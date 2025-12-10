Новини
Защо управляващите удариха "Величие"

Защо управляващите удариха "Величие"

10 Декември, 2025 10:25, обновена 10 Декември, 2025 10:37 1 285 20

Смятам, че началникът на КПКОНПИ си дава сметка какво ще последва след освобождаването на задържаните пет човека от „Исторически парк“

Снимка: БГНЕС
Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на декември България е залята от негодувания. Всички роптаят, всички негодуват, всички се мразят. Докъде може да доведе това вече трайно възмущение? Силата на това отрицание може още да се изостри, но тогава ще последва и видимата омраза. Точно в този момент, на преден план, управляващите заедно с разгорещения "Меч“ удариха „Величие“.

Защо? Защото най-чистият капиталист Прокопиев все още не може да получи 120 млн. евро от Европейския съюз. Каква парадигма на действителността? ПП „Величие“ влизат в 51-ия парламент и разрушили двуличието на голямата заблуда. Затова днес се прави пълно описание на всички клеветници — някои адвокати, депутати, политици, шефове на парламентарни групи, които злоупотребяват с факти, обяви и неточни заключения, касаещи „Величие“.

Странното обстоятелство бе, че навреме бе активирана КПКОНПИ с цялата си сила. Явно началникът ѝ, Антон Славчев, не осъзнал докрай що значи политическа корупция. Смятам, че като човек, запознат с правото, си дава сметка какво ще последва след освобождаването на задържаните пет човека от „Исторически парк“. Става дума за една утрешна загуба заради политическа поръчка, която някой трябва да компенсира, а задържането на петте човека от „Исторически парк“ се свързва пряко с ПП „Величие“. По този повод, както и във връзка с някои други лъжи и внушения на шефа на „МЕЧ“, депутата г-н Радостин Василев, ПП „Величие“ внесе в Главна прокуратура обстоен анализ на последователността на комбинацията.

Бях напомнил, че ЕС не дава парите на Прокопиев и компания, защото все още не сме решили проблема с антикорупционния нов орган с гаранцията за перфектност. Няма проблем — нека Сметната палата се намеси в случая, независимо че е в състояние на разпад с около 50 незаети щата одитори.

Нека Сметната палата да помогне на г-н Славчев, който може би няма понятие от счетоводство и може да нанесе големи щети на държавата впоследствие. Като съавтор с професор М. Динев и вносител на закона за Сметната палата през юни 1994 г. — третия проект — категорично се възпротивявам, когато заради незнание се възпроизвеждат щети на държавата. Едно е да вземеш най-голямата заплата в България, друго е да уточниш и докажеш, че капитализмът на Прокопиев се разпада от неукост!

Ако Радостин Василев иска конфискация на Исторически парк, то нека му се обясни какво значи пазари, регулации и прецизност на инвестициите.

Ако той иска да срути политически „Величие“, аз му обяснявам, че досега е направил точно обратното. Той срути „Меч“ заради силата на днешния ден на „Величие“.

Така че скоро аз се надявам първо в чужбина да научат повече за парадоксалността на ситуацията, след като днес бяха информирани ООН и Интерпарламентарният съюз, както и Ройтерс и други важни международни медии.

В крайна сметка нас ни интересува само интересът на България. Какво ще получим и какво ще платим? Тези разговори и хора, които не знаят как се управлява държава, скоро ще бъдат отблъснати и отхвърлени. И тук е важно да се разбере: не става дума за реклама, а става дума за голямата държава. И всякакви мечтатели, попаднали в парламента със своята ярка неукост, пречат на утрешния ден на България. Достатъчно сме пробвали с най-различни индивиди, опорочили се безвъзвратно, но не допринесли нищо за страната. Те експериментираха с търпението на България, но наближава покрусата от тази нагла и безочлива политика.

Поискахме капитализма на Прокопиев и стигнахме до дъно: до 2 000 човека да имат 55 милиарда долара, изнесени в чужбина, а 5 милиона българи да се чудят как да посрещнат Коледа!!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пит

    17 5 Отговор
    Не управляващите !
    Правосъдието ги удари защото са измамници.

