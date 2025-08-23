Свидетели сме отново на скандалното поведение на шефката на НС.
Подобно на доста други институции - сред които блестеше КЗП на “девойката” Филипова (по думите на Влади Горанов) и днешен служебен кандидат-премиер - и Народното събрание се отзова веднага на апела на “мислителя за народа” и свика извънредно събрание. Без задължителното в такива моменти събиране на подписи. И така - народните избраници нямат избор и трябва да си прекратят отпуската, за да може Пеевски да отбележи състрадателна за безводните плевенчани точка. Не че някой е запротестирал - освен ПП-ДБ.
Най-интересното е, че Киселова по-скоро не беше негов човек при избора ѝ. Даже дуетът впрегна всички сили да не го допусне. А той стана възможен, само защото БСП си послужи с измама (каква изненада!) и подписа декларацията за санитарния кордон срещу Пеевски. След което Му пристана. И така - днес тя реже ПП-ДБ, които я избраха и обслужва Пеевски и Борисов, която я обструктираха.
Този поведенчески обрат какво показва?
Че за да заемаш достойно публичен пост има значение не само дали си обслужвал вече Пеевски или неговия кръг. Там няма изненади - регулаторите са населени с недостойни.
И не само дали имаш "пипе" - на добър експерт. Преди да станат министри - и да пристанат на Пеевски - добри експерти бяха и Калин Стоянов (МВР); и Йоловски - на електронното управление. Такава бе и Киселова - макар рязкото увеличение на нейните експертни ТВ интервюта преди поста да мирише на проект.
А дали имаш и “дупе” - да отстояваш честта на институцията.
Е, тук е проблемът - огромния човешки дефицит у нас.
Защото тези, които откажат офертата, на която по принцип не може да се откаже - търкат наровете на предварителния арест. Месеци наред.
Като Благо.
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук
