Елена Гунчева-Гривова: Последният евроатлантик ще умре в България

Българите люто любим и мразим, най-вече по политическа линия. И когато това е съчетано с очеизвадна ментална празнота, нещата не отиват на добре. Светът се променя по-бързо, отколкото родните български евроатлантици могат да го осмислят. По-рано бяха по-гъвкави, трябва да призная – веднага след 11 ноември 1989 г., верните синове и щерки на Партията, за една нощ се пребоядисаха в тъмносиньо, влязоха в църква за първи път в живота си и плеснаха чела пред Запада и Сорос. Сега техните наследници, доказани и видни евроатлантици, които смятат ЕС и НАТО за божества, на които трябва да принасят жертви и пред които трябва постоянно да пляскат чела в пода, не осъзнават, че евроатлантическият Титаник потъва. За тях музиката все още свири, те са победители, успели да се намъкнат в кораба на богатите и известните.
Голямата част от най-върлите русофоби и евроатлантици са бивши комуняги. Не комунисти, а комуняги – разликата е, че комунистите вярваха в идеята и умираха за нея, а тези са готови и майка си да продадат за пари и власт. Една Ленче Крадникремче например е била лична преводачка на Тодор Живков. Мазно усмихната на снимки до него. А сега пяна ѝ избива на съсухрената физиономия в защита на всичко западно и соросоидно. Един Запрянов, завършил военно училище по време на соца, три пъти се отрече от България и Русия и сега се кълне в НАТО и Украйна, както и един Тагаренко преди него, който дори официално е бил на длъжност в чужда държава.
Родните евроатлантици не искат да видят реалността – че Русия печели войната – и на бойното поле, и в геополитиката. Русия отдавна излезе от изолацията, в която някои гинеколожки и баболюбци се опитаха да я напъхат неуспешно. В САЩ нещата се промениха дотолкова, че държавните интереси надделяха над личните. Вместо защитата на Украйна да бъде заради бизнес семейните работи на семейство Байдън, сега Тръмп се опитва да извлече някакви все пак ползи за държавата си от тая работа. Той може да е шут, но е умел фокусник. Как на нас ни дръпна почти три милиарда за самолети, от които едва сега два са тук, а първият дори не тръгна веднага. Каквато и да е сделката за Украйна, САЩ ще спечели много пари от нея. Както и влияние.
ЕС се превърна в треторазрядна федерация с лидери, които стоят толкова несериозно на международна сцена, че тяхната подкрепа е по-скоро минус, отколкото плюс за Украйна. Без насъскването на тази война от страна на ЕС, Зеленски много по-бързо щеше да разбере, че страната му губи катастрофално и по-добре сега сделка, отколкото при пълно поражение. Видяхме от срещата в Белия дом, доколко сериозно се приемат европейските лидери. Жалка история. Но в България продължават да дерат ризи и да реват как Русия трябвало да бъде смачкана, уплашена, заличена и т.н., без да осъзнават, че геополитическата реалност е много по-брутална и от най-тежките им кошмари.
На какво разчитат родните евроатлантици? Явно е, че грантове още текат към тях. Проблемът е и ментален. Родната психиатрия доста ме разочарова, като не се намеси решително при най-тежките случаи, а остави психозата и параноята да се задълбочават на национално политическо ниво.
Разбира се, родните евроатлантици, повечето от които пребоядисани комуняги, много добре знаят, че Русия нито прощава, нито забравя, така че тяхното предателство няма да остане безнаказано. И затова е този бяс, съчетан с вонята на страх и паника. Явно последният евроатлантик ще умре в България…
Елена Гунчева-Гривова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 😎😎😎
13:08 19.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 О, едва ли!
13:09 19.08.2025
7 Факт !
13:10 19.08.2025
8 Чудесен анализ
13:10 19.08.2025
9 Само предлагам
13:12 19.08.2025
10 Ти ли ,
13:13 19.08.2025
11 Цола Драгойчева
13:13 19.08.2025
12 не може да бъде
13:15 19.08.2025
13 Демократ
Коментиран от #26
13:16 19.08.2025
14 Tётя Мyтpaфановна
13:16 19.08.2025
15 Тиква
13:16 19.08.2025
16 Шао Лин
13:19 19.08.2025
17 ти Явно ! Не знаеш !
Къде се Намираш !
Така че млъкни !
Докато се Ориентираш !
13:19 19.08.2025
18 Поредната Кремълска слугиня!
13:20 19.08.2025
19 Даа...
13:20 19.08.2025
20 Сила
13:21 19.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 4хилядници на амбразурата
Коментиран от #31
13:22 19.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Д.Талев -писател
Димитър Талев- писател
13:23 19.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тук те изолира от обществото !
До коментар #13 от "Демократ":Тук те изолира от обществото !
И Ти отнема Гражданските Права !
Те са само За Близки и Познати ! Слуги ! Слугуващи с охота на Тартора !
Демокрация !
На МУК !
13:25 19.08.2025
27 Тиквонии Велики
Коментиран от #34
13:25 19.08.2025
28 пламен
13:26 19.08.2025
29 Трол
Коментиран от #36
13:26 19.08.2025
30 високоточковия гъгнивец
13:30 19.08.2025
31 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
До коментар #22 от "4хилядници на амбразурата":Преди години тази баба наричаше Путлер най-големия злодей и диктатор след Сталин и изведнъж получи едни причини в рубли. Отдаде се на платената любов, но трябва да проявим разбиране, защото предвид нейния вид, едва ли ще имаше любов.
13:30 19.08.2025
32 Браво
13:31 19.08.2025
33 Василеску
13:31 19.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гуньо
13:34 19.08.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Дано пък....
13:35 19.08.2025
39 Тъпа ушанка
13:37 19.08.2025
40 в територията българите
13:37 19.08.2025
41 Герги
13:38 19.08.2025
42 Пффф
13:43 19.08.2025
43 Артилерист
13:44 19.08.2025
44 И да знаеш, Минке !
13:45 19.08.2025
45 Пффф
13:45 19.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ха ха ха
13:48 19.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Нехис
13:49 19.08.2025
50 ШЕФА
13:49 19.08.2025
51 Са, тва е по друг повод но повтарям
"Са, един съвет за новата
Социологическа Агенция.
Българинът, госин П. Симеонов мярка няма в нищо и в това е Българската Трагедия, Трагикомедия и всичко останало.
Та, значи, думата ми е че сте си избрал LOGO което е “oxymoron” за българското общество?
Не може да има Агенция МЯРА в общество което няма мярка за нищо.
Освен липсата на мярка, другото което липсва в България е Кауза, отдавна Българинът живее без кауза и в крайна сметка последно но в никакъв случай на последно място, на българинът му липсва “здрав разум”, това е така защото когато Бог е раздал късче от Раят на България, Дяволът е направил “arrangement”, тоест, споразумение да вземе акъла на Българинът и така до ден днешен Българинът се скита в Раят който бог му е отредил но Без Акъл който Дяволът му го е взел.
Та в този смисъл начинанието Ви госин Симеонов е чисто губене на време?😁
13:50 19.08.2025