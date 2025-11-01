Любомир Аламанов: Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника

Честит национален празник! Честит Ден на Тиквата!
Да, всички ние сме тикви, че така си избираме Тиквите - без да мислим дали няма да ни отровят живота. Гледам как в много градове и села ни сготвят като печени тикви. След това прасетата ще ни изпапкат сладко, сладко...
А така и така Тиквата завлaдя всичко, да видим какво ще стане като завладее и народното творчество. Мило и конструктивно ви черпя с няколко празнични поговорки:
1. Вържи Тиквата, да е мирно селото.
2. В царството на слепите Тиквата е цар.
3. Законът е за коня, не е за Тиквата.
4. Ако не щеш мира, на ти Тиква.
5. Сговорна дружина Тиква повдига.
6. Всяка Тиква за три дни.
7. Гузна Тиква негонена бяга.
8. Бързата работа, срам за Тиквата.
9. Не е Тиква този, който яде баницата, а този който му я дава.
10. Голяма Тиква лапни, голяма дума не казвай.
11. Блага дума желязна Тиква отваря.
12. Казали на Тиквата, а тя - на опашката си.
13. На Тиквата затова ѝ е дебел вратът, защото сама си върши работата.
14. Да би мирно седяло, не би Тиква видяло.
15. Тиква царува, Тиква робува, Тиква патки пасе.
16. Бели пари за черни Тикви.
17. Всяка Тиква да си знае гьола.
18. Гладна Тиква еврофондове сънува.
19. Тиквата се познава от сутринта.
20. Тиквата се кове, дорде е гореща.
21. И прасето сито, и Тиквата цяла.
Тикви сме. Щом Тиквата и прасетата са фактор. Заслужаваме си празника.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 ООрана държава
13:06 01.11.2025
2 Вече
13:08 01.11.2025
4 Това е дъното на журналистиката!
Коментиран от #7
13:09 01.11.2025
5 Асен
13:14 01.11.2025
6 Кажи честно ... 🤣
13:16 01.11.2025
7 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #4 от "Това е дъното на журналистиката!":Лели ГЕРБ са на пост. 😂
13:17 01.11.2025
8 Ще си бъдеш винаги в авансцената
13:18 01.11.2025
9 Пенчо
13:18 01.11.2025
10 Хей
13:18 01.11.2025
11 Дудов
13:21 01.11.2025
13 Пак лъжеш
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Този е патологичен лъжец!
13:26 01.11.2025
14 Асен Василев е виновен
13:26 01.11.2025
15 !!!?
13:26 01.11.2025
16 Стенли
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Дай малко обяснение за какво е този сблъсък
Коментиран от #20
13:27 01.11.2025
17 Кит
Това е истинската драма, а не просто тиквите.
Като реклама на Лидъл е ситуацията😂😂😂
13:29 01.11.2025
18 отговор
13:32 01.11.2025
19 Мога да добавя още много
Калпакът му рунтав, ама главата му – тиква.
Очи на икона, ум на тиква.
На един главата му дебела, на друг – тиква.
Нещенето и неможенето са братя на тиквата.
От каквото се мъдрият срамува, с него се тиквата надува.
13:32 01.11.2025
20 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Стенли":Протестиращи при Гурково блокираха турските тирове .Полицията е безпомощна и извикаха армията.
Коментиран от #22
13:32 01.11.2025
21 ха ха ха
13:34 01.11.2025
22 жалъксибаце
До коментар #20 от "Последния Софиянец":Пак с твоите селскософийски фейкове .
13:35 01.11.2025
23 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
13:38 01.11.2025
24 Политици ГЕРБ и МВР килъри
Полицаите обичат тиквата защото са с един мозък на тиква!
13:42 01.11.2025