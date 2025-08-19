Новини
Първият дипломат на Русия: Доналд Тръмп има покана да посети Москва
  Тема: Украйна

19 Август, 2025 21:55 936 47

Сергей Лавров припомня, че на пресконференцията по време на срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска президентът Владимир Путин е потвърдил тази покана

Първият дипломат на Русия: Доналд Тръмп има покана да посети Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп получи покана да посети Русия, каза руският министър на външните работи Сергей Лавров в интервю за телевизия "Россия-24“, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Тръмп има покана да посети Русия“, заяви той в отговор на въпрос може ли американският президент да дойде в Москва до края на годината.

Лавров припомни, че на пресконференцията след срещата между държавните глави на САЩ и Русия в Аляска Путин е потвърдил за тази покана.

"Доколкото си спомням президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че това е много интересно. Ще бъде интересно за всички“, добави руският външен министър.

Лавров каза също, че по време на срещата в Аляска не е обсъждан въпросът за отмяна на санкциите срещу Москва.

"Не сме обсъждали санкции. Не само много експерти, но и политици и официални лица многократно са казвали, че вдигането на санкциите може да изиграе негативна роля", каза министърът. "Защото това отново може да вдъхне в някои области на нашата икономика илюзията, че сега ще преодолеем всички проблеми, като се върнем към схемите, които бяха разработени и приложени през 90-те години и след 2000-та година", добави той.

"Мнозина смятат, че това ще отмени постиженията, които постигнахме и които имаме сега в областта на укрепването на нашия технологичен суверенитет и необходимостта да разчитаме на нашите технологии по ключови въпроси, от които зависи военната, икономическата и продоволствената сигурност", каза Лавров. "Не затръшваме вратата пред сътрудничеството, но не трябва да ставаме зависими, когато нямаме жизненоважни стоки и технологии", добави той.

"Като цяло мисля, че сега процесът е много по-надежден, по-обещаващ, отколкото бе преди шест месеца, когато приключи мандатът на (американската) администрация на Джо Байдън", заключи ръководителят на руската дипломация.


  • 1 Ганя Путинофила

    8 24 Отговор
    Путин няма полезен ход.
    Ако победи, следват 200 години санкции!
    Ако загуби, следва разпад на Маскалия!

    Коментиран от #6, #8, #14, #17, #18

    21:56 19.08.2025

  • 2 Мдаа

    23 1 Отговор
    Когато се срещнаха двамата репликата беше...Другият път в Москва

    21:56 19.08.2025

  • 3 Той

    5 13 Отговор
    ей сега ще се разбърза за поканата в Москва !

    Коментиран от #24

    21:57 19.08.2025

  • 4 Руснаците няма да простят на Европа

    5 20 Отговор
    за това, че Европа живее по добре от тях!

    Коментиран от #47

    21:57 19.08.2025

  • 6 Ихууууй

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Зелената жаба няма да припари в Москва. Никой не го ще. ЕвроНавлеците също артисаха. Хахаха.

    21:58 19.08.2025

  • 8 Видьо Видев

    8 19 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    ИСТИНАТА

    След като Путлер не спечиле войната първите месеци,
    след три години няма как да спечели войната на изтощение!
    САЩ и ЕС имат общо над 36 пъти по-голям БВП
    от БВП на Русия.

    Неминуема е загубата на войната на Русия в Украйна.
    Но фашистът Путлер умира от страх,
    и не смее да се изтегли от Украйна!

    Защото много от руските войници са мобилизирани от затворите-
    рецидивисти крадци и бандити убийци,
    И като се завърнат от фронта,
    в Русия ще настане ад!
    Закоравели от мародерствата, безразборните убийства и бруталните изнасилвания в Украйна
    руските войници, вече като цивилни,
    ще продължават да правят същото и в Русия.
    Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!

    Както на Хитлер през последните дни,
    и на Путлер вече му е ясно, че губи войната.
    Путлер, ще има ли куражът,
    да се самоубие в Бункерът си,
    като се самоуби Хитлер?

    Какво говори историята, като наука:
    След като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
    и убиха Цар Николай и семейството му.
    Сега, като се върнат от СВО,
    руснаците ще направят революция
    и ще убият Цар Путлер и семейството му.

    Тригодишната война ще приключи само за три дни,
    ако НАТО влезе в Украйна!

    Коментиран от #22

    21:59 19.08.2025

  • 9 Отгоре ми се казва

    0 13 Отговор
    Докато Дончо се накани конят ше вирне копита.

    21:59 19.08.2025

  • 10 Бай Ганьо

    4 12 Отговор
    За нашите копейки пак бибека

    21:59 19.08.2025

  • 12 Ще отнесе

    11 1 Отговор
    Доста критики на запад и той сам го каза, но и не изключи такава среща.

    21:59 19.08.2025

  • 13 Пич

    14 3 Отговор
    Ще ритат Урсулианците съвместно !!!

    Коментиран от #19

    22:00 19.08.2025

  • 14 Това са безспорни

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Факти.

    22:00 19.08.2025

  • 15 Уличните превъзходни

    10 3 Отговор
    От временното явление ЕС
    не са съгласни с провеждането
    на подобни мероприятия 😁

    22:00 19.08.2025

  • 16 !!!?

    7 20 Отговор
    Кървавият диктатор Путлер иска да продължи да убива докато си играе на преговори тук - преговори там !!!?

    Коментиран от #25

    22:00 19.08.2025

  • 17 Запази

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Личната си простотия за себе си !!!

    22:01 19.08.2025

  • 18 Атина Палада

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Русия победи..Това е ясно вече и на врабчетата ..Обаче със санкциите нещо ме е наред,защото санкциониращите се разпаднаха...Сега очакват милостиня от Путин ,защото Тръмп не е така милостив и ги "джаза" яката..Надеждата им е в Путин:)

    Коментиран от #21

    22:01 19.08.2025

  • 19 Копейкотрошач

    3 18 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Ритник в главата руска пияна кУррво.

    Коментиран от #27, #28

    22:01 19.08.2025

  • 20 горски

    17 2 Отговор
    Даже и за не чак толкова интелигентни хора е видно как средствата за пропаганда и зомбиране днес буквално за дни са способни да преформатират съзнанието на милиони. Нашата мила родина е типичен пример. Днес всеки, който е против която и да е мантра на статуквото, моментално е обявен за путинист, копейка, ватенка, комунде и т.н. до болка познати проклятия. Путинист и копейка е всеки, който иска мир в Европа. Комунисти и рушляци са всички, които не вярват колко велика е била България преди 09.09.1944 и колко е пропаднала през соца. Ватенки са всички, които не хулят “лудите шофьори”, а вярват, че за смъртта по пътищата е виновна липсата на пътища и грандиозната (буквално) корупция. Комунде и ватенка е този, който не вярва, че България вече е в клуба на богатите. Пак путинисти са и всички, които са против еврото, а и тези, които твърдят, че у нас стоките от първа необходимост са безбожни скъпи. Изобщо - всеки, който е против казаното по бТВ, Нова и БНТ, всеки, който не вярва на Асен Генов, Тео Ушев, Иво Инджев или Надежда Михайлова, е путинист, ватенка, комунист. Така се постигат няколко ефекта - хем масата се превръща в послушно и доволно стадо, щото моренце в Гърция и т.н. хем се създадоха огромни пропасти на разделението, тъй като послушанието обединява послушните срещу лошите и непослушни путинисти и комунисти и те, вторите, служат за всеобщо плашило.

    22:02 19.08.2025

  • 23 Шопо

    12 0 Отговор
    Зеленски има ли покана да посети Москва ?

    22:03 19.08.2025

  • 24 То и в Аляска

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Той":

    Срещата беше невъзможна 😁
    Даже разните........тайничко си мечтехте
    да го задържат.

    22:03 19.08.2025

  • 25 Ами хайде бе

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    Слагай си сам плюсове, както всеки път. Какво чакаш?

    22:04 19.08.2025

  • 26 НИЕ

    9 1 Отговор
    Водини Путине!!! Към светли бедуини!

    Коментиран от #34

    22:04 19.08.2025

  • 28 кВо стана със Слава уСраина

    12 17 Отговор

    До коментар #19 от "Копейкотрошач":

    Що не викате ?! 😁

    Коментиран от #40

    22:07 19.08.2025

  • 29 Не питай ми го ла

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Пай.....

    22:09 19.08.2025

  • 30 питанката..

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    А бе ти още ли си у wc-то,и стига си гниел тиягавна

    22:09 19.08.2025

  • 31 Дедо

    8 8 Отговор
    Руснака иска да се легитимира през пред света и прожекторите да са в него.Три години стоя в изолация..Затова ги прави тези пародийни срещи с клоуна Тръмп

    Коментиран от #38, #46

    22:10 19.08.2025

  • 34 Йосиф Кобзон

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "НИЕ":

    Води ни ги.

    22:14 19.08.2025

  • 35 Айде легайте бе!😂

    7 5 Отговор
    Копейки смотани Утре улиците трябва да метете😂😂

    Коментиран от #37

    22:18 19.08.2025

  • 36 Голям майтап 😁

    12 3 Отговор
    Фашистът Путлер го порещнаха като бездомно кyчe😁 в Аляска.

    С президента Зеленски всичко беше по протокола, в Белия дом и с голямо уважение . 👍

    Коментиран от #39, #43

    22:21 19.08.2025

  • 37 Копейката не спи

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Айде легайте бе!😂":

    той чака путин да го асвабади, а н а л н о!

    22:23 19.08.2025

  • 38 Зоолог

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    На срещата с Тръмп Путин гледаше като изтърван лалугер от зоологическата градина.

    22:23 19.08.2025

  • 40 Копейкотрошач

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "кВо стана със Слава уСраина":

    Копейкотрошач.

    22:25 19.08.2025

  • 41 Смешко

    5 2 Отговор
    Кадър от срещата в Аляска 😂

    Коментиран от #42

    22:31 19.08.2025

  • 42 Гледа като психопат😁

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смешко":

    Наистина не беше адекватен този двойник.

    22:34 19.08.2025

  • 43 Видяхме

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Голям майтап 😁":

    Чак тебе теб изкараха фашистите да ревеш като цигане със сапалив нос. 😄 Бръши сааполя и не се възпалявай толкова.

    Коментиран от #44

    22:36 19.08.2025

  • 44 ТихоПосерко!

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Видяхме":

    Руският принтер повтаря едно и също като папагал

    Коментиран от #45

    22:38 19.08.2025

  • 45 Е що

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ТихоПосерко!":

    принтиш стоенче? Все се възпаляваш, че те ползват за евтино глуипаче. 😄

    22:44 19.08.2025

  • 46 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    Деде,три години стояхме ние (ЕС+САЩ) в изолация от останалият свят...
    Един милиард срещу 7 милиарда..Кой в изолация?

    22:47 19.08.2025

  • 47 Стара ти е информациятя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците няма да простят на Европа":

    Русия е на 3то място в света по покупателна способност. И е в икономически растеж. А Европа я няма в класацията и е в рецесия.
    Представи с Европа със същите санкции колко месеца ще издържи!

    22:54 19.08.2025

