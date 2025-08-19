Първият дипломат на Русия: Доналд Тръмп има покана да посети Москва

Американският президент Доналд Тръмп получи покана да посети Русия, каза руският министър на външните работи Сергей Лавров в интервю за телевизия "Россия-24“, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Тръмп има покана да посети Русия“, заяви той в отговор на въпрос може ли американският президент да дойде в Москва до края на годината.
Лавров припомни, че на пресконференцията след срещата между държавните глави на САЩ и Русия в Аляска Путин е потвърдил за тази покана.
"Доколкото си спомням президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че това е много интересно. Ще бъде интересно за всички“, добави руският външен министър.
Лавров каза също, че по време на срещата в Аляска не е обсъждан въпросът за отмяна на санкциите срещу Москва.
"Не сме обсъждали санкции. Не само много експерти, но и политици и официални лица многократно са казвали, че вдигането на санкциите може да изиграе негативна роля", каза министърът. "Защото това отново може да вдъхне в някои области на нашата икономика илюзията, че сега ще преодолеем всички проблеми, като се върнем към схемите, които бяха разработени и приложени през 90-те години и след 2000-та година", добави той.
"Мнозина смятат, че това ще отмени постиженията, които постигнахме и които имаме сега в областта на укрепването на нашия технологичен суверенитет и необходимостта да разчитаме на нашите технологии по ключови въпроси, от които зависи военната, икономическата и продоволствената сигурност", каза Лавров. "Не затръшваме вратата пред сътрудничеството, но не трябва да ставаме зависими, когато нямаме жизненоважни стоки и технологии", добави той.
"Като цяло мисля, че сега процесът е много по-надежден, по-обещаващ, отколкото бе преди шест месеца, когато приключи мандатът на (американската) администрация на Джо Байдън", заключи ръководителят на руската дипломация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Ако победи, следват 200 години санкции!
Ако загуби, следва разпад на Маскалия!
Коментиран от #6, #8, #14, #17, #18
21:56 19.08.2025
2 Мдаа
21:56 19.08.2025
3 Той
Коментиран от #24
21:57 19.08.2025
4 Руснаците няма да простят на Европа
Коментиран от #47
21:57 19.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ихууууй
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Зелената жаба няма да припари в Москва. Никой не го ще. ЕвроНавлеците също артисаха. Хахаха.
21:58 19.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Видьо Видев
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":ИСТИНАТА
След като Путлер не спечиле войната първите месеци,
след три години няма как да спечели войната на изтощение!
САЩ и ЕС имат общо над 36 пъти по-голям БВП
от БВП на Русия.
Неминуема е загубата на войната на Русия в Украйна.
Но фашистът Путлер умира от страх,
и не смее да се изтегли от Украйна!
Защото много от руските войници са мобилизирани от затворите-
рецидивисти крадци и бандити убийци,
И като се завърнат от фронта,
в Русия ще настане ад!
Закоравели от мародерствата, безразборните убийства и бруталните изнасилвания в Украйна
руските войници, вече като цивилни,
ще продължават да правят същото и в Русия.
Тогава за Путлер Кремъл ще се превърне в затвор или в лобното му място!
Както на Хитлер през последните дни,
и на Путлер вече му е ясно, че губи войната.
Путлер, ще има ли куражът,
да се самоубие в Бункерът си,
като се самоуби Хитлер?
Какво говори историята, като наука:
След като се върнаха от ПСВ, руснаците направиха революция
и убиха Цар Николай и семейството му.
Сега, като се върнат от СВО,
руснаците ще направят революция
и ще убият Цар Путлер и семейството му.
Тригодишната война ще приключи само за три дни,
ако НАТО влезе в Украйна!
Коментиран от #22
21:59 19.08.2025
9 Отгоре ми се казва
21:59 19.08.2025
10 Бай Ганьо
21:59 19.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ще отнесе
21:59 19.08.2025
13 Пич
Коментиран от #19
22:00 19.08.2025
14 Това са безспорни
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Факти.
