Вълна от насилие във Вашингтон! Ванс и Хегсет благодариха на Националната гвардия

Висши служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп благодариха на войските, разположени в столицата на страната Вашинтон с цел сигурност, съобщава "Ройтерс". Те нарекоха демонстрантите, противопоставящи се на усилията за борба с престъпността, "глупави бели хипита".
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на отбраната Пийт Хегсет, придружени от заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър, се ръкуваха с войници от Националната гвардия.
"Вършите страхотна работа, каза Ванс, докато демонстрантите го заглушаваха с подигравки и викове "Свободен Вашингтон!". Той призова войските да игнорират "купчината луди протестиращи", докато Милър ги отхвърли като "глупави бели хипита".
Хиляди войници от Националната гвардия и федерални агенти са разположени в града въпреки възраженията на властите му, за да се борят с това, което Тръмп нарича вълна от насилие.
Градските власти отхвърлиха това твърдение, посочвайки федерална и градска статистика, която показва, че насилствените престъпления са намалели значително от пика през 2023 г.
Президентът заяви, без да предостави доказателства, че данните за престъпленията са лъжливи. Министерството на правосъдието е започнало разследване дали числата са били манипулирани.
Това съобщи Washington Post във вторник, позовавайки се на свои източници.
На фона на репресиите федералните прокурори в окръга са били инструктирани да не повдигат обвинения за тежки престъпления срещу хора, които нарушават местен закон, забраняващ на лицата да носят пушки в столицата на страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
09:54 21.08.2025
2 Ами
09:56 21.08.2025
3 Историк
Коментиран от #5, #6
09:57 21.08.2025
4 Циник
10:00 21.08.2025
5 Циник
До коментар #3 от "Историк":В демократичните градове, да. Ама републиканска Америка му ръкопляска. Не се усещайки, че и при тях ще дойде. Десните гласоподаватели никога не ги е бивало да мислят, уви. И при нас е така.
Коментиран от #10
10:02 21.08.2025
6 А там какво става изобщо?
До коментар #3 от "Историк":Защото ако гвардията размазва престъпността, то къде е проблема? Тя не ходи да бие кой и падне, или?
10:04 21.08.2025
7 Симо
ХА, ХА, ХА, ........ пуканките и на първия ред. Великата нация, пътеводната звезда, пътят на народите, ........ крайно време е гнилоча да се взриви отвътре. Който копае гроб другиму, сам пада в него.
10:05 21.08.2025
8 Залагам на разпада
10:16 21.08.2025
9 Коста
10:17 21.08.2025
10 Тръмпист
До коментар #5 от "Циник":Най-мразим да мислим!
10:18 21.08.2025
11 Аз нещо не разбирам
Като неможе да си оправи задния двор които е пълен с плевели
10:21 21.08.2025
12 ГОЛЯМ МАЙТАП...!
10:22 21.08.2025