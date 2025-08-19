Елена Гунчева-Гривова: Последният евроатлантик ще умре в България

Новини
Българите люто любим и мразим, най-вече по политическа линия

Българите люто любим и мразим, най-вече по политическа линия. И когато това е съчетано с очеизвадна ментална празнота, нещата не отиват на добре. Светът се променя по-бързо, отколкото родните български евроатлантици могат да го осмислят. По-рано бяха по-гъвкави, трябва да призная – веднага след 11 ноември 1989 г., верните синове и щерки на Партията, за една нощ се пребоядисаха в тъмносиньо, влязоха в църква за първи път в живота си и плеснаха чела пред Запада и Сорос. Сега техните наследници, доказани и видни евроатлантици, които смятат ЕС и НАТО за божества, на които трябва да принасят жертви и пред които трябва постоянно да пляскат чела в пода, не осъзнават, че евроатлантическият Титаник потъва. За тях музиката все още свири, те са победители, успели да се намъкнат в кораба на богатите и известните.

Голямата част от най-върлите русофоби и евроатлантици са бивши комуняги. Не комунисти, а комуняги – разликата е, че комунистите вярваха в идеята и умираха за нея, а тези са готови и майка си да продадат за пари и власт. Една Ленче Крадникремче например е била лична преводачка на Тодор Живков. Мазно усмихната на снимки до него. А сега пяна ѝ избива на съсухрената физиономия в защита на всичко западно и соросоидно. Един Запрянов, завършил военно училище по време на соца, три пъти се отрече от България и Русия и сега се кълне в НАТО и Украйна, както и един Тагаренко преди него, който дори официално е бил на длъжност в чужда държава.

Родните евроатлантици не искат да видят реалността – че Русия печели войната – и на бойното поле, и в геополитиката. Русия отдавна излезе от изолацията, в която някои гинеколожки и баболюбци се опитаха да я напъхат неуспешно. В САЩ нещата се промениха дотолкова, че държавните интереси надделяха над личните. Вместо защитата на Украйна да бъде заради бизнес семейните работи на семейство Байдън, сега Тръмп се опитва да извлече някакви все пак ползи за държавата си от тая работа. Той може да е шут, но е умел фокусник. Как на нас ни дръпна почти три милиарда за самолети, от които едва сега два са тук, а първият дори не тръгна веднага. Каквато и да е сделката за Украйна, САЩ ще спечели много пари от нея. Както и влияние.

ЕС се превърна в треторазрядна федерация с лидери, които стоят толкова несериозно на международна сцена, че тяхната подкрепа е по-скоро минус, отколкото плюс за Украйна. Без насъскването на тази война от страна на ЕС, Зеленски много по-бързо щеше да разбере, че страната му губи катастрофално и по-добре сега сделка, отколкото при пълно поражение. Видяхме от срещата в Белия дом, доколко сериозно се приемат европейските лидери. Жалка история. Но в България продължават да дерат ризи и да реват как Русия трябвало да бъде смачкана, уплашена, заличена и т.н., без да осъзнават, че геополитическата реалност е много по-брутална и от най-тежките им кошмари.

На какво разчитат родните евроатлантици? Явно е, че грантове още текат към тях. Проблемът е и ментален. Родната психиатрия доста ме разочарова, като не се намеси решително при най-тежките случаи, а остави психозата и параноята да се задълбочават на национално политическо ниво.

Разбира се, родните евроатлантици, повечето от които пребоядисани комуняги, много добре знаят, че Русия нито прощава, нито забравя, така че тяхното предателство няма да остане безнаказано. И затова е този бяс, съчетан с вонята на страх и паника. Явно последният евроатлантик ще умре в България…

Елена Гунчева-Гривова


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 😎😎😎

    21 19 Отговор
    Тази беше от партията на Копейкин ама избяга щото им искаше 30% от дерутатската заплата за членски внос, а със субсидията си купи къща.

    13:08 19.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 О, едва ли!

    16 11 Отговор
    Той няма да се "уреди" от изобилието на "копейки" целта на живота на които е да умрат за Русия, дори ако трябва да предадат Родината си!

    13:09 19.08.2025

  • 7 Факт !

    22 20 Отговор
    Баба Гуна е същата като къстадин копейкин и цомчо мекото, но е доста по грамотна от тях. Това е единствената разлика на тези майкопродавци .

    13:10 19.08.2025

  • 8 Чудесен анализ

    25 9 Отговор
    На Бг.политическия живот пълен с промити мозъци не особенно интелигентни същества и много корупционери

    13:10 19.08.2025

  • 9 Само предлагам

    21 16 Отговор
    Да застане с голи гърди на амбразурата и да защитава Роша която ни е обявила за враг Така трябва , Все пак трябва да се оптавдаят определени ангажименти и копейки защото повече тая няма да е в политиката

    13:12 19.08.2025

  • 10 Ти ли ,

    19 12 Отговор
    ма , другарке ще кажеш кой къде и като какъв ще умре ? Ти у ред ли си изобщо ?

