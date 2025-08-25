Новини
Калоян Методиев пред ФАКТИ: Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски

25 Август, 2025 09:05

Пред очите ни Борисов остаря, казва политологът  

Калоян Методиев пред ФАКТИ: Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски - 1
Снимка: NovaNews
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скоро свършва отпуската на депутатите и политическият сезон се завръща. Все още горят пожари, все още има места без вода – все неща за свършване. Какво още… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.


- Г-н Методиев, как изглежда животът без парламент. Липсват ли ви депутатите…
- Напротив. Мнозинството ми бяха омерзителни. Мнозина, които видях там, за мен са социална утайка, която няма място в управлението на една работеща, справедлива, модерна държава. Отделно имаме различна мотивация. За повечето депутати това са заплати, фалшив социален статус (да важничат) и имунитети. Авторитетът им идва от пропуска.

Повечето такива без тази институционално-партийна черупка са нули.

Нямат атрибутите на политическото. Моята мотивация, както се видя и по работата ми като депутат, е противоположната. Политиката ми е призвание, занаят, интересно ми е, харесва ми. Любопитно ми беше. Исках да стана депутат, за да видя как работи системата, как е отвътре, как да се променя. Говорих най-много от независимите, предлагах закони, работещи модели, защитавах си избирателите, общувах с тях със срещи и интервюта, пишех статии, притисках правителството на контрол, отразяваха ме чужди медии… Карах по учебник. Докато други нападаха бременни жени, провокираха, лендзеха се (точен жаргонен израз за инфантилизъм), продаваха гласувания, криеха имунитети. Нямам работа с тези хора. Те са загубено време за България. Българският парламент в този си вид е за преучредяване – намаляване на броя на депутатите и премахване на имунитета им е първото условие.

- Пожари и безводие – визирам ситуацията в Плевен, това характеризира последния месец, но това не е за първи път. Защо всяка година си говорим за едно и също, а на следващата пак се чудим защо става така…
- Защото липсва цялостно лидерство за управление на страната – модел, система, посока. Успешното лидерство се стреми към организация и структура. Бори се с хаоса. У нас от години се въртим в омагьосан кръг. На един зациклил модел, който говори само с минало време.

Пред очите ни Борисов остаря и сега за пети път управлява България, да не говорим, че го правеше и като кмет, и като главен секретар - така повече от 20 години едно и също.

Този човек е огромната пречка пред развитието на страната. Персонално, заедно с изградения около него модел. Разврат(и) наред. Сега пак ходи и раздава държавните пари за постоянни строежи на стадиони и църкви, а стотици хиляди са без вода, живеят като животни, имаме хиляди пожари заради неокосени треви, злонамереност, обезлюдяване, липса на техника за гасене, лоша организация. Сложете ги на везната. Едното е ПР за пред публиката, а второто е живият живот, реалните проблеми. Политиката е за решаване на реалните проблеми.
Отделно у нас бюрокрацията стана огромна. Не се знае кой за какво отговаря. Джунгла от закони и подзаконови нормативни актове, която създава мъгла, отваря вратички, постоянно препраща някъде, пречи на приложението на законите. Трябва ни намаляване на бюрокрацията и опростяване на законите, за да тръгнат работите.

- Редом с професионалистите на първа линия при пожарите са и стотици доброволци. Защо още няма закон за доброволчеството…
- Защото този парламент е ялов. И престъпен като генезис. Добре фалшифицираха изборите – видя се по медиите, видя се от решението на Конституционния съд. Обаче за реална работа ги няма. За втори път им се вдигат заплатите – сега с нови 11%. А първите шест месеца, ако не ме лъже паметта, не бяха приели и 5 закона. Доброволците изиграха ключова роля за справяне с пожарите. По джапанки, без екипировка, сърцати младежи скачаха срещу огнената стихия… Шапки долу. Гордея се тях. Поздравявам ги! И това лято надеждата ми се връща. Имаме потенциал, хора с достойнство, честни, готови да помагат, да се борят за каузи. Милеещи за природата и човешкия живот. Екологията много ме вълнува. Това е белегът на цивилизованото общество. И на обратния полюс заплатаджии и имунитетаджии депутати. Тунеядци. По въпроса за закона за доброволчеството се видя, че този парламент не просто не върши нищо, но е вреден за държавата. Спъва развитието.

- А едни текстове вече минаха на първо четене в парламента?
- През февруари минаха на първо четене. Сега сме в края на август, а те са си във ваканция. Стотици хиляди декара гора изгоряха, къщи, инвентар... В Пирин, над Струмяни, горите ще се възстановят след 50 години. Цяло лято е така, а и в момента някъде гори. Законопроектът още не е минал на второ четене. Управляващото мнозинство си има други приоритети. За попълване на „домовата книга“ са под строй. За продажбата на държавни имоти се организираха на две четения за два дни. През сравнението на тези два закона се вижда как приоритетите им се разминават кардинално с тези на обществото. За едни имоти, а за други пожари. И няма оставки, няма отговорност.

- Ще приемаме еврото, а има населени места без вода. Какво не правим като хората, за да се решават проблемите…
- Лошо управление. Конкретно за водата, понеже е голяма тема и ще е така още години напред - тук не е Сахара. Вода има. Някой път ще разкажа за Йерусалим. Всичко е до организация, морал, политическа воля. От там нататък се намират експерти и действат по конкретиката. Формулата е една в света. И една скоба - някои не гласуват рационално, а пък 70% въобще не ходят.

Няма да стане без общо усилие, независимо дали си разочарован, лъган, отвратен, апатичен.

Държавата е един организъм – всичко е свързано. Заедно сме! Отровният въздух е един за милионер, за бедняк, за дете и за старец. Раковите, респираторните и сърдечносъдовите заболявания са общи като бич за българското общество. Пожари, наводнения, безводие, лоши пътища, улични биячи, некачествена храна, простащина, демодирана образователна система, лошо здравеопазване, несправедливо държавно заплащане, скъсани парашути или убийци с АТВ… Много задълбах, но това е - всичко е общо, всичко е свързано и опира до всеки един от нас.

- Видяхме и летящи коли, които се забиват в автобуси. Визирам инцидента в София, причинен от Виктор Илиев. Депутатите увеличиха санкциите за нарушения на пътя. И …
- Само със санкции не става. Вижда се по статистиката. Трябва и превенция. Възпитание и ограничения. Политиката на мамини синчета да се пререже. В Албания от един прокурорски син с Ферари тръгна процес на прочистване на цялата Съдебна система. Това като скоба. Тук имаме много лоши политически и прокурорски примери. Как на 21 години ще ми лети със скъпа спортна кола? Къде го има този модел? Един посланик ми каза: „У нас такива коли няма. Регулирайте ги през колите“. Откъде тия пари у един младеж?

Трябват ограничения - придружители, таван на кубици за възраст… Драстично увеличение на данъци за мощни коли.

Луксът е за зрели хора. Имаме една класа новобогаташи, които не са готови за парите, които имат. Нито имат култура, нито възпитание, нито психика. Давай скъпи лимузини, пури, злата, телефони и глезотии на децата…, но мачкай правилата. За обноски, класа, достолепие, скромност въобще не говорим. Трябват и писти (вече има две, но са недостатъчни). Който иска да ходи да кара бързо – там. Да си изкарва енергията, за да се спре с гонките по улиците. Липсва дисциплина в обществото, но тя идва основно от политиката и лицата ѝ. Горе е гнило. Тук е липсващото парче от пъзела. Разбира се, липсват и условия за безопасно шофиране. Няма нормални пътища. Липсващи магистрали, маркировки, осветление, дупки не липсват… Още ги няма пробите от асфалта от третия мандат на ГЕРБ, а сега сме в петия. АПИ си раздаде 2 милиона бонуси, цена от 50 милиона на километър магистрала (няма такава в Европа)… Много болна система. Регионалният министър и екипът му, който отговаря за пътищата и водната инфраструктура, ще носи много тежка отговорност. Хилят се на хората, снимат се, но това, което правят е нечовешко.

- Лидерът на ГЕРБ не спира да критикува държавния глава и очаква след преизбирането на шефа на НСО, Румен Радев да одобри избора на главен секретар на МВР и шеф на ДАНС. В какъв порядък очаквате да се случи това. Ясни ли са вече хората, или ще видим пазарлъци...
- Пазарлъците не са спирали. Дипломатическата служба в момента е блокирана. Текат медийни престрелки за назначения. Цяла година сме свидетели на овладяване на държавни институции – регулатори, комисии, служби за сигурност, „домова книга“...

Остана само едно ВСС, за да се затвори репресивната визия за държавата на управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, БСП, ДПС-НН и ИТН).

Предупредих Радев да не ходи на клетвата на това правителство, защото е избрано с фалшиви избори – отиде и ги легитимира. Поисках да пусне жалба за изборите до КС – не пусна. Помолих го по телевизията да не ходи на клетвата на конституционния съдия на управляващите – отиде. Писах му отворено писмо да свика КСНС за безводието да притисне кабинета (стотици хиляди без вода не са ли криза, тези хора бедстват) – не свика. Е, какво е очаквал? Като му размахат „Боташ“ и се прибира. На два-три месеца го правят. Трябва да си последователен и принципен. Опитах се да му помогна да вземе правилно решение, въпреки че не съм му началник на кабинета, но той не успя. Само се разправят за кортежи, коли, кой колко охрана имал. И Радев, и Борисов, и Пеевски гледат на тези служби като на бухалки, инструменти за избори, защитни механизми, разправа с опоненти. И накрая всичко това ще се обърне срещу тях. Отвън са им вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нано

    49 49 Отговор
    Ако Радев реши да направи партия ще е следващия премиер на страната!

    Коментиран от #6, #7, #28, #42, #50, #51

    09:08 25.08.2025

  • 2 Соня

    17 86 Отговор
    Това правителство на Борисов, Пеевски Зафиров и Трифонов е в пъти по-добро от сглобката предишна.

    Коментиран от #67, #73

    09:09 25.08.2025

  • 3 Пич

    50 13 Отговор
    Кретенина винаги си остава кретенин !!! Този в прав текст казва че държавата ни се командва отвън !!! А българите трябвало да свиват ушите и да слушат ! Ей такива шушумиги и безродници...

    09:11 25.08.2025

  • 4 честен ционист

    14 8 Отговор
    Радев, Борисов и Пеевски закриха превърнаха посолството на САЩ в София в обикновено консулство.

    Коментиран от #16

    09:14 25.08.2025

  • 5 още един

    26 14 Отговор
    специалист по всичко! Има ли област, в която да не се е изказал "компетентно и ангажирано"?! щото много лесно се говори и критикува отстрани, когато не се иска от него да прави каквото и да е и да решава нечии проблеми - и дано не дойде такова време, че ще се оцъклим от идиотизма му

    09:15 25.08.2025

  • 6 мечти

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    неосъществими - че иначе като нищо може да се окажем нова Задунайска република

    09:16 25.08.2025

  • 7 Тошо

    25 16 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Не съм сигурен в това.Радев е много двулика лопата, за съжаление не се оказа читав и той.

    Коментиран от #71

    09:18 25.08.2025

  • 8 територията е отмираща,

    20 4 Отговор
    "Държавата е един организъм – всичко е свързано. Заедно сме! Отровният въздух е един за милионер, за бедняк, за дете и за старец. Раковите, респираторните и сърдечносъдовите заболявания са общи като бич за българското общество. Пожари, наводнения, безводие, лоши пътища, улични биячи, некачествена храна, простащина, демодирана образователна система, лошо здравеопазване, несправедливо държавно заплащане, скъсани парашути или убийци с АТВ… Много задълбах, но това е - всичко е общо, всичко е свързано и опира до всеки един от нас. "
    Абе единен организъм , ама сметките и паричните суми в банките са различни.За едни има ,за други няма. България е шепа народ, и става все по малко, докато племето изчезне. Когато свободата ти е подарена, и не си годен да имаш суверенитет ,организма умира. Той яде ,чужда храна, чужд хляб и чужди ценности. Свои няма, няма своя банка, няма своя парична единица, няма нищо свое. Всичко е на други хора, и златото не е негово. За това организма е отмиращ ,тежко болен и този път адът иде. Очистване няма да има. Младежта е прогонена и осакатена умствено и духовно . Опростачването отъпяването и разчовечаването са постигнати. От тук нататък шоу и наблюдение върху процеса как един древен народ загубил отдавна държавата си , си отива от лицето на земята, от малоумие и майкопродавци ,сбъркани примитиви на власт.

    09:18 25.08.2025

  • 9 Некадърно плямпало

    17 23 Отговор
    Радев го изгониха кат мръсно коге за некадърност и нелегалност.

    09:19 25.08.2025

  • 10 Гаро

    29 22 Отговор
    Методиев е най-добрият български политолог. И е прав за цялата кочина

    Коментиран от #20

    09:21 25.08.2025

  • 11 Топ новина за плевенчани

    30 7 Отговор
    Семейството на Росен Желязков отваря хотел с водопад за 9 млн. лв.💥💥
    Ралица Терзиева, съпругата на премиера, е съсобственик в чудото "Хаяши"
    Освен хотела, Желязкови въртят и баровски гръцки ресторант насред София
    8 апартамента и къща с двор в София за министър-председателя на България

    Коментиран от #17, #26, #29

    09:21 25.08.2025

  • 12 Любопитен

    24 12 Отговор
    Кой е Калоян Методиев, като какъв пише всеки ден на Радев и от къде на къде президента на РБ трябва да го слуша?
    Голямата администрация била проблем, да проблем е, но дума не обелва за хилядите новоизлюпени /като Методиев/ експерти по всичкология, които не са работили и ден през живота си.

    09:22 25.08.2025

  • 13 Тома

    25 6 Отговор
    Доказано е че тиквата го сложиха начело на държавата за да я дърпа с години назад.Всички милиарди от Европа се крадат и за народа нищо.

    09:22 25.08.2025

  • 14 Майора

    17 9 Отговор
    Абе Калоянчо , а ти какво направи като беше във властта - нищо? Най лесно е да се критикува , но трудното е да намериш пътя , а с такива ксто теб и твоята партия , компост от политически цветарки , уволнени за корупция и облажили се от приватизацията , не става!

    09:22 25.08.2025

  • 15 Майора

    13 6 Отговор
    Абе Калоянчо , а ти какво направи като беше във властта - нищо? Най лесно е да се критикува , но трудното е да намериш пътя , а с такива ксто теб и твоята партия , компост от политически цветарки , уволнени за корупция и облажили се от приватизацията , не става!

    09:23 25.08.2025

  • 16 аха

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Еееее,а защо не включвате престъпниците от позитано ,все пак. Те от Бузлуджа гледат бъдещето .

    09:23 25.08.2025

  • 17 Бай Ставри

    22 4 Отговор

    До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":

    Ами човека е печатал фалшиви бюлетини в полза на шайката герб и забогатя

    09:24 25.08.2025

  • 18 Бай дончо

    11 4 Отговор
    Докато банкерския мърда България ще потъва или ликвидация на утребкити в парламента или ликвидация на държавата. Това е ще ви стрижат овце до като съществува Гео.

    09:25 25.08.2025

  • 19 ИМЕ

    4 2 Отговор
    За крадците,няма прошка.Хан Крум, няма да стои бе работа я.

    09:25 25.08.2025

  • 20 РЕАЛИСТ

    15 12 Отговор

    До коментар #10 от "Гаро":

    Калоян е от малкото умни хора в тази смотана държава, управлявана от крадливи наглеци, избирани от тъпаци.

    09:29 25.08.2025

  • 21 До Соня-2 и Пич-3

    18 4 Отговор
    Не се командва държава отвън, тя се командва от такива празни глави като вашите, които гласувате за престъпни елементи доказали са се с престъпността си във времето и миналото си, че дори и ги има в списъци за корупция в водещи и силни световни икономики, но такива истини няма как да се забележат от "рендосаните" ви мозъци....водещото в България е простащината и чалгарията, това управление категорично доказва с растящата беднотия тази истина !

    09:30 25.08.2025

  • 22 По интересната тема е друга младежи

    8 2 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример Подкрепата за правителството на Мерц... Акен не оставя никакво съмнение, че Лявата партия е готова да подкрепи реакционния дневен ред на Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз и социалдемократическата партия (СДС) ако партийният елит има изгода . В отговор на забележката на интервюиращ, че Лявата партия „е подкрепила втори тур на гласуване за Фридрих Мерц на изборите за канцлер със своята парламентарна група“, ван Акен увери, че ще продължи да подкрепя управляващите партии, „ако те постъпят правилно“. Той обаче каза, че те „наистина не са постъпили правилно досега“ и затова е необходимо да се продължи да се оказва „натиск“.....

    Коментиран от #30, #61

    09:30 25.08.2025

  • 23 Иво

    14 7 Отговор
    Радев и той омазни ръцете яко - масон от пловдивската ложа "Слънце", подчинен на Ники Копринков, който е в ръцете на Шишко.

    09:30 25.08.2025

  • 24 Цесекар

    9 7 Отговор
    Е тоя похлупак е на всяка манджа мерудия

    09:33 25.08.2025

  • 25 хахаха

    7 10 Отговор
    "Трябват ограничения - придружители, таван на кубици за възраст… Драстично увеличение на данъци за мощни коли."

