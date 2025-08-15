Новини
Шкварек: Превръщаме се в гето

Шкварек: Превръщаме се в гето

15 Август, 2025 13:47

Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители - така определи той шофьорът, блъснал се снощи в автобус на градския транспорт

Шкварек: Превръщаме се в гето - 1
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
21 годишен римлянин, неграмотен, без образование, но със скъпа кола и клипчета с пачки. Купена книжка само преди няколко седмици, но вече натрупал 6 фиша. Кара със 170 км/час в града и буквално полита към автобуса, където убива човек и ранява няколко. Не е бил дрогиран или пиян на момента, не е имало нужда от това. Просто е бил себе си - продукт на провалени родители, провалена общност, провалена държава, провален етнос, провалени институции, провалена култура, провалена среда, създали не просто отпадък, а вредител. Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители. За да отнеме живота на един от все по-малкото нормални, градивни хора в тази страна, докато вредителите, от всички етноси впрочем, се увеличават.

Превръщаме се в гето от клиповете на афроамериканските рапъри.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мда

    129 1 Отговор
    гето от скъпарски коли с неясно от къде доходи!

    Коментиран от #15

    13:50 15.08.2025

  • 2 Така

    89 3 Отговор
    Директно истината - не! Ще го осъдят от политкоректна организация, защото така не

    13:50 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дядо Митьо

    87 1 Отговор
    Вънка духа вятър,циганин отива на театър....

    13:51 15.08.2025

  • 5 Тома

    145 6 Отговор
    Всички цигани са под крилото на тиквата защото гласуват за герб.Българите работят за да им плащат ток,вода и социални разходи

    13:51 15.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Саморазпад

    64 21 Отговор
    Каква демокрация търсиш от комунисти? Народът нищо не направи да им отреже пипалата! Военните, генералите, отказаха да застанат на страната на народа и сложиха и те корумпираните бизнес костюми. Останаха си непокътнати! Не беше зачистена и корумпираната шайка останала от времената на БКП в България. Те си останаха. Мрежите им, взаимовръзките им, поколенията им, ресурсите им. Те си останаха и се чувстват още по-нагли отвсякога. И са внедрени в почти всички български институции. Сред нас са, дори следят дейността на своите съграждани. Докладват където трябва. И ако е наложително се взимат съответните мерки да се предотврати бъдеща заплаха за корумпирания организам. Това си е направо един пълноправен добре работещ организъм, който се защитава от външно влияние и възможно заплахи. И когато е необходимо се активира за обезвреждането на заплахата. Като това което направи същия този организъм срещу кмета на Варна. В София. И вероятно е задействан и в други градове. Този корумпиран организъм се защитава. Вече няколко от последните години много яростно се защитава. И хората не могат ясно да проследят процесите в държавата, кой какво е и какво иска. И то е много ясно. Искат парите, властта и контрола. И правят всичко възможно да тероризират обществото с ниски присъди за престъпленията, ако изобщо има присъда.

    Коментиран от #77, #80

    13:51 15.08.2025

  • 8 Зевс

    96 2 Отговор
    Я дайте снимка и на оня от Слънчев Бряг или не ви стиска?

    Коментиран от #99

    13:51 15.08.2025

  • 9 БеГемот

    57 14 Отговор
    Ако е тоз на снимката ....чи той много готин ....ама ако мислите че само ц.....са така значи живеете в друга вселена....половината б....са същите....

    Коментиран от #43

    13:52 15.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    58 8 Отговор
    Според ООН след 70 години в България ще има 3 млн население.1 млн украинци,1 млн араби и 1 млн роми.

    Коментиран от #26

    13:52 15.08.2025

  • 11 Ами

    67 3 Отговор
    Не всички са грамотни и синове на полицай и съдийка ,като момакът от Слънчев Бряг

    Коментиран от #25

    13:53 15.08.2025

  • 12 БгТопИдиот🇧🇬

    96 1 Отговор
    Хелзинският комитет да се сезира и да осъди автобуса че е застанал на пътя на ч авето устремено в бъдещето.

