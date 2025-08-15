Володимир Зеленски: Залогът е голям! Разчитаме много на Америка

Володимир Зеленски заяви, че Украйна "разчита на Америка" преди днешната среща на върха. "Наистина, залогът е голям“, коментира украинският президент във връзка с по-ранния пост на Тръмп в социалните медии, предава The Telegraph, цитиран от Фокус.



Той продължава: "Ключовото е, че тази среща трябва да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна.



"Време е да се сложи край на войната и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки.



"Разчитаме на Америка".



"Както винаги, сме готови да работим възможно най-продуктивно".



Преди да тръгне за Аляска Доналд Тръмп направи кратък коментар в социалната мрежа в Truth Social: "ВИСОКИ ЗАЛОЗИ!!!"

Руснаците продължават да нанасят удари по украинска територия и продължават да убиват в деня на преговорите със САЩ, коментира украинския прездент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Укринформ.



Зеленски съобщии, че получава доклади от украинското разузнаване и от дипломати за подготовката на срещата в Аляска, за това, с какво пътува руският президент Владимир Путин.



"Получаваме също доклади от регионите на Украйна след руските удари. Суми – руски удар по пазар. Днепропетровск – удари по градове и предприятия. Запорожие, Херсонска, Донецка област – съзнателни руски удари. Войната продължава. Продължава именно поради факта, че няма не само заповед, но и сигнали за подготовката на Москва да приключи тази война. В деня на преговорите те също убиват. И това говори много“, заявява той.