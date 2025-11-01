Любомир Аламанов: Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит национален празник! Честит Ден на Тиквата!

Да, всички ние сме тикви, че така си избираме Тиквите - без да мислим дали няма да ни отровят живота. Гледам как в много градове и села ни сготвят като печени тикви. След това прасетата ще ни изпапкат сладко, сладко...

А така и така Тиквата завлaдя всичко, да видим какво ще стане като завладее и народното творчество. Мило и конструктивно ви черпя с няколко празнични поговорки:

1. Вържи Тиквата, да е мирно селото.

2. В царството на слепите Тиквата е цар.

3. Законът е за коня, не е за Тиквата.

4. Ако не щеш мира, на ти Тиква.

5. Сговорна дружина Тиква повдига.

6. Всяка Тиква за три дни.

7. Гузна Тиква негонена бяга.

8. Бързата работа, срам за Тиквата.

9. Не е Тиква този, който яде баницата, а този който му я дава.

10. Голяма Тиква лапни, голяма дума не казвай.

11. Блага дума желязна Тиква отваря.

12. Казали на Тиквата, а тя - на опашката си.

13. На Тиквата затова ѝ е дебел вратът, защото сама си върши работата.

14. Да би мирно седяло, не би Тиква видяло.

15. Тиква царува, Тиква робува, Тиква патки пасе.

16. Бели пари за черни Тикви.

17. Всяка Тиква да си знае гьола.

18. Гладна Тиква еврофондове сънува.

19. Тиквата се познава от сутринта.

20. Тиквата се кове, дорде е гореща.

21. И прасето сито, и Тиквата цяла.

Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника.

Честит национален празник! Честити ден на Тиквата!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница