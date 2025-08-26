Новини
Мнения »
Евгений Кънев: Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания

Евгений Кънев: Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания

26 Август, 2025 13:01 1 978 30

  • евгений кънев-
  • доналд тръмп-
  • завладяната държава

Целта на Тръмп - ако се замислете - не е с нищо по-различна от превземането на “сините” общини и в България от Пеевски - Варна, Пазарджик, частично в София

Евгений Кънев: Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания, че няма да доживее междинните избори. Сякаш наистина обаче има малко време, защото нетипично за един диктатор - които обикновено продължително, тихо, по терлици превземат държавата - Тръмп тръгна на абордаж да превзема САЩ. И по-точно сините щати.

На Путин му трябваха около 6-7 години. На Пеевски пак толкова след 2013 г - прекъснат процес между 2020 и 2024 - и подновен чрез кабинета Главчев и почти завършил.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Пришпорен от здравословното си състояние, характеропатия и “интелектуален” потенциал - Тръмп пришпори процеса. И така дава шанс за осъзната съпротива.

След провала с Калифорния, където изгря звездата на губернатора и вече спряган за следващ президент Нюсъм - заложил на тактика на имитация на самия Тръмп в своите изяви, подлудяваща MAGA - сега заплахата за разполагане на военни части е към друга огромна синя крепост - Илинойс. Вчера в блестящ стил, губернаторът Прицкър каза, че ако Тръмп прати военни части - дело на живота му ще стане съдебното му преследване. (Виж речта в коментари).

Междувременно, от името на Тръмп министърката на правосъдието заплаши щата Вашингтон за неговите политики без конкретни доказателства - което породи същата гневна и твърда реакция на синия губернатор - самият той бивш щатски министър на правосъдието, първи спечелил дело срещу Тръмп през първия му мандат.

За капак Тръмп води ожесточена война - засега само на обидни думи - и с губернатора на Мериленд.

Ако не друго - в този процес американците ще започнат да разбират за какво става дума и последващата мобилизация за съпротива е въпрос на време. Уви, всички живееха с илюзията за американците, които биха умрели за свободата си - но никой не подозираше, че скапаната училищна система ще народи толкова апатични хора, които лесно се манипулират от най-вече вносната руска пропаганда - започнала като съветска още през 80-те години. И обещана от Хрушчов - още през 50те години (Америка ще я превземем отвътре без пушка да пукне!).

Целта на Тръмп - ако се замислете - не е с нищо по-различна от превземането на “сините” общини и в България от Пеевски - Варна, Пазарджик, частично в София. А именно - да няма островчета без контрол, което да обърква сметките на централата власт: най-вече на изборите и тяхното финансиране.

И както Пеевски иска чрез МВР и прокуратура да сплаши своите политически противници, докато не се снимат с него в гербовата му стая - така и Тръмп разчита на гвардията и службите да сплашат неговите противници. Особено в големите сини щати, които могат да преначертаят избирателните дистрикти - като реплика на същите деяния в червените щати по примера на Тексас - и така да объркат плана за победа на междинните избори.

В същата посока е и готвената от Тръмп забрана на гласуването по пощата. Както пък ББ-ДП сготвиха машинното гласуване - за да остане само хартиеният вот и се блокират чрез мнозинствата в СОС сините кметове. А “лоялистът” от ДАНС със заслуги - да го оглави.

Виждате ли - учебникът (playbook) е един и същ. И школата също.

Имаме редкия шанс за първи път ние да покажем на американците как няма да допуснем диктатура - гответе се за 3 септември.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    15 3 Отговор
    А Бай Дън бере душа на легло.Рак.

    13:03 26.08.2025

  • 3 евГЕЙнин

    29 1 Отговор
    най вероятно ще те надживее

    13:03 26.08.2025

  • 4 честен ционист

    18 1 Отговор
    Бай Дончо ще изкара, до когато каже Вова. Не го мислете вие него.

    13:04 26.08.2025

  • 5 Сила

    21 9 Отговор
    Не е болен , просто е простак с мания за величие ....нищо му няма !!!

    13:04 26.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Тръмп провежда Специална Военна Операция в САЩ.Превзе Вашингтон и Чикаго и сега армията настъпва към Ню Йорк,Лос Анджелис и Балтимор.

    13:04 26.08.2025

  • 7 Култура Миянко

    37 0 Отговор
    Грантовете почнаха да секват и хлебарките почнаха да излизат на светло .

    Коментиран от #8

    13:06 26.08.2025

  • 8 честен ционист

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "Култура Миянко":

    Грантовете вече се плащат от ЕС под формата на заеми от отделните членки. Напрактика дори и ти косвено с данъците финансираш грантоедите и нищо не можеш да направиш по въпроса.

    13:07 26.08.2025

  • 9 Промяна

    31 4 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ КОЙ Е ТОЗИ ЕВГЕНИ ЧЕ ФАКТИ БГ МУ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ОТКРОВЕНИТЕ ЛЪЖИ ТОВА СА ОГРОМНИ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ЛЪЖИ НА ТОЗИ КЪНЕВ КАК ЩЕ ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА ТРЪМП ДАЖЕ ФАКТИ БГ ТОВА СА ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ

    13:12 26.08.2025

  • 10 хахаха

    15 1 Отговор
    "Имаме редкия шанс за първи път ние да покажем на американците как няма да допуснем диктатура - гответе се за 3 септември."...и какво ще става на 3 септември, Евгений ще се развихри пак у фейса ли:)

    Коментиран от #22

    13:13 26.08.2025

  • 11 Хайо

    14 0 Отговор
    Да ли Кънев в наред с главата ? Вече вървят залагания .Залаганите ,че не е 1.10 ,че е 5.00

    13:14 26.08.2025

  • 12 Мутата

    17 0 Отговор
    КъФетоягъз Евгений

    13:16 26.08.2025

  • 13 Руснаците държат Тръмп за топките

    8 5 Отговор
    Имал е афера с наташка през 80-те, тя пък се оказала агент на КГБ!

    Коментиран от #18

    13:18 26.08.2025

  • 14 ГЕНЧУУУУУ

    16 0 Отговор
    АБЕ ТОЙ ПУТИН УМРЕ
    ТО Е ЯСНО
    АМА СЕГА И ТРЪМПИЧ ЛИ БЕ
    И ТОЙ ЛИ ИМА ДВОЙНИК БЕ
    А МАКАРОНА КАК Е
    ЩОТО ЗА ЩОЛЦИ Е ЯСНО
    ХИДРОЦЕФАЛИЯ
    С ТАЯ ПИПОНЕСТАТА ТИКВА

    13:19 26.08.2025

  • 15 Трол

    7 4 Отговор
    Бай Дончо сън не го хваща, че кмета на София е антикомунист.

    13:19 26.08.2025

  • 16 Територията няма US посланик

    14 0 Отговор
    вече 6 месеца!
    Това е лош знак за племето!

    13:20 26.08.2025

  • 17 Фон дер Миндер

    14 2 Отговор
    Дали кънефф е нов парцал или е с изтъркан хастар и разтеглени дупки? Залози тук няма понеже на никой не му пука какъв точно парцал е кънефф

    13:21 26.08.2025

  • 18 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаците държат Тръмп за топките":

    ДЪРЖАТ ТРЪМПИЧ
    А ПЪК ЗЕЛЕНСКИ КВИЧИ
    ДА НЕ СА ОБЪРКАЛИ ТОПКИТЕ
    АМА НАЙ НА СМЕТКА Е МАКАРОНА
    НЯМА ЗА КО ДА ГО ФАНАТ

    13:21 26.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Роман

    3 2 Отговор
    ... само психопатски и тера мегаломански болен (и то много сериозно)

    13:29 26.08.2025

  • 21 Само идиот

    10 1 Отговор
    Може да напише ..сега вървят залагания??
    Къде и откога бе боклук?

    13:36 26.08.2025

  • 22 Лост

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "хахаха":

    Как какво?Ще честити рождения ден на Васил Найденов.Нали са евроарлантици и са минали под 🌈-та.

    13:40 26.08.2025

  • 23 Макробиолог

    6 1 Отговор
    Иевгений не ие блъгарско име а съветско.А щата калъфоня от проспериращ,демократите го обърнаа в чумаф, секи кой може бега с 200 от там.Клюсай квот има в копанката и не дигай шум в курника.

    13:45 26.08.2025

  • 24 Тома

    11 0 Отговор
    Генчо забрави да пишеш че който не скача е червен

    13:46 26.08.2025

  • 25 Ламбо

    4 0 Отговор
    Гена тя е един от докторе си взимай хапчетата редовно

    13:47 26.08.2025

  • 26 Механик

    10 0 Отговор
    Може да се ориентирате кой как се харесва на Дълбоката държава, по това, че тия дето не са угодни, веднага ги пишат болни на легло, падащи от джама, жертви на преврати и пр.
    Почнат ли дойчевелвските копои да вият на умрело за някой, значи тоя някой бърка работата на ония от Давос.

    13:49 26.08.2025

  • 27 Гей Веган

    6 0 Отговор
    Чета статията и си викам " Идиоти всякакви...."

    13:54 26.08.2025

  • 28 Гошо

    4 1 Отговор
    Болен е....Байдън е здрав! Върнете го....

    14:00 26.08.2025

  • 29 665

    5 0 Отговор
    От друга страна няма никакво съмнение че Евгенийй Кънеф е мазен сор0с0ид !

    14:03 26.08.2025

  • 30 000

    1 0 Отговор
    Преди 2 дни писах тук, че до 2 зни родните мисирки ще обявят тръмп да болен. Ужаса на сорос е бялсам за моята душа. Нека се гърчат либерал-глобалистките никаквици. Отидохте си.

    14:31 26.08.2025