    13:13 19.08.2025

  • 11 Цола Драгойчева

    17 2 Отговор
    Българите люто любим келепира ❤️ и мразим когато го няма. 😾

    13:13 19.08.2025

  • 12 не може да бъде

    17 2 Отговор
    А аз пък си мисля че първият който се се отрече от евроатлантизма и др.неща е г-н Бойко Борисов!?Даже съм готов да заложа как ще го направи-че ще чуем от него първо че дядо му са го убили фашистите и той никога не е казвал че дядо му е убит от комунистите -това са го казвали разни хора със съмнително минало единствено с цел да го злепоставят!?! И че той е голям приятел на Путин и винаги е държал да имаме приятелски отношения с Русия!?А тия които са говорели и действали против Путин и Русия трябва да си понесат последствията и г-н Борисов не може да им помогне!?

    13:15 19.08.2025

  • 13 Демократ

    14 13 Отговор
    Тази статия е доказателство че, България е демократична страна.В Путинова Русия инакомислието те праща в в затвора (Гулаг).Това трябва да разбере авторката, Тя най-вероятно го разбира, но такава е мисията на агентите за влияние.

    Коментиран от #26

    13:16 19.08.2025

  • 14 Tётя Мyтpaфановна

    17 12 Отговор
    Адашке, поне от теб очаквах да пратиш сина си в родината на душата и сърцето ти Русия, да покажеш с пример, а не само да пишеш във ФБ статуси.

    13:16 19.08.2025

  • 15 Тиква

    13 11 Отговор
    Браво,хубав коментар, политици продажни хиени,се надявам да бъдат наказани

    13:16 19.08.2025

  • 16 Шао Лин

    12 6 Отговор
    Когато Държавният департамент е захранил за почти 80 милиона лева,антируската пропаганда тук и това е основно препитание на стотици.А когато траншовете към НПО тата секнат,същите другари биха прегърнали и китайският юан,със същия хъс.

    13:19 19.08.2025

  • 17 ти Явно ! Не знаеш !

    5 6 Отговор
    ти Явно ! Не знаеш !

    Къде се Намираш !

    Така че млъкни !

    Докато се Ориентираш !

    13:19 19.08.2025

  • 18 Поредната Кремълска слугиня!

    12 9 Отговор
    За последният евроатлантик не се знае,но е последният комунист с чугунена кратуня ще умре в България го е казал доста по-велик и грамотен българин от тази продажна пачаЧ

    13:20 19.08.2025

  • 19 Даа...

    7 8 Отговор
    Многоточковата наистина се нуждае от психиатричен надзор. Живее в някаква паралелна система.

    13:20 19.08.2025

  • 20 Сила

    5 9 Отговор
    Стрино Гривова (Кривова ) , кажи нещо и за краставиците ....за кривите краставици !!! Липсват ли ти ....??!

    13:21 19.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 4хилядници на амбразурата

    11 7 Отговор
    Гунчева от много години е на хонорар към посоль кондукторката. Няма дъно, което да не стигне за да обслужи монголоидните opки .

    Коментиран от #31

    13:22 19.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Д.Талев -писател

    12 2 Отговор
    "И да знаеш Минке, последният комунист няма да умре в Русия, а в България! Какъв народ сме Минке, какъв народ"!
    Димитър Талев- писател

    13:23 19.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тук те изолира от обществото !

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Демократ":

    Тук те изолира от обществото !

    И Ти отнема Гражданските Права !

    Те са само За Близки и Познати ! Слуги ! Слугуващи с охота на Тартора !

    Демокрация !

    На МУК !

    13:25 19.08.2025

  • 27 Тиквонии Велики

    7 1 Отговор
    А аз като виден евроатлантик харизах Камчия на руснаците! :)))

    Коментиран от #34

    13:25 19.08.2025

  • 28 пламен

    6 5 Отговор
    Болна жена

    13:26 19.08.2025

  • 29 Трол

    4 6 Отговор
    Последният евроатлантик ще умре на фронта някъде около Париж, стиснал в ръце снимката на Зеленски и държащ знамето на дъгата.

    Коментиран от #36

    13:26 19.08.2025

  • 30 високоточковия гъгнивец

    1 1 Отговор
    пак си е прескочил дозата

    13:30 19.08.2025

  • 31 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "4хилядници на амбразурата":

    Преди години тази баба наричаше Путлер най-големия злодей и диктатор след Сталин и изведнъж получи едни причини в рубли. Отдаде се на платената любов, но трябва да проявим разбиране, защото предвид нейния вид, едва ли ще имаше любов.

    13:30 19.08.2025

  • 32 Браво

    3 3 Отговор
    Точно казано и затова европинчерите вият от злоба

    13:31 19.08.2025

  • 33 Василеску

    0 0 Отговор
    И без съмнение ще е журналист/ка месир/ка

    13:31 19.08.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гуньо

    4 0 Отговор
    Тази не беше и с високоточковите руски ракети?

    13:34 19.08.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дано пък....

    3 3 Отговор
    Последната копейка-русороб умре в Русия!

    13:35 19.08.2025

  • 39 Тъпа ушанка

    5 3 Отговор
    Русофили като Гунчева,под път и над път. А Българофилите за съжаление сме малко.

    13:37 19.08.2025

  • 40 в територията българите

    3 0 Отговор
    не са добре м а, раждат се с една чалга мозъчна гънка и reptile brain м а, това е така защото матряла който ги управлява си ги харесва така, цитирам Банкянския, Бойко "вие сте про сти и аз съм про ст затова са разбираме", продължавам цитата с Дългия "ено ферари с цвят червен" и добавям "чалга бейбе", в територията мярка няма, не е имало и никога няма да има, мярка, защо българите не са такива в чужбина, защото матряла който ги управлява там, в чужбина, не ги харесва такива, с други думи, българите в чужбина им е позволено да мечтаят и да работят за собственото си щастие и духовно и в наличност, българите в чужбина не са хора с една чалга мозъчна гънка и не са с reptile brain, с други думи про сто тията в територията е наложена отгоре, така българите се управляват по лесно от ДС м утро олигархията настанила се след 1989 г. в територията, били ли са българите и по про сти през времената, разбира се че са били, могат и днес да бъдат

    13:37 19.08.2025

  • 41 Герги

    1 2 Отговор
    А стига платени коментари.

    13:38 19.08.2025

  • 42 Пффф

    3 3 Отговор
    Колкото грозна, толкова неадекватна.

    13:43 19.08.2025

  • 43 Артилерист

    4 2 Отговор
    Не зная и не ме интересува каква е била и каква е сега г-жа Гунчева-Гривова. За мен е важно, че това което пише тук е самата истина. Особено съм удовлетворен от написаното за бившите "комуняги" и настоящи баш евроатлантици и наследниците им. Бившите комуняги бяха върли натегачи, подмазвачи и лакеи към началниците, а към подчинените-диктатори, надзиратели и изедници. Погледнете само родната ни Военна академия. Предишният й началник/тормозител беше племенник на комунягата Аню Ангелов, а настоящият-син на бивш номенклатурен генерал. Имаше възможност да остана да служа и след като Свинаров рано-рано ме уволни/реформира, но пред перспективата да пиша и преподавам лекции с процедурите на НАТО по използване на АРТИЛЕРИЯ в боя, предпочетох да стана цивилен работник...

    13:44 19.08.2025

  • 44 И да знаеш, Минке !

    2 0 Отговор
    Последният евроатлантик - Комунист ще умре в България.

    13:45 19.08.2025

  • 45 Пффф

    1 0 Отговор
    Този ошав още го тресе менопаузата.

    13:45 19.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ха ха ха

    1 1 Отговор
    таз лелка що я показват без филтри. Ще уплаши децата. Прототипа на Баба Яга

    13:48 19.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Нехис

    0 0 Отговор
    Комунисти не е имало никога. Само комуняги, искащи да крадат, а другите да работят. И до днес България се управлява от тях. Последният комунист ще умре у нас. И истината е, че всички комунисти се натискат за западния стандарт.

    13:49 19.08.2025

  • 50 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Елена,адмирации за написаното ! За да се оправи България присъдите трябва да бъдат изпълнени веднага на двамата най големи престъпници и нац.предатели Буда и Шиши,след което на престъпниците под тях,а списъка е огромен,едва ли ще ни стигнат патроните,но важното е веднъж да се почне !

    13:49 19.08.2025

  • 51 Са, тва е по друг повод но повтарям

    0 0 Отговор
    коментара,

    "Са, един съвет за новата
    Социологическа Агенция.

    Българинът, госин П. Симеонов мярка няма в нищо и в това е Българската Трагедия, Трагикомедия и всичко останало.
    Та, значи, думата ми е че сте си избрал LOGO което е “oxymoron” за българското общество?

    Не може да има Агенция МЯРА в общество което няма мярка за нищо.

    Освен липсата на мярка, другото което липсва в България е Кауза, отдавна Българинът живее без кауза и в крайна сметка последно но в никакъв случай на последно място, на българинът му липсва “здрав разум”, това е така защото когато Бог е раздал късче от Раят на България, Дяволът е направил “arrangement”, тоест, споразумение да вземе акъла на Българинът и така до ден днешен Българинът се скита в Раят който бог му е отредил но Без Акъл който Дяволът му го е взел.

    Та в този смисъл начинанието Ви госин Симеонов е чисто губене на време?😁

    13:50 19.08.2025