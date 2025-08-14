Новини
Володимир Зеленски: Украйна си осигури 1,5 млрд. долара за отбрана по нова инициатива
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна си осигури 1,5 млрд. долара за отбрана по нова инициатива

14 Август, 2025

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обявиха нов механизъм за снабдяване на Украйна

Володимир Зеленски: Украйна си осигури 1,5 млрд. долара за отбрана по нова инициатива - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна е събрала 1,5 млрд. долара за военна подкрепа в рамките на новата инициатива PURL, обяви в четвъртък президентът Володимир Зеленски, цитиран от БиБиСи. Програмата, стартирана съвместно с международни партньори, цели ускорено снабдяване с оръжия и боеприпаси.

"Нашата нова инициатива за подкрепа на отбраната PURL, изпълнявана съвместно с партньори, вече дава осезаеми резултати. Днес вече разполагаме с 1,5 милиарда долара. Благодарение на инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, държавите-членки на НАТО могат да си сътрудничат за закупуване на произведени в САЩ оръжия за Украйна. Това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски.

Според Зеленски, Нидерландия е дарила 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция са допринесли заедно с 500 милиона долара, а Германия е добавила още 500 милиона долара предния ден.

"Продължаваме дискусиите с други държави. Всеки принос в рамките на PURL е пряка инвестиция в способността ни да защитаваме живота на нашите хора и да доближаваме до достоен мир. Благодарим на всички наши съюзници за подкрепата на Украйна", добави украинският президент.

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обявиха нов механизъм за снабдяване на Украйна, при който европейските страни от НАТО ще купуват оръжия от САЩ и ще ги прехвърлят на Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито

    18 1 Отговор
    Джилязков ги даде подарък

    22:25 14.08.2025

  • 2 Попето

    16 1 Отговор
    Малоумници!

    22:27 14.08.2025

  • 3 Хубаво са ги събрали

    17 2 Отговор
    Ама едва ли ще ги използват. Скоро ги приключват.

    22:28 14.08.2025

  • 4 нищо работа крадецо

    16 2 Отговор
    Петролни продукти, метали и уран: САЩ увеличиха вноса на стоки от Русия с една трета.

    22:28 14.08.2025

  • 5 Град Козлодуй

    3 18 Отговор
    Браво Украйна Поздрави Зеленски разгромил Агресора и Унижил Русия и Путин

    22:28 14.08.2025

  • 6 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    3 16 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #16, #22

    22:29 14.08.2025

  • 7 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    2 15 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    22:29 14.08.2025

  • 8 Съдията

    9 3 Отговор
    Нема лошо, за помен ще ги ползваш. Амин!😂

    22:29 14.08.2025

  • 9 Помак

    14 2 Отговор
    Поредните милиарди дадени от глупавия запад на крадеца - циркаджия зеленски ...скоро няма да има и долар за нацистите на фронта ,сичко ще бъде вложено в коли и имоти от зеления

    22:30 14.08.2025

  • 10 путя го чака края на сталин

    2 16 Отговор
    "Умря като куче, /5.03.1953 г-/изоставен от слугите си да умре без приятели, без роднини, дори без медицинска помощ. Той агонизира дълго и мъчително, в продължение на няколко дни, лежащ на пода в собствените си нечистотии.
    Неутешима вдовица не плака над ковчега му: той я уби със собствените си ръце преди двадесет години. Съдбата на децата му беше незавидна: след смъртта му синът му беше изпратен в затвора.
    Освобождаваха го за малко и после пак го арестуваха. И той умря млад, далеч от любимата си Москва, в бедност и забрава. Генерал, боен пилот, Герой на Съветския съюз. Така се отблагодариха на своя Учител верните слуги на Сталин. Дъщеря му, останала без баща, избяга от СССР и почина в Америка, в психиатрична болница. Стара, полулуда старица, написала прочувствени мемоари, изтъкани от любов и омраза към баща и...
    Краят му беше логичен. Никакъв друг край не би могло да има в историята! Старост.Мръсотия. Предателство. Злорадство. И нищо повече.Нищо! Три години по-късно всички негови паметници бяха премахнати. Той беше прокълнат от всички онези, които запазиха поне малко разум. А самият той се превърна в едно от христоматийните въплъщения на световното зло."

    Коментиран от #19, #20, #21

    22:30 14.08.2025

  • 11 Някой да уведоми този смешник

    14 1 Отговор
    че е необходим личен състав който да натиска спусъка.

    22:31 14.08.2025

  • 12 Зиленски

    14 0 Отговор
    От тези €1.5 милиарда ще откраднем €1.2 милиарда и ще остане и за армията и те да откраднат по нещо. Ахмаците от ЕССР продължават да дават, да живей ЕССР.

    22:31 14.08.2025

  • 13 Веса

    15 0 Отговор
    Е това е "сделка"...ЕС ще купува от САЩ и ще ги подарява на Украйна...честито.

    22:32 14.08.2025

  • 14 вчера Русия превзе 100 квадратни километ

    15 1 Отговор
    Днес въоръжените сили на Украйна евакуират щабовете и командните пунктове от Славянск.

    22:32 14.08.2025

  • 15 Зиленски

    12 1 Отговор
    От тези €1.5 милиарда ще откраднем €1.2 милиарда и ще остане и за армията и те да откраднат по нещо. Ахмаците от ЕССР продължават да дават, да живей ЕССР.

    22:32 14.08.2025

  • 16 Помак

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    Пишеш пенкеляр , ...целта оправдава средствата . А най малко българите и европейците от ес- жандар могат да осъзнаят мащабите и целта на Русия

    22:32 14.08.2025

  • 17 ISW статистика

    3 11 Отговор
    1 година от операция "Курск": Равносметката

    Загубите на руснаците в операция "Курск"

    77 000 убити и ранени войници

    6000 са убити севернокорейци

    1018 пленени руски войници, използвани за размяна и връщане на украински военнопленници

    унищожени или повредени 7236 единици руско оръжие и военна техника, включително 211 танка, 1083 бронетранспортьора, 907 артилерийски системи, 1 самолет, 3 хеликоптера, 15 системи за противовъздушна отбрана и 2795 единици транспортни средства

    Коментиран от #36

    22:32 14.08.2025

  • 18 Честито

    2 13 Отговор
    Няма да има демилитаризация и денацификация на Украйна. Украйна не се изтегля от областите си. Утре путин вдига белия байряк. Остава с временно окупирани територии, непризнати от никого, със заровени 1, 5 млн. орки в тях и разрушени градове и села.

    Коментиран от #23, #27

    22:33 14.08.2025

  • 19 Абсолютна манипулативна

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":

    измислица.

    22:33 14.08.2025

  • 20 Иван

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":

    Каквото и да го чака Путин важното е че спука дзъмбите на Укоропите. Яка сеч.

    22:35 14.08.2025

  • 21 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "путя го чака края на сталин":

    Каквото и да го чака Путин важното е че спука дзъмбите на Укоропите. Яка сеч.

    22:35 14.08.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    УКРИТЕ УБИХА МИЛИОН И 600 ХИЛЯДИ БРАТЯ РУСНАЦИ :((((

    И ДА ГИ ОБИЧАМ ЛИ :))))

    ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ СА ПО ПЛАЖОВЕ И ПОЧИВКИ :(((

    БРАТЯТА РУСИ ГИ ВРЪЩАТ В КАТАФАЛКИ И НА ЧАСТИ :((((

    ЩЕ СЕ САМОВЗРИВЯ НАКРАЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО :(((

    Коментиран от #26, #34

    22:35 14.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    10 0 Отговор
    Пак ви подвеждат ! Правилното заглавие е - Украйна изпроси 1,5 милиарда долара !!! От кой? Рюте , тоест от нас ! Ако трябва да го кажа като лозунг - От тъпаци , и за тъпаци !!!

    22:36 14.08.2025

  • 25 Тия

    5 2 Отговор
    Памперси много скъпи бе, с колко слоя попиват?!?

    22:37 14.08.2025

  • 26 Николова , София

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти С мота.няк ли си бе , кво се правиш на шут

    22:38 14.08.2025

  • 27 АРЕ БЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Честито":

    НЯМА ЛИ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ КРИМ
    ЕЙ ПУТИНИСТ ДОЛЕН
    ЧИИ Е КРИМ А
    ГЛЕДАНЕТО НА ГЪРЧЕНЕТО НА БАНДЕРАЦИ КАТО ЧЕРВЕИ ПО КЛЕМАНБИКСКИ Е ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ

    22:38 14.08.2025

  • 28 Георгиев

    7 0 Отговор
    Да го попитам, защото не е обяснено: за какво тия страни дават евро и долари за Украйна? Как ще си ги върнат? Ами няма да си ги върнат, камо ли да спечелят. Поне 30© от тях ще бъдат откраднати. Останалите ще се инвестират във ВСУ и ще чакат ефект. Е, няма да го има. Бъдете реслисти

    22:39 14.08.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 6 Отговор
    Оръжия ще има.позор за Тръмп също.

    22:39 14.08.2025

  • 30 НИЕ.

    5 1 Отговор
    Водини Путине!

    22:39 14.08.2025

  • 31 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Досега Зеленият нацист е изпросил над 700 милиарда долара за войната и едно село не можа да си върне та камо ли ще прави обръщалка на фронта с някакви мизерни 1.5 милиарда
    Клоун - наркоман.Изтрепа си народа,но синчето му не е на фронта макар тия от ТЦК ,които ловят хора го бяха измъкнали скоро от един нощен клуб в Киев.

    22:41 14.08.2025

  • 32 ЕЙ ЧИ СИ ЗАХИТРЯЛ

    4 1 Отговор
    ДА НЕ СИ СПРЯЛ ПЪТЦУЦАТА
    АБЕ КАК СА ПЛУВАЩИТЕ В КЛЕМАНБИКСКИЯТ ГЬОЛ

    22:42 14.08.2025

  • 33 Агоп

    1 0 Отговор
    Докато не избие цялата нация ,няма да миряса тоя.Аз ще ходя след войната в Украйна да помагам за прираста на населението, на един мъж ще се падат по 10 украйнки

    22:45 14.08.2025

  • 34 ИСТИНСКАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ХАХА
    .....
    ЧАКАЙ ДА СЕ ВЗРИВЯ ПРЕД АМЕРИКАНСКОТО ПОСОЛСТВО
    .......
    ЕДИН ДРОН " ЗДРАВЕЦ" В ПОСОЛСТВОТО И Е ИМАМБАЯЛДЪ:))

    22:45 14.08.2025

  • 35 3авриСиГи

    0 0 Отговор
    Угъ30 те3 пари.... 3а погребение, щот беден евреин....

    22:47 14.08.2025

  • 36 ЧАКАЛ ОТ СУДЖА

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ISW статистика":

    ЗА СВЕДЕНИЕ НА ИСВ
    СУМА ТИ И ВРЕМЕ МИНА
    ОЩЕ СЕ УРИГВАМ НА БАНДЕРОВСКО
    НЯМА ИЗЯЖДАНЕ

    22:48 14.08.2025

