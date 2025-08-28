Новини
Мнения »
Благодарение на германците ще бъдем "първи", без да сме били "втори"!

Благодарение на германците ще бъдем "първи", без да сме били "втори"!

28 Август, 2025 13:02 1 355 46

  • райнметал-
  • завод за барут-
  • завод за снаряди-
  • българия-
  • рози

Страната на Розите ще стане Страната на бомбите

Благодарение на германците ще бъдем "първи", без да сме били "втори"! - 1
Снимка: Фейсбук
Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лекомислието на българските управляващи е по-опасно от безводието и липсата на електрическа енергия. След като делото срещу братя Бобокови, за внос на вредни отпадъци бе скрито под килима от съдебната система, дойде ред на президента Румен Радев и на Бойко Борисов да се похвалят с немската инвестиция Райнметал. Страната на Розите ще стане Страната на Бомбите.

Това пише във "Фейсбук" Божидар Чеков.

След като замърсиха природата на малката балканска страна с производство на цимент, германците прехвърлят у нас барута. Защо Швабите изнасят опасните за тяхната природа индустрии към "старите си приятели", вместо към съседите от Бенилюкс и Франция например? Ще ви кажа защо. Защото управляващите на близките до Германия страни държат сметка за здравето на населението си. Население което следи, чете и гласува. Санционира всяко решение на управляващите, заплашващо здравето на бъдещите поколения.

В Германия инвестиция като тази на Райнметал щеше да бъде обсъждана, оспорвана и вероятно отхвърлена. Докато в България тя бе спусната внезапно, без никаква информация или обсъждане за ползата или вредата от барута. Като се има пред вид окаяното състояние на пътищата и железопътната мизерия на България, историческата инвестиция в производство на снаряди за чужбина съдържа повече рискове и безпокойство отколкото радост.

В сравнение с този "българо-немски успех", Франция инвестира в съседна Сърбия 2 милиарда евра в машиностроенето. В Гърция, французите инвестираха други 2 милиарда със световната фирма SANOFI във фармацевтичната продукция. Северната ни съседка Румъния е балкански франкофонски шампион по автомобилостроене с 14 милиарда инвестиции.

Преди време Асен Василев оповести немска инвестиция край Хасково за фотоволтаици, с която щяхме да сме първи в Европа. Новината замина при делото с Бобокови, в "Седма глуха".

С настоящата немска инвестиция отново се говори, че ще бъдем най-големите, пак "първи".

Съжалявам, има хора които говорят и пишат без да имат индустриален, търговски или политически опит. Никога и никъде не ставаш "Първи" без преди това да си бил "Втори, Трети или Пети". Освен в България!


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментатор

    25 8 Отговор
    Леле мале, България е отново на най-ниското си ниво, подобно на събитията от ВСВ!
    Тоя гнусния, дето се снима с пачки и кюлчета, заробил народна ни за поколения напред, сега ни прави и на източен фронт срещу Русия?!

    Народе ставай, защото те тикат към поредната нац катастрофа!!!

    13:04 28.08.2025

  • 2 Боко

    22 4 Отговор
    гледа само милиарди и пълни чекмеджета и гардероби с пачки , без значение от всевъзможни отрови , бомби и трупове ли са !

    13:04 28.08.2025

  • 3 честен циониост

    3 9 Отговор
    Ще сте 16-та

    13:04 28.08.2025

  • 4 Хаха

    8 11 Отговор
    България винаги е била с Германия.

    Коментиран от #11

    13:06 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МРЪСНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЕС

    15 4 Отговор
    ШВЕЙЦАРИЯ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ТУК.ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ,,АБОРИГЕНСКИТЕ,, ЗАПЛАТИ......НОН СТОП ЗАГИВАТ ХОРА В ТИЯ ФИРМИ.....

    13:07 28.08.2025

  • 7 изкуфял чекмеджар

    20 3 Отговор
    Благодарение на германците ще бъдем "първи"
    пак в трупане на чекмеджета

    13:07 28.08.2025

  • 8 Чеков ,

    9 5 Отговор
    По "Бензиностанция" не трябва да се стреля , нали ?!

    13:09 28.08.2025

  • 9 Име

    5 1 Отговор
    Това е възможно да направи само аматьор!