    Тоя да не си мисли, че живеем в Дубай?
    80% от българите живеят с минимални доходи, ако имаме две деца - примерно на 18 и 25 години още две коли с различни кубици ли трябва да купуваме? Калоянчо ли ще ги плаща?
    Не прочетох и нищо за драстично увеличение на пенсии и заплати???

    09:34 25.08.2025

  • 26 Убедително

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":

    води, Цветан Цветанов само 6 апяртамента...Това е.

    09:35 25.08.2025

  • 27 Истината

    13 6 Отговор
    ЗАЩО КАТО БЕШЕ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО ДРУГО ГОВОРЕШЕ И ЛИЗ ..ШЕ А КАТО ТЕ ИЗХВЪРЛИХА ОТ ТАМ ЗАПОЧНА ДА ПЛЮЕШ ТИ СИ ЕДИН ИЗВРЕТЕН НЕГОДНИК

    09:35 25.08.2025

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    ДО ТОГАВА ДОКАТО МУ ИЗТЕЧЕ МАНДАТА КАТО ПРЕЗИДЕНТ ИМА БЛИЗО ГОДИНА И ПОЛОВИНА А ПРЕСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЩЕ ИМА МНОГО ПО РАНО.

    Коментиран от #41

    09:36 25.08.2025

  • 29 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Топ новина за плевенчани":

    Е ТОВА НО ЧАЛГАРУНИЯТА НЯМА КАК ДА ГО ЗАБЕЛЕЖИ СЛЕД КАТО НЕ ЗАБЕЛЯЗВА КОЙ Я НАПРАВИ НАЙ-БЕДНА ВЕЧЕ В СВЕТЪТ !

    09:36 25.08.2025

  • 30 По интересната тема е друга младежи

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "По интересната тема е друга младежи":

    А замислете се дали това което съм ви написал в коментар 22.. дали не е актуално и за България и как като жаби ви варят на бавен огън младежи и ви правят на лиди ..... Мога освен за Германия и други страни да дам за примери, но съм сигурен че и сами можете по темата да разсъждавате

    09:37 25.08.2025

  • 31 Гласове от зайчарника в Банкя

    7 4 Отговор
    Бацо гледа да устиска и добута да ви назначи внуците си да ви управляват за да е сигурен, че тази държава няма да се оправи никогиш!

    09:37 25.08.2025

  • 33 Хмм

    9 2 Отговор
    дума не обелваше за високите депутатски заплати като беше в парламента, дори Нинова измести кадърна БСП, за да го настани на хранилката, костовист като Нинова

    09:40 25.08.2025

  • 34 Я па я !

    6 2 Отговор
    Лелееее , този е готов за бесилка.

    09:40 25.08.2025

  • 36 Благой от СОФстрой

    7 5 Отговор
    Никаквец-ляляджия че и политолог-нищоправещ!

    09:43 25.08.2025

  • 37 Сега очаквам

    7 2 Отговор
    НАМАГНИТЕНИЯ измамник на кухи кратуни да СПАСЯВА ПЛЕВЕН ОТ БЕЗВОДИЕТО ! Ама защо се бави още, "подметките" му още ли му обмислят тази "робинхутска" защита ?

    09:43 25.08.2025

  • 38 Лицемер

    10 2 Отговор
    Защо не поиска да станеш биволар или овчар, че да видиш как работи системата отвътре? И ти си като всички останали 239 тунеядци!
    Всички сте съдружници в една престъпна верига, ама започнахте да ръждясвате и да скърцате.

    09:44 25.08.2025

  • 39 КИРО ЖЪРТЪ

    12 5 Отговор
    ТОВА. НЕ. Е. ДЪРЖАВА. ТОВА. МАФИОТСКА. БАНДА.ПАРТИИТЕ. КАТО. ГЕРБ, ДПС , БСП. ВСЕ. СТРУКТУРИ. НА. ДС.

    Коментиран от #43, #48

    09:45 25.08.2025

  • 40 Лелееее, сакън не дей Методиев...

    4 1 Отговор
    (Някой път ще разкажа за Йерусалим. Всичко е до организация, морал, политическа воля....).....

    09:48 25.08.2025

  • 41 ГРАД ВРАЦА

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    И после може отново да има предсрочни !!

    09:49 25.08.2025

  • 43 Защо пропускаш

    8 2 Отговор

    До коментар #39 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    ИТН, а тя е най-виновната за това, че тези шайки на ДС управляват заедно с нея ? Кой свали редовно правителство за да управляват днес мутри, измамници, крадци, чалгари и намагнитени шишкави елементи ?

    09:50 25.08.2025

  • 45 Ехааа

    5 0 Отговор
    Какъв трудов стаж, какво чудо:)))
    На 25 години става международен секретар на Младежкия съюз на демократичните сили
    следва:
    Председател на Младежкия съюз на демократичните сили
    Основател на политическа партия Общество за Нова България
    Началник на политическия кабинет на Министъра на икономиката и индустрията
    Началник на кабинета на президента на Република България
    Народен представител в L народно събрание
    Какъв трудолюбив човек, че и експерт:)))

    Коментиран от #54

    09:51 25.08.2025

  • 46 хихи

    4 0 Отговор
    "Откъде тия пари у .... жената на Пепи еврото(неразследвана) пребоядисала се в боркина за демокрация( у жената на "Нотариуса" все още държавен служител.. у всеки кмет на село или град с до 20 хил жители! За по-големите няма да питам?

    09:51 25.08.2025

  • 47 Потвърждавам го !

    6 0 Отговор
    Само се разправят за кортежи, коли, кой колко охрана имал..

    09:52 25.08.2025

  • 48 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "КИРО ЖЪРТЪ":

    А ППДБ КОИТО СЕДЯХА ВЪВ СКУТА НА ПЕЕВСКИ И ПИЕХА МАЗНО КАФЕ.

    09:53 25.08.2025

  • 49 Революция е нужна

    4 2 Отговор
    Калоянчо Методиев, революция и народен съд

    09:54 25.08.2025

  • 50 хихи

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    Да отдадем почит с минута мълчания на Радев, който ни натресе "Хардварските Измамници" за пари или поради глупост и сега се готви да ни управлява пак с такива...
    П.С за българия всичко е загубено

    Коментиран от #52

    09:55 25.08.2025

  • 51 Не е сигурно......

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    има много време до нови избори , година, две, може би, пък и доста нелицеприятни неща може да се извадят срещу него, тежки зависимости, корумпирани съветници, а и той не е добър политически играч, няма качества за лидер, освен една злоба, злопаметност и сеене на омраза.

    09:57 25.08.2025

  • 52 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "хихи":

    НА 3 СЕПТЕМВРИ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА КОГАТО СЕ ОТКРИВА НОВАТА СЕСИЯ НА ТОВА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪТРЕ.

    09:57 25.08.2025

  • 53 Всичко ще изгори, неизбежно е

    2 3 Отговор
    Грешници сте щом търпите атлантиците и ще гори. И в библията го пише. Щом във антихриста НАТЮ вярвате в огън ще горите

    Коментиран от #55, #60, #70

    09:59 25.08.2025

  • 54 Твоето "думане" е

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Ехааа":

    плод на завист, злоба, омраза и простотия ! Всеки има право да смени възгледите си щом е осъзнал и разбрал грешките си, своите и на партията, сдружението или ръководните органи и има смелостта да ги изрази, а това, че многолюдието не осъзнава тези грешки и не сменя възгледите си води до БЕДНОТИЯТА и ПРОСТАЩИНАТА ! България с такова население вече не е държава, а територия на просstо население което вече не може да се назове - НАРОД !

    10:01 25.08.2025

  • 55 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":

    Е тва с горенето лошо ли е според тебе?Май не си чувал призива "Изгори ЗА ДА СВЕТИШ" ААА?И продължавам да се чудя де се въдите такива...

    Коментиран от #59

    10:04 25.08.2025

  • 56 Мечтата на всеки доблестен пироман

    2 0 Отговор
    е CL-20. Взривното вещество CL-20 в момента е позиционирано като едно от най-мощните и не е трудно за намиране

    10:06 25.08.2025

  • 57 А вие....

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    копейките заедно с главната ви копейка Костя който се мотае по таверните и яхтите в Гърция с журналистката, защо не сте на пожарите да гасите, нали сте много загрижени, а по цял ден висите по форумите и пишете лъжи и глупости?, естествено че европейска и демократична България ще почете националният празник на братска Украина, да не искате да се почитат националните празници на Русия, Северна Корея или комунистически Китай?

    10:06 25.08.2025

  • 58 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    В България всичко е възможно ,след като кражбите са "спорт за лично забогатяване на гъба на държавата"!