    10:41 10.12.2025

  • 2 Дориана

    7 7 Отговор
    Популисткия лозунг – „Не на омразата”звучи много нелепо, нагло и нахално от Пеевски и Борисов, които бавно и систематично унищожаваха България чрез мафия, корупция, кражби, рекети, полицейщина. Превърнаха Полиция, Съд и Прокуратура във зависими институции, които не работят за народа, а за Пеевски и неговия подгласник Борисов каквото им наредят. Опитаха се да разделят народа чрез бюджета , същото правят и чрез Общините като с приоритет са Общините на ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС. Пеевски се обгражда с турското и ромското общество, чрез раздаване на обещания и пари точно в тези региони където има концентрация на тези етноси. Именно на тях разчита при изборите за да влезе във властта и след това да упражнява контрол върху силовите структури и цялото българско общество. Прикриват кражбите и корупцията при ДПС Ново начало и ГЕРБ/ СДС , в същото време използват Полицията за арести и претърсвания в офиси на техните неудобни опоненти. По този начин се опитаха да завземат властта във Варна, нападат от всички страни политици от ППДБ и Величие. Нападат всеки, който е заплаха за тяхното политическо оцеляване.Това е пълзяща диктатура. Пеевски и неговия подгласник Борисов са тотално провалени политици и трябва да напуснат Парламента и политиката.

    Коментиран от #15

    10:44 10.12.2025

  • 3 коко

    11 6 Отговор
    Кой ще каже защо толкова много години държавата се правеше че не забелязва този селски тарикат и неговия капан за наивници,кой и защо му позволи да разруши радиозавода във Варна за да строи там домове за отдих на ветерани от войната в Украйна с руски пари?

    Коментиран от #18

    10:44 10.12.2025

  • 4 Регионалния сайт на Ст.Загора

    4 4 Отговор
    Задава въпроси!:Снощи партия ГЕРБ в града на липите организира контрапротест в подкрепа на управлението. На който присъстваха около 200 човека

    Коментиран от #14

    10:46 10.12.2025

  • 5 За да бъдат скрита патерица

    5 7 Отговор
    Величие са мутри и са от едно котило с Бойко.

    10:47 10.12.2025

  • 6 Бай Араб

    8 5 Отговор
    Менталните проблеми на Ивели Михайлов ,буквално са изписани на лицето му, не е необходимо да си завършил психология, че да разбереш веднага.

    10:48 10.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Араб

    8 5 Отговор
    Даже не мога да повярвам,че толкова много българи са му дали парите си .

    Коментиран от #13

    10:50 10.12.2025

  • 9 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩИТЕ УДАРИХА , ZAЩОТО СА ................... ПРОЕКТ НА МАФИОТА МИСТЪР БОТАШ .................. ЯСНО !

    10:50 10.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дориана

    2 3 Отговор
    А, защо се прикриват кражбите, корупцията, рекетите при ГЕРБ/ СДС и ДПС Ново начало? Те за по- висши ли се смятат , че са над всичко и над всеки? Отговора ще разберат по трудния начин.

    10:56 10.12.2025

  • 12 Факти

    2 3 Отговор
    Мафията вкара Величие в парламента защото знае, че ИТН на следващите избори няма да влязат. Величие ще бъдат новото ИТН - скрита патерица, представяща се като опозиция. Когато му дойде времето ще ги употребят по предназначение. Ивелин е измамник и могат спокойно да го осъдят. Държат го на каишка и той прави каквото му наредят. В момента работата му е да кряка и да се прави на опозиция, за да обере загубените от ИТН гласове. Акцията срещу исторически парк е всъщност пиар акция в полза на Величие. Всичко е един голям театър.

    Коментиран от #17

    10:56 10.12.2025

  • 13 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Араб":

    Докато има будали,ще има тарикати.Опозицията започна помежду си да "се унищожава"

    11:04 10.12.2025

  • 14 Да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Регионалния сайт на Ст.Загора":

    Нали нямаше да се делят хората?! НЕ НА ОМРАЗАТА!

    Коментиран от #19

    11:05 10.12.2025

  • 15 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Само като видях името Дориана,писах минус,и се запинап,тоз още диша въдуха ми?

    11:06 10.12.2025

  • 16 Личи си

    0 1 Отговор
    Щом само тях ги удрят, личи си че не са от крадливата шайка в парламента.

    11:07 10.12.2025

  • 17 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Вярва ли някой,че Величие има шанс.Ако наистина са пирамида,едва ли Президентът ще поиска да има нещо общо с тях. При това,те са една шепа хора.

    11:08 10.12.2025

  • 18 Бастардо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "коко":

    Защото никой не може да спре даващите и хвърлящите през балконите пари.Запленени от сините очи на тоз мошеник,дават каквото имат,или дори теглят заеми.Отворили паст за пари голяма колкото пещера.После получават инсулти и инфаркти.Хак да им е.

    11:10 10.12.2025

  • 19 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да питам":

    Браво,точен отговор.

    11:12 10.12.2025

  • 20 Чиба

    2 0 Отговор
    Величие е същата бизнес секта и пирамида от селяндури, като останалите. Да взимат луксозните коли и да се разкарват. Още по-наглото е че са и русисти. Някой може ли да каже какво произвеждат тези бизнесмени? Поредните търгаши и прекупвачи искащи печалби от такси.

    11:14 10.12.2025