Три милиарда евро за смърт

Правителството съобщи, че щяло да изтегли до ТРИ МИЛИАРДА ЕВРО за превъоръжаване на армията ни. Явно е много важно и наложително да се превъоръжаваме и да воюваме. Пенсионери, ученици, деца - кучета ги яли, важното е САЩ и ЕС да потупат по голата глава и гладкия мозък Желязков. В армията вече никой не иска да отива с оглед перспективата да го пратят на фронта и след три дена да го върнат в ковчег. Ясно е, че все повече чужди войски и военни бази ще се установяват в България. И е ясно, че това е приоритет на правителството.
Разбира се, нашите дребни житейски проблеми като липса на вода, мръсен въздух, нерегламентирани сметища, изсичане на горите, пожари и т.н., не интересуват сламеното правителство, което служи на господаря си, а не народа си.
С шест милиарда лева може да се подмени 20% от водопреносната мрежа в цяла България. Или поне в най-ключовите места, засегнати от безводието. Гладкият мозък Желязков обаче това не го интересува. Важното е гинеколожката какво ще разпореди.
Разбира се, Радев се включи в общия хор на военолюбците. Все пак е натовски възпитаник, не български офицер, който мисли първо за България. УрЕдИл бил "Райнметал" да инвестира в голям завод за барут в България. Ама много ни е важен барута, хората барут ядат! Военната промишленост е важна, но с оглед възможността за въвличането ни във война, по-добре подобни резки движения да не правим и да не се превръщаме в сигурна мишена.
Пределно ясно е, че правителството ни вкупом предаде нацията ни. И всички политици от последните години, които са допринесли за въвличане на България във война и в поредна, последна национална катастрофа, ще бъдат съдени и осъдени. Хубаво е Желязков и дебилната му правителствена компания да отидат около София да огледат следите от траповете, където са били разстрелвани осъдените от Народния съд. И да погледат малко стари кадри. Това ще ги чака. Дали официално или не, това ги чака. За предателство НЕ СЕ ПРОЩАВА!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
10:04 27.08.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7
10:06 27.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
НОВАТА КИРКА НА СЕВЕРНИЯ СПАРТАК
ЧЕРЕШОВОТО ТОПЧЕ НА БОРИМЕЧКАТА
ШМАЙЗЕРА НА ЧОЧООЛУ
10:06 27.08.2025
5 днес
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тези милиарди ще се превърнат във водопад в хотела на жената на гологлавото смешниче - железчо!!!
10:07 27.08.2025
6 Мафията ГЕРБ,ДПС!
10:07 27.08.2025
7 Крадец!
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Колко от тях са за него?
10:08 27.08.2025
8 ЕДИН
10:08 27.08.2025
9 гладкия мозък Железариеф и тиквени
уж за отбрана от лошия Мечок
за желязо за скрап за урк и офшорки
ама така ще да е докато има над 1 милион поклонници
10:09 27.08.2025
10 Румен Първанов
10:13 27.08.2025
11 Не луд този,
10:14 27.08.2025
12 Сила
10:18 27.08.2025
13 Някои
10:18 27.08.2025
14 Елена Кривова
Типичната кремълска " патриотка "!
10:19 27.08.2025
15 Браво
10:19 27.08.2025
16 дядото
10:20 27.08.2025
17 Дудов
10:22 27.08.2025
18 Васко
10:22 27.08.2025