Москва да казват, казват и повтарят и да потретват.
    Аз поне от години слушам едно и също, и на мен ми омръзна да повтарям като на на един от един руски роман

    Коментиран от #38

    14:52 12.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руските еничари реват неистово

    5 9 Отговор
    Нещата не са добре!

    14:55 12.08.2025

  • 29 Руснакът е мръсно противно животно

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Краде от перални до деца.

    14:56 12.08.2025

  • 30 Ганя Путинофила

    5 10 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    14:56 12.08.2025

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Свят който допусна кючекчия и пианист да дирижират световната политика да си носи последствията Чърчил измъкна Целият Свят от ръцете на Хитлер Създаде сегашният капан който все още работи и го премахнаха Пианистите обаче са велики

    14:57 12.08.2025

  • 32 Копейки,

    2 9 Отговор
    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #42

    15:00 12.08.2025

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 Лека

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    Добре че неси ти, по миролюбивия путин каквото е могъл е събрал иг е пратил на фронта

    15:02 12.08.2025

  • 35 име

    9 1 Отговор
    8 години неонацистката киевска хунта лъжеше руснаците че ще спазват мирните споразумени, и то с благоволението на западните пирати и робовладелци. Няма вече кой да им вярва.

    15:02 12.08.2025

  • 36 Морски

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Аз ако съм на путин местото":

    И докато в Русия раздават купони за хляб, копейкаджиите ще продължават да сънуват всеки ден орешници, искандери и великата тридневна победа на руската мечка 🤣🐻🤣🐻🤣

    15:02 12.08.2025

  • 37 абе писаре не сигнали а нареждания

    3 1 Отговор
    че руснаците са получили сигнали да се подготвят за следвоенна ситуация

    15:04 12.08.2025

  • 38 Добре

    1 8 Отговор

    До коментар #26 от "456":

    но вече и самите руснаци разбраха, че капацитета на Русия не е в състояние да постигнат целите на СВО. тръмп също вижда това, по 5000 руснака биват избивани всеки ден, а Киев е много далеч. Тръмп не иска повече жертви, докато за Путин руските жертви нямат значение, той се интересува само как да спаси собствената си кожа.

    Коментиран от #44, #45

    15:05 12.08.2025

  • 39 Георгиев

    9 0 Отговор
    Зеленият е сериозен шут. Говори като невинно агне. Путин не се канел да прекратява войната. Ами той има три условия и си ги гони. Зеленият си има други искания и представи за бъдещето. Разминават се на 100%. Е, какво се очаква? Ами нищо ново. Новото ще е: ако нещо стане Окраина да приеме исканията на Русия, но Англия, Германия и други няма да разрешат. Също и обратно. Ситуация патова. Затова ще продължи докато Одеса пак стане руска, също Николаев.

    Коментиран от #47

    15:06 12.08.2025

  • 40 Лука

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хохо Бохо":

    Нацистите са в русия и не искат конкуренция.Искат Украйна слаба за да я превземат когато поискат.

    15:08 12.08.2025

  • 41 Оня с джипката

    6 0 Отговор
    Комикът Зеленски продължава да се прави на президент. Не му се иска войната да свърши, за да остане на власт и да изсмуква силиците на пропаднала Европа.

    15:08 12.08.2025

  • 42 Не така

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейки,":

    Дреме ни, скоро това украинско ДС няма да го има.

    15:10 12.08.2025

  • 43 Евро

    7 0 Отговор
    джендърлята се правят на луди. Ясно е като бял ден какво иска Руската федерация. Иска сигурност, иска Украйна да е неутрална държава, която зачита международните норми и е добър съсед, а не проводник на западната анти-руска реторика, граничеща с расизъм.
    Иска европейските държави да спрат да подкокоросват украинците във враждебност срещу техните руската държава и руските граждани. Кое не е ясно?

    Коментиран от #48, #49, #51

    15:11 12.08.2025

  • 44 456

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Добре":

    Това от сводката на Киев ли прочете? То се вижда и приразмяната на загиналите нали. " умен"

    15:14 12.08.2025

  • 45 Не е така!

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Добре":

    И го знаеш. Но вече си на две ракии и пишеш глупости.

    Коментиран от #50

    15:14 12.08.2025

  • 46 Лука

    1 3 Отговор
    Нацистите са в русия и не искат конкуренция.Искат Украйна слаба за да я превземат когато поискат.

    15:15 12.08.2025

  • 47 Шут, ама

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Георгиев":

    вече четвърта година заради него на Путин му излизат циреи в кяфявата долина, сумати генерали от руския щаб заминаха при кобзон, безаналоговата военна техника, коята руската джамахирия загуби, е огромна и най важното продължават да си стоят в Източна Украйна, независимо, че нападнаха страната през 2022 от три посоки. За броя на руските трупове даже не си струва и да говорим, а генералите, които бяха сменени заради невъзможност да изпълнят задачите много често получаваха и обвинения или се подхлъзваха от прозореца. Но никога джуджето не пое отговорност!

    15:19 12.08.2025

  • 48 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Евро":

    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    15:19 12.08.2025

  • 49 България 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Евро":

    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    15:20 12.08.2025

  • 50 като няма какво да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не е така!":

    и го обръщаш на обиди. типичет възрожденец с жълто отпред и кафяво отзад на гащите. Отивай да работиш, стига стоя в тая Максуда чакайки руснацистите да те освобождават.

    15:22 12.08.2025

  • 51 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Евро":

    Ако русия искаше сигурност нямаше да напада Украйна,като следствие от нападението маса страни влезнаха в НАТО.

    15:25 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания