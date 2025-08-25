Калоян Методиев пред ФАКТИ: Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скоро свършва отпуската на депутатите и политическият сезон се завръща. Все още горят пожари, все още има места без вода – все неща за свършване. Какво още… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.



- Г-н Методиев, как изглежда животът без парламент. Липсват ли ви депутатите…

- Напротив. Мнозинството ми бяха омерзителни. Мнозина, които видях там, за мен са социална утайка, която няма място в управлението на една работеща, справедлива, модерна държава. Отделно имаме различна мотивация. За повечето депутати това са заплати, фалшив социален статус (да важничат) и имунитети. Авторитетът им идва от пропуска.



Повечето такива без тази институционално-партийна черупка са нули.



Нямат атрибутите на политическото. Моята мотивация, както се видя и по работата ми като депутат, е противоположната. Политиката ми е призвание, занаят, интересно ми е, харесва ми. Любопитно ми беше. Исках да стана депутат, за да видя как работи системата, как е отвътре, как да се променя. Говорих най-много от независимите, предлагах закони, работещи модели, защитавах си избирателите, общувах с тях със срещи и интервюта, пишех статии, притисках правителството на контрол, отразяваха ме чужди медии… Карах по учебник. Докато други нападаха бременни жени, провокираха, лендзеха се (точен жаргонен израз за инфантилизъм), продаваха гласувания, криеха имунитети. Нямам работа с тези хора. Те са загубено време за България. Българският парламент в този си вид е за преучредяване – намаляване на броя на депутатите и премахване на имунитета им е първото условие.

- Пожари и безводие – визирам ситуацията в Плевен, това характеризира последния месец, но това не е за първи път. Защо всяка година си говорим за едно и също, а на следващата пак се чудим защо става така…

- Защото липсва цялостно лидерство за управление на страната – модел, система, посока. Успешното лидерство се стреми към организация и структура. Бори се с хаоса. У нас от години се въртим в омагьосан кръг. На един зациклил модел, който говори само с минало време.



Пред очите ни Борисов остаря и сега за пети път управлява България, да не говорим, че го правеше и като кмет, и като главен секретар - така повече от 20 години едно и също.



Този човек е огромната пречка пред развитието на страната. Персонално, заедно с изградения около него модел. Разврат(и) наред. Сега пак ходи и раздава държавните пари за постоянни строежи на стадиони и църкви, а стотици хиляди са без вода, живеят като животни, имаме хиляди пожари заради неокосени треви, злонамереност, обезлюдяване, липса на техника за гасене, лоша организация. Сложете ги на везната. Едното е ПР за пред публиката, а второто е живият живот, реалните проблеми. Политиката е за решаване на реалните проблеми.

Отделно у нас бюрокрацията стана огромна. Не се знае кой за какво отговаря. Джунгла от закони и подзаконови нормативни актове, която създава мъгла, отваря вратички, постоянно препраща някъде, пречи на приложението на законите. Трябва ни намаляване на бюрокрацията и опростяване на законите, за да тръгнат работите.



- Редом с професионалистите на първа линия при пожарите са и стотици доброволци. Защо още няма закон за доброволчеството…

- Защото този парламент е ялов. И престъпен като генезис. Добре фалшифицираха изборите – видя се по медиите, видя се от решението на Конституционния съд. Обаче за реална работа ги няма. За втори път им се вдигат заплатите – сега с нови 11%. А първите шест месеца, ако не ме лъже паметта, не бяха приели и 5 закона. Доброволците изиграха ключова роля за справяне с пожарите. По джапанки, без екипировка, сърцати младежи скачаха срещу огнената стихия… Шапки долу. Гордея се тях. Поздравявам ги! И това лято надеждата ми се връща. Имаме потенциал, хора с достойнство, честни, готови да помагат, да се борят за каузи. Милеещи за природата и човешкия живот. Екологията много ме вълнува. Това е белегът на цивилизованото общество. И на обратния полюс заплатаджии и имунитетаджии депутати. Тунеядци. По въпроса за закона за доброволчеството се видя, че този парламент не просто не върши нищо, но е вреден за държавата. Спъва развитието.

- А едни текстове вече минаха на първо четене в парламента?

- През февруари минаха на първо четене. Сега сме в края на август, а те са си във ваканция. Стотици хиляди декара гора изгоряха, къщи, инвентар... В Пирин, над Струмяни, горите ще се възстановят след 50 години. Цяло лято е така, а и в момента някъде гори. Законопроектът още не е минал на второ четене. Управляващото мнозинство си има други приоритети. За попълване на „домовата книга“ са под строй. За продажбата на държавни имоти се организираха на две четения за два дни. През сравнението на тези два закона се вижда как приоритетите им се разминават кардинално с тези на обществото. За едни имоти, а за други пожари. И няма оставки, няма отговорност.

- Ще приемаме еврото, а има населени места без вода. Какво не правим като хората, за да се решават проблемите…

- Лошо управление. Конкретно за водата, понеже е голяма тема и ще е така още години напред - тук не е Сахара. Вода има. Някой път ще разкажа за Йерусалим. Всичко е до организация, морал, политическа воля. От там нататък се намират експерти и действат по конкретиката. Формулата е една в света. И една скоба - някои не гласуват рационално, а пък 70% въобще не ходят.



Няма да стане без общо усилие, независимо дали си разочарован, лъган, отвратен, апатичен.



Държавата е един организъм – всичко е свързано. Заедно сме! Отровният въздух е един за милионер, за бедняк, за дете и за старец. Раковите, респираторните и сърдечносъдовите заболявания са общи като бич за българското общество. Пожари, наводнения, безводие, лоши пътища, улични биячи, некачествена храна, простащина, демодирана образователна система, лошо здравеопазване, несправедливо държавно заплащане, скъсани парашути или убийци с АТВ… Много задълбах, но това е - всичко е общо, всичко е свързано и опира до всеки един от нас.

- Видяхме и летящи коли, които се забиват в автобуси. Визирам инцидента в София, причинен от Виктор Илиев. Депутатите увеличиха санкциите за нарушения на пътя. И …

- Само със санкции не става. Вижда се по статистиката. Трябва и превенция. Възпитание и ограничения. Политиката на мамини синчета да се пререже. В Албания от един прокурорски син с Ферари тръгна процес на прочистване на цялата Съдебна система. Това като скоба. Тук имаме много лоши политически и прокурорски примери. Как на 21 години ще ми лети със скъпа спортна кола? Къде го има този модел? Един посланик ми каза: „У нас такива коли няма. Регулирайте ги през колите“. Откъде тия пари у един младеж?



Трябват ограничения - придружители, таван на кубици за възраст… Драстично увеличение на данъци за мощни коли.



Луксът е за зрели хора. Имаме една класа новобогаташи, които не са готови за парите, които имат. Нито имат култура, нито възпитание, нито психика. Давай скъпи лимузини, пури, злата, телефони и глезотии на децата…, но мачкай правилата. За обноски, класа, достолепие, скромност въобще не говорим. Трябват и писти (вече има две, но са недостатъчни). Който иска да ходи да кара бързо – там. Да си изкарва енергията, за да се спре с гонките по улиците. Липсва дисциплина в обществото, но тя идва основно от политиката и лицата ѝ. Горе е гнило. Тук е липсващото парче от пъзела. Разбира се, липсват и условия за безопасно шофиране. Няма нормални пътища. Липсващи магистрали, маркировки, осветление, дупки не липсват… Още ги няма пробите от асфалта от третия мандат на ГЕРБ, а сега сме в петия. АПИ си раздаде 2 милиона бонуси, цена от 50 милиона на километър магистрала (няма такава в Европа)… Много болна система. Регионалният министър и екипът му, който отговаря за пътищата и водната инфраструктура, ще носи много тежка отговорност. Хилят се на хората, снимат се, но това, което правят е нечовешко.

- Лидерът на ГЕРБ не спира да критикува държавния глава и очаква след преизбирането на шефа на НСО, Румен Радев да одобри избора на главен секретар на МВР и шеф на ДАНС. В какъв порядък очаквате да се случи това. Ясни ли са вече хората, или ще видим пазарлъци...

- Пазарлъците не са спирали. Дипломатическата служба в момента е блокирана. Текат медийни престрелки за назначения. Цяла година сме свидетели на овладяване на държавни институции – регулатори, комисии, служби за сигурност, „домова книга“...



Остана само едно ВСС, за да се затвори репресивната визия за държавата на управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС-НН и ИТН).



Предупредих Радев да не ходи на клетвата на това правителство, защото е избрано с фалшиви избори – отиде и ги легитимира. Поисках да пусне жалба за изборите до КС – не пусна. Помолих го по телевизията да не ходи на клетвата на конституционния съдия на управляващите – отиде. Писах му отворено писмо да свика КСНС за безводието да притисне кабинета (стотици хиляди без вода не са ли криза, тези хора бедстват) – не свика. Е, какво е очаквал? Като му размахат „Боташ“ и се прибира. На два-три месеца го правят. Трябва да си последователен и принципен. Опитах се да му помогна да вземе правилно решение, въпреки че не съм му началник на кабинета, но той не успя. Само се разправят за кортежи, коли, кой колко охрана имал. И Радев, и Борисов, и Пеевски гледат на тези служби като на бухалки, инструменти за избори, защитни механизми, разправа с опоненти. И накрая всичко това ще се обърне срещу тях. Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски.