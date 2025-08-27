Новини
Три милиарда евро за смърт

27 Август, 2025 10:00 788 18

  • превъоръжаване-
  • райнметал-
  • водопреносна мрежа

Пенсионери, ученици, деца - кучета ги яли

Три милиарда евро за смърт - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството съобщи, че щяло да изтегли до ТРИ МИЛИАРДА ЕВРО за превъоръжаване на армията ни. Явно е много важно и наложително да се превъоръжаваме и да воюваме. Пенсионери, ученици, деца - кучета ги яли, важното е САЩ и ЕС да потупат по голата глава и гладкия мозък Желязков. В армията вече никой не иска да отива с оглед перспективата да го пратят на фронта и след три дена да го върнат в ковчег. Ясно е, че все повече чужди войски и военни бази ще се установяват в България. И е ясно, че това е приоритет на правителството.

Разбира се, нашите дребни житейски проблеми като липса на вода, мръсен въздух, нерегламентирани сметища, изсичане на горите, пожари и т.н., не интересуват сламеното правителство, което служи на господаря си, а не народа си.

С шест милиарда лева може да се подмени 20% от водопреносната мрежа в цяла България. Или поне в най-ключовите места, засегнати от безводието. Гладкият мозък Желязков обаче това не го интересува. Важното е гинеколожката какво ще разпореди.

Разбира се, Радев се включи в общия хор на военолюбците. Все пак е натовски възпитаник, не български офицер, който мисли първо за България. УрЕдИл бил "Райнметал" да инвестира в голям завод за барут в България. Ама много ни е важен барута, хората барут ядат! Военната промишленост е важна, но с оглед възможността за въвличането ни във война, по-добре подобни резки движения да не правим и да не се превръщаме в сигурна мишена.

Пределно ясно е, че правителството ни вкупом предаде нацията ни. И всички политици от последните години, които са допринесли за въвличане на България във война и в поредна, последна национална катастрофа, ще бъдат съдени и осъдени. Хубаво е Желязков и дебилната му правителствена компания да отидат около София да огледат следите от траповете, където са били разстрелвани осъдените от Народния съд. И да погледат малко стари кадри. Това ще ги чака. Дали официално или не, това ги чака. За предателство НЕ СЕ ПРОЩАВА!


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Тези три милиарда евро са от фонда за въоръжаване на Украйна.Три милиарда евро са шест милиарда лева които с лихвите за 45 години стават 14 млрд лв.

    Коментиран от #5

    10:04 27.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Росен Желязков отпуска 1 млрд на Райнметал да строи завод в Сопот.

    Коментиран от #7

    10:06 27.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    ДРОНА ОРЪЖИЕТО НА РОБА
    .....
    НОВАТА КИРКА НА СЕВЕРНИЯ СПАРТАК
    ЧЕРЕШОВОТО ТОПЧЕ НА БОРИМЕЧКАТА
    ШМАЙЗЕРА НА ЧОЧООЛУ

    10:06 27.08.2025

  • 5 днес

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тези милиарди ще се превърнат във водопад в хотела на жената на гологлавото смешниче - железчо!!!

    10:07 27.08.2025

  • 6 Мафията ГЕРБ,ДПС!

    14 1 Отговор
    Крадец до крадеца, време за възмездие!

    10:07 27.08.2025

  • 7 Крадец!

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Колко от тях са за него?

    10:08 27.08.2025

  • 8 ЕДИН

    9 1 Отговор
    Напълно вярно.

    10:08 27.08.2025

  • 9 гладкия мозък Железариеф и тиквени

    12 1 Отговор
    чекмеджари
    уж за отбрана от лошия Мечок
    за желязо за скрап за урк и офшорки

    ама така ще да е докато има над 1 милион поклонници

    10:09 27.08.2025

  • 10 Румен Първанов

    9 1 Отговор
    А пък някой хора искат вода....веселяци !

    10:13 27.08.2025

  • 11 Не луд този,

    7 1 Отговор
    който яде зелника, а този който му го дава. Народна мъдрост.

    10:14 27.08.2025

  • 12 Сила

    1 4 Отговор
    На другарката Кривова крив к р и Космоса все и пречат ...нема ли толкова един крив да се намери и за тая клета незадоволена климактерична женица ...??! Та да миряса най после , цело лето плюе по всичко ....

    10:18 27.08.2025

  • 13 Някои

    4 0 Отговор
    тъпаци поставят минуси и за народни мъдрости. Но им е простено.

    10:18 27.08.2025

  • 14 Елена Кривова

    0 4 Отговор
    окончателно се включи в кремълския хор в България- няма смисъл да се въоръжаваме и да участваме в коалицията срещу агресора, направо да месим питката и да чакаме на Дунав мост!

    Типичната кремълска " патриотка "!

    10:19 27.08.2025

  • 15 Браво

    2 0 Отговор
    За сефте виждам про Българска статия от тея ,браво!

    10:19 27.08.2025

  • 16 дядото

    2 0 Отговор
    и празноглавите са в еуфория.дават ни два завода за производство на барут,не други компоненти,а барут.защото никоя държава от нато и ес не ги желае-защо,вие си отговорете.

    10:20 27.08.2025

  • 17 Дудов

    1 0 Отговор
    Всичката Мара втасала....Няма никога да се оправим...Имаме шанс само ако ни превземат или се предадем.Ние и без това сме се предали така или иначе

    10:22 27.08.2025

  • 18 Васко

    0 0 Отговор
    На г-жа авторът докога ще и давате трибуна да сее антибългарска пропаганда?

    10:22 27.08.2025