Кристиян Шкварек: Да се изгради у нас най-големият завод за барут е изключително добра новина за България

Кристиян Шкварек: Да се изгради у нас най-големият завод за барут е изключително добра новина за България

30 Август, 2025 16:02 451 14

Барутът пък е от най-дефицитните елементи на оръжейната индустрия на континента. Това прави България ключов фактор в цялата система

Кристиян Шкварек: Да се изгради у нас най-големият завод за барут е изключително добра новина за България - 1
Снимка: Фейсбук
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новината е, че не просто ще се строят някакви си там два завода в България, а конкретно най-големия завод за барут в Европа.

Барутът пък е от най-дефицитните елементи на оръжейната индустрия на континента. Това прави България ключов фактор в цялата система и по този смисъл е изключително добра новина.

Това коментира във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Защото винаги, когато държавата ти става по-ключова, когато ѝ се качва тежестта, това е добре. Точно, както щеше да бъде, ако Южен Поток беше реализиран в първоначалния си вариант и от Черно Море влизаше директно в България, а не в Турция, превръщайки ни в страната, която разпределя първично газа и държи ръка върху "кранчето".

Още повече пък сега, когато го няма Северен Поток. Тогава умнокрасивите мрънкаха срещу проекта, понеже бил руски, без значение, че ни качва тежестта в региона. Предпочитаха той да отиде в Турция, както и стана, и която сега разполага с тази карта вместо нас.

По абсолютно същия начин и със същата логика в момента пък русофилите мрънкат срещу военните заводи на Райнметал в България, защото били немски, европейски, западни.

Предпочитат въпросните да отидат другаде, при някой наш съсед. Това е един постоянен цикъл на самосаботиране, който този народ причинява на себе си и държавата си в името на дребни, идеологически победи.

Чистата държавническа позиция е да искаш всичко - всички възможни енергийни пътища и хъбове, всички важни заводи, всички ядрени реактори, всички международни коридори и прочее ключови, регионални проекти, които правят държавата ти важна и я превръщат във фактор.

Всичко, което може да се търгува после за влияние в региона.

Нищо не трябва да се изпуска и дава на съседите - този базисен принцип би бил напълно очевиден за един прагматичен реалполитик като Бисмарк, лишен от стигналата степента на патология идеологическа обремененост на съвременния, български атлантик или русофил.

Престанете да си самосаботирате държавата, ботове такива, и се зарадвайте поне ВЕДНЪЖ, когато хванем някоя ръка ние, вместо за пореден път румънците, турците или гърците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаците няма да го обстрелват,

    3 2 Отговор
    защото, ако гръмне завода заминаха Сърбия и РСМ, все техни сателити. Нашите измекяри имат ли къде да се скрият, това ме тормози, лично!

    16:05 30.08.2025

  • 2 Европа

    1 1 Отговор
    Да очакваме саботажи но некъдарноста в БГ е най големия са отаж няма кой да работи по тия заводи освен циганя

    16:05 30.08.2025

  • 3 смех

    5 1 Отговор
    Немчугите пак ни набутаха с технология от времето на Наполеон.
    Какъв барут в 21 век уе.

    16:05 30.08.2025

  • 4 Сорос

    4 0 Отговор
    Четете нашите щедро платени глашатаи, ахахах

    16:05 30.08.2025

  • 5 Балканският полуостров

    1 1 Отговор
    е барутният погреб на Европа. Оттам е и идеята

    16:09 30.08.2025

  • 6 Да !----- Ставаш !

    2 1 Отговор
    Да !----- Ставаш !

    Прицелна Точка !

    За Противника !

    16:10 30.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Утре в 13 часа тръгваме на автопоход от София до Сопот да посрещнем Урсула.

    16:11 30.08.2025

  • 8 Дедо ви

    3 0 Отговор
    само да ве стане като с канадците и златото - даването от нас, а печалбите в чужбина. Рисковете в производството и евентуална военна цел за България, а печалбите за Райнметал.

    16:11 30.08.2025

  • 9 Винету

    1 0 Отговор
    Браво на китайците, където са измислили барута и китайската метафизика

    16:12 30.08.2025

  • 10 Кой

    2 0 Отговор
    Кой у ие из рода фашист Парубий днес в Лвьов?

    16:13 30.08.2025

  • 11 Завод за батут

    0 0 Отговор
    Всички много се радват на тези новини и нямат търпение да заприличаме на територията на бивша Украйна. С редовни бомбардировки и разрушена инфраструктура.

    16:13 30.08.2025

  • 12 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Дасе радваме на фабрика за барут?!
    Серсемин!

    16:13 30.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Седларов

    0 0 Отговор
    С този барут ще се гори вата.

    16:15 30.08.2025