22:00 19.08.2025
15 Уличните превъзходни
не са съгласни с провеждането
на подобни мероприятия 😁
22:00 19.08.2025
16 !!!?
Коментиран от #25
22:00 19.08.2025
17 Запази
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Личната си простотия за себе си !!!
22:01 19.08.2025
18 Атина Палада
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Русия победи..Това е ясно вече и на врабчетата ..Обаче със санкциите нещо ме е наред,защото санкциониращите се разпаднаха...Сега очакват милостиня от Путин ,защото Тръмп не е така милостив и ги "джаза" яката..Надеждата им е в Путин:)
Коментиран от #21
22:01 19.08.2025
19 Копейкотрошач
До коментар #13 от "Пич":Ритник в главата руска пияна кУррво.
Коментиран от #27, #28
22:01 19.08.2025
20 горски
22:02 19.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Шопо
22:03 19.08.2025
24 То и в Аляска
До коментар #3 от "Той":Срещата беше невъзможна 😁
Даже разните........тайничко си мечтехте
да го задържат.
22:03 19.08.2025
25 Ами хайде бе
До коментар #16 от "!!!?":Слагай си сам плюсове, както всеки път. Какво чакаш?
22:04 19.08.2025
26 НИЕ
Коментиран от #34
22:04 19.08.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 кВо стана със Слава уСраина
До коментар #19 от "Копейкотрошач":Що не викате ?! 😁
Коментиран от #40
22:07 19.08.2025
29 Не питай ми го ла
До коментар #21 от "Само питам":Пай.....
22:09 19.08.2025
30 питанката..
До коментар #21 от "Само питам":А бе ти още ли си у wc-то,и стига си гниел тиягавна
22:09 19.08.2025
31 Дедо
Коментиран от #38, #46
22:10 19.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Йосиф Кобзон
До коментар #26 от "НИЕ":Води ни ги.
22:14 19.08.2025
35 Айде легайте бе!😂
Коментиран от #37
22:18 19.08.2025
36 Голям майтап 😁
С президента Зеленски всичко беше по протокола, в Белия дом и с голямо уважение . 👍
Коментиран от #39, #43
22:21 19.08.2025
37 Копейката не спи
До коментар #35 от "Айде легайте бе!😂":той чака путин да го асвабади, а н а л н о!
22:23 19.08.2025
38 Зоолог
До коментар #31 от "Дедо":На срещата с Тръмп Путин гледаше като изтърван лалугер от зоологическата градина.
22:23 19.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейкотрошач
До коментар #28 от "кВо стана със Слава уСраина":Копейкотрошач.
22:25 19.08.2025
41 Смешко
Коментиран от #42
22:31 19.08.2025
42 Гледа като психопат😁
До коментар #41 от "Смешко":Наистина не беше адекватен този двойник.
22:34 19.08.2025
43 Видяхме
До коментар #36 от "Голям майтап 😁":Чак тебе теб изкараха фашистите да ревеш като цигане със сапалив нос. 😄 Бръши сааполя и не се възпалявай толкова.
Коментиран от #44
22:36 19.08.2025
44 ТихоПосерко!
До коментар #43 от "Видяхме":Руският принтер повтаря едно и също като папагал
Коментиран от #45
22:38 19.08.2025
45 Е що
До коментар #44 от "ТихоПосерко!":принтиш стоенче? Все се възпаляваш, че те ползват за евтино глуипаче. 😄
22:44 19.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #31 от "Дедо":Деде,три години стояхме ние (ЕС+САЩ) в изолация от останалият свят...
Един милиард срещу 7 милиарда..Кой в изолация?
22:47 19.08.2025
47 Стара ти е информациятя
До коментар #4 от "Руснаците няма да простят на Европа":Русия е на 3то място в света по покупателна способност. И е в икономически растеж. А Европа я няма в класацията и е в рецесия.
Представи с Европа със същите санкции колко месеца ще издържи!
22:54 19.08.2025