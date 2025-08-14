Новини
Временна отмяна на ограниченията! САЩ ще допуснат свитата на Путин в Аляска
  Тема: Украйна

Временна отмяна на ограниченията! САЩ ще допуснат свитата на Путин в Аляска

14 Август, 2025 15:47 1 234 51

Много руски официални лица, които трябва да бъдат част от свитата на Путин по време на чуждестранни пътувания, са под американски санкции и им е забранен достъп до САЩ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно отмени част от санкциите срещу руски граждани за срок от една седмица, съобщиха американските власти, цитирани от Би Би Си.

Решението е във връзка с провеждането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Аляска на 15 август. Лицензът на OFAC позволява до полунощ на 20 август извършването на транзакции, "необходими за посещението или подкрепата" на срешата в Анкоридж.

Още новини от Украйна

Много руски официални лица, които трябва да бъдат част от свитата на Путин по време на чуждестранни пътувания, са под американски санкции и им е забранен достъп до САЩ. Временната отмяна на ограниченията има за цел да улесни участието им в срещата.


САЩ
Оценка 4.2 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 30 Отговор
    кво ли ще просят рашаните , на килимчето , пред господаря на света..?

    Коментиран от #7, #17, #18, #29

    15:49 14.08.2025

  • 2 си дзън

    6 17 Отговор
    Ама те не искат в Аляска. Искат да ходят на Хавай, Лос Анджелис, Маями...

    15:50 14.08.2025

  • 3 А бе

    7 22 Отговор
    А след като ги допуснат ,повече да не ги пуснат!

    15:51 14.08.2025

  • 4 Лудият от портиерната

    10 10 Отговор
    Ха ха, това е върха на американската тъпотия

    15:52 14.08.2025

  • 5 сериозен

    27 4 Отговор
    Някой задава ли си въпроса - защо Щатите са толкова напористи за преговори , а не Русия ?! На повечете нормални хора им е ясно , че и този път нищо няма да се промени ...

    Коментиран от #16, #47

    15:52 14.08.2025

  • 6 Хехе

    1 0 Отговор
    Ухото, в ухото...

    15:53 14.08.2025

  • 7 Гошо

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти каква робска душица си!. Я се наведи !.. .да им е по-удобно на господарите

    Коментиран от #14

    15:54 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 германеца

    3 15 Отговор
    путин щял да моли за политическо убежище . На руските олигарси им омръзна да падат от прозорците .

    15:54 14.08.2025

  • 10 Ако САЩ е страна на Закона

    5 17 Отговор
    трябва да арестува издирваният от Международният съд, путин!
    Америка не е имала никога по смешен президент!

    15:54 14.08.2025

  • 11 Свитата на Путин

    16 4 Отговор
    Която е под санкции ще прескочи до Аляска
    да нареждат уКраИнската баница
    а от временното явление ЕС
    само ще обикалят отвън и ще надават вой....😁
    Ива ли още неразбрали що да "лидери" има
    в Европа !

    15:55 14.08.2025

  • 12 Лили

    6 10 Отговор
    Колкото по-малко зъби му остават на руснака, толкова повече ръмжи за завладяването на нови територии.
    © Ото фон Бисмарк

    15:55 14.08.2025

  • 13 Луганск

    17 8 Отговор
    ПОБЕДИТЕЛИТЕ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ РАЗРЕШЕНИЕ!

    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #22

    15:55 14.08.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гошо":

    не съм аз , тоз който ще се навежда в Аляска

    Коментиран от #19

    15:55 14.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 минаващ

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "сериозен":

    Ще стане още по-зле за укрите , друго съществено едва ли ще има ...

    15:56 14.08.2025

  • 17 Дон Дони

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Заблудено човече да си чул някога Русия да проси? Проси зеления твоето идолче!

    15:57 14.08.2025

  • 18 Ами путин ще иска да папка

    7 10 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    защото знае какво беше по СССР- глад!

    15:57 14.08.2025

  • 19 проскубан ,

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма как да се навеждаш в Аляска , защото никога няма да стъпиш там ! Стой си в Максуда , където ти е бърлогата и не мърдай от там !

    15:59 14.08.2025

  • 20 Нема по тъпо .оведо

    4 11 Отговор
    от русофила!

    Коментиран от #31

    15:59 14.08.2025

  • 21 .......

    4 11 Отговор
    путин е хитър и вероломен, така ще рязводни разговора, че накрая ще говорят за бейзбол и хокей, като между другото ще спомене само, че искал мир, ама Украйна и ЕС не искали. Въпросът е дали рижавият ще се усети че пак го водят за носа рашистите.

    Коментиран от #24

    15:59 14.08.2025

  • 22 а ти

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Луганск":

    взе ли си хапчетат днес ???????????????????

    16:01 14.08.2025

  • 23 Трол

    2 0 Отговор
    За прасета не може, а за кучета и котки може.

    16:01 14.08.2025

  • 24 Ханс

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от ".......":

    Рижака е такава куха лейка , че пак ще го изпързаля джуджето...

    16:02 14.08.2025

  • 25 ще допуснат свитата на Путин в Аляска

    7 2 Отговор
    Но свитата на Кая Калас няма !

