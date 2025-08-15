Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Залогът е голям! Разчитаме много на Америка
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Залогът е голям! Разчитаме много на Америка

15 Август, 2025 19:53, обновена 15 Август, 2025 20:06 632 28

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна

Преди да тръгне за Аляска Доналд Тръмп направи кратък коментар в социалната мрежа в Truth Social: "ВИСОКИ ЗАЛОЗИ!!!"

Володимир Зеленски: Залогът е голям! Разчитаме много на Америка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски заяви, че Украйна "разчита на Америка" преди днешната среща на върха. "Наистина, залогът е голям“, коментира украинският президент във връзка с по-ранния пост на Тръмп в социалните медии, предава The Telegraph, цитиран от Фокус.

Той продължава: "Ключовото е, че тази среща трябва да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна.

"Време е да се сложи край на войната и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки.

"Разчитаме на Америка".

"Както винаги, сме готови да работим възможно най-продуктивно".

Преди да тръгне за Аляска Доналд Тръмп направи кратък коментар в социалната мрежа в Truth Social: "ВИСОКИ ЗАЛОЗИ!!!"

Руснаците продължават да нанасят удари по украинска територия и продължават да убиват в деня на преговорите със САЩ, коментира украинския прездент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Укринформ.

Зеленски съобщии, че получава доклади от украинското разузнаване и от дипломати за подготовката на срещата в Аляска, за това, с какво пътува руският президент Владимир Путин.

"Получаваме също доклади от регионите на Украйна след руските удари. Суми – руски удар по пазар. Днепропетровск – удари по градове и предприятия. Запорожие, Херсонска, Донецка област – съзнателни руски удари. Войната продължава. Продължава именно поради факта, че няма не само заповед, но и сигнали за подготовката на Москва да приключи тази война. В деня на преговорите те също убиват. И това говори много“, заявява той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    18 1 Отговор
    Залагам си перуката:))

    19:55 15.08.2025

  • 2 Макарон

    16 2 Отговор
    Гаранция -Франция.

    19:55 15.08.2025

  • 3 Европеец

    17 0 Отговор
    Няма какво да коментирам зеления президент, зелен като манталитет и като политическа реалност.... Да му готвят въжето и да се свършва с този узурпатор...

    19:55 15.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Нема лабаво.

    19:56 15.08.2025

  • 5 Теб и Европая

    15 0 Отговор
    никой не ви брои. На дипломатически език ви казаха, че сте нищожества.

    19:57 15.08.2025

  • 6 Съветник😉

    1 15 Отговор
    Време е Тръмп да свали розовите очила когато говори с кремълския диктатор !

    Коментиран от #11

    19:58 15.08.2025

  • 7 Стига фейкове бре

    13 0 Отговор
    Зеленски нищо днес не е заявил щото е в контейнер в Аляска.

    Коментиран от #8

    19:59 15.08.2025

  • 8 Пха ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стига фейкове бре":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    20:00 15.08.2025

  • 9 Стига фейкове бре

    9 1 Отговор
    Ето къде е Зеленски в момента.

    20:00 15.08.2025

  • 10 Каунь

    6 1 Отговор
    Не се заблуждавайте, срещата е за да се договорят Тръмп и Путин, кой на кое коляно да сяда, като се появи другаря Си. Макрон вече бил поел ангажимент да седне по средата. Зеленски щял да изпълнява някои от най-добрите си скечове да забавлява публиката.

    20:01 15.08.2025

  • 11 Съветнико

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Съветник😉":

    Лошо са те посъветвали ПУТИН ДИКТУВА ПРАВИЛАТА

    20:01 15.08.2025

  • 12 Питам:

    7 0 Отговор
    Кой ще седне да преговаря с нелегитимен клоун и да подписва документ? Нали утре ще го сменят с някой по-улав от него и оня ще се отрече от документа и то с пълно право?

    20:01 15.08.2025

  • 13 име

    5 0 Отговор
    На зеленко му е много напечено отзад, 60 годишните са на привършване, както върви на киевската хунта ще и се наложи да се бие срещу руснаците, няма вече кой да праща на смърт.

    20:02 15.08.2025

  • 14 Ама естествено

    2 0 Отговор
    Че ще му се отвори на Зеленски реален път към справедлив мир и съществена дискусия. Просто съмнения не трябва да има.

    20:04 15.08.2025

  • 15 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Киит Келог, специалният посланик на Вашингтон за Украйна не е включен в американската делегация в Аляска. Причината е, че същият се счита за прекалено проукраински....

    🤣🤣🤣

    Сещайте се, какво ще се случи в Аляска!

    20:04 15.08.2025

  • 16 Кво ти е смешно а?

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пха ха ха ха":

    И тоалетна няма а едно гърне са му сложили и бутилки минерална вода. Много ли ти е смешно ?

    20:06 15.08.2025

  • 17 Тръмп стана за смях

    0 5 Отговор
    пред целият свят!
    Ще разговаря с путлер!

    Коментиран от #19, #20

    20:08 15.08.2025

  • 18 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    За движението на самолета на В. Путин в момента наживо наблюдават над 160 000 души.

    20:10 15.08.2025

  • 19 айде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмп стана за смях":

    Ти, който си пишеш сам, по-добре ли си от него?

    20:10 15.08.2025

  • 20 Ще разговаря с Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тръмп стана за смях":

    А зад него е свободният свят.

    20:11 15.08.2025

  • 21 Ъхъъъъъ......

    4 0 Отговор
    По-рано главният редактор на RT Маргарита Симонян писа, че на руския прескорпус, летящ за Аляска, са били сервирани пилешки котлети по киевски.

    20:12 15.08.2025

  • 22 Зельены обезан

    3 0 Отговор
    ако смята да разчита на Америка, първо да прочете стихотворението на Вазов Жидов Гроб!!! Също и Дизраели! Но едва ли ще ги разбере. Той е куче с...тско.

    20:12 15.08.2025

  • 23 Мидааааа....

    1 0 Отговор
    Кво общо има Украйна с гнила корумпирана Европа. Путин многократно е твърдял, че руснаците и украинците са „един народ“, отричайки легитимността и териториалната цялост на Украйна, като същевременно насърчава по-широката идея за единство с Русия.

    20:14 15.08.2025

  • 24 Гост

    1 0 Отговор
    Зеленски не спира да злепоставя украинците, държи се сякаш Украйна му е бащиния...😁

    20:17 15.08.2025

  • 25 Да добре

    0 0 Отговор
    Трябва да разчиташ на руснаците

    20:19 15.08.2025

  • 26 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КАНАДА , ПАЛЕСТИНА, ГРЕНЛАНДИЯ
    ...
    ЗА УКРАЙНА , АЗЕРБЕЙДЖАН , ПРИБАЛТИКА И БАЛКАНИТЕ
    ......
    СДЕЛКАТА Е ДОБРА И ЗА ДВАМАТА :)

    20:24 15.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания