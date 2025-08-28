Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп слага край на вечните студенти от чужбина

Доналд Тръмп слага край на вечните студенти от чужбина

28 Август, 2025 13:42 1 349 8

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • колежи-
  • студенти-
  • републиканска партия

Съществуват и сериозни финансови последици за колежите, ако се запишат по-малко чуждестранни студенти, защото те обикновено плащат повече за обучение и получават по-малко стипендии

Доналд Тръмп слага край на вечните студенти от чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви в сряда, че възнамерява да публикува предложение за правило, което би ограничило продължителността на престоя на чуждестранни студенти в Съединените щати, пише "Политико".

От 1978 г. насам чуждестранните студенти или притежателите на виза F можеха да останат в САЩ за срока на своя "статут", т.е. докато са записани като редовни студенти. Предложеното правило, което ще бъде публикувано в четвъртък, ще позволи на чуждестранните студенти и посетителите по обмен да останат за срока на програмата, в която участват, но не повече от 4 години.

Служители на DHS заявиха, че правилото е да се коригира система, в която чуждестранни студенти са се "възползвали от щедростта на САЩ", като са станали "вечни студенти".

"Твърде дълго предишни администрации позволяваха на чуждестранни студенти и други притежатели на визи да остават в САЩ практически за неопределено време, което създаваше рискове за безопасността, струваше несметни суми пари на данъкоплатците и поставяше в неравностойно положение американските граждани", заяви говорител на DHS в изявление. "Това ново предложено правило би сложило край на тази злоупотреба веднъж завинаги, като ограничи времето, през което някои притежатели на визи могат да останат в САЩ, облекчавайки тежестта върху федералното правителство да контролира правилно чуждестранните студенти и историята им."

Ако бъде финализирано, правилото ще изисква чуждестранните студенти да бъдат редовно оценявани от DHS, за да останат в САЩ за по-дълъг период.

Защитници, представляващи чуждестранни студенти, заявиха, че това правило ще създаде несигурност за тези студенти и ще ги изправи пред повече бюрократични пречки, които да преодолеят.

"Чуждестранните студенти заслужават гаранция, че периодът им на прием в САЩ ще отговаря на изискванията на техните академични програми", каза Мириам Фелдблум, президент и главен изпълнителен директор на Алианса на президентите, който представлява 500 президенти и ректори на държавни и частни колежи и университети. "Те вече представляват най-стриктно наблюдаваното население в САЩ и са обект на строг надзор от страна на DHS и академичните институции."

Предложеното правило може да разубеди някои студенти да изберат да учат в САЩ, каза Фанта Ау, изпълнителен директор и главен изпълнителен директор на NAFSA: Асоциация на международните преподаватели.

"Това със сигурност ще действа като допълнителен възпиращ фактор за чуждестранните студенти, които избират да учат в Съединените щати, в ущърб на американските икономики, иновациите и глобалната конкурентоспособност", каза Ау в изявление.

Логистичните препятствия, като например паузите в интервютата за визи, вече са довели до спад в записването на чуждестранни студенти. Доклад на Института за международно образование , който е събрал обратна връзка от стотици висши учебни заведения в САЩ, установява, че 35% от анкетираните от тях училища са отчели намаление на кандидатурите за тази есен, в сравнение със само 17% намаление през предходната академична година.

Съществуват и сериозни финансови последици за колежите, ако се запишат по-малко чуждестранни студенти, защото те обикновено плащат повече за обучение и получават по-малко стипендии.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    13 11 Отговор
    Пък една копейка не отиде да учи в масковията

    Коментиран от #6

    13:47 28.08.2025

  • 2 мдаааа

    5 7 Отговор
    Бай Дончо го хапи кучито по глъвъта , ама яко ..

    13:51 28.08.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 5 Отговор
    И ние имаме двама студенти завършили там....кирчУ и кокорчУ....
    Загубата няма да е голяма.

    Коментиран от #4

    13:53 28.08.2025

  • 4 Уфффф ,

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Добре , че в Маскве още ни приемат ..

    13:57 28.08.2025

  • 5 Баба Гуна

    6 5 Отговор
    Много исках да изпратя сина си да учи в Москва, ама ... нямах желание.
    Иначе много обичам Русията от Европейска България.

    14:02 28.08.2025

  • 6 Ще ти кажа

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Когато имаха облаги да учат там учеха! Сега учат при новия господар за същите облаги. Комуняги сър

    14:04 28.08.2025

  • 7 Така е

    1 0 Отговор
    Всеки иска да живее в хубава държава , много мои набори и наборки на времето бяха пак ей така вечни студенти в западна европа и аз съм менавал нелигално Чешко Немската граница , тогава имаше визи цетки най разни не като сега да се патува свободно

    14:18 28.08.2025

  • 8 Ха ха ха а така

    1 0 Отговор
    Браво на Тръмп , само така , разказва им играта на либерастиците .

    14:34 28.08.2025