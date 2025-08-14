Володимир Зеленски: Украйна си осигури 1,5 млрд. долара за отбрана по нова инициатива

Украйна е събрала 1,5 млрд. долара за военна подкрепа в рамките на новата инициатива PURL, обяви в четвъртък президентът Володимир Зеленски, цитиран от БиБиСи. Програмата, стартирана съвместно с международни партньори, цели ускорено снабдяване с оръжия и боеприпаси.

"Нашата нова инициатива за подкрепа на отбраната PURL, изпълнявана съвместно с партньори, вече дава осезаеми резултати. Днес вече разполагаме с 1,5 милиарда долара. Благодарение на инициативата на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна, държавите-членки на НАТО могат да си сътрудничат за закупуване на произведени в САЩ оръжия за Украйна. Това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", заяви в четвъртък украинският президент Володимир Зеленски.

Според Зеленски, Нидерландия е дарила 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция са допринесли заедно с 500 милиона долара, а Германия е добавила още 500 милиона долара предния ден.

"Продължаваме дискусиите с други държави. Всеки принос в рамките на PURL е пряка инвестиция в способността ни да защитаваме живота на нашите хора и да доближаваме до достоен мир. Благодарим на всички наши съюзници за подкрепата на Украйна", добави украинският президент.

На 14 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте обявиха нов механизъм за снабдяване на Украйна, при който европейските страни от НАТО ще купуват оръжия от САЩ и ще ги прехвърлят на Украйна.