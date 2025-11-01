Новини
Мнения »
Любомир Аламанов: Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника

Любомир Аламанов: Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника

1 Ноември, 2025 13:04 871 24

  • любомир аламанов-
  • тикви-
  • прасета-
  • фактор

Да, всички ние сме тикви, че така си избираме Тиквите - без да мислим дали няма да ни отровят живота. Гледам как в много градове и села ни сготвят като печени тикви. След това прасетата ще ни изпапкат сладко, сладко...

Любомир Аламанов: Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника - 1
Снимка: БГНЕС
Любомир Аламанов Любомир Аламанов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честит национален празник! Честит Ден на Тиквата!

Да, всички ние сме тикви, че така си избираме Тиквите - без да мислим дали няма да ни отровят живота. Гледам как в много градове и села ни сготвят като печени тикви. След това прасетата ще ни изпапкат сладко, сладко...

А така и така Тиквата завлaдя всичко, да видим какво ще стане като завладее и народното творчество. Мило и конструктивно ви черпя с няколко празнични поговорки:

1. Вържи Тиквата, да е мирно селото.

2. В царството на слепите Тиквата е цар.

3. Законът е за коня, не е за Тиквата.

4. Ако не щеш мира, на ти Тиква.

5. Сговорна дружина Тиква повдига.

6. Всяка Тиква за три дни.

7. Гузна Тиква негонена бяга.

8. Бързата работа, срам за Тиквата.

9. Не е Тиква този, който яде баницата, а този който му я дава.

10. Голяма Тиква лапни, голяма дума не казвай.

11. Блага дума желязна Тиква отваря.

12. Казали на Тиквата, а тя - на опашката си.

13. На Тиквата затова ѝ е дебел вратът, защото сама си върши работата.

14. Да би мирно седяло, не би Тиква видяло.

15. Тиква царува, Тиква робува, Тиква патки пасе.

16. Бели пари за черни Тикви.

17. Всяка Тиква да си знае гьола.

18. Гладна Тиква еврофондове сънува.

19. Тиквата се познава от сутринта.

20. Тиквата се кове, дорде е гореща.

21. И прасето сито, и Тиквата цяла.

Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника.

Честит национален празник! Честити ден на Тиквата!

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    18 3 Отговор
    Прасето изяде тиквата

    13:06 01.11.2025

  • 2 Вече

    13 1 Отговор
    Кретен.

    13:08 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е дъното на журналистиката!

    8 14 Отговор
    Бива безсилна злоба, ама тоя минава границата!

    Коментиран от #7

    13:09 01.11.2025

  • 5 Асен

    14 7 Отговор
    Българина е мазохист обичат да го бичуват като индивиди като Боко и Шиши.

    13:14 01.11.2025

  • 6 Кажи честно ... 🤣

    11 2 Отговор
    "Аз съм тиква и вие сте тикви, затова се разбираме" 🤣🤣🤣

    13:16 01.11.2025

  • 7 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Това е дъното на журналистиката!":

    Лели ГЕРБ са на пост. 😂

    13:17 01.11.2025

  • 8 Ще си бъдеш винаги в авансцената

    2 12 Отговор
    Ееее, то бива злоба и завист, ама тоя е надминал и себе си! Само дето не знае, че тиквата и прасето са спасявали нееднократно българите от глад!😂😂😂

    13:18 01.11.2025

  • 9 Пенчо

    6 9 Отговор
    Тоя самия е тиква.. Бутела и либерастка!

    13:18 01.11.2025

  • 10 Хей

    6 0 Отговор
    Каво са ти виновни прекрасното разтевие тиква и животичето прасе?

    13:18 01.11.2025

  • 11 Дудов

    5 3 Отговор
    Тикви не са Пеевски или Шиши, ами техните избиратели.Всички знаем че в Бг тикви и овце е имало винаги, и винаги ще има.Жалко или не-факт."Тиква, тиква избива"

    13:21 01.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пак лъжеш

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Този е патологичен лъжец!

    13:26 01.11.2025

  • 14 Асен Василев е виновен

    4 3 Отговор
    "Това, че съм тиква, отговорност носи ПП-ДБ"

    13:26 01.11.2025

  • 15 !!!?

    1 0 Отговор
    Хелоуин !!!?

    13:26 01.11.2025

  • 16 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Дай малко обяснение за какво е този сблъсък

    Коментиран от #20

    13:27 01.11.2025

  • 17 Кит

    2 5 Отговор
    Аламаните се ужасяват от тиквите, но стоят припадничаво пред кокорани, простокирета и ДСУшенца от всички нива на ДС и АБПФК...
    Това е истинската драма, а не просто тиквите.
    Като реклама на Лидъл е ситуацията😂😂😂

    13:29 01.11.2025

  • 18 отговор

    3 2 Отговор
    Я , Аламанов колко добре се е квалифицирал като част от "тикви сме" ...

    13:32 01.11.2025

  • 19 Мога да добавя още много

    3 0 Отговор
    Тикви газят, жадни ходят.
    Калпакът му рунтав, ама главата му – тиква.
    Очи на икона, ум на тиква.
    На един главата му дебела, на друг – тиква.
    Нещенето и неможенето са братя на тиквата.
    От каквото се мъдрият срамува, с него се тиквата надува.

    13:32 01.11.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Стенли":

    Протестиращи при Гурково блокираха турските тирове .Полицията е безпомощна и извикаха армията.

    Коментиран от #22

    13:32 01.11.2025

  • 21 ха ха ха

    2 4 Отговор
    Ами добре, щом автора се смята за тиква , нямам нищо против .

    13:34 01.11.2025

  • 22 жалъксибаце

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Последния Софиянец":

    Пак с твоите селскософийски фейкове .

    13:35 01.11.2025

  • 23 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    4 1 Отговор
    "Гнилите тикви и прасетата не ги ядат" 😂

    13:38 01.11.2025

  • 24 Политици ГЕРБ и МВР килъри

    3 1 Отговор
    Тиквата поръчва убийства и никой не реагира!
    Полицаите обичат тиквата защото са с един мозък на тиква!

    13:42 01.11.2025