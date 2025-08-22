Новини
Вашингтонският спектакъл: какво всъщност се случи и защо не можем да мълчим

Вашингтонският спектакъл: какво всъщност се случи и защо не можем да мълчим

22 Август, 2025

Миналото време от срещата на президентите на САЩ и Украйна в Белия дом позволява да се погледне на нея без бомбастичните заглавия и драматични реакции

Вашингтонският спектакъл: какво всъщност се случи и защо не можем да мълчим - 1
Мария Атанасова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Миналото време от срещата на президентите на САЩ и Украйна в Белия дом позволява да се погледне на нея без бомбастичните заглавия и драматични реакции. Първоначалният ефект вече е изчезнал, а реалността е ясна: след големите думи и показната дипломация конкретни решения няма. Самитът по-скоро приличаше на политическа сцена, където всеки играе дадената му роля, отколкото на място за създаване на истинска стратегия.

Тръмп говореше уверено и на висок тон. Обеща на Украйна „гаранции за сигурност като член 5 на НАТО“, но веднага уточни, че американски войници няма да стъпят на украинска земя (Washington Post). За Зеленски това звучеше като подкрепа, но по същество беше празен жест. Американският президент също спомена за „тройната среща“ – той, Зеленски и Путин. По думите му, обаждането до Москва вече е направено, но Кремъл е отговорил с мълчание (Guardian). Това мълчание само по себе си е политически сигнал: Русия знае, че времето работи за нея, а Вашингтон и Киев са принудени да чакат.

Европейските лидери пак се ограничиха с приказки. Дойдоха във Вашингтон, шумно обявиха „коалиция на желаещите“ (Atlantic Council), но три месеца разговори не родиха нито план, нито реален бюджет, нито военна база. Германия все още не се справя със собствената си армия: само половината техника е боеспособна, доставките се бавят, а специалният фонд може да свърши още през 2027 г. (Reuters, FT). Франция обявява бюджет до 64 милиарда евро, но не казва откъде ще дойдат парите (Politico). НАТО на юнския самит в Хага обеща 5% от БВП за отбрана (Reuters), но това повече е мечта, отколкото реален ход. Инициативата „Readiness 2030“ за 800 милиарда евро остава цифра на хартия (Wikipedia).

Фактът е ясен: Европа пак само говори. Освен това делегациите съзнателно адаптираха стила на преговорите към Тръмп, за да не го дразнят (WSJ). Не като независима позиция, а като подчиняване на „домакина на сцената“.

Зеленски изглеждаше различно този път. Забрави армейската си якета, дойде в костюм, говореше спокойно и дипломатично. Ясно се виждаше, че се насочва към американската публика и лично към Тръмп. Но голямата грешка е, че Украйна все още чака външни гаранции вместо да прави собствена стратегия. Киев остава зависим, което го прави уязвим. Руски медии вече формулираха простата картина: „Решението ще се вземе във Вашингтон и Москва, Киев и Брюксел – статисти“ (Moscow Times). Звучи като пропаганда, но не е далеч от истината.

Сцената в Белия дом показа реалните сили. Европа говори, но не действа. Украйна благодари, но не предлага план. САЩ се правят на арбитър, а Русия тихо държи лидерството. Изводът е прост: без сделка между Вашингтон и Москва мир няма да има. Европа е твърде слаба, Украйна – твърде зависима, а всичко останало е просто декор за камерите и журналистите.

Теодор Радев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    21 9 Отговор
    Европейските лидери пълзяха в краката на Тръмп и молеха да ги защити от Путин.Жалка картинка

    16:02 22.08.2025

  • 2 !!!?

    12 18 Отговор
    Четете за края на Хитлер за да разберете кога ще дойде края на войната на Путлер !!!?

    16:08 22.08.2025

  • 3 Хипотетично

    3 21 Отговор
    С повече оръжие за защита мирът ще дойде бавно , но реално.

    Коментиран от #5, #15

    16:09 22.08.2025

  • 4 Хвала

    9 7 Отговор
    ЕССР - а !

    16:10 22.08.2025

  • 5 Добре де,

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    заврете си оръжието...............!

    16:12 22.08.2025

  • 6 Плевнелиев

    14 7 Отговор
    Този автор е някакъв нормален ,не разбирам как е публикувана статията.

    Коментиран от #14

    16:12 22.08.2025

  • 7 12343211

    3 0 Отговор
    Кои не можем 2275да мълчим?!

    16:16 22.08.2025

  • 8 Анонимен

    3 1 Отговор
    Дъвки имате ли?

    16:17 22.08.2025

  • 9 АдолфТръмп

    9 3 Отговор
    нали имаш концесия над полезните изкопаеми на Украйна, ами пази си ги, защо ЕС да плаща зада ги пази ??? нагла усамутра ...........

    16:17 22.08.2025

  • 10 Факт

    5 1 Отговор
    Предлагаме хубави семки за чоплене!

    16:17 22.08.2025

  • 11 Даааа

    12 3 Отговор
    Това показва само едно - Русия им такова таковата на всички. Сега ще чакат и ще подписват.

    16:19 22.08.2025

  • 12 Вашето Мнение

    14 6 Отговор
    Ако днес роден след 1989 г. човек разгледа страниците на в. Работническо дело ще забележи същия плам за борба с идеологическия враг както днес ни го демонстрират м@сири по национални телевизии, радия и сайтове. Днес, вчерашният съюзник вече е враг на човечеството, а демокрацията е оправдание за всичко. Разликата между вчера и днес е, че тогава поне журналистите бяха грамотни.

    Коментиран от #16

    16:20 22.08.2025

  • 13 пояснение

    7 1 Отговор
    Не знам дали съм го повтарял, но ще го потретя. Прекратяване на огъня и мир в Украйна ще настъпи едва когато Путин започне сам да търси и оргаизира международни срещи и преговори, а не докато цялата международна общност се моли на него за такива.

    16:30 22.08.2025

  • 14 серги

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Плевнелиев":

    Аз съм русофил и статията ми харесва.Ако бях реалист статията е бля бля.......

    16:31 22.08.2025

  • 15 До Хипотетично

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хипотетично":

    Ти ли ще дадеш парите за това оръжие?.

    Коментиран от #19

    16:32 22.08.2025

  • 16 да, ама не

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето Мнение":

    Разликата е, че ти нямаш собствено мнение, а тиражираш и рапространяваш чужди мисли, защитаващи не общите ни интереси, а само интересите на автора.

    Коментиран от #17

    16:34 22.08.2025

  • 17 Вашето Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "да, ама не":

    Би ли дефинирал общите ни интереси. Стана ми интересно, какво общо имам с теб?

    Коментиран от #22

    16:35 22.08.2025

  • 18 ЦИРК

    4 1 Отговор
    Добро и точно изказано мнение на авторът.

    Всякакъв план за мир и/или гаранции за сигурност за Украйна, без да е съобразен с и съгласуван с Русия е обречен на провал или изтребление на света. Дори и да допуснем най-прекрасния сценарии за ЕС,Украйна и САЩ в който Русия капитулира минава през 99.99% шанс да има ядренна война и тотално изтребление на планетата. С други думи ситуацията е патова... Тръмп обеща в предизборната кампания да спре войната за един ден, и сега се напъва, обаче няма идея как да стане това и да угоди на всички. ЕС нагази яко в блатото още от началото и няма как да излезе сух от там безболезнено. Политически лица които взеха решение преди 3 години да се осланят на стратегията за тотална конфронтация с Русия, трябва да бъдат разчекнати и да си понесат отговорността (изхвърляне от политиката за винаги), най-малко и да се започне с начисто с нови лица и с нова стратегия. Украйна е ясна, там Зеленски и компания ще бъдат набити на кол ако паднат от власт (неизбежно е рано или късно). Стратегия от Украйна не може да се очаква, те са просто кукли на конци и площадка за водене на бойни действия. Всички им планове до сега се провалиха (връщане на Крим, контра офанзиви, нахлуване в руска територия) и точно това чака и бъдещите им такива. Единственно ако украинския народ се събуди най-накрая и не смени властта и целия курс на държавата. Руснаците отдавна са сложили картите на масата, но никой от другите играчи не иска нито да ги чуе нито да ги пр

    16:38 22.08.2025

  • 19 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "До Хипотетично":

    Парите са руски замразени в западните банки.
    А когато руско говорящите в Камчия поискат да им говориш на руски, кой ще плаща?

    16:39 22.08.2025

  • 20 Като

    3 1 Отговор
    не можеш да мълчиш ще си траеш! Тази война е подготвена повече от двадесет години в шпионските централи на страните от НАТО! Години наред украински младежи са подготвени в лагери в Естония, Латвия, Литва и Полша! "Майдана" беше извършен точно от тези младежи предвождани от тогавашният дипломат на САЩ в Украйна Виктория Нюланд! Е момента запада не търси спиране на войната а начини тя да продължи! Човешките животи на украинците и рудите не ги вълнуват! Важно са само личните им печалби.

    16:43 22.08.2025

  • 21 ЦИРК

    1 1 Отговор
    ...нито да ги чуе нито да ги приеме. Просто на другите играчи не им изнася да приемат фактите че се заиграха безрасъдно с прекалено силен съперник. Русия не е нито Палестина нито като африканска държава нито Афганистан дори не е от класта на Иран. Така или иначе руснаците ще постигнат целите си (не всички но в голяма степен) дали по военен начин (след време) или с мирни преговори (сега), разликата ще е само в броя на жертвите.

    16:48 22.08.2025

  • 22 да, ама не

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Вашето Мнение":

    Аз със теб нямам нищо общо и никакви общи нтереси! Общите ни интереси в тази държава са с всички, които се самоопределят и чувстват като бъгари.

    Коментиран от #24

    16:48 22.08.2025

  • 23 000

    0 0 Отговор
    Ужасът на либерал-глобалистката паплач е обясним. Те са свършени. Путин и тръмп ги убиха.

    16:51 22.08.2025

  • 24 Вашето Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "да, ама не":

    Странно, кога грантаджиите спряхте да продавате род и родина и се почувствахте българи. Може би защото тръмп ви резна стипендийките. С такива наистина нямам общо.

    16:58 22.08.2025

  • 25 Артилерист

    1 0 Отговор
    Европейските лидери на коалицията на желаещите не могат да отговорят смислено на простия въпрос защо водят тази война срещу Русия в Украйна чрез украинците. Те са напълно разкрити, че са инициатори на войната, заедно със САЩ на Байдън. Затрудненията им идват от факта, че ТЕ НЕ ПРИЛОЖИХА МИНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, въоръжаваха Украйна, не само я търпяха повече от 8 години, но я и толерираха да обстрелва и да убива мирните хора в Донбас, за да предизвикат военната реакция на Русия. Отделно й обещаваха членство в НАТО, с което катализираха отговора на Русия. ТОВА СА ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗА ВОЙНАТА, за които западняците нямат отговор, ослушват се и започват с "Русия извърши инвазия в Украйна", но защо нито дума.

    17:00 22.08.2025

  • 26 Истор

    0 1 Отговор
    Пак някаква възбуда тресе копейките.
    Ей, след три години, нито клоунът тръмп ще го има, нито путлер с неговата раша.
    И тогава ще се види, че европейците с минимум усилия и максимум търпение са изиграли "великите играчи".
    Не знаете ли, че в богатата на петрол раша вече имат сериозни проблеми с бензина по бензиностанциите.
    Редица руски региони се молят за помощ от федералния бюджет, за да спасяват знакови промишлени предприятия, а в редица производства на 4-дневна, а отскоро и на 3-дневна работна седмица.

    17:00 22.08.2025