Доналд Тръмп слага край на вечните студенти от чужбина

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви в сряда, че възнамерява да публикува предложение за правило, което би ограничило продължителността на престоя на чуждестранни студенти в Съединените щати, пише "Политико".

От 1978 г. насам чуждестранните студенти или притежателите на виза F можеха да останат в САЩ за срока на своя "статут", т.е. докато са записани като редовни студенти. Предложеното правило, което ще бъде публикувано в четвъртък, ще позволи на чуждестранните студенти и посетителите по обмен да останат за срока на програмата, в която участват, но не повече от 4 години.

Служители на DHS заявиха, че правилото е да се коригира система, в която чуждестранни студенти са се "възползвали от щедростта на САЩ", като са станали "вечни студенти".

"Твърде дълго предишни администрации позволяваха на чуждестранни студенти и други притежатели на визи да остават в САЩ практически за неопределено време, което създаваше рискове за безопасността, струваше несметни суми пари на данъкоплатците и поставяше в неравностойно положение американските граждани", заяви говорител на DHS в изявление. "Това ново предложено правило би сложило край на тази злоупотреба веднъж завинаги, като ограничи времето, през което някои притежатели на визи могат да останат в САЩ, облекчавайки тежестта върху федералното правителство да контролира правилно чуждестранните студенти и историята им."

Ако бъде финализирано, правилото ще изисква чуждестранните студенти да бъдат редовно оценявани от DHS, за да останат в САЩ за по-дълъг период.

Защитници, представляващи чуждестранни студенти, заявиха, че това правило ще създаде несигурност за тези студенти и ще ги изправи пред повече бюрократични пречки, които да преодолеят.

"Чуждестранните студенти заслужават гаранция, че периодът им на прием в САЩ ще отговаря на изискванията на техните академични програми", каза Мириам Фелдблум, президент и главен изпълнителен директор на Алианса на президентите, който представлява 500 президенти и ректори на държавни и частни колежи и университети. "Те вече представляват най-стриктно наблюдаваното население в САЩ и са обект на строг надзор от страна на DHS и академичните институции."

Предложеното правило може да разубеди някои студенти да изберат да учат в САЩ, каза Фанта Ау, изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на NAFSA: Асоциация на международните преподаватели.

"Това със сигурност ще действа като допълнителен възпиращ фактор за чуждестранните студенти, които избират да учат в Съединените щати, в ущърб на американските икономики, иновациите и глобалната конкурентоспособност", каза Ау в изявление.

Логистичните препятствия, като например паузите в интервютата за визи, вече са довели до спад в записването на чуждестранни студенти. Доклад на Института за международно образование , който е събрал обратна връзка от стотици висши учебни заведения в САЩ, установява, че 35% от анкетираните от тях училища са отчели намаление на кандидатурите за тази есен, в сравнение със само 17% намаление през предходната академична година.

Съществуват и сериозни финансови последици за колежите, ако се запишат по-малко чуждестранни студенти, защото те обикновено плащат повече за обучение и получават по-малко стипендии.