Евгений Кънев: Живеем в света на големите и бързите пари

25 Август, 2025 16:02 871 15

И така, в България големите пари изградиха цяла наемна армия чрез бързите пари - за да защитава големите пари

Евгений Кънев: Живеем в света на големите и бързите пари - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тези, които са били удивени колко бързо се разширява периметъра на завладяната държава у нас - вероятно са и смаяни да видят как сега това се случва и в САЩ.

Държавни чиновници, готови да изпълнят всяка заповед, за да си запазят работата; служби, които забравили клетвата да служат на Конституцията обслужват узурпаторите на властта; съдебна власт, която с малки изключения започва да прилага правото целесъобразно. Какво да кажем за медии, държавни агенции и ведомства и въобще всички, които зависят от бюджета ?

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Живеем в света на големите и бързите пари.

Големи - защото хиляда човека по света спечелиха, но по-вярно придобиха полукриминално стотици милиарди като лично състояние.

Огромна част от тях обаче не се реинвестират обратно в бизнесите им да ги направят по-конкурентни, а в политиката, за да ги защитят и умножат.

На Запад - това стана основно чрез технологичните компании, които със зъби и нокти (под формата на купено влияние) се пазят от всякакви регулации. Екстремен, но показателен е Мъск - получил милиони от американски инвеститори да стане богат, милиарди от американската държава да стане мегабогат. И дори милиарди от руски и азиатски инвеститори да купи социална мрежа Туитър, вече Х - която да поддържа фалшиви новини и формира обществено мнение за избор на определен президент - защитаващ политики, удобни както на него, така и на авторитари като Путин.

Всъщност, едва ли е случайност, че Мъск и повечето милиардери зад Тръмп не са… американци.

На Изток - природните богатства родиха мощни плутокрации в Русия и Близкия Изток - а техните пари подринаха демократичните институции на Запада - отворил наивно банките, пазарите и накрая политиката си за тези пари. Гангрената на източните пари завладя огромен периметър от западния свят особено след Голямата рецесия през 2008 г и парализира имунната му система. Съвпадение или не - в същата година в Грузия Путин оспори световния ред след Втората световна война.

Част от тези пари - чрез руските енергийни компании, които уж само с бизнес се занимаваха - корумпираха и нашата политика. А лицата на тази политика бяха утвърдени от крепката руско-германска газова дружба. Така че и еврофондовете безконтролно се стекоха в същите лица. В мащаб да си купят кадрите на цялата държавна машина.

Големите пари обърнаха цялата ценностна система, чрез която е граден векове демократичният капитализъм, най-важни от които бяха знанията, трудът и предприемчивостта на хората. И родиха феномена “бързи пари”.

Бързите пари не искат знания, труд и предприемчивост. Искат умело вграждане в корупционни мрежи и продажба на личността срещу финансови облаги. Тези хора са готови да играят ролята на ботове и тролове в медиите; на пешки и пионки в държавната администрация, служби и съдебна система; на калинки, болтове и гайки в политиката. Наемници без личност, сърце и душа - срещу месечно заплащане.

Но най-опасни са тези от тях, които се случат с образование, знания и умения. И се цанят да станат говорещи глави в медиите, -лози в агенциите и най-вече лица на политически проекти. Те съзнават, че участват в Лъжата, заразени от бяса на “бързите пари”. Такива хора ще бъдат винаги бързо използвани и хвърляни в канала, просто защото никога няма да имат собствено аз.

И така, в България големите пари изградиха цяла наемна армия чрез бързите пари - за да защитава големите пари.

Това е армията на паралелната държава, чрез която тя води твърде успешно войната срещу официалната държава, т.е срещу всички нас.

Затова е толкова голям залогът в Украйна. Далеч не само за Украйна. А защото само загуба на Кремъл ще унищожи кукловода на пионките, станали мега милиардери. И които днес в съюз работят за края на демокрациите.

Но слабото им място е винаги било едно и също - не могат да решават сложните проблеми на човечеството. Което винаги обединено е по-силно от тях. Хората в Америка вече започнаха да осъзнават, че големите пари - а с това и технологии, и социални мрежи, и изкуствен интелект - първо в САЩ трябва да бъдат сложени отново под демократичен контрол.

За да стигне той скоро след това отново и до нашите “големи пари”.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой полезен идиот от Брюксел

    4 8 Отговор
    взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    16:05 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    7 2 Отговор
    Ганчо вече 25 год живее в държавата Боко, където всеки сервитьор може да стане милионер, стига да построи магистрала с пепел.

    16:07 25.08.2025

  • 3 Колко рушвет взеха ?

    4 3 Отговор
    От Боташ, Камчия, Лукойл?

    Коментиран от #4

    16:07 25.08.2025

  • 4 Тиквата колко кюлчета взе

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Колко рушвет взеха ?":

    от сръбската тръба?
    Хариза на Путин 4 милиарда наши пари!

    Коментиран от #6

    16:08 25.08.2025

  • 5 Стенли

    7 4 Отговор
    Абе на Евгени да не са спрели центовете че има нещо 🤑

    Коментиран от #11, #13

    16:09 25.08.2025

  • 6 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тиквата колко кюлчета взе":

    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Боко обаче от тази тръба не печели ли България от такса пренос 🤔

    16:11 25.08.2025

  • 7 Да не би

    0 0 Отговор
    да е от вчера ?

    16:13 25.08.2025

  • 8 Голям страшен богаташ

    3 1 Отговор
    Не си възпалявайте главиците с нещата който не са за вас!

    16:14 25.08.2025

  • 9 АБЕ САМО ГЕНЧО ЛИ Е

    6 2 Отговор
    ДЕБИЛ В ТАЯ ДЪРЖАВА
    ИМА И ДРУГИ
    СЛАТИНСКИ ДАЙНОВ ЛОЗАНОВ МИНЧЕВ ТАГАРЕВ ПАСИТО КАТО НАЙ БАШ
    АБЕ ТЯХ ЩО ГИ КРИЕТЕ
    АЙДЕ ЮРУШ НА ДЕБИЛИТЕ

    16:29 25.08.2025

  • 10 Женичка

    4 3 Отговор
    Евгенийчо. Отивай си в Амелика и не ти щем платените коментари. Всички знаят, че служиш на Сорос и се правиш на демократ. Заминавай си!

    16:46 25.08.2025

  • 11 Той пише

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    по убеджение.

    16:48 25.08.2025

  • 12 Кънев да обясни

    0 1 Отговор
    2008 г БВП на сащ беше с 30 пр по малко от този на ЕС, 2025 е с 30 пр повече, . Някой ще каже много важно, обаче днес Гърция изнесе данни че американския+европейския 650. Кой както иска да разбира с или без ЕС! ОТГОВОРА Е ЯСЕН. ще дойде по трудния или демократичния начин...

    16:51 25.08.2025

  • 13 БЕЗ МАЙТАП

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Стенли":

    Разликата между тези за центовете и тези за копейките е че едните мислят- другите следват опорните точки. Приликата е че предпочитат да им се плаща в евро или долари.

    16:57 25.08.2025

  • 14 Меркуцио

    3 0 Отговор
    Демократичен контрол по американски е диктатура на малцинствата, корупция без граници, посредственост без грам мозък, празни приказки, фейсбучене до припадък и т.н и т.н. Може ли някой, включително Кънев, да си представи.......Камала президент днес?! Аз не мога!

    16:58 25.08.2025

  • 15 Евгений със

    0 0 Отговор
    Сигурност живее там, ама 90% от обикновените хора - едва ли.

    17:24 25.08.2025