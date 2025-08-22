Силата на истината за българската демокрация

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Председателят на ПП "Величие" г-жа Албена Пекова отправи въпроси до Държавния секретар на САЩ г-н Марко Рубио относно оценката на годишния доклад за 2024г. за Р. България.

В този доклад ПП "Величие" е представена в противоречив и по-скоро загадъчен план, в който лидерът ѝ г-н Ивелин Михайлов е едва ли не проблем за българската демокрация.

Но силата на тази истина за българската демокрация е толкова точно описана във вербалната нота, която прилагаме до Държавния департамент на САЩ! Председателката на ПП "Величие" г-жа Албена Пекова много ясно и категорично задава своите въпроси!

Искрено се надявам Държавният департамент да изяви своята искрена привързаност към демокрацията!

Вербалната нота на г-жа Пекова:

Политическа партия „Величие“ отправя настоящата Вербална нота във връзка с публикувания на официалния правителствен сайт на САЩ 2024 Country Reports on Human Rights Practices, в частта за Република България, в израз на дълбокото ми несъгласие с изнесената в Доклада очевидно непроверена и недостоверна информация относно председателя на парламентарната група на политическа партия „Величие“ в 51-то Народно събрание г-н Ивелин Михайлов.

Наясно съм, че така публикувания Доклад е изготвян по времето на доминиращото в САЩ управление на Демократичeската партия и че вероятно настоящото управление не е било запознато нито с достоверността на информацията, нито с надежността и обективността на източниците ѝ от Република България. Но фактът, че в целия Доклад, касаещ състоянието на правата на човека в Република България, единствените поименно посочени субекти са политическа партия „Величие“ и председателя на парламентарната ни група г-н Ивелин Михайлов, е достатъчно ясен индикатор за користните и съвсем не идеални цели на въпросния източник.

Изготвеното и публикувано в Доклада съдържание, в което ние сме заклеймени като субекти, репресиращи свободата на журналистическото слово в България, самò по себе си не е добър пример нито за правилното развитие на принципите за обективност и равнопоставеност, нито за дипломацията. Още по-неприемлив и будещ тревога се явява и фактът, че публично съобщаваната с Доклада „информация“ се основава единствено на сведения от лице, работещо за медиите на икономическо-олигархичния кръг „Капитал“.

На българската общественост и на широките медийни кръгове в България от десетилетия е известно, че чрез изградената от олигарха Иво Прокопиев медийна империя, същият заедно със създадения от него и гравитиращ около него икономически кръг „Капитал“ с ненаситен материален апетит към усвояване на публични блага, от доста време действа добре организирана система за дискредитиране на неудобни политици и обществени личности.

Така, с доказаната си опозиционна дейност и константно оказваната защита на правата на обикновените граждани, ние от партия „Величие“ попадаме в кръга на неудобните за кръга „Капитал“, от чиито среди е ползваната за тази част от Доклада информация.

С още по-голямо недоумение и съжаление отбелязвам и факта, че в Доклада се коментира поименно и един частен бизнес – акционерното дружество и културно-исторически комплекс „Исторически парк“, изграден изцяло на частно-правна основа. В този смисъл, намесата в подобни отношения на държавната власт на една чуждестранна държава, считам за недопустимо вмешателство в мирно осъществявана от частно-правни субекти на друга държава дейност. Това на практика е намеса и в държавния суверинитет на Република България, чрез който тя регулира вътрешните си правоотношения.

Дали стремежът към тази явно нихилистична дискредитация е породен от отказа на г-н Михайлов да даде съгласието си на фирма от кръга „Капитал“ за изграждане на ветрогенератори върху терен до изградения от него културно-туристическия комплекс „Исторически парк“ в село Неофит Рилски, е въпрос, който Държавният Департамент на САЩ е следвало да изследва преди да използва информацията, предоставена му от лица, които макар и да са журналисти, работят за медии от кръга „Капитал“ и са очевидно в конфликт на интереси. При всички положения обаче, аз намирам извършеното за крайно недопустимо и от дипломатическа и от бизнес гледна точка.

Не на последно по важност място бих искала да подчертая, че за да бъде една демокрация реална, а не фасадна, то преди да се пристъпи към подобни отговорни проекти, какъвто се явява годишния доклад за правата на човека в държавите по света, съставителят на този документ следва да проведе едно широкообхватно изследване на фактите, като информацията да не бъде повърхностно събрана само от един и същи заинтересован източник, а от възможно най-широк кръг източници от съответните обществени сфери.

Такива източници от неправителствен характер, защитаващи човешки права в България не липсват, но те така и не са били нито известени за интереса на Държавния Департамент на САЩ, нито са потърсени за задоволяването му. Предвид това, както и поради факта, че освен вече намерилите достъп до Държавния Департамент на САЩ журналисти, обслужващи консуматорските интереси на кръга „Капитал“ в България, тук живее и твори значителна общност от журналисти, чиято дейност не се финансира от фондация „Америка за България“ и не споделя подхода нито на кръга „Капитал“, нито на обслужващите го медии, то Докладът се явява и крайно необективен и дискриминационен.

С Доклада в посочената му част, една външна за България държава, каквато е САЩ, по недопустим от дипломатически и политически аспект начин, на практика се е присъединил към целеното политическо и икономическо дискредитиране и унищожение, както на нашата партия, така и на народният представител и председател на парламентарната ни група в 51-то Народно събрание, г-н Ивелин Михайлов. И това – при положение, че именно тази партия и нейния неформален лидер – г-н Ивелин Михайлов понастоящем са единствените припознавани от обикновените граждани на България вътре в страна и в чужбина субекти, като изразители на волята им за борба с корупцията, насилието и поругаването на човешките права. Още по-абсурдно е и имиджовото посегателство, извършено в тази част от Доклада, върху един български културно-туристически комплекс, какъвто е „Исторически парк“, в който впрочем са вложени и немалко акции на американски граждани-акционери.

Предвид всичко изложено, от името на политическа партия „Величие“ настоявам за преустановяване на недопустимото вмешателство и политическа дискредитация на представлявана от мен опозиционна политическа партия, извършвани от Държавния Департамент на САЩ чрез годишния Доклад за правата на човека в частта, касаеща Република България.

Като заявяваме готовността си за съдействие и провеждане на двустранни опознавателни разговори, настояваме и за някакъв вид морална компенсация за накърнения ни имидж.