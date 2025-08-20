Модерна война! Пентагонът среща трудности в изграждането на флотилия от бойни дронове срещу Китай

Опитите на американските военноморски сили да изградят флот от автономни дронове, предназначени да възпират евентуална китайска офанзива срещу Тайван, са съпроводени от серия инциденти и вътрешни сътресения, показва разследване на "Ройтерс".

По време на военноморски тест на САЩ край бреговете на Калифорния миналия месец, който беше предназначен да демонстрира най-добрите автономни дронове на Пентагона, един безпилотен плавателен съд неочаквано спря. Докато служители се опитваха да отстранят софтуерен проблем, друг автономен кораб се блъсна в десния борд на работещата лодка, прескочи палубата и се разби обратно във водата - инцидент, заснет във видеоклипове, прегледани от "Ройтерс".

Несъобщаваният досега инцидент, който включваше два кораба, построени от американските конкуренти в областта на отбранителните технологии Saronic и BlackSea Technologies, е един от поредица от скорошни неуспехи в усилията на Пентагона за изграждане на флотилия от автономни кораби, според дузина души, запознати с програмата.

Седмици по-рано, по време на отделен тест на ВМС, капитанът на спомагателен кораб беше хвърлен във водата, след като друг автономен кораб на Blacksea Technologies, който теглеше, внезапно ускори, преобръщайки кораба, според четирима души, запознати със случая. Капитанът беше спасен и отказа медицинска помощ. Инцидентът беше съобщен за първи път от Defense Scoop.

И двата инцидента са произтичали от комбинация от софтуерни повреди и човешка грешка, включително прекъсвания в комуникацията между бордовите системи и външен автономен софтуер, според източници на агенцията.

Военноморските сили, Saronic и Blacksea Technologies отказаха коментар за инцидентите.

Американските военни виждат морските дронове като ключов инструмент след успешното им използване в Украйна, където евтини дистанционно управлявани лодки за около 250 хил. долара поразиха значителна част от руския Черноморски флот. Те многократно са заявявали, че се нуждаят от автономни рояци от въздушни и морски дронове, за да възпрепятстват потенциалното настъпление на Китай през Тайванския проток. Самият Тайван започна да се сдобива със собствени морски дронове.

"Тези системи ще играят решаваща роля в бъдещето на военноморската война, като разширят обхвата на флота, подобрят ситуационната осведоменост и увеличат бойната ефективност", заяви изпълняващият длъжността началник на военноморските операции Джим Килби по време на посещение в съоръжението на BlackSea през юни.

Но според някои анализатори последните провали показват, че Пентагонът е далеч от постигането на надеждна автономия.

След катастрофите Звеното за отбранителни иновации (DIU) е спряло договор на стойност близо 20 млн. долара с L3Harris - компания, доставяща използвания в някои тестове софтуер. L3Harris заяви, че стои зад безопасността и надеждността на продуктите си, но отказа подробен коментар.

През 2023 г. Пентагонът стартира програмата Replicator за 1 млрд. долара с цел бързо производство на хиляди въздушни и морски дронове. Първите системи се очакват този месец. BlackSea вече е получила поне 160 млн. долара за производство на десетки разузнавателни лодки месечно. Saronic, оценена на 4 млрд. долара и подкрепена от венчърни фондове, също се включва в надпреварата, но засега няма големи договори.

Темата е приоритет за президента Доналд Тръмп, който в "големия красив законопроект", приет миналия месец, осигури почти 5 млрд. долара за морски автономни системи. Въпреки това новата администрация проявява скептицизъм към сегашния подход на ВМС.

Ключовото звено за снабдяване с безпилотни кораби - PEO USC - наскоро бе разтърсено от скандали. Ръководителят му, контраадмирал Кевин Смит, бе уволнен заради "загуба на доверие", а програмата е подложена на преглед и може да бъде преструктурирана или закрита. На среща миналия месец висши служители на Пентагона изразиха съмнения относно рентабилността и способностите на дроновете, придобивани от звеното.

Сътресението идва, тъй като корабостроителите и доставчиците на софтуер се стремят да осигурят още по-големи автономни морски проекти, като например безпилотни подводници и товарни кораби.

Миналата седмица PEO USC започна да приема предложения за модулните атакуващи надводни кораби, за да придобие средни и големи плавателни съдове, способни да превозват контейнери, оборудване за наблюдение и да извършват удари.

Тексас Хамс, експерт по автономни оръжия и член на Атлантическия съвет, заяви, че Военноморските сили на САЩ се намират в непознати води, опитвайки се да изоставят десетилетия традиции и да приемат нова парадигма.

"Имате система, която е свикнала да гради големи неща, отнема години, за да вземе решение, а сега изведнъж ги молите да действат бързо", заяви той.