ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези, които са били удивени колко бързо се разширява периметъра на завладяната държава у нас - вероятно са и смаяни да видят как сега това се случва и в САЩ.

Държавни чиновници, готови да изпълнят всяка заповед, за да си запазят работата; служби, които забравили клетвата да служат на Конституцията обслужват узурпаторите на властта; съдебна власт, която с малки изключения започва да прилага правото целесъобразно. Какво да кажем за медии, държавни агенции и ведомства и въобще всички, които зависят от бюджета ?

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Живеем в света на големите и бързите пари.

Големи - защото хиляда човека по света спечелиха, но по-вярно придобиха полукриминално стотици милиарди като лично състояние.

Огромна част от тях обаче не се реинвестират обратно в бизнесите им да ги направят по-конкурентни, а в политиката, за да ги защитят и умножат.

На Запад - това стана основно чрез технологичните компании, които със зъби и нокти (под формата на купено влияние) се пазят от всякакви регулации. Екстремен, но показателен е Мъск - получил милиони от американски инвеститори да стане богат, милиарди от американската държава да стане мегабогат. И дори милиарди от руски и азиатски инвеститори да купи социална мрежа Туитър, вече Х - която да поддържа фалшиви новини и формира обществено мнение за избор на определен президент - защитаващ политики, удобни както на него, така и на авторитари като Путин.

Всъщност, едва ли е случайност, че Мъск и повечето милиардери зад Тръмп не са… американци.

На Изток - природните богатства родиха мощни плутокрации в Русия и Близкия Изток - а техните пари подринаха демократичните институции на Запада - отворил наивно банките, пазарите и накрая политиката си за тези пари. Гангрената на източните пари завладя огромен периметър от западния свят особено след Голямата рецесия през 2008 г и парализира имунната му система. Съвпадение или не - в същата година в Грузия Путин оспори световния ред след Втората световна война.

Част от тези пари - чрез руските енергийни компании, които уж само с бизнес се занимаваха - корумпираха и нашата политика. А лицата на тази политика бяха утвърдени от крепката руско-германска газова дружба. Така че и еврофондовете безконтролно се стекоха в същите лица. В мащаб да си купят кадрите на цялата държавна машина.

Големите пари обърнаха цялата ценностна система, чрез която е граден векове демократичният капитализъм, най-важни от които бяха знанията, трудът и предприемчивостта на хората. И родиха феномена “бързи пари”.

Бързите пари не искат знания, труд и предприемчивост. Искат умело вграждане в корупционни мрежи и продажба на личността срещу финансови облаги. Тези хора са готови да играят ролята на ботове и тролове в медиите; на пешки и пионки в държавната администрация, служби и съдебна система; на калинки, болтове и гайки в политиката. Наемници без личност, сърце и душа - срещу месечно заплащане.

Но най-опасни са тези от тях, които се случат с образование, знания и умения. И се цанят да станат говорещи глави в медиите, -лози в агенциите и най-вече лица на политически проекти. Те съзнават, че участват в Лъжата, заразени от бяса на “бързите пари”. Такива хора ще бъдат винаги бързо използвани и хвърляни в канала, просто защото никога няма да имат собствено аз.

И така, в България големите пари изградиха цяла наемна армия чрез бързите пари - за да защитава големите пари.

Това е армията на паралелната държава, чрез която тя води твърде успешно войната срещу официалната държава, т.е срещу всички нас.

Затова е толкова голям залогът в Украйна. Далеч не само за Украйна. А защото само загуба на Кремъл ще унищожи кукловода на пионките, станали мега милиардери. И които днес в съюз работят за края на демокрациите.

Но слабото им място е винаги било едно и също - не могат да решават сложните проблеми на човечеството. Което винаги обединено е по-силно от тях. Хората в Америка вече започнаха да осъзнават, че големите пари - а с това и технологии, и социални мрежи, и изкуствен интелект - първо в САЩ трябва да бъдат сложени отново под демократичен контрол.

За да стигне той скоро след това отново и до нашите “големи пари”.