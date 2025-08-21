Вълна от насилие във Вашингтон! Ванс и Хегсет благодариха на Националната гвардия

Висши служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп благодариха на войските, разположени в столицата на страната Вашинтон с цел сигурност, съобщава "Ройтерс". Те нарекоха демонстрантите, противопоставящи се на усилията за борба с престъпността, "глупави бели хипита".

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет, придружени от заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, се ръкуваха с войници от Националната гвардия.

"Вършите страхотна работа, каза Ванс, докато демонстрантите го заглушаваха с подигравки и викове "Свободен Вашингтон!". Той призова войските да игнорират "купчината луди протестиращи", докато Милър ги отхвърли като "глупави бели хипита".

Хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти са разположени в града въпреки възраженията на властите му, за да се борят с това, което Тръмп нарича вълна от насилие.

Градските власти отхвърлиха това твърдение, посочвайки федерална и градска статистика, която показва, че насилствените престъпления са намалели значително от пика през 2023 г.

Президентът заяви, без да предостави доказателства, че данните за престъпленията са лъжливи. Министерството на правосъдието е започнало разследване дали числата са били манипулирани.

Това съобщи Washington Post във вторник, позовавайки се на свои източници.

На фона на репресиите федералните прокурори в окръга са били инструктирани да не повдигат обвинения за тежки престъпления срещу хора, които нарушават местен закон, забраняващ на лицата да носят пушки в столицата на страната.