    Няма Борисов ,няма Радев , няма Пеевски, всички носят отговорността по равно на раменете си,
    за всичките тези години на управление !


    И както винаги ,когато всички крадат , никой не носи отговорност!!!

    10:07 25.08.2025

  • 59 Само огъня пречиства

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "оня с коня":

    Душите грешни.... Знаеш ли къде е изписано на латински ? На входа на Ватикана в ляво

    10:08 25.08.2025

  • 60 Абе....

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Всичко ще изгори, неизбежно е":

    Ти наред ли си с главата?, от къде ви копаят такива кр(е) ====т(е) ======ни???

    10:09 25.08.2025

  • 61 Сбъркана работа

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "По интересната тема е друга младежи":

    Войната се прави от диктатори, а не от леви или десни партии.
    Политиката е сложно нещо, което прикрива същността си с всякаква форма на манипулация, пропаганда и зависимости.
    Нашите политици са изключително примитивни в политическото си развитие. Масово са некомпетентни, без представа от юридически теми, а за външна политика изобщо са неадекватни. Това се вижда в страната, а от вън създава образ на България като безлична, корумпирана, маловажна страна.

    Коментиран от #64, #68

    10:10 25.08.2025

  • 62 Азиатец

    4 0 Отговор
    Хубави неща прочетох, но не ми стана ясно - кои са тези отвън, които са вдигнали мерника на Радев, Борисов и Пеевски ? Като се казва А, трябва да се каже и Б.
    Това с вдигането отвън на мерника на който и да е, не е ли намеса във вътрешните работи на страната и нарушаване на нейния суверенитет и политическа независимост ? Това наши партньори от НАТО и ЕС ли са, та господинът го е страх да ги назове ?

    10:10 25.08.2025

  • 63 Парашкева

    0 1 Отговор
    От известно време на този му натиснаха копчето.Активираха го.Знаем,че започнат ли да дават някой настойчиво по медиите му се търси място.Стояна Мутафова казваше-няма значение какво говориш по медиите.Важно е да те дават по телевизията,защото ако не се появиш три дена и те забравят.И права беше жената.Велика жена и много истини е казвала,ама кой да я слуша навремето.

    10:13 25.08.2025

  • 64 Азиатец

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Сбъркана работа":

    Война не се прави само от диктатори. Войни се разпалват и от най-демократични и правови държави. Най-добрият пример за това са САЩ.

    10:13 25.08.2025

  • 65 По-скоро са вдигнали мерника на

    2 0 Отговор
    Кирил Петков, Борисов и Пеевски, дори единия вече оттече

    10:16 25.08.2025

  • 66 Айде

    2 1 Отговор
    Пак приказки и критики! И нищо, както винаги! Никаква идея как може да се промени това! Паразит!

    10:17 25.08.2025

  • 68 Така е човек

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сбъркана работа":

    Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити. С държавни постове, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н .Същото е и относно синдикатите ... по този начин се блокира всякаква възможност за организиране на антивоенни движения и протести срещу войната....

    10:20 25.08.2025

  • 71 редник Раън

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тошо":

    Радев от курсант е възпитан като военен.Той не е политик.Имаше желание но не стана.През цялото си царуване той не спря да разделя съзнателно нацията.Като военен не знаем какъв бил,а и не ни е работа.Но като политик е дупката на геврека.С интерес чакаме края на мандата за да научим какви са ги вършили с генерал Деси.Всичко ще се чуе.Сега е още рано.

    10:23 25.08.2025

  • 73 Лойко Разбойко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соня":

    Другарката Сона от ОПГ, НАРЕЧЕНА ГРОБ ЛИ Е? Е ТОГАВА ТРИЙТЕ, ТРИЙТЕ, ДРУГАРИ ОТ ФАКТИ. ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА, ЧЕ АГЕНТ БУДА Е ПРОСТА СИКАДЖИЙСКА МУТРА ЯХНАЛА ПРОСТИЯ МАТРИАЛ. By the way, НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО ДС ИЗБРАННИКА СЕ ДВИЖИ В ДЪРЖАВАТА С ОХРАНА. Е СЕТИХ, ЗАЩОТО Е МНОГО ОБИЧАН ДЪРЖАВНИК! ТА ДРУГАРЯТ Е ГЕНЕРАЛ МУТРА!.Лично издигнат от другаря Гошо Първанов.

    10:27 25.08.2025