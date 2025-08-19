Елена Гунчева-Гривова: Последният евроатлантик ще умре в България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българите люто любим и мразим, най-вече по политическа линия. И когато това е съчетано с очеизвадна ментална празнота, нещата не отиват на добре. Светът се променя по-бързо, отколкото родните български евроатлантици могат да го осмислят. По-рано бяха по-гъвкави, трябва да призная – веднага след 11 ноември 1989 г., верните синове и щерки на Партията, за една нощ се пребоядисаха в тъмносиньо, влязоха в църква за първи път в живота си и плеснаха чела пред Запада и Сорос. Сега техните наследници, доказани и видни евроатлантици, които смятат ЕС и НАТО за божества, на които трябва да принасят жертви и пред които трябва постоянно да пляскат чела в пода, не осъзнават, че евроатлантическият Титаник потъва. За тях музиката все още свири, те са победители, успели да се намъкнат в кораба на богатите и известните.

Голямата част от най-върлите русофоби и евроатлантици са бивши комуняги. Не комунисти, а комуняги – разликата е, че комунистите вярваха в идеята и умираха за нея, а тези са готови и майка си да продадат за пари и власт. Една Ленче Крадникремче например е била лична преводачка на Тодор Живков. Мазно усмихната на снимки до него. А сега пяна ѝ избива на съсухрената физиономия в защита на всичко западно и соросоидно. Един Запрянов, завършил военно училище по време на соца, три пъти се отрече от България и Русия и сега се кълне в НАТО и Украйна, както и един Тагаренко преди него, който дори официално е бил на длъжност в чужда държава.

Родните евроатлантици не искат да видят реалността – че Русия печели войната – и на бойното поле, и в геополитиката. Русия отдавна излезе от изолацията, в която някои гинеколожки и баболюбци се опитаха да я напъхат неуспешно. В САЩ нещата се промениха дотолкова, че държавните интереси надделяха над личните. Вместо защитата на Украйна да бъде заради бизнес семейните работи на семейство Байдън, сега Тръмп се опитва да извлече някакви все пак ползи за държавата си от тая работа. Той може да е шут, но е умел фокусник. Как на нас ни дръпна почти три милиарда за самолети, от които едва сега два са тук, а първият дори не тръгна веднага. Каквато и да е сделката за Украйна, САЩ ще спечели много пари от нея. Както и влияние.

ЕС се превърна в треторазрядна федерация с лидери, които стоят толкова несериозно на международна сцена, че тяхната подкрепа е по-скоро минус, отколкото плюс за Украйна. Без насъскването на тази война от страна на ЕС, Зеленски много по-бързо щеше да разбере, че страната му губи катастрофално и по-добре сега сделка, отколкото при пълно поражение. Видяхме от срещата в Белия дом, доколко сериозно се приемат европейските лидери. Жалка история. Но в България продължават да дерат ризи и да реват как Русия трябвало да бъде смачкана, уплашена, заличена и т.н., без да осъзнават, че геополитическата реалност е много по-брутална и от най-тежките им кошмари.

На какво разчитат родните евроатлантици? Явно е, че грантове още текат към тях. Проблемът е и ментален. Родната психиатрия доста ме разочарова, като не се намеси решително при най-тежките случаи, а остави психозата и параноята да се задълбочават на национално политическо ниво.

Разбира се, родните евроатлантици, повечето от които пребоядисани комуняги, много добре знаят, че Русия нито прощава, нито забравя, така че тяхното предателство няма да остане безнаказано. И затова е този бяс, съчетан с вонята на страх и паника. Явно последният евроатлантик ще умре в България…

Елена Гунчева-Гривова