Вашингтонският спектакъл: какво всъщност се случи и защо не можем да мълчим

Миналото време от срещата на президентите на САЩ и Украйна в Белия дом позволява да се погледне на нея без бомбастичните заглавия и драматични реакции. Първоначалният ефект вече е изчезнал, а реалността е ясна: след големите думи и показната дипломация конкретни решения няма. Самитът по-скоро приличаше на политическа сцена, където всеки играе дадената му роля, отколкото на място за създаване на истинска стратегия.
Тръмп говореше уверено и на висок тон. Обеща на Украйна „гаранции за сигурност като член 5 на НАТО“, но веднага уточни, че американски войници няма да стъпят на украинска земя (Washington Post). За Зеленски това звучеше като подкрепа, но по същество беше празен жест. Американският президент също спомена за „тройната среща“ – той, Зеленски и Путин. По думите му, обаждането до Москва вече е направено, но Кремъл е отговорил с мълчание (Guardian). Това мълчание само по себе си е политически сигнал: Русия знае, че времето работи за нея, а Вашингтон и Киев са принудени да чакат.
Европейските лидери пак се ограничиха с приказки. Дойдоха във Вашингтон, шумно обявиха „коалиция на желаещите“ (Atlantic Council), но три месеца разговори не родиха нито план, нито реален бюджет, нито военна база. Германия все още не се справя със собствената си армия: само половината техника е боеспособна, доставките се бавят, а специалният фонд може да свърши още през 2027 г. (Reuters, FT). Франция обявява бюджет до 64 милиарда евро, но не казва откъде ще дойдат парите (Politico). НАТО на юнския самит в Хага обеща 5% от БВП за отбрана (Reuters), но това повече е мечта, отколкото реален ход. Инициативата „Readiness 2030“ за 800 милиарда евро остава цифра на хартия (Wikipedia).
Фактът е ясен: Европа пак само говори. Освен това делегациите съзнателно адаптираха стила на преговорите към Тръмп, за да не го дразнят (WSJ). Не като независима позиция, а като подчиняване на „домакина на сцената“.
Зеленски изглеждаше различно този път. Забрави армейската си якета, дойде в костюм, говореше спокойно и дипломатично. Ясно се виждаше, че се насочва към американската публика и лично към Тръмп. Но голямата грешка е, че Украйна все още чака външни гаранции вместо да прави собствена стратегия. Киев остава зависим, което го прави уязвим. Руски медии вече формулираха простата картина: „Решението ще се вземе във Вашингтон и Москва, Киев и Брюксел – статисти“ (Moscow Times). Звучи като пропаганда, но не е далеч от истината.
Сцената в Белия дом показа реалните сили. Европа говори, но не действа. Украйна благодари, но не предлага план. САЩ се правят на арбитър, а Русия тихо държи лидерството. Изводът е прост: без сделка между Вашингтон и Москва мир няма да има. Европа е твърде слаба, Украйна – твърде зависима, а всичко останало е просто декор за камерите и журналистите.
Теодор Радев
1 Последния Софиянец
16:02 22.08.2025
2 !!!?
16:08 22.08.2025
3 Хипотетично
Коментиран от #5, #15
16:09 22.08.2025
4 Хвала
16:10 22.08.2025
5 Добре де,
До коментар #3 от "Хипотетично":заврете си оръжието...............!
16:12 22.08.2025
6 Плевнелиев
Коментиран от #14
16:12 22.08.2025
7 12343211
16:16 22.08.2025
8 Анонимен
16:17 22.08.2025
9 АдолфТръмп
16:17 22.08.2025
10 Факт
16:17 22.08.2025
11 Даааа
16:19 22.08.2025
12 Вашето Мнение
Коментиран от #16
16:20 22.08.2025
13 пояснение
16:30 22.08.2025
14 серги
До коментар #6 от "Плевнелиев":Аз съм русофил и статията ми харесва.Ако бях реалист статията е бля бля.......
16:31 22.08.2025
15 До Хипотетично
До коментар #3 от "Хипотетично":Ти ли ще дадеш парите за това оръжие?.
Коментиран от #19
16:32 22.08.2025
16 да, ама не
До коментар #12 от "Вашето Мнение":Разликата е, че ти нямаш собствено мнение, а тиражираш и рапространяваш чужди мисли, защитаващи не общите ни интереси, а само интересите на автора.
Коментиран от #17
16:34 22.08.2025
17 Вашето Мнение
До коментар #16 от "да, ама не":Би ли дефинирал общите ни интереси. Стана ми интересно, какво общо имам с теб?
Коментиран от #22
16:35 22.08.2025
18 ЦИРК
Всякакъв план за мир и/или гаранции за сигурност за Украйна, без да е съобразен с и съгласуван с Русия е обречен на провал или изтребление на света. Дори и да допуснем най-прекрасния сценарии за ЕС,Украйна и САЩ в който Русия капитулира минава през 99.99% шанс да има ядренна война и тотално изтребление на планетата. С други думи ситуацията е патова... Тръмп обеща в предизборната кампания да спре войната за един ден, и сега се напъва, обаче няма идея как да стане това и да угоди на всички. ЕС нагази яко в блатото още от началото и няма как да излезе сух от там безболезнено. Политически лица които взеха решение преди 3 години да се осланят на стратегията за тотална конфронтация с Русия, трябва да бъдат разчекнати и да си понесат отговорността (изхвърляне от политиката за винаги), най-малко и да се започне с начисто с нови лица и с нова стратегия. Украйна е ясна, там Зеленски и компания ще бъдат набити на кол ако паднат от власт (неизбежно е рано или късно). Стратегия от Украйна не може да се очаква, те са просто кукли на конци и площадка за водене на бойни действия. Всички им планове до сега се провалиха (връщане на Крим, контра офанзиви, нахлуване в руска територия) и точно това чака и бъдещите им такива. Единственно ако украинския народ се събуди най-накрая и не смени властта и целия курс на държавата. Руснаците отдавна са сложили картите на масата, но никой от другите играчи не иска нито да ги чуе нито да ги пр
16:38 22.08.2025
19 Хипотетично
До коментар #15 от "До Хипотетично":Парите са руски замразени в западните банки.
А когато руско говорящите в Камчия поискат да им говориш на руски, кой ще плаща?
16:39 22.08.2025
20 Като
16:43 22.08.2025
21 ЦИРК
16:48 22.08.2025
22 да, ама не
До коментар #17 от "Вашето Мнение":Аз със теб нямам нищо общо и никакви общи нтереси! Общите ни интереси в тази държава са с всички, които се самоопределят и чувстват като бъгари.
Коментиран от #24
16:48 22.08.2025
23 000
16:51 22.08.2025
24 Вашето Мнение
До коментар #22 от "да, ама не":Странно, кога грантаджиите спряхте да продавате род и родина и се почувствахте българи. Може би защото тръмп ви резна стипендийките. С такива наистина нямам общо.
16:58 22.08.2025
25 Артилерист
17:00 22.08.2025
26 Истор
Ей, след три години, нито клоунът тръмп ще го има, нито путлер с неговата раша.
И тогава ще се види, че европейците с минимум усилия и максимум търпение са изиграли "великите играчи".
Не знаете ли, че в богатата на петрол раша вече имат сериозни проблеми с бензина по бензиностанциите.
Редица руски региони се молят за помощ от федералния бюджет, за да спасяват знакови промишлени предприятия, а в редица производства на 4-дневна, а отскоро и на 3-дневна работна седмица.
17:00 22.08.2025