    13:53 15.08.2025

  • 13 Бомго

    63 2 Отговор
    Не са само кафявите. Онзи масовия убиец с тримата убити в кафене, къде е? Този може да е дете на прекупвачи на гласове! Той самият може да е такъв.

    13:54 15.08.2025

  • 14 САЩ..САЩ..

    12 0 Отговор
    Верно е тавака..

    13:54 15.08.2025

  • 15 Али Гатор

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Ръботим у немците, бирем джилязо и за да ний полесну гу зимаме напрау с куллетътъ пък и нали има Шишинген и ни ни превишават пу границити

    13:55 15.08.2025

  • 16 пен

    58 5 Отговор
    Годините на чалгализация и циганизация започва да се проявява с пълният си насъбран потенциал. Приспособяването към болно общесто не говори за добро психично здраве, за това единственият опазителен вариант става т.н. Терминал 2 ...

    13:55 15.08.2025

  • 17 Веско

    87 1 Отговор
    Въпросът, който мен ме вълнува е, откъде Виктор има 50 000лв. да си закупи този автомобил? Какво работи и колко данъци е платил?

    Коментиран от #41

    13:55 15.08.2025

  • 18 Смях в залата

    22 56 Отговор
    Шкварек е глупак . Аз съм роден и живея в тази държава и не съм съгласен Шкварек да ми вменява вина. Виновен е младежа . Шкварек спомня ли си какво направи руския фигурист преди години. Осъдиха ли го? Някой пише ли за него

    Коментиран от #27, #31

    13:56 15.08.2025

  • 19 Много е лесно

    13 31 Отговор
    Бил римлянинциганин ,ами и те гледат от българите

    13:56 15.08.2025

  • 20 Алоис

    22 0 Отговор
    Еххх, малко дезинфектант произведе сина ми...

    13:56 15.08.2025

  • 21 Костадинов

    9 17 Отговор
    Ще ше да е доблестен възрожденец

    13:57 15.08.2025

  • 22 Кико

    47 0 Отговор
    Уви, напълно вярно...
    Сега не бих се учудил, ако родителите на пътния убиец се окажат на социални помощи...

    13:57 15.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дърт Вейдър

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ми това е щото":

    Синко, след 1997 година в България умно дете няма а само такивава които го дават тарикати и шмекери та и за това няма какво умно . да гониш

    13:59 15.08.2025

  • 25 Майка му

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    работи в съда, може и чистачка да е, но не е съдийка. Стига фейкове.

    13:59 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Костадинов

    6 16 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата":

    Тихо сега той е наш братушка

    14:00 15.08.2025

  • 28 Госあ

    35 5 Отговор
    Така, пак боза. Римлянин ли беше убиецът на Милен Цветков (който не понасях, но това е друг въпрос), римлянин ли беше убиецът на двете момичета на бул Черни връх и т.н. ве кварек ? Като оставим настрана Рим, у България се толерират рецидивисти. Не са много, но се толерират. И това е достатъчно за статистиката на убити на пътя. А един рецидивист се познава толкова лесно, достатъчно е да му видиш фишовете за определен период от време. На всеки може да се случи да направи нарушение, но рецидивиста ги прави редовно. И е въпрос на време да убие. Затова, е добре да се вземат мерки преди да е убил. Не мое всяка седмица да имаш фиш, бате, даже няколко. Рецетата се ловят от машината автоматично, ако пък бяхме развита страна с всичките камери по пътищата - няма шанс за измъкване. Е върху такива неща Китай изграждат социалния рейтинг

    14:00 15.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кико

    26 4 Отговор

    До коментар #18 от "Смях в залата":

    Руския фигурист го осъдиха.
    Макар и не така, както биха го осъдили днес - законодателството по негово време бе още по-либерално към пътните убийци, независимо, че и присъда по днешното законодателство би изглеждала нелепо на фона на престъплението.
    А ти си глупак, щом не знаеш всичко това, не Шкварек.
    Погледни се в огледалото, там ще видиш муцуната на доказателството!

