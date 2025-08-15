Володимир Зеленски: Залогът е голям! Разчитаме много на Америка

Володимир Зеленски заяви, че Украйна "разчита на Америка" преди днешната среща на върха. "Наистина, залогът е голям“, коментира украинският президент във връзка с по-ранния пост на Тръмп в социалните медии, предава The Telegraph, цитиран от Фокус.
Той продължава: "Ключовото е, че тази среща трябва да отвори реален път към справедлив мир и съществена дискусия между лидерите в тристранен формат – Украйна, Съединените щати и руската страна.
"Време е да се сложи край на войната и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки.
"Разчитаме на Америка".
"Както винаги, сме готови да работим възможно най-продуктивно".
Преди да тръгне за Аляска Доналд Тръмп направи кратък коментар в социалната мрежа в Truth Social: "ВИСОКИ ЗАЛОЗИ!!!"
Руснаците продължават да нанасят удари по украинска територия и продължават да убиват в деня на преговорите със САЩ, коментира украинския прездент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Укринформ.
Зеленски съобщии, че получава доклади от украинското разузнаване и от дипломати за подготовката на срещата в Аляска, за това, с какво пътува руският президент Владимир Путин.
"Получаваме също доклади от регионите на Украйна след руските удари. Суми – руски удар по пазар. Днепропетровск – удари по градове и предприятия. Запорожие, Херсонска, Донецка област – съзнателни руски удари. Войната продължава. Продължава именно поради факта, че няма не само заповед, но и сигнали за подготовката на Москва да приключи тази война. В деня на преговорите те също убиват. И това говори много“, заявява той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
19:55 15.08.2025
2 Макарон
19:55 15.08.2025
3 Европеец
19:55 15.08.2025
4 Данко Харсъзина
19:56 15.08.2025
5 Теб и Европая
19:57 15.08.2025
6 Съветник😉
Коментиран от #11
19:58 15.08.2025
7 Стига фейкове бре
Коментиран от #8
19:59 15.08.2025
8 Пха ха ха ха
До коментар #7 от "Стига фейкове бре":🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #16
20:00 15.08.2025
9 Стига фейкове бре
20:00 15.08.2025
10 Каунь
20:01 15.08.2025
11 Съветнико
До коментар #6 от "Съветник😉":Лошо са те посъветвали ПУТИН ДИКТУВА ПРАВИЛАТА
20:01 15.08.2025
12 Питам:
20:01 15.08.2025
13 име
20:02 15.08.2025
14 Ама естествено
20:04 15.08.2025
15 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
Сещайте се, какво ще се случи в Аляска!
20:04 15.08.2025
16 Кво ти е смешно а?
До коментар #8 от "Пха ха ха ха":И тоалетна няма а едно гърне са му сложили и бутилки минерална вода. Много ли ти е смешно ?
20:06 15.08.2025
17 Тръмп стана за смях
Ще разговаря с путлер!
Коментиран от #19, #20
20:08 15.08.2025
18 az СВО Победа80
20:10 15.08.2025
19 айде бе
До коментар #17 от "Тръмп стана за смях":Ти, който си пишеш сам, по-добре ли си от него?
20:10 15.08.2025
20 Ще разговаря с Путин
До коментар #17 от "Тръмп стана за смях":А зад него е свободният свят.
20:11 15.08.2025
21 Ъхъъъъъ......
20:12 15.08.2025
22 Зельены обезан
20:12 15.08.2025
23 Мидааааа....
20:14 15.08.2025
24 Гост
20:17 15.08.2025
25 Да добре
20:19 15.08.2025
26 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ЗА УКРАЙНА , АЗЕРБЕЙДЖАН , ПРИБАЛТИКА И БАЛКАНИТЕ
......
СДЕЛКАТА Е ДОБРА И ЗА ДВАМАТА :)
20:24 15.08.2025