    13:10 28.08.2025

  • 10 18 общини в Германия

    21 2 Отговор
    9 във Италия и 9 във Португалия и т.н категорично са отказали на Rheinmetall "барутни заводи" на тяхна територия да се правят

    13:12 28.08.2025

  • 11 Коментатор

    16 4 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    А Германия винаги (след всв) е била губерния на шорош и компания!
    Не случайно спуснаха наркомана Мерц!
    Също както не е случайно, че когато фашагите от фащ взривиха "демократично" северен поток, Германия не издаде гък!
    А сега Тръмп иска да закупи едната невзривена тръба и да я отдава под наем на ЕС!
    Освен това фащ не са преставали да търгуват с Русия, а на ЕС това удоволствие е забранено?!

    Моментални реформи в Европа, щото инак тежко и горко ни!

    Коментиран от #20

    13:14 28.08.2025

  • 12 Факт

    13 1 Отговор
    Още вчера писахме, без да сме фейсбук, че се премества мръсно производство. Тук ще се избият чия е заслугата, а и някои дори завиждат на заслужилите майстори на инвестициите.

    13:14 28.08.2025

  • 13 000

    12 4 Отговор
    Тука туземците ще обслужват поредния оригарх с англосаксонско име. Ще лапате отровите за 1000 евро и ще плюскане палмово масло на корем.

    13:15 28.08.2025

  • 14 Ама

    7 0 Отговор
    Боко и Радев се надпреварваха кой първи ги е поканил ,а вие с лошо ,мръсно било производството.Да ама пачките са големи кюлчетата тоже

    13:16 28.08.2025

  • 15 като гръмне в сопот

    9 0 Отговор
    ще се вижда и от Пловдив и зад балкана даже

    13:16 28.08.2025

  • 16 Бай Дончо ,

    2 10 Отговор
    Пускай една "хирошимка" в Маскве .

    13:18 28.08.2025

  • 17 име

    13 1 Отговор
    По принцип немците са ок, не са лоши хора. Обаче при избора на управляващи никога не ги е бивало. Още като почнем от Бисмарк и разделянето на бългаските земи, Вилхем втори и параноята му която е доста голяма причина за възникването на ПСВ, Хитлер и ВСВ, и стигаме до днешно време когато мepкелицaта напълни Европа с амуджи, a Mъpcyлка ни закопа със зелените схеми. Нищо хубаво не сме видяли от тях, няма и сега да видим.

    13:18 28.08.2025

  • 18 ССС

    4 3 Отговор
    Чеков, ние и сега сме шампиони в производството на бомби, след руснаците естествено, само че 152 мм. и сме така още от кумунизъма. Така че вече сме били втори и сега сме втори, просто ще сменим калибъра, дърти манипулаторе.

    13:18 28.08.2025

  • 19 чекинята

    0 2 Отговор
    пак се раzгонила

    13:19 28.08.2025

  • 20 име

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коментатор":

    Що са е забранено на ЕССР да търгува с РФ. Я прочети кво каза индиеца преди месец, когато лицемерите от ФАЩ и ЕССР му се ежиха че търгувал с РФ. Човека даде точни данни какво и колко е вноса от РФ в ЕССР за една година.

    Тия локуми за санкции, международно право, хага, мага и други подобни са дъвки за жълтопаветни еуглени.

    Коментиран от #29

    13:22 28.08.2025

  • 21 Неубедително...

    3 2 Отговор
    ...като пост за две рубли и двайсе копейки...

    13:22 28.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тулупа да си прави в Банкя

    6 0 Отговор
    Барутни заводи.

    13:26 28.08.2025

  • 24 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    Тя работата стана като при онзи ерген: " Всички моми ми казват, че съм Втори! Която ми каже че съм ТРЕТИ ще се оженя за нея!".

    13:29 28.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Вода няма

    9 0 Отговор
    Но "барутни заводи" щял да прави

    Коментиран от #30, #32

    13:31 28.08.2025

  • 27 хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Страната на бомбите а?":

    Общественото обсъждане е част от процедурата по ОВОС. Виж чл. 81, ал 6 на ЗООС. Правото винаги е въпрос на тълкование, но може да се разминем с процедурата. Нека даде мнение някой действащ еколог, защото отдавна не работя със закона.

    13:33 28.08.2025

  • 28 ЛИМОНКА

    5 0 Отговор
    КОИ ЩЕ РАБОТИ С ИНДИАНЦИ НЕ СТАВА

    13:35 28.08.2025

  • 29 ха ха хааа

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    Няма такива ССР вече бе , още ли не си разбрал ?