    Коментиран от #38, #72

    14:02 15.08.2025

  • 32 Шаран БГ

    39 1 Отговор
    ГРЕШКА - г.н Шкварек !! Ние НЕ СЕ ПРЕВРЪЩАМЕ – ПРЕВРЪЩАТ НИ в гето милите родни политици с техните политики, закони, и всичко ненормално, което могат да измислят, НО то да бъде в тяхна лична полза !! НЕ в " полза роду "
    Ако не сте разбрали или се правите на хахо, че не сте разбрали .........мога да Ви го напиша отново !!

    14:03 15.08.2025

  • 33 Некоректен

    13 25 Отговор
    Потърсих реакция на Шкварек за убитите две момичета преди 3 години от Георги Семерджиев на бул. Черни Връх, но не намерих !!! Навярно само роми го възбуждат Кристиян..... да пише !!!
    Некоректен

    Коментиран от #39, #65, #69

    14:04 15.08.2025

  • 34 д-р Иван Танев

    47 0 Отговор
    Подкрепям, написаното от г-н Шкварек и ще добавя следното: преди около 150 г. Апостолът на свободата Васил Левски извършил Лъвски скок в Сърбия, откъдето идва и прякорът Левски. Днес, 21 г. р.мски кел.ш, ми скача с мощна кола в автобус, убива българин и ранява няколко! Изключително падение! Този трябва да бъде глобен, с отнета за минимум 10 години книжка и зъдължително затвор. Но, има едно голямо НО, законът и МВР трябва да гонят и наказват такива, а не да ми спират пенсионери с Фиатчета и самотни майки с Фиестички. Ще се научите да спирате, проверявате и глобявате мощни и скъпи возила! Качил ли се е на такова возило, значи има ниско ниво на емпатия, нисък респект към закони и правила и рано или късно ще извърши нарушение или престъпление! Научете са да профилирате и стига тормоз на пенсионери и майки на ученици!

    Коментиран от #44

    14:04 15.08.2025

  • 35 Али Гатор

    18 3 Отговор
    Виц от "зората" на"демокрацията"
    Айде бате ,да се изнасят турците в Турция, българите в чужбина та да останем сами ние циганите та да си оправим държавици!

    14:04 15.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хелзински комитет

    18 1 Отговор
    Момчето най-добро, работил в чужбина, има много контакти, обучава и работи с джебчии, просяци...... А в София много дупки-, шса уплачим на ЕК

    14:05 15.08.2025

  • 38 А кажи

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Кико":

    На колко и какво го осъдиха ,че не си спомням нещо

    Коментиран от #64

    14:06 15.08.2025

  • 39 Госあ

    6 9 Отговор

    До коментар #33 от "Некоректен":

    исляма, християнството и юдаизма са нацистки религии. Ксенофобски. Писани са от евреи.

    14:06 15.08.2025

  • 40 Кристиян Шкварек

    7 16 Отговор
    И двете ми имена не са български. Не знам за този римлянин.

    Коментиран от #48

    14:06 15.08.2025

  • 41 Луд Скайуокър

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Веско":

    Е ми от същото място от където и политиците си ги вземат за къщи , яхти ,асансьори и овчарки.

    14:07 15.08.2025

  • 42 БгТопИдиот🇧🇬

    6 0 Отговор
    Е Дермокрация е все пак !

    14:08 15.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Б интерес на истината

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "д-р Иван Танев":

    По -добре ли ще ти стане, ако ти кажа, че загиналият в автобуса е сирийски гражданин ?
    А не бива!!!

    14:09 15.08.2025

  • 45 гост

    20 1 Отговор
    И адвоката ще апелира за бърза процедура и споразумение и циганчето ще се отърве,защото ще каже че има дискриминация на етноса.

    14:09 15.08.2025

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 0 Отговор
    СЪЩИТЕ ТИЯ ЛГБТ ДЕТО
    ПСУВАТ РИМЛЯНИТЕ ,
    ....
    ЩЕ ИЗЛЯЗАТ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА
    ВОЕННА СЛУЖБА 3 ГОДИНИ В КЕЧ-А
    .....
    АКО БЕ БЕШЕ ТРАГЕДИЯ, ЩЕШЕ ДА Е ЦИРК

    14:09 15.08.2025

  • 47 Другарю

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    А твоята посрещаше и изпращаше братишките ,а и по времето на соца у нас нямаше мафия ,а Русия имаше понялПутлерас

    Коментиран от #52

    14:09 15.08.2025

  • 48 Сталин

    10 4 Отговор

    До коментар #40 от "Кристиян Шкварек":

    Този е потомък на чешката аристокрация ,не от анадолските цървули

    Коментиран от #55

    14:10 15.08.2025

  • 49 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    ТАТКО МУ СИГУРНО ПРОДАВА КРИСТАЛ МЕТ
    НА ДРЕБНО
    ЗА СИК ГЕРБ СДС :))

    14:11 15.08.2025

  • 50 Петър

    31 1 Отговор
    Ами това ни е държавата, книжките се купуват като банички! И защо ги приемат тези тежки наказателни закони, за неграмотните роми, или за тези дето им продават книжките. Онзи ден на Лукоил един негов събрат не можеше 17 минути да си плати винетка на автомата, продавачката отиде да му помогне, а той каза че не може да чете. А тя се развика как така си е взел книжка и отказа да му помага. Къде живеем?!

    14:11 15.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Сталин

    14 3 Отговор

    До коментар #47 от "Другарю":

    Марш в Анадола при другото развалено семе откъдето идвате цървулите

    14:12 15.08.2025

  • 53 Определено

    27 0 Отговор
    простoтията убива... за 35 години ДЕМOкрация това, което постигнахме е тотално опрoстачване на населението... образование под нулата, корупция и безнаказаност ... а от образованието тръгва всичко ... на прoст човек каквито и наказания да му измислиш е все тая щото не може да ги смели мисловно ,,, в тази ситуация единственото, което заслужава тоя льохмaн е в рамките на месец да му е приключило делото и да го набутaш за 20 години в кауша, ама не да лежи а да диша прашолията в някоя мина, докато си изкашля дробовете... да ама вече ни има нормален съд ни има мини, щото имаме Хeлзински комитет а и сме много EКО европейци...

    14:13 15.08.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 То и ти

    4 14 Отговор

    До коментар #48 от "Сталин":

    Си потомък на украинка и татарин ама се имаш за руснак

    14:15 15.08.2025

  • 56 Боби

    20 2 Отговор
    Извод - МВР отсъства от улиците. Има го само, когато бие протестиращи.

    14:17 15.08.2025

  • 57 Боби

    16 3 Отговор
    Извод - МВР отсъства от улиците. Има го само, когато бие протестиращи.

    14:17 15.08.2025

  • 58 Прав ти път, роме

    13 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ганя Путинофила":

    Дрипав м@нгал си ти, отивай си в Циганория.

    14:19 15.08.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 мхмхм

    3 2 Отговор
    пак дрогираните и пияните са ви виновни.

    14:21 15.08.2025

  • 61 Има препарати против вредители....

    16 0 Отговор
    В "Аресенал" Казанлък ги произвеждат тези препарати и са много ефективни с гарантирано качество.

    Коментиран от #91

    14:21 15.08.2025

  • 62 старшинката

    24 0 Отговор
    тоя не е римлянин а РОМлянин... по времето на Соца щеше да грамотен, после ще е минал две години военно обучение ама с кирка и лопата в трудови войски и сега щеше да мъкне цимент на някой строеж или да връзва арматура ако е по-кадърен... ама нали сме демокрация и тия са най-ценните гласоподаватели ценностите са вече други, защото приоритета ни бил Еврозоната, демек клуба на богатите... е тоя е само за рекламно лице на БГто у Еврото... полетял към светлото Евро-Атлантическо бъдеще и се приземил у един рейс

    14:22 15.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кико

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "А кажи":

    Две и половина години условно+парично обезщетение.
    Нали знаеш, че си кретен?

