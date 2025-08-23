Любомир Аламанов: Това държава ли е или блуждаещо племе?

Асоциацията по парасейлинг:
Използването на парашути по морето може да става, само ако се спазват регулациите и правилата за безопасност.
Държавата:
Има пропуски в законодателството и няма регулации, няма правила, няма и кой да следи за спазването на правилата за безопасност.
Извод:
Или трябва да се забранят тези атракциони, или веднага да се уведомят всички туристи, че това е нерегламентирана потенциално опасна дейност.
Наистина не разбирам как се позволява дейност, която може да убие човек, докато тепърва ще се пишат правила за прилагането ѝ.
Това държава ли е или блуждаещо племе?
Някоя институция пусна ли уведомление по морето? Някоя? Или всеки продължава да гледа надписите "Безопасно за деца над 3г." по плажовете и си мисли, че наистина няма проблем?
Ако институциите не си вършат работата, то да спираме да плащаме данъци, да затваряме държавата и да основаваме нова. От тази нищо не става.
Коментарът е публикуван на фейсбук страницата на автора
