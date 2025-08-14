Временна отмяна на ограниченията! САЩ ще допуснат свитата на Путин в Аляска

Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно отмени част от санкциите срещу руски граждани за срок от една седмица, съобщиха американските власти, цитирани от Би Би Си.

Решението е във връзка с провеждането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Аляска на 15 август. Лицензът на OFAC позволява до полунощ на 20 август извършването на транзакции, "необходими за посещението или подкрепата" на срешата в Анкоридж.

Много руски официални лица, които трябва да бъдат част от свитата на Путин по време на чуждестранни пътувания, са под американски санкции и им е забранен достъп до САЩ. Временната отмяна на ограниченията има за цел да улесни участието им в срещата.