    16:04 14.08.2025

  • 26 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Бля ,бля...през 2023 г руска делегация беше у Вашингтон ,където няколко от тази делегация бяха под санкции..със забрана да влизат на територията на САЩ..
    Тогава медиите нищо не писаха ..Написаха дословно имената на руснаците от делегацията ,които кацнаха у Вашингтон,обаче нито дума за няколкото от тях,които бяха със забрана да влизат у САЩ..Затова из социалните мрежи започнаха подигравките за т.н.санкции...Санкжии само на приказки;)))

    16:05 14.08.2025

  • 27 За 5 дена

    5 3 Отговор
    Братушките направо ще изкупят Аляска

    16:06 14.08.2025

  • 28 Д-р Хаус

    3 0 Отговор
    Ролдугин каза :Путин ще ги смае с уменията си

    16:06 14.08.2025

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Прстк и ТПК си ти.Тръмпета 6 месяца навива Путин за среща,та кой кого ще моли?Тръмпета ще моли Путин да спре огина.

    16:07 14.08.2025

  • 30 Орколюб

    2 4 Отговор
    Русия Украйна 3 години не може да победи но за момент си представих свят превзет от Русия- мизерия,външни тоалетни, водка и кисели краставички за целият свят

    Коментиран от #38, #39

    16:08 14.08.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Нема по тъпо .оведо":

    Не съди по себе си,козяшка манджа,два пъти ядена

    16:08 14.08.2025

  • 32 Свита? А пажовете?

    6 0 Отговор
    Това не се нарича свита, а делегация. Иначе, не искам да си представя как биха се наричали подчинените на американския, или френския президент..ха!

    16:09 14.08.2025

  • 33 Ха-ха

    7 0 Отговор
    Аляска е руска земя.
    От глупост са я дали на тези бежанци, които изтребиха индианците в Северна Америка.

    16:09 14.08.2025

  • 34 Следващата среща

    2 0 Отговор
    Ще е в Американска Гренландия

    16:10 14.08.2025

  • 35 Злоба, дембелщина

    2 0 Отговор
    Каквото е нивото на статията, таково е нивото на "коментиращите"... И неуки, и злобни, и заядливи..

    16:12 14.08.2025

  • 36 Колко е

    2 1 Отговор
    Много руски официални лица? 15000 или 20000?

    16:12 14.08.2025

  • 37 1000+

    0 1 Отговор
    тpъмп е орк, като пyтин ☺️

    16:12 14.08.2025

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Орколюб":

    Русия победи Уклайна още март22.На бандеровците Борис и запада не им дадоха правото да сключат мир.За Това новата война е от март 22 ,срещу запада ,който воюва с украиски ръце.Това ще е по дълго.До като свършат парите на ес

    Коментиран от #41, #48

    16:12 14.08.2025

  • 39 грУй ,

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Орколюб":

    ,,мизерия,външни тоалетни, водка и кисели краставички ,, - пак си описал твоето село ...Селска идилия и чудо !

    Коментиран от #42

    16:13 14.08.2025

  • 40 Механик

    2 3 Отговор
    Козяшките троляци са в шаш. Шест месеца не могат да решат, дали Тръмп е "наше момче" или е "агент Краснов".
    Коментарите под тая статия са живото доказателство за горното.

    16:13 14.08.2025

  • 41 Орколюб

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами ,щом е спечелила войната, да праща войничетата си по домовете им! 😉Какво се моткат още там и ги трепят напусто украйнците!? 😏🙄😁

    16:13 14.08.2025

  • 42 Впиянчен рашистки пудел

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "грУй ,":

    ти си гледай путлеристан

    16:14 14.08.2025

  • 43 По-добре да ги задържат

    1 2 Отговор
    В Аляска и от там на каторга на север, че да се рахатяса тоз нещастен руски народ, дето го избиват, като мухи за жалки пари и прищевките на психопата путин

    Коментиран от #50

    16:15 14.08.2025

  • 44 Барманче

    2 0 Отговор
    Димон Мечков пияндето дали ще се накваси и там? 🥂😆

    Коментиран от #49

    16:15 14.08.2025

  • 45 Ще отменят

    2 1 Отговор
    И хоро ще играят като искат да говорят с Путин.

    16:15 14.08.2025

  • 46 А такааааа

    1 0 Отговор
    Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно отмени част от санкциите срещу руски граждани за срок от една седмица

    16:16 14.08.2025

  • 47 Мемо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "сериозен":

    Аз си мисля, че вече са се разбрали за раздялата на Украйна по между им и срещата е само за да го обяват официално.

    Коментиран от #51

    16:17 14.08.2025

  • 48 Хахаха искам да видя,

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Как ще свършат парите на ЕСдецил! Русия с икономиката колкото на Италия

    16:17 14.08.2025

  • 49 Сан до Кан

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Барманче":

    Няма да ходи -да не ги излага там тая пиянка

    16:18 14.08.2025

  • 50 Ъхъъъъъ.... Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "По-добре да ги задържат":

    Малкия остров Диомед в Аляска и Големия остров Диомед в Русия, са разделени само от 2,4 мили вода.

    16:18 14.08.2025

  • 51 Така се прави

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мемо":

    У ваше село, като откраднете прасе от съсед

    16:19 14.08.2025