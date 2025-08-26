Евгений Кънев: Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания, че няма да доживее междинните избори. Сякаш наистина обаче има малко време, защото нетипично за един диктатор - които обикновено продължително, тихо, по терлици превземат държавата - Тръмп тръгна на абордаж да превзема САЩ. И по-точно сините щати.

На Путин му трябваха около 6-7 години. На Пеевски пак толкова след 2013 г - прекъснат процес между 2020 и 2024 - и подновен чрез кабинета Главчев и почти завършил.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Пришпорен от здравословното си състояние, характеропатия и “интелектуален” потенциал - Тръмп пришпори процеса. И така дава шанс за осъзната съпротива.

След провала с Калифорния, където изгря звездата на губернатора и вече спряган за следващ президент Нюсъм - заложил на тактика на имитация на самия Тръмп в своите изяви, подлудяваща MAGA - сега заплахата за разполагане на военни части е към друга огромна синя крепост - Илинойс. Вчера в блестящ стил, губернаторът Прицкър каза, че ако Тръмп прати военни части - дело на живота му ще стане съдебното му преследване. (Виж речта в коментари).

Междувременно, от името на Тръмп министърката на правосъдието заплаши щата Вашингтон за неговите политики без конкретни доказателства - което породи същата гневна и твърда реакция на синия губернатор - самият той бивш щатски министър на правосъдието, първи спечелил дело срещу Тръмп през първия му мандат.

За капак Тръмп води ожесточена война - засега само на обидни думи - и с губернатора на Мериленд.

Ако не друго - в този процес американците ще започнат да разбират за какво става дума и последващата мобилизация за съпротива е въпрос на време. Уви, всички живееха с илюзията за американците, които биха умрели за свободата си - но никой не подозираше, че скапаната училищна система ще народи толкова апатични хора, които лесно се манипулират от най-вече вносната руска пропаганда - започнала като съветска още през 80-те години. И обещана от Хрушчов - още през 50те години (Америка ще я превземем отвътре без пушка да пукне!).

Целта на Тръмп - ако се замислете - не е с нищо по-различна от превземането на “сините” общини и в България от Пеевски - Варна, Пазарджик, частично в София. А именно - да няма островчета без контрол, което да обърква сметките на централата власт: най-вече на изборите и тяхното финансиране.

И както Пеевски иска чрез МВР и прокуратура да сплаши своите политически противници, докато не се снимат с него в гербовата му стая - така и Тръмп разчита на гвардията и службите да сплашат неговите противници. Особено в големите сини щати, които могат да преначертаят избирателните дистрикти - като реплика на същите деяния в червените щати по примера на Тексас - и така да объркат плана за победа на междинните избори.

В същата посока е и готвената от Тръмп забрана на гласуването по пощата. Както пък ББ-ДП сготвиха машинното гласуване - за да остане само хартиеният вот и се блокират чрез мнозинствата в СОС сините кметове. А “лоялистът” от ДАНС със заслуги - да го оглави.

Виждате ли - учебникът (playbook) е един и същ. И школата също.

Имаме редкия шанс за първи път ние да покажем на американците как няма да допуснем диктатура - гответе се за 3 септември.