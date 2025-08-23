Новини
Мнения »
Свидетели сме отново на скандалното поведение на шефката на НС

Свидетели сме отново на скандалното поведение на шефката на НС

23 Август, 2025 16:00 2 162 22

  • скандално поведение-
  • наталия киселова-
  • председател-
  • народно събрание

Най-интересното е, че Киселова по-скоро не беше човек на Пеевски при избора й. Даже дуетът впрегна всички сили да не го допусне. А той стана възможен, само защото БСП си послужи с измама (каква изненада!) и подписа декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски. След което Му пристана. И така - днес тя реже ПП-ДБ, които я избраха и обслужва Пеевски и Борисов, която я обструктираха. 

Свидетели сме отново на скандалното поведение на шефката на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Свидетели сме отново на скандалното поведение на шефката на НС.
Подобно на доста други институции - сред които блестеше КЗП на “девойката” Филипова (по думите на Влади Горанов) и днешен служебен кандидат-премиер - и Народното събрание се отзова веднага на апела на “мислителя за народа” и свика извънредно събрание. Без задължителното в такива моменти събиране на подписи. И така - народните избраници нямат избор и трябва да си прекратят отпуската, за да може Пеевски да отбележи състрадателна за безводните плевенчани точка. Не че някой е запротестирал - освен ПП-ДБ.
Най-интересното е, че Киселова по-скоро не беше негов човек при избора ѝ. Даже дуетът впрегна всички сили да не го допусне. А той стана възможен, само защото БСП си послужи с измама (каква изненада!) и подписа декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски. След което Му пристана. И така - днес тя реже ПП-ДБ, които я избраха и обслужва Пеевски и Борисов, която я обструктираха.
Този поведенчески обрат какво показва?
Че за да заемаш достойно публичен пост има значение не само дали си обслужвал вече Пеевски или неговия кръг. Там няма изненади - регулаторите са населени с недостойни.
И не само дали имаш "пипе" - на добър експерт. Преди да станат министри - и да пристанат на Пеевски - добри експерти бяха и Калин Стоянов (МВР); и Йоловски - на електронното управление. Такава бе и Киселова - макар рязкото увеличение на нейните експертни ТВ интервюта преди поста да мирише на проект.
А дали имаш и “дупе” - да отстояваш честта на институцията.
Е, тук е проблемът - огромния човешки дефицит у нас.
Защото тези, които откажат офертата, на която по принцип не може да се откаже - търкат наровете на предварителния арест. Месеци наред.
Като Благо.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вкисналова

    39 6 Отговор
    Възраждане отдавна казаха, че псевдо-доцентката е човек на Пеевски. Ама не слушахте.

    Коментиран от #3, #9, #11

    16:05 23.08.2025

  • 2 Сатана Z

    21 1 Отговор
    Филипова е била девойка преди да влезе в офиса на Васил Божков .От него излиза не девойка.

    Коментиран от #4, #6

    16:08 23.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИСТИНАТА

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    След шафр.антията ПКП имаме си и алк.охоличката Вкиснелова.

    Коментиран от #19

    16:10 23.08.2025

  • 5 Преди

    23 2 Отговор
    няколко дни се произнесе , че България трябва да стане ПРИВЛЕКАТЕЛНА за туризъм страна целогодишно , а след толкова трагедии в туристическите дестинации и бъкел не обели ! Не , че някой е очаквал !

    16:13 23.08.2025

  • 6 Хе хе

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да бе, даже в манастир била преди това хе хе хе

    16:13 23.08.2025

  • 7 Къньо Евгениев

    10 13 Отговор
    Коментарът на автора е публикуван на ст ената на тоалетната му,
    написан с химически молив

    Коментиран от #13

    16:14 23.08.2025

  • 8 Голяма

    21 1 Отговор
    фамилия , бе ! Племенничка на генерал Кирчо Киров , който вместо да лежи в затвора се оказа с диагностика луд на бърза ръка !

    16:16 23.08.2025

  • 9 Мдаа

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вкисналова":

    Бях писал преди доста време Коцето да се дистанцира от ИТН (защото са патерица на мафията), но тогава ми се смееха възрожденците.

    16:23 23.08.2025

  • 10 Никой

    12 0 Отговор
    Но - как от даскал - се юрна по задачи - не е помирисвала практика.

    Тази жена е някаква общи приказки - каква Конституция - като всичко се краде на едро. И на дребно.

    Глад, болести и мизерия и една задоволена първично женица - нещо ни приказва.

    16:26 23.08.2025

  • 11 медуня

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вкисналова":

    а възраждане не са ли?

    16:30 23.08.2025

  • 12 Фен

    3 0 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    16:32 23.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Шишилизация

    12 0 Отговор
    Рано или късно всички биват шишилизирани!

    16:38 23.08.2025

  • 15 Скапана

    7 0 Отговор
    долна, крадлива държава.

    16:51 23.08.2025

  • 16 Тома

    6 0 Отговор
    Не знам каква е киселова но като я видя на снимка цяла седмица не мога да го вдигна.

    16:53 23.08.2025

  • 17 Българин

    3 6 Отговор
    Всеки нормален българин, много бързо разбира, че като работи за Пеевски-Борисов, той работи за България. А ако веднъж се продаде на жълтопаветната измет, той до гроб остава предател и служител на чужди посолства!

    Коментиран от #20

    16:57 23.08.2025

  • 18 мъка

    3 3 Отговор
    Откакто ПП-ДБ не са във властта (слава Богу!), животът на Кънев е като старогръцка трагедия.Във всичко намира повод да мрънка.Ако управляващите не работят, са лоши, ако работят - също.Ех, мъка Кънева, безкрайна.

    17:02 23.08.2025

  • 19 бебона

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИСТИНАТА":

    Дано е използвала "ваканцията" за малко разкрасителни процедури, че направо не е за гледане, а е председател на Народното събрание на Република България! Кака подигравка!

    17:02 23.08.2025

  • 20 Хе хе

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Българин":

    Интересни разсъждения, значи трябва да работиш за мафията, за да работиш за България хе хе хе

    17:05 23.08.2025

  • 21 дедо..

    4 0 Отговор
    Къв е тоо шебек-урунгелский на снимката

    17:08 23.08.2025

  • 22 здравка клинчева

    2 0 Отговор
    ТОВА ДОБИЧЕ ДАЛИ ИЗТРЕЗНЯВА НЯКОГА

    17:13 23.08.2025