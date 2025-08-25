Калоян Методиев пред ФАКТИ: Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски

Скоро свършва отпуската на депутатите и политическият сезон се завръща. Все още горят пожари, все още има места без вода – все неща за свършване. Какво още… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.
- Г-н Методиев, как изглежда животът без парламент. Липсват ли ви депутатите…
- Напротив. Мнозинството ми бяха омерзителни. Мнозина, които видях там, за мен са социална утайка, която няма място в управлението на една работеща, справедлива, модерна държава. Отделно имаме различна мотивация. За повечето депутати това са заплати, фалшив социален статус (да важничат) и имунитети. Авторитетът им идва от пропуска.
Повечето такива без тази институционално-партийна черупка са нули.
Нямат атрибутите на политическото. Моята мотивация, както се видя и по работата ми като депутат, е противоположната. Политиката ми е призвание, занаят, интересно ми е, харесва ми. Любопитно ми беше. Исках да стана депутат, за да видя как работи системата, как е отвътре, как да се променя. Говорих най-много от независимите, предлагах закони, работещи модели, защитавах си избирателите, общувах с тях със срещи и интервюта, пишех статии, притисках правителството на контрол, отразяваха ме чужди медии… Карах по учебник. Докато други нападаха бременни жени, провокираха, лендзеха се (точен жаргонен израз за инфантилизъм), продаваха гласувания, криеха имунитети. Нямам работа с тези хора. Те са загубено време за България. Българският парламент в този си вид е за преучредяване – намаляване на броя на депутатите и премахване на имунитета им е първото условие.
- Пожари и безводие – визирам ситуацията в Плевен, това характеризира последния месец, но това не е за първи път. Защо всяка година си говорим за едно и също, а на следващата пак се чудим защо става така…
- Защото липсва цялостно лидерство за управление на страната – модел, система, посока. Успешното лидерство се стреми към организация и структура. Бори се с хаоса. У нас от години се въртим в омагьосан кръг. На един зациклил модел, който говори само с минало време.
Пред очите ни Борисов остаря и сега за пети път управлява България, да не говорим, че го правеше и като кмет, и като главен секретар - така повече от 20 години едно и също.
Този човек е огромната пречка пред развитието на страната. Персонално, заедно с изградения около него модел. Разврат(и) наред. Сега пак ходи и раздава държавните пари за постоянни строежи на стадиони и църкви, а стотици хиляди са без вода, живеят като животни, имаме хиляди пожари заради неокосени треви, злонамереност, обезлюдяване, липса на техника за гасене, лоша организация. Сложете ги на везната. Едното е ПР за пред публиката, а второто е живият живот, реалните проблеми. Политиката е за решаване на реалните проблеми.
Отделно у нас бюрокрацията стана огромна. Не се знае кой за какво отговаря. Джунгла от закони и подзаконови нормативни актове, която създава мъгла, отваря вратички, постоянно препраща някъде, пречи на приложението на законите. Трябва ни намаляване на бюрокрацията и опростяване на законите, за да тръгнат работите.
- Редом с професионалистите на първа линия при пожарите са и стотици доброволци. Защо още няма закон за доброволчеството…
- Защото този парламент е ялов. И престъпен като генезис. Добре фалшифицираха изборите – видя се по медиите, видя се от решението на Конституционния съд. Обаче за реална работа ги няма. За втори път им се вдигат заплатите – сега с нови 11%. А първите шест месеца, ако не ме лъже паметта, не бяха приели и 5 закона. Доброволците изиграха ключова роля за справяне с пожарите. По джапанки, без екипировка, сърцати младежи скачаха срещу огнената стихия… Шапки долу. Гордея се тях. Поздравявам ги! И това лято надеждата ми се връща. Имаме потенциал, хора с достойнство, честни, готови да помагат, да се борят за каузи. Милеещи за природата и човешкия живот. Екологията много ме вълнува. Това е белегът на цивилизованото общество. И на обратния полюс заплатаджии и имунитетаджии депутати. Тунеядци. По въпроса за закона за доброволчеството се видя, че този парламент не просто не върши нищо, но е вреден за държавата. Спъва развитието.
- А едни текстове вече минаха на първо четене в парламента?
- През февруари минаха на първо четене. Сега сме в края на август, а те са си във ваканция. Стотици хиляди декара гора изгоряха, къщи, инвентар... В Пирин, над Струмяни, горите ще се възстановят след 50 години. Цяло лято е така, а и в момента някъде гори. Законопроектът още не е минал на второ четене. Управляващото мнозинство си има други приоритети. За попълване на „домовата книга“ са под строй. За продажбата на държавни имоти се организираха на две четения за два дни. През сравнението на тези два закона се вижда как приоритетите им се разминават кардинално с тези на обществото. За едни имоти, а за други пожари. И няма оставки, няма отговорност.
- Ще приемаме еврото, а има населени места без вода. Какво не правим като хората, за да се решават проблемите…
- Лошо управление. Конкретно за водата, понеже е голяма тема и ще е така още години напред - тук не е Сахара. Вода има. Някой път ще разкажа за Йерусалим. Всичко е до организация, морал, политическа воля. От там нататък се намират експерти и действат по конкретиката. Формулата е една в света. И една скоба - някои не гласуват рационално, а пък 70% въобще не ходят.
Няма да стане без общо усилие, независимо дали си разочарован, лъган, отвратен, апатичен.
Държавата е един организъм – всичко е свързано. Заедно сме! Отровният въздух е един за милионер, за бедняк, за дете и за старец. Раковите, респираторните и сърдечносъдовите заболявания са общи като бич за българското общество. Пожари, наводнения, безводие, лоши пътища, улични биячи, некачествена храна, простащина, демодирана образователна система, лошо здравеопазване, несправедливо държавно заплащане, скъсани парашути или убийци с АТВ… Много задълбах, но това е - всичко е общо, всичко е свързано и опира до всеки един от нас.
- Видяхме и летящи коли, които се забиват в автобуси. Визирам инцидента в София, причинен от Виктор Илиев. Депутатите увеличиха санкциите за нарушения на пътя. И …
- Само със санкции не става. Вижда се по статистиката. Трябва и превенция. Възпитание и ограничения. Политиката на мамини синчета да се пререже. В Албания от един прокурорски син с Ферари тръгна процес на прочистване на цялата Съдебна система. Това като скоба. Тук имаме много лоши политически и прокурорски примери. Как на 21 години ще ми лети със скъпа спортна кола? Къде го има този модел? Един посланик ми каза: „У нас такива коли няма. Регулирайте ги през колите“. Откъде тия пари у един младеж?
Трябват ограничения - придружители, таван на кубици за възраст… Драстично увеличение на данъци за мощни коли.
Луксът е за зрели хора. Имаме една класа новобогаташи, които не са готови за парите, които имат. Нито имат култура, нито възпитание, нито психика. Давай скъпи лимузини, пури, злата, телефони и глезотии на децата…, но мачкай правилата. За обноски, класа, достолепие, скромност въобще не говорим. Трябват и писти (вече има две, но са недостатъчни). Който иска да ходи да кара бързо – там. Да си изкарва енергията, за да се спре с гонките по улиците. Липсва дисциплина в обществото, но тя идва основно от политиката и лицата ѝ. Горе е гнило. Тук е липсващото парче от пъзела. Разбира се, липсват и условия за безопасно шофиране. Няма нормални пътища. Липсващи магистрали, маркировки, осветление, дупки не липсват… Още ги няма пробите от асфалта от третия мандат на ГЕРБ, а сега сме в петия. АПИ си раздаде 2 милиона бонуси, цена от 50 милиона на километър магистрала (няма такава в Европа)… Много болна система. Регионалният министър и екипът му, който отговаря за пътищата и водната инфраструктура, ще носи много тежка отговорност. Хилят се на хората, снимат се, но това, което правят е нечовешко.
- Лидерът на ГЕРБ не спира да критикува държавния глава и очаква след преизбирането на шефа на НСО, Румен Радев да одобри избора на главен секретар на МВР и шеф на ДАНС. В какъв порядък очаквате да се случи това. Ясни ли са вече хората, или ще видим пазарлъци...
- Пазарлъците не са спирали. Дипломатическата служба в момента е блокирана. Текат медийни престрелки за назначения. Цяла година сме свидетели на овладяване на държавни институции – регулатори, комисии, служби за сигурност, „домова книга“...
Остана само едно ВСС, за да се затвори репресивната визия за държавата на управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС-НН и ИТН).
Предупредих Радев да не ходи на клетвата на това правителство, защото е избрано с фалшиви избори – отиде и ги легитимира. Поисках да пусне жалба за изборите до КС – не пусна. Помолих го по телевизията да не ходи на клетвата на конституционния съдия на управляващите – отиде. Писах му отворено писмо да свика КСНС за безводието да притисне кабинета (стотици хиляди без вода не са ли криза, тези хора бедстват) – не свика. Е, какво е очаквал? Като му размахат „Боташ“ и се прибира. На два-три месеца го правят. Трябва да си последователен и принципен. Опитах се да му помогна да вземе правилно решение, въпреки че не съм му началник на кабинета, но той не успя. Само се разправят за кортежи, коли, кой колко охрана имал. И Радев, и Борисов, и Пеевски гледат на тези служби като на бухалки, инструменти за избори, защитни механизми, разправа с опоненти. И накрая всичко това ще се обърне срещу тях. Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нано
Коментиран от #6, #7, #28, #42, #50, #51
09:08 25.08.2025
2 Соня
Коментиран от #67, #73
09:09 25.08.2025
3 Пич
09:11 25.08.2025
4 честен ционист
Коментиран от #16
09:14 25.08.2025
5 още един
09:15 25.08.2025
6 мечти
До коментар #1 от "нано":неосъществими - че иначе като нищо може да се окажем нова Задунайска република
09:16 25.08.2025
7 Тошо
До коментар #1 от "нано":Не съм сигурен в това.Радев е много двулика лопата, за съжаление не се оказа читав и той.
Коментиран от #71
09:18 25.08.2025
8 територията е отмираща,
Абе единен организъм , ама сметките и паричните суми в банките са различни.За едни има ,за други няма. България е шепа народ, и става все по малко, докато племето изчезне. Когато свободата ти е подарена, и не си годен да имаш суверенитет ,организма умира. Той яде ,чужда храна, чужд хляб и чужди ценности. Свои няма, няма своя банка, няма своя парична единица, няма нищо свое. Всичко е на други хора, и златото не е негово. За това организма е отмиращ ,тежко болен и този път адът иде. Очистване няма да има. Младежта е прогонена и осакатена умствено и духовно . Опростачването отъпяването и разчовечаването са постигнати. От тук нататък шоу и наблюдение върху процеса как един древен народ загубил отдавна държавата си , си отива от лицето на земята, от малоумие и майкопродавци ,сбъркани примитиви на власт.
09:18 25.08.2025
9 Некадърно плямпало
09:19 25.08.2025
10 Гаро
Коментиран от #20
09:21 25.08.2025
11 Топ новина за плевенчани
Ралица Терзиева, съпругата на премиера, е съсобственик в чудото "Хаяши"
Освен хотела, Желязкови въртят и баровски гръцки ресторант насред София
8 апартамента и къща с двор в София за министър-председателя на България
Коментиран от #17, #26, #29
09:21 25.08.2025
12 Любопитен
Голямата администрация била проблем, да проблем е, но дума не обелва за хилядите новоизлюпени /като Методиев/ експерти по всичкология, които не са работили и ден през живота си.
09:22 25.08.2025
13 Тома
09:22 25.08.2025
14 Майора
09:22 25.08.2025
15 Майора
09:23 25.08.2025
16 аха
До коментар #4 от "честен ционист":Еееее,а защо не включвате престъпниците от позитано ,все пак. Те от Бузлуджа гледат бъдещето .
09:23 25.08.2025
17 Бай Ставри
До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":Ами човека е печатал фалшиви бюлетини в полза на шайката герб и забогатя
09:24 25.08.2025
18 Бай дончо
09:25 25.08.2025
19 ИМЕ
09:25 25.08.2025
20 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Гаро":Калоян е от малкото умни хора в тази смотана държава, управлявана от крадливи наглеци, избирани от тъпаци.
09:29 25.08.2025
21 До Соня-2 и Пич-3
09:30 25.08.2025
22 По интересната тема е друга младежи
Коментиран от #30, #61
09:30 25.08.2025
23 Иво
09:30 25.08.2025
24 Цесекар
09:33 25.08.2025
25 хахаха
Тоя да не си мисли, че живеем в Дубай?
80% от българите живеят с минимални доходи, ако имаме две деца - примерно на 18 и 25 години още две коли с различни кубици ли трябва да купуваме? Калоянчо ли ще ги плаща?
Не прочетох и нищо за драстично увеличение на пенсии и заплати???
09:34 25.08.2025
26 Убедително
До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":води, Цветан Цветанов само 6 апяртамента...Това е.
09:35 25.08.2025
27 Истината
09:35 25.08.2025
28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #1 от "нано":ДО ТОГАВА ДОКАТО МУ ИЗТЕЧЕ МАНДАТА КАТО ПРЕЗИДЕНТ ИМА БЛИЗО ГОДИНА И ПОЛОВИНА А ПРЕСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА МНОГО ПО РАНО.
Коментиран от #41
09:36 25.08.2025
29 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":Е ТОВА НО ЧАЛГАРУНИЯТА НЯМА КАК ДА ГО ЗАБЕЛЕЖИ СЛЕД КАТО НЕ ЗАБЕЛЯЗВА КОЙ Я НАПРАВИ НАЙ-БЕДНА ВЕЧЕ В СВЕТЪТ !
09:36 25.08.2025
30 По интересната тема е друга младежи
До коментар #22 от "По интересната тема е друга младежи":А замислете се дали това което съм ви написал в коментар 22.. дали не е актуално и за България и как като жаби ви варят на бавен огън младежи и ви правят на лиди ..... Мога освен за Германия и други страни да дам за примери, но съм сигурен че и сами можете по темата да разсъждавате
09:37 25.08.2025
31 Гласове от зайчарника в Банкя
09:37 25.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хмм
09:40 25.08.2025
34 Я па я !
09:40 25.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Благой от СОФстрой
09:43 25.08.2025
37 Сега очаквам
09:43 25.08.2025
38 Лицемер
Всички сте съдружници в една престъпна верига, ама започнахте да ръждясвате и да скърцате.
09:44 25.08.2025
39 КИРО ЖЪРТЪ
Коментиран от #43, #48
09:45 25.08.2025
40 Лелееее, сакън не дей Методиев...
09:48 25.08.2025
41 ГРАД ВРАЦА
До коментар #28 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":И после може отново да има предсрочни !!
09:49 25.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Защо пропускаш
До коментар #39 от "КИРО ЖЪРТЪ":ИТН, а тя е най-виновната за това, че тези шайки на ДС управляват заедно с нея ? Кой свали редовно правителство за да управляват днес мутри, измамници, крадци, чалгари и намагнитени шишкави елементи ?
09:50 25.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ехааа
На 25 години става международен секретар на Младежкия съюз на демократичните сили
следва:
Председател на Младежкия съюз на демократичните сили
Основател на политическа партия Общество за Нова България
Началник на политическия кабинет на Министъра на икономиката и индустрията
Началник на кабинета на президента на Република България
Народен представител в L народно събрание
Какъв трудолюбив човек, че и експерт:)))
Коментиран от #54
09:51 25.08.2025
46 хихи
09:51 25.08.2025
47 Потвърждавам го !
09:52 25.08.2025
48 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #39 от "КИРО ЖЪРТЪ":А ППДБ КОИТО СЕДЯХА ВЪВ СКУТА НА ПЕЕВСКИ И ПИЕХА МАЗНО КАФЕ.
09:53 25.08.2025
49 Революция е нужна
09:54 25.08.2025
50 хихи
До коментар #1 от "нано":Да отдадем почит с минута мълчания на Радев, който ни натресе "Хардварските Измамници" за пари или поради глупост и сега се готви да ни управлява пак с такива...
П.С за българия всичко е загубено
Коментиран от #52
09:55 25.08.2025
51 Не е сигурно......
До коментар #1 от "нано":има много време до нови избори , година, две, може би, пък и доста нелицеприятни неща може да се извадят срещу него, тежки зависимости, корумпирани съветници, а и той не е добър политически играч, няма качества за лидер, освен една злоба, злопаметност и сеене на омраза.
09:57 25.08.2025
52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #50 от "хихи":НА 3 СЕПТЕМВРИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА КОГАТО СЕ ОТКРИВА НОВАТА СЕСИЯ НА ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ.
09:57 25.08.2025
53 Всичко ще изгори, неизбежно е
Коментиран от #55, #60, #70
09:59 25.08.2025
54 Твоето "думане" е
До коментар #45 от "Ехааа":плод на завист, злоба, омраза и простотия ! Всеки има право да смени възгледите си щом е осъзнал и разбрал грешките си, своите и на партията, сдружението или ръководните органи и има смелостта да ги изрази, а това, че многолюдието не осъзнава тези грешки и не сменя възгледите си води до БЕДНОТИЯТА и ПРОСТАЩИНАТА ! България с такова население вече не е държава, а територия на просstо население което вече не може да се назове - НАРОД !
10:01 25.08.2025
55 оня с коня
До коментар #53 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":Е тва с горенето лошо ли е според тебе?Май не си чувал призива "Изгори ЗА ДА СВЕТИШ" ААА?И продължавам да се чудя де се въдите такива...
Коментиран от #59
10:04 25.08.2025
56 Мечтата на всеки доблестен пироман
10:06 25.08.2025
57 А вие....
До коментар #44 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":копейките заедно с главната ви копейка Костя който се мотае по таверните и яхтите в Гърция с журналистката, защо не сте на пожарите да гасите, нали сте много загрижени, а по цял ден висите по форумите и пишете лъжи и глупости?, естествено че европейска и демократична България ще почете националният празник на братска Украина, да не искате да се почитат националните празници на Русия, Северна Корея или комунистически Китай?
10:06 25.08.2025
58 Оракула от Делфи
Няма Борисов ,няма Радев , няма Пеевски, всички носят отговорността по равно на раменете си,
за всичките тези години на управление !
И както винаги ,когато всички крадат , никой не носи отговорност!!!
10:07 25.08.2025
59 Само огъня пречиства
До коментар #55 от "оня с коня":Душите грешни.... Знаеш ли къде е изписано на латински ? На входа на Ватикана в ляво
10:08 25.08.2025
60 Абе....
До коментар #53 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":Ти наред ли си с главата?, от къде ви копаят такива кр(е) ====т(е) ======ни???
10:09 25.08.2025
61 Сбъркана работа
До коментар #22 от "По интересната тема е друга младежи":Войната се прави от диктатори, а не от леви или десни партии.
Политиката е сложно нещо, което прикрива същността си с всякаква форма на манипулация, пропаганда и зависимости.
Нашите политици са изключително примитивни в политическото си развитие. Масово са некомпетентни, без представа от юридически теми, а за външна политика изобщо са неадекватни. Това се вижда в страната, а от вън създава образ на България като безлична, корумпирана, маловажна страна.
Коментиран от #64, #68
10:10 25.08.2025
62 Азиатец
Това с вдигането отвън на мерника на който и да е, не е ли намеса във вътрешните работи на страната и нарушаване на нейния суверенитет и политическа независимост ? Това наши партньори от НАТО и ЕС ли са, та господинът го е страх да ги назове ?
10:10 25.08.2025
63 Парашкева
10:13 25.08.2025
64 Азиатец
До коментар #61 от "Сбъркана работа":Война не се прави само от диктатори. Войни се разпалват и от най-демократични и правови държави. Най-добрият пример за това са САЩ.
10:13 25.08.2025
65 По-скоро са вдигнали мерника на
10:16 25.08.2025
66 Айде
10:17 25.08.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Така е човек
До коментар #61 от "Сбъркана работа":Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н .Същото е и относно синдикатите ... по този начин се блокира всякаква възможност за организиране на антивоенни движения и протести срещу войната....
10:20 25.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 редник Раън
До коментар #7 от "Тошо":Радев от курсант е възпитан като военен.Той не е политик.Имаше желание но не стана.През цялото си царуване той не спря да разделя съзнателно нацията.Като военен не знаем какъв бил,а и не ни е работа.Но като политик е дупката на геврека.С интерес чакаме края на мандата за да научим какви са ги вършили с генерал Деси.Всичко ще се чуе.Сега е още рано.
10:23 25.08.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Лойко Разбойко
До коментар #2 от "Соня":Другарката Сона от ОПГ, НАРЕЧЕНА ГРОБ ЛИ Е? Е ТОГАВА ТРИЙТЕ, ТРИЙТЕ, ДРУГАРИ ОТ ФАКТИ. ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА, ЧЕ АГЕНТ БУДА Е ПРОСТА СИКАДЖИЙСКА МУТРА ЯХНАЛА ПРОСТИЯ МАТРИАЛ. By the way, НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО ДС ИЗБРАННИКА СЕ ДВИЖИ В ДЪРЖАВАТА С ОХРАНА. Е СЕТИХ, ЗАЩОТО Е МНОГО ОБИЧАН ДЪРЖАВНИК! ТА ДРУГАРЯТ Е ГЕНЕРАЛ МУТРА!.Лично издигнат от другаря Гошо Първанов.
10:27 25.08.2025