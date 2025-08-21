Новини
Вълна от насилие във Вашингтон! Ванс и Хегсет благодариха на Националната гвардия

Вълна от насилие във Вашингтон! Ванс и Хегсет благодариха на Националната гвардия

21 Август, 2025 09:49 1 153 12

Те нарекоха демонстрантите, противопоставящи се на усилията за борба с престъпността, глупави бели хипита

Вълна от насилие във Вашингтон! Ванс и Хегсет благодариха на Националната гвардия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Висши служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп благодариха на войските, разположени в столицата на страната Вашинтон с цел сигурност, съобщава "Ройтерс". Те нарекоха демонстрантите, противопоставящи се на усилията за борба с престъпността, "глупави бели хипита".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет, придружени от заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, се ръкуваха с войници от Националната гвардия.

"Вършите страхотна работа, каза Ванс, докато демонстрантите го заглушаваха с подигравки и викове "Свободен Вашингтон!". Той призова войските да игнорират "купчината луди протестиращи", докато Милър ги отхвърли като "глупави бели хипита".

Хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти са разположени в града въпреки възраженията на властите му, за да се борят с това, което Тръмп нарича вълна от насилие.

Градските власти отхвърлиха това твърдение, посочвайки федерална и градска статистика, която показва, че насилствените престъпления са намалели значително от пика през 2023 г.

Президентът заяви, без да предостави доказателства, че данните за престъпленията са лъжливи. Министерството на правосъдието е започнало разследване дали числата са били манипулирани.

Това съобщи Washington Post във вторник, позовавайки се на свои източници.

На фона на репресиите федералните прокурори в окръга са били инструктирани да не повдигат обвинения за тежки престъпления срещу хора, които нарушават местен закон, забраняващ на лицата да носят пушки в столицата на страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Путин

    12 1 Отговор
    Президентите на северна америка са царе в лова на вещици.Нищо ново от педи 100 години до днес.

    09:54 21.08.2025

  • 2 Ами

    14 0 Отговор
    да ги бомбандират, както правят по цял свят...

    09:56 21.08.2025

  • 3 Историк

    10 9 Отговор
    В статията са пропуснали да отбележат ,че Ванс, Хегсет и Милър, първи съветник на Тръмп по национална сигурност, бяха изгонени от улиците на Вашингтон от стотици хиляди протестиращи граждани на града, не хипита, защото не са съгласни с тази политика на насилие на Тръмп уж загрижен за порядъка. Всъщност американците са против тиранията на Тръмп.

    Коментиран от #5, #6

    09:57 21.08.2025

  • 4 Циник

    6 1 Отговор
    Тръмп лека-полека окупира държавата, а демократите само гледат безпомощно. Така е, като си предадоха партията в ръцете на дядо Джо и Глупавата Камала.

    10:00 21.08.2025

  • 5 Циник

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Историк":

    В демократичните градове, да. Ама републиканска Америка му ръкопляска. Не се усещайки, че и при тях ще дойде. Десните гласоподаватели никога не ги е бивало да мислят, уви. И при нас е така.

    Коментиран от #10

    10:02 21.08.2025

  • 6 А там какво става изобщо?

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Историк":

    Защото ако гвардията размазва престъпността, то къде е проблема? Тя не ходи да бие кой и падне, или?

    10:04 21.08.2025

  • 7 Симо

    5 0 Отговор
    "На фона на репресиите федералните прокурори в окръга са били инструктирани да не повдигат обвинения за тежки престъпления срещу хора, които нарушават местен закон, забраняващ на лицата да носят пушки в столицата на страната."!!!!!!!!!
    ХА, ХА, ХА, ........ пуканките и на първия ред. Великата нация, пътеводната звезда, пътят на народите, ........ крайно време е гнилоча да се взриви отвътре. Който копае гроб другиму, сам пада в него.

    10:05 21.08.2025

  • 8 Залагам на разпада

    0 2 Отговор
    на така нареченият европейски съюз

    10:16 21.08.2025

  • 9 Коста

    0 0 Отговор
    Самолети камикадзе кога ще пратят от Белия дом? Както 2001ва

    10:17 21.08.2025

  • 10 Тръмпист

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Циник":

    Най-мразим да мислим!

    10:18 21.08.2025

  • 11 Аз нещо не разбирам

    1 0 Отговор
    Къде е тръгнал дедо Дончо да се прави на световен миротворец и нобелист
    Като неможе да си оправи задния двор които е пълен с плевели

    10:21 21.08.2025

  • 12 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    0 0 Отговор
    Тръмп не може да спре войната,по улиците ,баровете,университетите и училищата, в собствената си страна,тръгнал да спира украинската война...?!

    10:22 21.08.2025