Любомир Аламанов: Това държава ли е или блуждаещо племе?

23 Август, 2025 13:00 917 27

Наистина не разбирам как се позволява дейност, която може да убие човек, докато тепърва ще се пишат правила за прилагането й.

Илюстративна снимка БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Асоциацията по парасейлинг:
Използването на парашути по морето може да става, само ако се спазват регулациите и правилата за безопасност.
Държавата:
Има пропуски в законодателството и няма регулации, няма правила, няма и кой да следи за спазването на правилата за безопасност.
Извод:
Или трябва да се забранят тези атракциони, или веднага да се уведомят всички туристи, че това е нерегламентирана потенциално опасна дейност.
Наистина не разбирам как се позволява дейност, която може да убие човек, докато тепърва ще се пишат правила за прилагането ѝ.
Това държава ли е или блуждаещо племе?
Някоя институция пусна ли уведомление по морето? Някоя? Или всеки продължава да гледа надписите "Безопасно за деца над 3г." по плажовете и си мисли, че наистина няма проблем?
Ако институциите не си вършат работата, то да спираме да плащаме данъци, да затваряме държавата и да основаваме нова. От тази нищо не става.

Коментарът е публикуван на фейсбук страницата на автора


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 милчо

    18 1 Отговор
    Просто всички си прибират рушветите и се надяват да не стане нещо сериозно....

    13:04 23.08.2025

  • 2 БеГемот

    18 1 Отговор
    Ми племе е и то с вождове...дъртият вожд и младият вожд и двамата глигани към нерези....

    13:07 23.08.2025

  • 3 Мишел

    6 5 Отговор
    Демокрация е бе!

    13:08 23.08.2025

  • 4 мърсула

    1 4 Отговор
    сачма ли съм... гьоле ли съм...

    13:09 23.08.2025

  • 5 Сила

    16 1 Отговор
    Абе вижте подробности със случая на удавения съдия , шеф на окръжния съд в Перник .....разследван за изнасилване на студентка преди години , в конкретния ден бил пиян от сутринта , завлякъл 15 ГОДИШНО МОМИЧЕ във водата и се опитал да го изнасили !!!!????!!!! Но се намесили случайни хора на плажа ....освен това бил пръв приятел със бащата на "прокурорския син "от Перник ....КАКВО ОЧАКВАТЕ ОТ ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ???!!!???

    13:10 23.08.2025

  • 7 Сталин

    15 1 Отговор
    Това е племе от Тикви, Прасета и Простокирчивци

    13:12 23.08.2025

  • 8 222

    0 5 Отговор
    По принцип може да се случи с всеки качил се. С родител или без. С придружител или без...

    13:12 23.08.2025

  • 9 ЗАКОН и

    9 2 Отговор
    ПРАВИЛНИК за такива дейности ИМА от 2013г. , ама НЕ се СПАЗВАТ и не се КОНТРОЛИРАТ защото когато се работи по закон НЯМА мангизи ПОД тезгяха . АИДЕ сега управляващите да отворят закона и да СЪОБЩЯТ кой е трябвало да контролира това и защо не го е правил . ЕТО го ВИНОВНИКА за ДЕТЕНЦЕТО . ТАЗИ сбруя сигурно е на ДЕСЕТ години а трябва да се сменя на две . НЕКА собствениците покажат документи че сбруята е сменяна по правилата .

    13:15 23.08.2025

  • 10 МИТИЧНАТА ДЪРЖАВА

    10 3 Отговор
    Много е смешно държавни служители, политици и журналисти да крякат КЪДЕ Е ДЪРЖАВАТА. Ами вие сте ДЪРЖАВАТА, това е ВАШАТА ДЪРЖАВА. Вие я построихте и на вас ви се сгромолясва на главите и на близките ви.

    13:16 23.08.2025

  • 11 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Гледали ли сте Баш Майстора на Море?

    13:20 23.08.2025

  • 12 Мдмьлц

    5 1 Отговор
    Май е по точно второто...разграден двор е нашата държавица

    Коментиран от #15

    13:21 23.08.2025

  • 13 Я да повторим

    5 1 Отговор
    Нещо се случва с полицаи и държавата им е виновна? И на политик му е виновна държавата?

    13:24 23.08.2025

  • 14 Тома

    8 1 Отговор
    Че кой каза че имаме държава след като от 35 години ни управляват ченгетата от ДС

    13:25 23.08.2025

  • 15 Реално

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мдмьлц":

    Държавата няма как да е твоя. Оборът не на офцата.

    13:26 23.08.2025

  • 16 Какво добро очаквате

    7 1 Отговор
    В момента ние сме територия населена от роби които се управляват от тикви и свине

    13:26 23.08.2025

  • 17 Гражданин

    4 2 Отговор
    "Това" е посткомунистическа олигархия на ДС по модел на КГБ

    Коментиран от #23, #26

    13:35 23.08.2025

  • 18 Сталин

    4 1 Отговор
    България е най смешната колониална дупка в света в момента, всеки втори в България е корумпиран,а няма и един вкаран в затвора за корупция,в следствие на тази политическа корупция България е в демографски и икономически колапс ,защото всички правителства работят за интереса на западните мародери и изобщо не ги интересува че българина гладува и мре ,ако това беше в предишните времена щеше да има хиляди разстреляни за предателство и корупция.Вижте какво става във Франция,там Никола Саркози е осъден на 3 години затвор и сега трябва да носи електронна гривна.Българина живее зле защото в България няма политически убийства,както е на запад докато не започне бизнеса с въжета и гилотини нищо няма да се промени.

    13:41 23.08.2025

  • 19 Моля, моля!

    2 1 Отговор
    Ние сме си по местата! "Блуждаещото племе" на Винету е в парламента! А защо е така, да кажат от КС, ВАС, ЦИК, "Информационно обслужване" и всички останали, забъркали тюрлю гювеча от последните парламентарни избори!

    13:46 23.08.2025

  • 20 ная курвазян

    0 3 Отговор
    Само ШЕФА Боко Банкянския ще спаси българския народ!!!

    13:52 23.08.2025

  • 21 Перо

    2 1 Отговор
    Нинова каза, че тези атракциони са регламентирани подробно и правно, още от 2009 г. Настоящите властници не знаят законите и няма никакъв ред и контрол в тази дейност!

    13:53 23.08.2025

  • 22 оня с големия

    2 0 Отговор
    Кнежа – единственото място у нас, където два мотора са се ударили челно, каруца блъска самолет на летище, ограбват полицията, а пожарната изгаря.

    13:53 23.08.2025

  • 24 Проф. Иво Христов

    1 0 Отговор
    Племето е 80% де билно!

    13:57 23.08.2025

  • 25 Точно две

    1 0 Отговор
    наредби има отнасящи се за този тип дейности. Едната е от 2009, а другата от 2013. Това, че Боршош е тп Гепи калинка и грам не разбира от туризъм е проблем на Тиквата.

    13:57 23.08.2025

  • 26 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Гражданин":

    Комплексиран селтик!

    13:58 23.08.2025

  • 27 Да си внесем от чужбина

    1 0 Отговор
    депутати, министри, всякакви агенции и институции!
    Нали сме в ЕС? Имаме това право!
    Нашите са търтей на държавна хранилка!

    13:59 23.08.2025