Тома Николов: Бай Мангал – Каскадьора, който уби Исус

Циганинът, който торпилира автобус на градския транспорт, уби пътник в него и прати гаджето си и още двама да берат душа в интензивното, се превръща във все по-голям проблем.

Вчера в коментар под нечий пост написах, че скандалът ще се разрасне, защото е загинал чужд гражданин.

Сириец, ще си кажете, един бежанец по-малко, голяма работа!

Това коментира във "Фейсбук" Тома Николов.

Но загиналият не е млад сирийски бежанец, дошъл да безчинства из София, а лекар, завършил медицина в България и работил преди време в Центъра за спешна медицинска помощ в София, където е спасявал такива като боклука, който го уби! Д-р Иса Али освен това е мюсюлманин, което отваря и верски проблем. Противно на името си, доктор Иса няма да възкръсне (Иса е арабският еквивалент на Исус), но името му дълго ще се споменава като жертва на бай Мангал, когото няма да удостоя с име и снимка - не заслужава такова внимание.

Наказанието е ясно отсега: дванадесет години затвор по чл. 343(1)а) от НК за смърт, причинена при управление на моторно превозно средство, по непредпазливост (престъпна самонадеяност), представляваща особено тежък случай (висока степен на обществена опасност).

Минималното наказание е осем години, но тъй като едновременно са причинени още няколко престъпления - нанасяне на значителни имуществени вреди, както и няколко средни и тежки телесни повреди (да се надяваме, че няма да има и втори смъртен случай), то е ясно, че на основание чл. 24 от НК присъдата ще бъде увеличена до максималната - дванадесет години.

Отново напомням, че съм твърдо против ограничената възможност за акумулиране на присъдите, залегнала като принцип в българското законодателство.

Ако можеха да се акумулират наказанията, то бай Мангал щеше да лежи между 20 и 30 години!

Смятам, че следващата поправка в НК трябва да предвижда изключение в чл. 23 и чл. 24, което да позволява ПЪЛНО АКУМУЛИРАНЕ на присъдите при престъпления с МПС.

Убеден съм, че бай Мангал няма да бъде пуснат на свобода поради вероятността да се укрие!

Да не е посмял някой да реве, че са му нарушени правата!

Аз лично ще следя дали след седем или осем години някой съдия няма да реши по вътрешно убеждение да го освободи предсрочно!

Отсега обещавам да публикувам всички лични данни на въпросния съдия, както и да си платя полагащата се глоба по ЗЗЛД!

Айде стига, че се ядосах...

***

КОЙ ТОЧНО Е БАЙ МАНГАЛ КАСКАДЬОРА?

Бай Мангал, който торпилира вчера сутринта нощен автобус номер 3 на бул. "Възкресение", уби пътник (д-р Иса Али) и рани петима други, е всъщност дребен наркодилър от квартал "Димитър Миленков".

Преди около месец полицията прибрала шефа му и бай Мангал се взел за Пабло Ескобар. Почнал той да върти бизнеса, моторизирал се и всеки ден пилел гуми из маалата. В четвъртък вечерта така прекалил с "пиленето", че го подгонили да го бият, но успял да избяга. Как са го хванали след катастрофата без дрога (амфети според моя източник) в колата, не ми е ясно, освен ако някой не я е укрил или изхвърлил, преди да дойдат ченгетата.

Иначе на бай Мангал не му върви много. Преди години фамилията му си докарала голяма семейна трагедия. Баща му, брат му и още неколцина техни близки палели гуми в махалата, за да извлекат от тях метал. Добре, ама не си ги палели в двора, а пред нечия чужда къща. Собственикът излязъл да им се кара, те го набили, както си им е навик. Само дето не улучили човека... Набитият се оказал бивш военен, прибрал се вкъщи, взел си личното оръжие, излязъл обратно и ги разстрелял на място. Моят източник не беше сигурен освен брат и баща дали и сестрата не е дала фира, както и дали общо застреляните са трима или четирима. Историята е отпреди години, бай Мангал още е бил малко чааве тогава.

Едно се знае - нито е син на тартор, нито има гръб, особено след като шефът му е също на топло, та няма да отърве максималната присъда. Ако не изкара късмет да го тикнат при бай Ставри в ЦСЗ, може и жив да не излезе от пандиза, особено ако има мюсюлмани близо до него (загиналият доктор сириец, напомням, е мюсюлманин).

В обобщение - един боклук по-малко на улицата и някак съм солидарен с мюсюлманската общност, че липсата на смъртно наказание е слабост в правораздаването ни....