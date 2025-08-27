Три милиарда евро за смърт

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Правителството съобщи, че щяло да изтегли до ТРИ МИЛИАРДА ЕВРО за превъоръжаване на армията ни. Явно е много важно и наложително да се превъоръжаваме и да воюваме. Пенсионери, ученици, деца - кучета ги яли, важното е САЩ и ЕС да потупат по голата глава и гладкия мозък Желязков. В армията вече никой не иска да отива с оглед перспективата да го пратят на фронта и след три дена да го върнат в ковчег. Ясно е, че все повече чужди войски и военни бази ще се установяват в България. И е ясно, че това е приоритет на правителството.

Разбира се, нашите дребни житейски проблеми като липса на вода, мръсен въздух, нерегламентирани сметища, изсичане на горите, пожари и т.н., не интересуват сламеното правителство, което служи на господаря си, а не народа си.

С шест милиарда лева може да се подмени 20% от водопреносната мрежа в цяла България. Или поне в най-ключовите места, засегнати от безводието. Гладкият мозък Желязков обаче това не го интересува. Важното е гинеколожката какво ще разпореди.

Разбира се, Радев се включи в общия хор на военолюбците. Все пак е натовски възпитаник, не български офицер, който мисли първо за България. УрЕдИл бил "Райнметал" да инвестира в голям завод за барут в България. Ама много ни е важен барута, хората барут ядат! Военната промишленост е важна, но с оглед възможността за въвличането ни във война, по-добре подобни резки движения да не правим и да не се превръщаме в сигурна мишена.

Пределно ясно е, че правителството ни вкупом предаде нацията ни. И всички политици от последните години, които са допринесли за въвличане на България във война и в поредна, последна национална катастрофа, ще бъдат съдени и осъдени. Хубаво е Желязков и дебилната му правителствена компания да отидат около София да огледат следите от траповете, където са били разстрелвани осъдените от Народния съд. И да погледат малко стари кадри. Това ще ги чака. Дали официално или не, това ги чака. За предателство НЕ СЕ ПРОЩАВА!