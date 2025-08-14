Временна отмяна на ограниченията! САЩ ще допуснат свитата на Путин в Аляска

Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ временно отмени част от санкциите срещу руски граждани за срок от една седмица, съобщиха американските власти, цитирани от Би Би Си.
Решението е във връзка с провеждането на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Аляска на 15 август. Лицензът на OFAC позволява до полунощ на 20 август извършването на транзакции, "необходими за посещението или подкрепата" на срешата в Анкоридж.
Много руски официални лица, които трябва да бъдат част от свитата на Путин по време на чуждестранни пътувания, са под американски санкции и им е забранен достъп до САЩ. Временната отмяна на ограниченията има за цел да улесни участието им в срещата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #17, #18, #29
15:49 14.08.2025
2 си дзън
15:50 14.08.2025
3 А бе
15:51 14.08.2025
4 Лудият от портиерната
15:52 14.08.2025
5 сериозен
Коментиран от #16, #47
15:52 14.08.2025
6 Хехе
15:53 14.08.2025
7 Гошо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти каква робска душица си!. Я се наведи !.. .да им е по-удобно на господарите
Коментиран от #14
15:54 14.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 германеца
15:54 14.08.2025
10 Ако САЩ е страна на Закона
Америка не е имала никога по смешен президент!
15:54 14.08.2025
11 Свитата на Путин
да нареждат уКраИнската баница
а от временното явление ЕС
само ще обикалят отвън и ще надават вой....😁
Ива ли още неразбрали що да "лидери" има
в Европа !
15:55 14.08.2025
12 Лили
© Ото фон Бисмарк
15:55 14.08.2025
13 Луганск
НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #22
15:55 14.08.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Гошо":не съм аз , тоз който ще се навежда в Аляска
Коментиран от #19
15:55 14.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 минаващ
До коментар #5 от "сериозен":Ще стане още по-зле за укрите , друго съществено едва ли ще има ...
15:56 14.08.2025
17 Дон Дони
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Заблудено човече да си чул някога Русия да проси? Проси зеления твоето идолче!
15:57 14.08.2025
18 Ами путин ще иска да папка
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":защото знае какво беше по СССР- глад!
15:57 14.08.2025
19 проскубан ,
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Няма как да се навеждаш в Аляска , защото никога няма да стъпиш там ! Стой си в Максуда , където ти е бърлогата и не мърдай от там !
15:59 14.08.2025
20 Нема по тъпо .оведо
Коментиран от #31
15:59 14.08.2025
21 .......
Коментиран от #24
15:59 14.08.2025
22 а ти
До коментар #13 от "Луганск":взе ли си хапчетат днес ???????????????????
16:01 14.08.2025
23 Трол
16:01 14.08.2025
24 Ханс
До коментар #21 от ".......":Рижака е такава куха лейка , че пак ще го изпързаля джуджето...
16:02 14.08.2025
25 ще допуснат свитата на Путин в Аляска
16:04 14.08.2025
26 Атина Палада
Тогава медиите нищо не писаха ..Написаха дословно имената на руснаците от делегацията ,които кацнаха у Вашингтон,обаче нито дума за няколкото от тях,които бяха със забрана да влизат у САЩ..Затова из социалните мрежи започнаха подигравките за т.н.санкции...Санкжии само на приказки;)))
16:05 14.08.2025
27 За 5 дена
16:06 14.08.2025
28 Д-р Хаус
16:06 14.08.2025
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Прстк и ТПК си ти.Тръмпета 6 месяца навива Путин за среща,та кой кого ще моли?Тръмпета ще моли Путин да спре огина.
16:07 14.08.2025
30 Орколюб
Коментиран от #38, #39
16:08 14.08.2025
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Нема по тъпо .оведо":Не съди по себе си,козяшка манджа,два пъти ядена
16:08 14.08.2025
32 Свита? А пажовете?
16:09 14.08.2025
33 Ха-ха
От глупост са я дали на тези бежанци, които изтребиха индианците в Северна Америка.
16:09 14.08.2025
34 Следващата среща
16:10 14.08.2025
35 Злоба, дембелщина
16:12 14.08.2025
36 Колко е
16:12 14.08.2025
37 1000+
16:12 14.08.2025
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Орколюб":Русия победи Уклайна още март22.На бандеровците Борис и запада не им дадоха правото да сключат мир.За Това новата война е от март 22 ,срещу запада ,който воюва с украиски ръце.Това ще е по дълго.До като свършат парите на ес
Коментиран от #41, #48
16:12 14.08.2025
39 грУй ,
До коментар #30 от "Орколюб":,,мизерия,външни тоалетни, водка и кисели краставички ,, - пак си описал твоето село ...Селска идилия и чудо !
Коментиран от #42
16:13 14.08.2025
40 Механик
Коментарите под тая статия са живото доказателство за горното.
16:13 14.08.2025
41 Орколюб
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами ,щом е спечелила войната, да праща войничетата си по домовете им! 😉Какво се моткат още там и ги трепят напусто украйнците!? 😏🙄😁
16:13 14.08.2025
42 Впиянчен рашистки пудел
До коментар #39 от "грУй ,":ти си гледай путлеристан
16:14 14.08.2025
43 По-добре да ги задържат
Коментиран от #50
16:15 14.08.2025
44 Барманче
Коментиран от #49
16:15 14.08.2025
45 Ще отменят
16:15 14.08.2025
46 А такааааа
16:16 14.08.2025
47 Мемо
До коментар #5 от "сериозен":Аз си мисля, че вече са се разбрали за раздялата на Украйна по между им и срещата е само за да го обяват официално.
Коментиран от #51
16:17 14.08.2025
48 Хахаха искам да видя,
До коментар #38 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Как ще свършат парите на ЕСдецил! Русия с икономиката колкото на Италия
16:17 14.08.2025
49 Сан до Кан
До коментар #44 от "Барманче":Няма да ходи -да не ги излага там тая пиянка
16:18 14.08.2025
50 Ъхъъъъъ.... Само че
До коментар #43 от "По-добре да ги задържат":Малкия остров Диомед в Аляска и Големия остров Диомед в Русия, са разделени само от 2,4 мили вода.
16:18 14.08.2025
51 Така се прави
До коментар #47 от "Мемо":У ваше село, като откраднете прасе от съсед
16:19 14.08.2025