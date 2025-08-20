Новини
Юлиан Попов: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“ могат да решат водната криза

Юлиан Попов: „ВиК холдинг" и „Напоителни системи" могат да решат водната криза

20 Август, 2025 16:02 852 6

Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме

Юлиан Попов: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“ могат да решат водната криза - 1
Снимка: БГНЕС
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всеки ден медиите ни заливат с „решения“ на водната криза: да строим язовири, да сменяме тръби, да правим пречиствателни станции. Все едно водата ще потече от бетон и ламарина. Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме.

Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.

Истинският проблем не е в инженерните чертежи, а в управлението.

И има две компании, които могат да го решат: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“.

Но те трябва да станат компании, а не административни филиали (което не означава приватизация, да не вземе да се възбуди някой на тази тема):

• Да се деполитизират и професионализират.

• Да стоят на три ръце разстояние от министерства и партии.

• Да се управляват от бордове с експерти и международно участие.

• Да се борят за промени в законодателство, цени и регулации.

Тези дружества имат бизнес модел. Ясен, устойчив и без нужда от бюджетни или европейски пари. Просто трябва да бъдат управлявани като бизнес, а не като министерски филиали. И засега не е необходим никакъв воден борд или друга мега-мета-структура.

Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме.


България
Оценка 4 от 4 гласа.
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Напоителни системи

    9 0 Отговор
    маи един юнак им наряза тръбите

    16:05 20.08.2025

  • 2 12340

    5 0 Отговор
    ".... Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме."
    ... Ще "управляваш". водосточните тръби, като няма вода!
    ... И си внесете араби да управляват вИк, те имат вода, даже и в пустинята!

    16:12 20.08.2025

  • 3 Много много

    6 1 Отговор
    Не адекватен

    16:15 20.08.2025

  • 4 Мишел

    7 0 Отговор
    Както навсякъде, положението е такова, защото строяхме при соца, сега само управляваме.

    16:15 20.08.2025

  • 5 Сократ

    4 0 Отговор
    Напоителни системи, които работят на 3% от времето на соца. Кажете колко търтея се изхранват от тази структура?

    16:23 20.08.2025

  • 6 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    От псевдо Експертите, само Лозунги. Проблемите с Обезводняването, са трупани с ггодини.Пожарите и обезводняването имат обща основа: Липсата на Устойчиво План за Стопанисването на Гората. Вместо Залесяване с широколистна Дървесина, вместо градини, Олигарсите създават Фотоволтаици и Водни Централи. Швейцарските Експерти създадоха Пилотни Проекти за Централен Балкан и Средна Гора, но Местните Власти дори на са ги погледнали. Правителството се държи като невменяеми и само водят Статистика и харчове от Бюджета.

    17:15 20.08.2025