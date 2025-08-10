Кольо Парамов: “Величие” разкри парадокса за „Информационно обслужване“ АД!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 21.02.2025 г. публикувах във „Факти“ статията със заглавие „Голата математика не значи демокрация“. В статията уточних, че на 20.02.2025 г. известният математик проф. М. Константинов беше заявил, че Конституционният съд не може да вземе решение по казуса с ПП „Величие“. Тогава проф. М. Константинов беше заявил в „Канал 1“ по БНТ:

„Това решение (за жалбата на ПП „Величие“, оспорващо резултатите от последните избори за парламент), от една страна, е въз основа на констатираните факти, а от друга е политическо решение! Нека да е ясно на всички, че Конституционният съд не може да вземе решение, което да разклати политическата система. Това е категорично. Дори да има доказателства. Аз казвам следното: Конституционният съд е най-висшият и най-отговорен орган, който контролира изборните резултати. Конституционният съд ще вземе правилното решение, основано на закона и политическата ситуация в страната. Промени в изборния резултат няма да има. И така е правилно.“

Но този път проф. М. Константинов не позна в прогнозата си. Неговият пророчески талант попадна в парадокса на „Информационно обслужване“ АД и обявените резултати. Проф. М. Константинов през периода 2012–2013 г. беше член и председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД. За периода януари 2015 г. – април 2021 г. той беше председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, а впоследствие – негов член.

Независимо от оценката на известния ни математик, че промени в изборния резултат няма да има, Конституционният съд взе обратно решение само 20 дни след изказаните становища. Обратното решение на Конституционния съд постанови, че ПП „Величие“ има доказан перфектен резултат при проверка само на 20% от изборните секции. Тогава ПП „Величие“ се регистрира с 10 депутата в 51-вото ОНС, но ако бяха проверени всички секции, резултатът щеше да бъде още по-различен!

Т.е. сега се питаме къде е причината – в секционните комисии, в РИК, в ЦИК или в „Информационно обслужване“? Този въпрос е фундаментален за българската демокрация и утрешния ден на политиката в България! Затова всички детайли трябва да бъдат перфектно изследвани, проверени и уточнени. Още през януари и февруари някои от нас информираха Запада и Европейския съд за правата на човека, че отчетените резултати на последните парламентарни избори не са точни, а са моделирани математически по направления на влиятелни лица в държавата с цел да не се допусне ПП „Величие“ в парламента.

В следствие на горните обстоятелства правителството на Р. Желязков и по-точно Министерството на електронното управление- министър Валентин Мудров са решили нещо твърде важно – да променят юрисдикцията на „Информационно обслужване“ АД. Министърът е определил 04.09.2025 г. в централното управление на АД да започне изкупуване на собствените акции на „Информационно обслужване“ от акционери – частни лица. Трябва обратно да се изкупят 11 598 бр. акции от частни лица по определена цена в размер на 25,25 лв. за 1 акция.

Акционерите ще получат и дивидент за последните три години:

- за 2022 г. – по 1,94 лв. на акция

- за 2023 г. – по 2,05 лв. на акция

- за 2024 г. – по 3,46 лв. на акция

Срокът за обратното изкупуване на акциите е 6 месеца със старт на 04.09.2025 г., със съответните приложени допълнителни условия. От цялата тази фамозност- да принудиш държавата да се съгласи да преобразува 100% държавно дружество в Акционерно, възникват няколко важни уточнения:

1. Кой и кога е направил предложението и кой Министeрски съвет е дал съгласието си?

2. Как решенията на новото управително тяло на новото АД са разпределяли получените регистрирани доходи?

3. Как са избирани акционерите и възможно ли е те да са предпочетени лица по определен ред, съгласувани, регистрирани и евентуално управлявани и от кого?

4. Има ли разминаване по схемата на взаимоотношенията между ЦИК и „Информационно обслужване“ и кой окончателно разпределя фактите от окончателните резултати от изборите?

5. За да се уточнят всички детайли, се надявам след 05.09.2025 г. да се стартира държавна финансова ревизия за последните 10 години, директно от Сметната палата!

6. Като съавтор и вносител на Третия основен проект на закона за Сметната палата (иницииран от проф. М. Динев на 07.04.1994 г. в 36-то ОНС), искам да препоръчам следното:

- Председателят на Сметната палата г-н Димитър Главчев (който е бил и два пъти министър-председател на Република България) да назначи цялостна финансова ревизия, включваща всички финансови договори и получените приходи на „Информационно обслужване“ АД, както и съответните документи по разходите, направени от тях.

Ситуацията от преобразуването на АД в 100% държавно участие ще създаде определени проблеми по отношение на отделни отговорности и взети целеви решения по плащанията, но друг начин няма да има. Надявам се, ПП „Величие“ да осъществи парламентарен контрол, за да може и проф. М. Константинов да осъзнае най-вече, че „Голата математика не значи демокрация“!

07.08.2025 г. Кольо Парамов

Лондон