    14:24 15.08.2025

  • 65 Не така

    13 0 Отговор

    До коментар #33 от "Некоректен":

    Явно си циганин за да пишеш така. Вие обичате да се защитавате един друг, етносна черта.

    Коментиран от #70

    14:26 15.08.2025

  • 66 Модерна България

    9 0 Отговор
    Необразовани ма нгули газят със скъпи коли

    14:27 15.08.2025

  • 67 ООрана държава

    15 0 Отговор
    Представи си да беше през деня, тоя автобус шеще да е пълен с хора

    14:28 15.08.2025

  • 68 !!!?

    2 6 Отговор
    Шкварек, по-леко ли ти е ако другите убиици на пътя не са "римляни"...апропо, този който помете Милен Цветков не е ли римлянин...!?

    14:29 15.08.2025

  • 69 Който

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Некоректен":

    оправдава циганина, мрази българите. Тръгвай си за Циганория, нямаш място тук.

    14:31 15.08.2025

  • 70 !!!?

    3 5 Отговор

    До коментар #65 от "Не така":

    Май ти си от гетото на Копейкин...Максуда !

    14:32 15.08.2025

  • 71 всички етноси на проверочен

    7 1 Отговор
    Обявяват се всички книжки за нищожни и държавата издава нови и различни след проверочен изпит.

    14:32 15.08.2025

  • 72 смях в залата

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кико":

    Припомни ми колко години лежа.

    Коментиран от #86

    14:35 15.08.2025

  • 73 Разбирач

    3 2 Отговор
    Абе Шкварек ли си къв си, нали точно вашият вожд ни превърна в гето. Не напълни тия чекмеджета с пачки и кюлчета. Та нали този убиец е част от електората му.

    14:43 15.08.2025

  • 74 Смях в залата

    0 4 Отговор
    Шкварек Българин ли е и какво прави в България като я плюе

    14:46 15.08.2025

  • 75 Фончо взе книжка

    2 0 Отговор
    Другото го видяхте.

    14:49 15.08.2025

  • 76 Цензура

    9 0 Отговор
    Този, който му е продал книжка - в затвора.
    Масови уволнения в КАТ, задето не са реагирали след шестте му нарушения само за последните два месеца.
    Ако родата му не докаже законния произход на "пачките" - конфискация на цялото имущество.
    Човекoподобното, да бъде осакaтено от б0й и да му се избодат гpoзните дзъркели....да видим как ще вилнее по улиците после.

    Толераcтията към такива твapи е гибелна за обществото !!!

    14:51 15.08.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Евроатлантически разгром

    6 0 Отговор
    Нали това искахте нали това беше целта унищожение на България и българите

    14:54 15.08.2025

  • 79 Наблюдаващ прокурор

    9 0 Отговор
    Това, че извършителят е ром, уви е незначителен детайл.
    Много по-важно е, че данъчната администрация не си върши работата, като не установява нетрудови, считай престъпни, доходи и съответно не сезира прокуратурата. Твърде много скъпи коли, управлявани от съмнителни типове има по пътищата.
    Как е получена книжката на въпросното лице? Как автошколи и ДАИ са замесени в това?
    Защо при наличие на камери - Центъра за градска мобилност и КАТ не могат да засекат опасно движещи се автомобили в градски условия?
    Защо по големите софийски булеварди има гонки нощно време?

    14:56 15.08.2025

  • 80 ежко

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Саморазпад":

    Това дето си го писал е вярно,но не виждам как е могло да стане иначе.Режима в БГ падна, не защото някой се е борил това да стане, не защото някой е кроял планове първо да го бутне и после какво да прави.Просто в БГ падна защото в Русия падна.Една сутреин се събудихме без началник и никой си нямаше идея какво да прави!Вчерашните стражеви кучета станаха новите бандити и готово!

    15:00 15.08.2025

  • 81 !!!?

