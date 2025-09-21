Новини
Мнения »
Дървета, вместо бордове. Доктрина, вместо схеми. Вода, вместо празни приказки

Дървета, вместо бордове. Доктрина, вместо схеми. Вода, вместо празни приказки

21 Септември, 2025 16:00 525 11

  • безводие-
  • криза-
  • вода

Безводието – истинската национална криза, която не чака

Дървета, вместо бордове. Доктрина, вместо схеми. Вода, вместо празни приказки - 1
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Безводието в България не е само плевенски проблем - в цялата страна има селища, които изпитват остър недостиг, а някои от години живеят „на сухо“. И този проблем не може да бъде решен с някакъв борд или с влизането в него на зам.-председатели на партии.

Кризата ще се задълбочава. А онези, които разчитат на случайни дъждове да напълнят язовирите - нека изобщо да не лежат на тази „кълка“.

Решението е друго: ударна държавна и общинска политика по залесяване - на дървета, не на храсти. И строг мораториум върху изсичането на горите.

Необходима е и кръгла маса между министрите, партийните лидери на управляващото мнозинство и общинските кметове, с една-единствена тема: кой колко средства ще отдели или от какво ще се лиши в бюджета си за изграждане на нова, рехабилитация и подмяна на остарялата водопреносна мрежа, както и за поддръжка и доизграждане на язовири.

Всичко друго е празнословие, губене на време и подмяна на истинската тема.

Моментът е настъпил сега - в навечерието на Държавния бюджет 2026 и общинските бюджети, които предстои да се внесат.

Трябва да се мисли и за друго: дали съставът на Министерския съвет е адекватен, или напрежението в държавата и търканията между лидерите на управляващите партии не налагат промени.

Ако спешни мерки не се предприемат, гражданската енергия ще избухне. А вода за гасене на пожари – няма.

България се нуждае спешно от Национална доктрина, изработена и приета така, че всички правителства да я следват. Това е висша цел, способна да обедини парламентарните партии, гражданските организации, професионалните съсловия, бизнеса, духовната власт...

Над това трябва да разсъждават овластените дами и господа, а не да измислят смешни „бордове по безводието“ и схеми за доовладяване на държавата.

Защото държавата - това са хората.

А на хората вече им писна от въртенето в омагьосан кръг.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 0 Отговор
    от заглавието нищо не разбрах

    16:02 21.09.2025

  • 2 си дзън

    4 0 Отговор
    Да не останат "на сухо" да се узакони проституцията.

    16:02 21.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Докато не излезем и не свалим тази незаконна Хунта взела властта с преврат на изборите няма да живеем нормално.

    16:07 21.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тома

    4 0 Отговор
    Ами нали си имаме редовно правителство и от 1 януари ще приемем еврото за да сме в клуба на богатите обаче не къпани

    16:15 21.09.2025

  • 6 37.51т

    1 0 Отговор
    Съдба българска........ още много работи ще излезнат наяве...наш български народ толкоз си може.....

    Коментиран от #8

    16:15 21.09.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Всеки гьол в България с ВЕЦ е символ на зеления преход

    16:21 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Доктрини, кръгли маси,

    1 0 Отговор
    национални програми, обединение на всички парламентарни групи не ви ли звучи като пожълтели стари вестници и лицемерна бутафория , неспособна да реши проблема . А, останаха ли гори за сечене, че да се въвежда мораториум или да чакаме с десетилетиа израстването на нови.. Интересно защо авторът не повдига въпроса за частните ВЕЦ-ове и как е възможно изобщо да има приватизирани водни източници. Водата е национално богатство и никой няма право да я приватизира.

    16:22 21.09.2025

  • 10 Кандидат депутат

    1 0 Отговор
    Стояне ти в кой свят живееш . Има необратими процеси , и унищожението ни е един от тях. Отиди при обикновените работещи на една заплата хора и ги питай как се чувстват. Смачкани и отчаяни. И след това обединение да залисяваш някоя гора. Успех.

    16:25 21.09.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Да, но ако са в един борд, всички води могат лесно да се прехвърлят на концесия. Една нова чудесна малка сделка!

    16:32 21.09.2025