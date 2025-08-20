Юлиан Попов: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“ могат да решат водната криза

Всеки ден медиите ни заливат с „решения“ на водната криза: да строим язовири, да сменяме тръби, да правим пречиствателни станции. Все едно водата ще потече от бетон и ламарина. Разговорът за водата не е „какво да построим“, а как да управляваме.
Това коментира във "Фейсбук" Юлиан Попов.
Истинският проблем не е в инженерните чертежи, а в управлението.
И има две компании, които могат да го решат: „ВиК холдинг“ и „Напоителни системи“.
Но те трябва да станат компании, а не административни филиали (което не означава приватизация, да не вземе да се възбуди някой на тази тема):
• Да се деполитизират и професионализират.
• Да стоят на три ръце разстояние от министерства и партии.
• Да се управляват от бордове с експерти и международно участие.
• Да се борят за промени в законодателство, цени и регулации.
Тези дружества имат бизнес модел. Ясен, устойчив и без нужда от бюджетни или европейски пари. Просто трябва да бъдат управлявани като бизнес, а не като министерски филиали. И засега не е необходим никакъв воден борд или друга мега-мета-структура.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
... Ще "управляваш". водосточните тръби, като няма вода!
... И си внесете араби да управляват вИк, те имат вода, даже и в пустинята!