    13:36 28.08.2025

  • 30 1111

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Вода няма":

    Сигурно има интерес от това, а вашето водоснабдяване му е последна грижа.
    Дали има обръчи от фирми и в отбраната?🤔

    13:36 28.08.2025

  • 31 Ха,ха,ха

    1 0 Отговор
    Абе кви комисионни са лапнали,

    13:38 28.08.2025

  • 32 да питам

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Вода няма":

    Що ти е вода , като имаш самогон ?🤔

    13:39 28.08.2025

  • 33 А случайно

    3 0 Отговор
    И ядрени отпадъци в България да депонираме ангажимент поел ли е този фееекал? А впрочем дали знае, че мечтата на пироманите е CL-20 произвеждано от Rheinmetall което в момента е позиционирано като едно от най-мощните взривни неядрени съединения и всеки произведен килограм замърсява над 400 кубически метра вода .... а дали знае колко елемента от менделеевата таблица в подобни заводи се използват ?

    Коментиран от #37

    13:39 28.08.2025

  • 34 Тома

    3 1 Отговор
    Майката му е келепира е казал бай ганьо и така си върви над 100 години в българската политика.

    13:45 28.08.2025

  • 35 Мръсни продажни атлантенца

    3 0 Отговор
    Българоубийци....не съд а друго заслужавате

    13:45 28.08.2025

  • 36 ЕвроАтлантически гьон

    3 0 Отговор
    С и заради Германия търпим две национални катастрофи (ПСВ и ВСВ). Сега с тях е ЕС вървим към трета.

    Не знам колко още трябва да страдаме, за да ни уври мозъка?

    13:46 28.08.2025

  • 37 Ще търкаляме тикви по каладаръм

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "А случайно":

    Сопот се намира на приток на река Стряма, която се използва за питейно-битово водоснабдяване.
    Изцвъкаха се във водосборния басейн на р.Искър със сметище преди време, рецидиви няма да позволим. Ако трябва да си местят другаде завода!

    13:46 28.08.2025

  • 38 Никаква

    3 0 Отговор
    Работа нямат Rheinmetall в България. Няма да я бъде тая и правителството ще падне но няма завод да има в България. Местен референдум ще им заличи всички напъни престъпни

    13:52 28.08.2025

  • 39 И тази гнусна снимка

    3 0 Отговор
    Просто е покъртителна ....

    Коментиран от #46

    13:53 28.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коли не можем да правим както руснаците

    0 1 Отговор
    но бомби можем, както руснаците!
    Затова немците инвестират в тази насока!

    14:04 28.08.2025

  • 42 2013 година

    1 0 Отговор
    През 1994 г. Бжежински предложи на Русия да се саморазглоби на 5-6 части, през 2000 г. Паси написа вдъхновено есе как Русия ще бъде натрошена на 7 парчета. 2013г: „Целият свят, всяка една държава трябва да участва в разрешаването на финансовите трудности на Америка. Трябва тези 500 млрд. долара, колкото е стокооборотът между Европа и Русия, да се превърнат в стокооборот между Европа и Америка. За да се справят САЩ със своите дългове, трябваше да организират такъв катаклизъм (Украйна – б.а.), който да няма разрушителни последици за САЩ, за чужда сметка“.

    За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!

    „Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности

    14:12 28.08.2025

  • 43 2013 година

    1 0 Отговор
    2013г: „Целият свят, всяка една държава трябва да участва в разрешаването на финансовите трудности на Америка. Трябва тези 500 млрд. долара, колкото е стокооборотът между Европа и Русия, да се превърнат в стокооборот между Европа и Америка. За да се справят САЩ със своите дългове, трябваше да организират такъв катаклизъм (Украйна – б.а.), който да няма разрушителни последици за САЩ, за чужда сметка“.

    За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!

    „Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности за правата на човека и заедно с това би помогнала на САЩ да решат проблема с дълга си“.

    14:13 28.08.2025

  • 44 безумието продължава,можете да триете

    1 0 Отговор
    Какъв може да бъде отговора за страната не на розита , а на бомбите и барута ? Естествено с друга бомба Орешник. . Германия има интерес да изнесе барута и бомбите в по безлюдни и диви балкански места, от колкото на своята си територия. За българските управници ,парите са добри и пропагандата е супер икономика. За народа истината е ,че един Орешник стига за територията на бомбите и барута.

    14:18 28.08.2025

  • 45 Павел пенев

    1 0 Отговор
    Браво на германците. Прехвърлят опасното и мръсно военно производство у нас. Радвайте се идиоти заедно с Радев и Боко крадеца.

    14:28 28.08.2025

  • 46 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "И тази гнусна снимка":

    наистина, немецът дори не го поглежда

    14:37 28.08.2025