Любомир Аламанов: Това държава ли е или блуждаещо племе?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Асоциацията по парасейлинг:

Използването на парашути по морето може да става, само ако се спазват регулациите и правилата за безопасност.

Държавата:

Има пропуски в законодателството и няма регулации, няма правила, няма и кой да следи за спазването на правилата за безопасност.

Извод:

Или трябва да се забранят тези атракциони, или веднага да се уведомят всички туристи, че това е нерегламентирана потенциално опасна дейност.

Наистина не разбирам как се позволява дейност, която може да убие човек, докато тепърва ще се пишат правила за прилагането ѝ.

Това държава ли е или блуждаещо племе?

Някоя институция пусна ли уведомление по морето? Някоя? Или всеки продължава да гледа надписите "Безопасно за деца над 3г." по плажовете и си мисли, че наистина няма проблем?

Ако институциите не си вършат работата, то да спираме да плащаме данъци, да затваряме държавата и да основаваме нова. От тази нищо не става.

Коментарът е публикуван на фейсбук страницата на автора