Евгений Кънев: Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания

Дали Тръмп е сериозно болен не е ясно - но вече вървят залагания, че няма да доживее междинните избори. Сякаш наистина обаче има малко време, защото нетипично за един диктатор - които обикновено продължително, тихо, по терлици превземат държавата - Тръмп тръгна на абордаж да превзема САЩ. И по-точно сините щати.
На Путин му трябваха около 6-7 години. На Пеевски пак толкова след 2013 г - прекъснат процес между 2020 и 2024 - и подновен чрез кабинета Главчев и почти завършил.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Пришпорен от здравословното си състояние, характеропатия и “интелектуален” потенциал - Тръмп пришпори процеса. И така дава шанс за осъзната съпротива.
След провала с Калифорния, където изгря звездата на губернатора и вече спряган за следващ президент Нюсъм - заложил на тактика на имитация на самия Тръмп в своите изяви, подлудяваща MAGA - сега заплахата за разполагане на военни части е към друга огромна синя крепост - Илинойс. Вчера в блестящ стил, губернаторът Прицкър каза, че ако Тръмп прати военни части - дело на живота му ще стане съдебното му преследване. (Виж речта в коментари).
Междувременно, от името на Тръмп министърката на правосъдието заплаши щата Вашингтон за неговите политики без конкретни доказателства - което породи същата гневна и твърда реакция на синия губернатор - самият той бивш щатски министър на правосъдието, първи спечелил дело срещу Тръмп през първия му мандат.
За капак Тръмп води ожесточена война - засега само на обидни думи - и с губернатора на Мериленд.
Ако не друго - в този процес американците ще започнат да разбират за какво става дума и последващата мобилизация за съпротива е въпрос на време. Уви, всички живееха с илюзията за американците, които биха умрели за свободата си - но никой не подозираше, че скапаната училищна система ще народи толкова апатични хора, които лесно се манипулират от най-вече вносната руска пропаганда - започнала като съветска още през 80-те години. И обещана от Хрушчов - още през 50те години (Америка ще я превземем отвътре без пушка да пукне!).
Целта на Тръмп - ако се замислете - не е с нищо по-различна от превземането на “сините” общини и в България от Пеевски - Варна, Пазарджик, частично в София. А именно - да няма островчета без контрол, което да обърква сметките на централата власт: най-вече на изборите и тяхното финансиране.
И както Пеевски иска чрез МВР и прокуратура да сплаши своите политически противници, докато не се снимат с него в гербовата му стая - така и Тръмп разчита на гвардията и службите да сплашат неговите противници. Особено в големите сини щати, които могат да преначертаят избирателните дистрикти - като реплика на същите деяния в червените щати по примера на Тексас - и така да объркат плана за победа на междинните избори.
В същата посока е и готвената от Тръмп забрана на гласуването по пощата. Както пък ББ-ДП сготвиха машинното гласуване - за да остане само хартиеният вот и се блокират чрез мнозинствата в СОС сините кметове. А “лоялистът” от ДАНС със заслуги - да го оглави.
Виждате ли - учебникът (playbook) е един и същ. И школата също.
Имаме редкия шанс за първи път ние да покажем на американците как няма да допуснем диктатура - гответе се за 3 септември.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #8
Грантовете вече се плащат от ЕС под формата на заеми от отделните членки. Напрактика дори и ти косвено с данъците финансираш грантоедите и нищо не можеш да направиш по въпроса.
Коментиран от #22
Коментиран от #18
ТО Е ЯСНО
АМА СЕГА И ТРЪМПИЧ ЛИ БЕ
И ТОЙ ЛИ ИМА ДВОЙНИК БЕ
А МАКАРОНА КАК Е
ЩОТО ЗА ЩОЛЦИ Е ЯСНО
ХИДРОЦЕФАЛИЯ
С ТАЯ ПИПОНЕСТАТА ТИКВА
Това е лош знак за племето!
До коментар #13 от "Руснаците държат Тръмп за топките":ДЪРЖАТ ТРЪМПИЧ
А ПЪК ЗЕЛЕНСКИ КВИЧИ
ДА НЕ СА ОБЪРКАЛИ ТОПКИТЕ
АМА НАЙ НА СМЕТКА Е МАКАРОНА
НЯМА ЗА КО ДА ГО ФАНАТ
Къде и откога бе боклук?
Как какво?Ще честити рождения ден на Васил Найденов.Нали са евроарлантици и са минали под 🌈-та.
Почнат ли дойчевелвските копои да вият на умрело за някой, значи тоя някой бърка работата на ония от Давос.
