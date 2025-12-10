Защо управляващите удариха "Величие"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на декември България е залята от негодувания. Всички роптаят, всички негодуват, всички се мразят. Докъде може да доведе това вече трайно възмущение? Силата на това отрицание може още да се изостри, но тогава ще последва и видимата омраза. Точно в този момент, на преден план, управляващите заедно с разгорещения "Меч“ удариха „Величие“.

Защо? Защото най-чистият капиталист Прокопиев все още не може да получи 120 млн. евро от Европейския съюз. Каква парадигма на действителността? ПП „Величие“ влизат в 51-ия парламент и разрушили двуличието на голямата заблуда. Затова днес се прави пълно описание на всички клеветници — някои адвокати, депутати, политици, шефове на парламентарни групи, които злоупотребяват с факти, обяви и неточни заключения, касаещи „Величие“.

Странното обстоятелство бе, че навреме бе активирана КПКОНПИ с цялата си сила. Явно началникът ѝ, Антон Славчев, не осъзнал докрай що значи политическа корупция. Смятам, че като човек, запознат с правото, си дава сметка какво ще последва след освобождаването на задържаните пет човека от „Исторически парк“. Става дума за една утрешна загуба заради политическа поръчка, която някой трябва да компенсира, а задържането на петте човека от „Исторически парк“ се свързва пряко с ПП „Величие“. По този повод, както и във връзка с някои други лъжи и внушения на шефа на „МЕЧ“, депутата г-н Радостин Василев, ПП „Величие“ внесе в Главна прокуратура обстоен анализ на последователността на комбинацията.

Бях напомнил, че ЕС не дава парите на Прокопиев и компания, защото все още не сме решили проблема с антикорупционния нов орган с гаранцията за перфектност. Няма проблем — нека Сметната палата се намеси в случая, независимо че е в състояние на разпад с около 50 незаети щата одитори.

Нека Сметната палата да помогне на г-н Славчев, който може би няма понятие от счетоводство и може да нанесе големи щети на държавата впоследствие. Като съавтор с професор М. Динев и вносител на закона за Сметната палата през юни 1994 г. — третия проект — категорично се възпротивявам, когато заради незнание се възпроизвеждат щети на държавата. Едно е да вземеш най-голямата заплата в България, друго е да уточниш и докажеш, че капитализмът на Прокопиев се разпада от неукост!

Ако Радостин Василев иска конфискация на Исторически парк, то нека му се обясни какво значи пазари, регулации и прецизност на инвестициите.

Ако той иска да срути политически „Величие“, аз му обяснявам, че досега е направил точно обратното. Той срути „Меч“ заради силата на днешния ден на „Величие“.

Така че скоро аз се надявам първо в чужбина да научат повече за парадоксалността на ситуацията, след като днес бяха информирани ООН и Интерпарламентарният съюз, както и Ройтерс и други важни международни медии.

В крайна сметка нас ни интересува само интересът на България. Какво ще получим и какво ще платим? Тези разговори и хора, които не знаят как се управлява държава, скоро ще бъдат отблъснати и отхвърлени. И тук е важно да се разбере: не става дума за реклама, а става дума за голямата държава. И всякакви мечтатели, попаднали в парламента със своята ярка неукост, пречат на утрешния ден на България. Достатъчно сме пробвали с най-различни индивиди, опорочили се безвъзвратно, но не допринесли нищо за страната. Те експериментираха с търпението на България, но наближава покрусата от тази нагла и безочлива политика.

Поискахме капитализма на Прокопиев и стигнахме до дъно: до 2 000 човека да имат 55 милиарда долара, изнесени в чужбина, а 5 милиона българи да се чудят как да посрещнат Коледа!!