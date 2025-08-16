Новини
Напаст в Испания: Как се живее безплатно в чуждо жилище

16 Август, 2025 10:01 1 499 24

Хората, които в Испания се нанасят в чужди жилища без разрешение и ги превземат нелегално, почти никога не се преследват от закона. Защо е така?

Напаст в Испания: Как се живее безплатно в чуждо жилище - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Незаконната окупацията на чужди жилища, т.нар. „скуатинг“ (от англ. squatting), възниква в Испания в началото на 1980-те години, когато строителството на достъпни социални жилища в страната фактически е прекратено, а пазарните цени на апартаментите рязко се увеличават, както и наемите. Проблемът се задълбочава от икономическата криза, масовата безработица и наплива на мигранти.

Кризата се изостря допълнително през 2020 година, когато коалиционното правителство на социалисти, комунисти и леви популисти прие закон, който забрани да бъдат прогонвани незаконно нанеслите се и некоректните наематели, ако са със статута на „социално уязвими“. Това законодателство, прието във връзка с пандемията, е валидно и до днес. По данни на правистите, то е замразило близо 40 000 съдебни дела за принудително изселване.

Кои в Испания са смятани за "социално уязвими"

По информация от испанското социално министерство, за „уязвими“ в Испания са смятани хората, които временно живеят от социални помощи или трайно безработните в трудоспособна възраст. Те са към 4,7 милиона души. В същата категория попадат и работещите, в чиито семейства има доход под 537,84 евро месечно на човек, както и самотните майки, многодетните семейства, лицата със сериозно увредено здраве и хората над 65 години.

Както казва пред ДВ мадридският адвокат Хорхе Диес, който защитава собственици на имоти, именно „уязвимите“ са най-голямата част от скуатърите и наемателите, които не плащат наем. В последните години техният брой расте. През 2024 година срещу тях са били подадени 16 500 съдебни жалби, а само за първите шест месеца на тази година – около 15 000. В същото време жилищният проблем в страната се изостря - „заради страха на собствениците да пуснат наематели, които, ползвайки се от закрилата на закона, могат всеки момент да спрат да плащат наем“, обяснява Хорхе Диес. Въпреки дефицита на жилища в Испания 3,8 милиона жилища и къщи стоят празни.

Безправието на собствениците на жилища

По думите на адвоката „изселването на нежеланите гости винаги е било сложно“ - и то не само на „уязвимите“. То може да стане само с решение на съда. Съдебните органи в Испания са постоянно претоварени, поради което делата се бавят най-малко две години. А собствениците на жилища нямат право да изселват на своя глава наемателите си.

За тези, които поискат да освободят жилището си без съдебно решение и с използването на сила, законът предвижда четири години затвор, отбелязва адвокатът. А освен всичко друго, собственикът е длъжен да плаща режийните разходи на „завоевателите“. Ако не го прави или изключи доставките на ток, вода и газ в жилището, го заплашват до три години затвор или глоба до 30 000 евро.

Какви жилища предпочитат скуатърите

С най-голям интерес от страна на скуатърите се ползват пустеещите жилища, казва Диес. Това може да са апартаменти, предназначени специално за даване под наем, но още неотдадени, жилища по крайбрежието, които се използват само по време на лятната ваканция, извънградски вили, имоти, обявени за продан, но още непродадени и т.н.

Скуатърите не се притесняват да нахлуят и в апартаменти, в които живеят хора, но временно отсъстват – заминали са в командировка или в отпуска. Законът позволява нежеланите гости да бъдат изселени за 15 денонощия, но само в случай, че собственикът е подал жалба в полицията в рамките на 48 часа след завладяването на жилището, и то ако „завоевателите“ не са „социално уязвими“.

Юристът разказва, че скуатърите използват и различни трикове. Няколко седмици преди окупацията на апартамента например те поръчват пица на свое има и на адреса на набелязаното жилище. Пресрещат куриера на входа и взимат квитанцията. След това я дават на полицията, ако тя пристигне с идеята да ги изсели принудително. С това искат да покажат, че те отдавна живеят на този адрес – тоест „няма как да ни изгоните бързо“.

Полицията, скуатърите и мафията

„Полицията се оказва безсилна в светлината на законите, действащи в страната“, казва пред ДВ полицейски инспектор, пожелал анонимност. По неговите думи скуатърите, сред които има немалко мигранти, често насочват към квартирите престъпни групировки срещу заплащане. Те разбиват вратите и дори могат да снабдят клиентите си с фалшив договор, уж сключен със собственика на жилището, или пък с удостоверения за принадлежност към „уязвимите“.

Интересното е, както отбелязва полицейският служител, че същите тези банди предлагат и на собствениците своите посреднически услуги - за „бързо и мирно“ изселване на „пришълците“. „Ако този, който трябва да бъде изгонен, започне да се противи и не иска да напусне доброволно, го очакват заплахи и физически натиск – например все по-често падащи от покрива керемиди“, споделя полицаят.

Обещанието на опозицията

Ситуацията с окупирането на жилища предизвиква огромно обществено недоволство в Испания. Опозиционната Народна партия обещава, че ако дойде на власт, ще отмени „популистките закони“, които вредят на интересите на собствениците на жилища. Статистиката сочи, че в регионите, в които на власт са представители на Народната партия и днес изселването на скуатърите и на некоректните наематели, които не спадат към „уязвимите“, става по-бързо – например в Мадрид, Валенсия, Андалусия, Мурсия и другаде.

В страната има и две организации, които обединяват хората, станали жертва на нелегалното завладяване на жилища. Те организират периодически бурни протестни демонстрации.

Автор: Виктор Черецкий


Испания
