Шкварек: Превръщаме се в гето

21 годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.
Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри.
До коментар #1 от "Мда":Ръботим у немците, бирем джилязо и за да ний полесну гу зимаме напрау с куллетътъ пък и нали има Шишинген и ни ни превишават пу границити
Сега не бих се учудил, ако родителите на пътния убиец се окажат на социални помощи...
До коментар #3 от "Ми това е щото":Синко, след 1997 година в България умно дете няма а само такивава които го дават тарикати и шмекери та и за това няма какво умно . да гониш
До коментар #11 от "Ами":работи в съда, може и чистачка да е, но не е съдийка. Стига фейкове.
До коментар #18 от "Смях в залата":Тихо сега той е наш братушка
До коментар #18 от "Смях в залата":Руския фигурист го осъдиха.
Макар и не така, както биха го осъдили днес - законодателството по негово време бе още по-либерално към пътните убийци, независимо, че и присъда по днешното законодателство би изглеждала нелепо на фона на престъплението.
А ти си глупак, щом не знаеш всичко това, не Шкварек.
Погледни се в огледалото, там ще видиш муцуната на доказателството!
Коментиран от #38, #72
Ако не сте разбрали или се правите на хахо, че не сте разбрали .........мога да Ви го напиша отново !!
Айде бате ,да се изнасят турците в Турция, българите в чужбина та да останем сами ние циганите та да си оправим държавици!
38 А кажи
До коментар #31 от "Кико":На колко и какво го осъдиха ,че не си спомням нещо
39 Госあ
До коментар #33 от "Некоректен":исляма, християнството и юдаизма са нацистки религии. Ксенофобски. Писани са от евреи.
14:06 15.08.2025
40 Кристиян Шкварек
До коментар #17 от "Веско":Е ми от същото място от където и политиците си ги вземат за къщи , яхти ,асансьори и овчарки.
До коментар #34 от "д-р Иван Танев":По -добре ли ще ти стане, ако ти кажа, че загиналият в автобуса е сирийски гражданин ?
А не бива!!!
ПСУВАТ РИМЛЯНИТЕ ,
....
ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
ВОЕННА СЛУЖБА 3 ГОДИНИ В КЕЧ-А
.....
АКО БЕ БЕШЕ ТРАГЕДИЯ, ЩЕШЕ ДА Е ЦИРК
До коментар #36 от "Сталин":А твоята посрещаше и изпращаше братишките ,а и по времето на соца у нас нямаше мафия ,а Русия имаше понялПутлерас
До коментар #40 от "Кристиян Шкварек":Този е потомък на чешката аристокрация ,не от анадолските цървули
НА ДРЕБНО
ЗА СИК ГЕРБ СДС :))
До коментар #47 от "Другарю":Марш в Анадола при другото развалено семе откъдето идвате цървулите
До коментар #48 от "Сталин":Си потомък на украинка и татарин ама се имаш за руснак
До коментар #43 от "Ганя Путинофила":Дрипав м@нгал си ти, отивай си в Циганория.
До коментар #38 от "А кажи":Две и половина години условно+парично обезщетение.
Нали знаеш, че си кретен?
До коментар #33 от "Некоректен":Явно си циганин за да пишеш така. Вие обичате да се защитавате един друг, етносна черта.
До коментар #33 от "Некоректен":оправдава циганина, мрази българите. Тръгвай си за Циганория, нямаш място тук.
До коментар #65 от "Не така":Май ти си от гетото на Копейкин...Максуда !
До коментар #31 от "Кико":Припомни ми колко години лежа.
Масови уволнения в КАТ, задето не са реагирали след шестте му нарушения само за последните два месеца.
Ако родата му не докаже законния произход на "пачките" - конфискация на цялото имущество.
Човекoподобното, да бъде осакaтено от б0й и да му се избодат гpoзните дзъркели....да видим как ще вилнее по улиците после.
Толераcтията към такива твapи е гибелна за обществото !!!
Много по-важно е, че данъчната администрация не си върши работата, като не установява нетрудови, считай престъпни, доходи и съответно не сезира прокуратурата. Твърде много скъпи коли, управлявани от съмнителни типове има по пътищата.
Как е получена книжката на въпросното лице? Как автошколи и ДАИ са замесени в това?
Защо при наличие на камери - Центъра за градска мобилност и КАТ не могат да засекат опасно движещи се автомобили в градски условия?
Защо по големите софийски булеварди има гонки нощно време?
До коментар #7 от "Саморазпад":Това дето си го писал е вярно,но не виждам как е могло да стане иначе.Режима в БГ падна, не защото някой се е борил това да стане, не защото някой е кроял планове първо да го бутне и после какво да прави.Просто в БГ падна защото в Русия падна.Една сутреин се събудихме без началник и никой си нямаше идея какво да прави!Вчерашните стражеви кучета станаха новите бандити и готово!
Държавата му се управлява от хора с прозвища Мистър Кеш, Шиши, Мата Хари, Копейкин, Нотариуса, Пепи Еврото, а на него ромите му виновни за катастрофите по пътищата...!!!?
До коментар #72 от "смях в залата":Не се притеснявай, нормално е е един кретен да не прави разлика между "осъден" и "лежал".
А ти си кретен,не забравяй
До коментар #61 от "Има препарати против вредители....":ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ РИМЛЯНИ И НЯМА ДА ТИ ДАДЪТ НИИИЩО ЗА ДА ТРЕПЕШ БРАТЯТА ИМ. АРСЕНАЛ Е ОТДАСВНА ПРЕВЗЕТА ОТ ТЯХ.......ТВА НЕ Е ЕДНО ВРЕМЕ КОГАТО ТАМ НЯМАШЕ НА РАБОТА НИ ЕДИН ,,РИМЛЯН, СЯ Е НАОБРАТНО......
До коментар #8 от "Зевс":за коментара...
А за келемето с АТВ-то нито дума, нали...!?
Егати и т.нар. "журналисти "
До коментар #83 от "Рашко":за твоя етнос, Рашко, за циганския. Но как да разбереш, като си с 6 клас като братчеда си Виктор.
До коментар #99 от "АДМИРАЦИИ":циганино! Статията е за един от твоите.
