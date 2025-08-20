Юлиан Попов: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“ могат да решат водната криза

блогър, бивш министър на околната среда и водите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всеки ден медиите ни заливат с „решения“ на водната криза: да строим язовири, да сменяме тръби, да правим пречиствателни станции. Все едно водата ще потече от бетон и ламарина. Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме.

Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.

Истинският проблем не е в инженерните чертежи, а в управлението.

И има две компании, които могат да го решат: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“.

Но те трябва да станат компании, а не административни филиали (което не означава приватизация, да не вземе да се възбуди някой на тази тема):

• Да се деполитизират и професионализират.

• Да стоят на три ръце разстояние от министерства и партии.

• Да се управляват от бордове с експерти и международно участие.

• Да се борят за промени в законодателство, цени и регулации.

Тези дружества имат бизнес модел. Ясен, устойчив и без нужда от бюджетни или европейски пари. Просто трябва да бъдат управлявани като бизнес, а не като министерски филиали. И засега не е необходим никакъв воден борд или друга мега-мета-структура.

