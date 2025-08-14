Володимир Зеленски: Украйна си осигури 1,5 млрд. долара за отбрана по нова инициатива

Украйна е събрала 1,5 млрд. долара за военна подкрепа в рамките на новата инициатива PURL, обяви в четвъртък президентът Володимир Зеленски, цитиран от БиБиСи. Програмата, стартирана съвместно с международни партньори, цели ускорено снабдяване с оръжия и боеприпаси.
"Нашата нова инициатива за подкрепа на отбраната PURL, изпълнявана съвместно с партньори, вече дава осезаеми резултати. Днес вече разполагаме с 1,5 милиарда долара. Благодарение на инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, държавите-членки на НАТО могат да си сътрудничат за закупуване на произведени в САЩ оръжия за Украйна. Това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски.
Според Зеленски, Нидерландия е дарила 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция са допринесли заедно с 500 милиона долара, а Германия е добавила още 500 милиона долара предния ден.
"Продължаваме дискусиите с други държави. Всеки принос в рамките на PURL е пряка инвестиция в способността ни да защитаваме живота на нашите хора и да доближаваме до достоен мир. Благодарим на всички наши съюзници за подкрепата на Украйна", добави украинският президент.
На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обявиха нов механизъм за снабдяване на Украйна, при който европейските страни от НАТО ще купуват оръжия от САЩ и ще ги прехвърлят на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито
22:25 14.08.2025
2 Попето
22:27 14.08.2025
3 Хубаво са ги събрали
22:28 14.08.2025
4 нищо работа крадецо
22:28 14.08.2025
5 Град Козлодуй
22:28 14.08.2025
6 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #16, #22
22:29 14.08.2025
7 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
22:29 14.08.2025
8 Съдията
22:29 14.08.2025
9 Помак
22:30 14.08.2025
10 путя го чака края на сталин
Неутешима вдовица не плака над ковчега му: той я уби със собствените си ръце преди двадесет години. Съдбата на децата му беше незавидна: след смъртта му синът му беше изпратен в затвора.
Освобождаваха го за малко и после пак го арестуваха. И той умря млад, далеч от любимата си Москва, в бедност и забрава. Генерал, боен пилот, Герой на Съветския съюз. Така се отблагодариха на своя Учител верните слуги на Сталин. Дъщеря му, останала без баща, избяга от СССР и почина в Америка, в психиатрична болница. Стара, полулуда старица, написала прочувствени мемоари, изтъкани от любов и омраза към баща и...
Краят му беше логичен. Никакъв друг край не би могло да има в историята! Старост.Мръсотия. Предателство. Злорадство. И нищо повече.Нищо! Три години по-късно всички негови паметници бяха премахнати. Той беше прокълнат от всички онези, които запазиха поне малко разум. А самият той се превърна в едно от христоматийните въплъщения на световното зло."
Коментиран от #19, #20, #21
22:30 14.08.2025
11 Някой да уведоми този смешник
22:31 14.08.2025
12 Зиленски
22:31 14.08.2025
13 Веса
22:32 14.08.2025
14 вчера Русия превзе 100 квадратни километ
22:32 14.08.2025
15 Зиленски
22:32 14.08.2025
16 Помак
До коментар #6 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":Пишеш пенкеляр , ...целта оправдава средствата . А най малко българите и европейците от ес- жандар могат да осъзнаят мащабите и целта на Русия
22:32 14.08.2025
17 ISW статистика
Загубите на руснаците в операция "Курск"
77 000 убити и ранени войници
6000 са убити севернокорейци
1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници
унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства
Коментиран от #36
22:32 14.08.2025
18 Честито
Коментиран от #23, #27
22:33 14.08.2025
19 Абсолютна манипулативна
До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":измислица.
22:33 14.08.2025
20 Иван
До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":Каквото и да го чака Путин важното е че спука дзъмбите на Укоропите. Яка сеч.
22:35 14.08.2025
21 Иван
До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":Каквото и да го чака Путин важното е че спука дзъмбите на Укоропите. Яка сеч.
22:35 14.08.2025
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((
И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))
ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((
БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((
ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((
Коментиран от #26, #34
22:35 14.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пич
22:36 14.08.2025
25 Тия
22:37 14.08.2025
26 Николова , София
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти С мота.няк ли си бе , кво се правиш на шут
22:38 14.08.2025
27 АРЕ БЕ
До коментар #18 от "Честито":НЯМА ЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ КРИМ
ЕЙ ПУТИНИСТ ДОЛЕН
ЧИИ Е КРИМ А
ГЛЕДАНЕТО НА ГЪРЧЕНЕТО НА БАНДЕРАЦИ КАТО ЧЕРВЕИ ПО КЛЕМАНБИКСКИ Е ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
22:38 14.08.2025
28 Георгиев
22:39 14.08.2025
29 стоян георгиев
22:39 14.08.2025
30 НИЕ.
22:39 14.08.2025
31 Сатана Z
Клоун - наркоман.Изтрепа си народа,но синчето му не е на фронта макар тия от ТЦК ,които ловят хора го бяха измъкнали скоро от един нощен клуб в Киев.
22:41 14.08.2025
32 ЕЙ ЧИ СИ ЗАХИТРЯЛ
АБЕ КАК СА ПЛУВАЩИТЕ В КЛЕМАНБИКСКИЯТ ГЬОЛ
22:42 14.08.2025
33 Агоп
22:45 14.08.2025
34 ИСТИНСКАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ХАХА
.....
ЧАКАЙ ДА СЕ ВЗРИВЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО
.......
ЕДИН ДРОН " ЗДРАВЕЦ" В ПОСОЛСТВОТО И Е ИМАМБАЯЛДЪ:))
22:45 14.08.2025
35 3авриСиГи
22:47 14.08.2025
36 ЧАКАЛ ОТ СУДЖА
До коментар #17 от "ISW статистика":ЗА СВЕДЕНИЕ НА ИСВ
СУМА ТИ И ВРЕМЕ МИНА
ОЩЕ СЕ УРИГВАМ НА БАНДЕРОВСКО
НЯМА ИЗЯЖДАНЕ
22:48 14.08.2025