    3 3 Отговор
    И този си е избрал попрището на неудачниците които се правят на мъжкари винаги на гърба на малцинствата...!
    Държавата му се управлява от хора с прозвища Мистър Кеш, Шиши, Мата Хари, Копейкин, Нотариуса, Пепи Еврото, а на него ромите му виновни за катастрофите по пътищата...!!!?

    15:01 15.08.2025

  • 82 9999

    5 0 Отговор
    НАПРАВО В ПАНДЕЛАТА , И БЕЗ ТОВА НЯМА НУЖДА ОТ ТАКИВА ТЪМНИ.

    15:02 15.08.2025

  • 83 Рашко

    0 3 Отговор
    Провален етнос..хаха, Шкварю, за кой етнос точно говориш?Твоят етнос да не е по-хубав?

    Коментиран от #100

    15:06 15.08.2025

  • 84 някой

    0 0 Отговор
    "21 годишен римлянин, неграмотен, без образование" Само да попитам- това момче в Рим ли е родено?

    15:09 15.08.2025

  • 85 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Стига ни толкова ес "демокрация"!

    15:11 15.08.2025

  • 86 Кико

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "смях в залата":

    Не се притеснявай, нормално е е един кретен да не прави разлика между "осъден" и "лежал".
    А ти си кретен,не забравяй

    15:11 15.08.2025

  • 87 Ппдб-ли

    1 0 Отговор
    Нема го закачате, този е наше момче!

    15:11 15.08.2025

  • 88 Даката

    3 0 Отговор
    Защо никой не ги разследва, защо няма желание, за това... Нека циганите да докажат произхода на парите си, ако не могат да го докажат, да бъдат конфискувани в полза на държавата, след това тези цигани ще бъдат по-ниски от тревата.... нали искаме достойни старини, за нашите родители, нека да конфискуват циганските палати, луксозните автомобили, златото и парите, откраднати от българските пенсионери и добрите, работещи хора в България.

    15:13 15.08.2025

  • 89 бай Бончо

    3 0 Отговор
    Гето станахме след 1989година , дотогава си бяхме общество .

    15:14 15.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 САМО ДА Та ОбРАЗОВАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Има препарати против вредители....":

    ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ ГИ ПРОИЗВЕЖДАТ РИМЛЯНИ И НЯМА ДА ТИ ДАДЪТ НИИИЩО ЗА ДА ТРЕПЕШ БРАТЯТА ИМ. АРСЕНАЛ Е ОТДАСВНА ПРЕВЗЕТА ОТ ТЯХ.......ТВА НЕ Е ЕДНО ВРЕМЕ КОГАТО ТАМ НЯМАШЕ НА РАБОТА НИ ЕДИН ,,РИМЛЯН, СЯ Е НАОБРАТНО......

    15:18 15.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    абе факторчета. ако аз го напиша всичкото това ще се скъсате да ми триете коментара, но когато го напише някой от "елита" ни го правите даже на статия. Да ви и на двуличниците.

    15:19 15.08.2025

  • 94 ганчо софиянчо

    1 0 Отговор
    Те сега Швейк са го сготвили Комисията за Борба с Дискриминацията , Български Хелзинкски Комитет за уронване на престижа и доброто име на циганите , за дискриминация и насаждане на нетърпимост и омраза към граждани на Р България от индобългарски произход и лично към циганчето Виктор за обида и накърнено достойнство на гражданин от кв. ФАКУЛТЕТО ....

    15:19 15.08.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    познах. три пъти ми триете коментара заради неправилни изрази.

    15:21 15.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 АДМИРАЦИИ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    за коментара...
    А за келемето с АТВ-то нито дума, нали...!?
    Егати и т.нар. "журналисти "

    Коментиран от #101

    15:25 15.08.2025

  • 100 Говори

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Рашко":

    за твоя етнос, Рашко, за циганския. Но как да разбереш, като си с 6 клас като братчеда си Виктор.

    15:27 15.08.2025

  • 101 Изчезни

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "АДМИРАЦИИ":

    циганино! Статията е за един от твоите.

    15:29 15.08.2025