Благодарение на германците ще бъдем "първи", без да сме били "втори"!

Лекомислието на българските управляващи е по-опасно от безводието и липсата на електрическа енергия. След като делото срещу братя Бобокови, за внос на вредни отпадъци бе скрито под килима от съдебната система, дойде ред на президента Румен Радев и на Бойко Борисов да се похвалят с немската инвестиция Райнметал. Страната на Розите ще стане Страната на Бомбите.
Това пише във "Фейсбук" Божидар Чеков.
След като замърсиха природата на малката балканска страна с производство на цимент, германците прехвърлят у нас барута. Защо Швабите изнасят опасните за тяхната природа индустрии към "старите си приятели", вместо към съседите от Бенилюкс и Франция например? Ще ви кажа защо. Защото управляващите на близките до Германия страни държат сметка за здравето на населението си. Население което следи, чете и гласува. Санционира всяко решение на управляващите, заплашващо здравето на бъдещите поколения.
В Германия инвестиция като тази на Райнметал щеше да бъде обсъждана, оспорвана и вероятно отхвърлена. Докато в България тя бе спусната внезапно, без никаква информация или обсъждане за ползата или вредата от барута. Като се има пред вид окаяното състояние на пътищата и железопътната мизерия на България, историческата инвестиция в производство на снаряди за чужбина съдържа повече рискове и безпокойство отколкото радост.
В сравнение с този "българо-немски успех", Франция инвестира в съседна Сърбия 2 милиарда евра в машиностроенето. В Гърция, французите инвестираха други 2 милиарда със световната фирма SANOFI във фармацевтичната продукция. Северната ни съседка Румъния е балкански франкофонски шампион по автомобилостроене с 14 милиарда инвестиции.
Преди време Асен Василев оповести немска инвестиция край Хасково за фотоволтаици, с която щяхме да сме първи в Европа. Новината замина при делото с Бобокови, в "Седма глуха".
С настоящата немска инвестиция отново се говори, че ще бъдем най-големите, пак "първи".
Съжалявам, има хора които говорят и пишат без да имат индустриален, търговски или политически опит. Никога и никъде не ставаш "Първи" без преди това да си бил "Втори, Трети или Пети". Освен в България!
Тоя гнусния, дето се снима с пачки и кюлчета, заробил народна ни за поколения напред, сега ни прави и на източен фронт срещу Русия?!
Народе ставай, защото те тикат към поредната нац катастрофа!!!
6 МРЪСНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТ ЕС
пак в трупане на чекмеджета
8 Чеков ,
10 18 общини в Германия
До коментар #4 от "Хаха":А Германия винаги (след всв) е била губерния на шорош и компания!
Не случайно спуснаха наркомана Мерц!
Също както не е случайно, че когато фашагите от фащ взривиха "демократично" северен поток, Германия не издаде гък!
А сега Тръмп иска да закупи едната невзривена тръба и да я отдава под наем на ЕС!
Освен това фащ не са преставали да търгуват с Русия, а на ЕС това удоволствие е забранено?!
Моментални реформи в Европа, щото инак тежко и горко ни!
Коментиран от #20
До коментар #11 от "Коментатор":Що са е забранено на ЕССР да търгува с РФ. Я прочети кво каза индиеца преди месец, когато лицемерите от ФАЩ и ЕССР му се ежиха че търгувал с РФ. Човека даде точни данни какво и колко е вноса от РФ в ЕССР за една година.
Тия локуми за санкции, международно право, хага, мага и други подобни са дъвки за жълтопаветни еуглени.
Коментиран от #29
23 Тулупа да си прави в Банкя
26 Вода няма
Коментиран от #30, #32
До коментар #5 от "Страната на бомбите а?":Общественото обсъждане е част от процедурата по ОВОС. Виж чл. 81, ал 6 на ЗООС. Правото винаги е въпрос на тълкование, но може да се разминем с процедурата. Нека даде мнение някой действащ еколог, защото отдавна не работя със закона.
До коментар #20 от "име":Няма такива ССР вече бе , още ли не си разбрал ?
До коментар #26 от "Вода няма":Сигурно има интерес от това, а вашето водоснабдяване му е последна грижа.
Дали има обръчи от фирми и в отбраната?🤔
До коментар #26 от "Вода няма":Що ти е вода , като имаш самогон ?🤔
33 А случайно
36 ЕвроАтлантически гьон
Не знам колко още трябва да страдаме, за да ни уври мозъка?
37 Ще търкаляме тикви по каладаръм
До коментар #33 от "А случайно":Сопот се намира на приток на река Стряма, която се използва за питейно-битово водоснабдяване.
Изцвъкаха се във водосборния басейн на р.Искър със сметище преди време, рецидиви няма да позволим. Ако трябва да си местят другаде завода!
13:46 28.08.2025
39 И тази гнусна снимка
13:53 28.08.2025
41 Коли не можем да правим както руснаците
Затова немците инвестират в тази насока!
42 2013 година
За целта САЩ трябва да превърнат „и Русия, и Европа в свои заложници“, да предизвикат непреодолим разрив между тях, да наплашат Европа, да я зомбират ежесекундно с лъжи за „руска опасност и агресивност“, „руски зверства и жестокости“ (в Украйна – б.а.), „прииждащи пълчища руски танкове“ (към Варшава – б.а.), „настъпваща армада от руски бойни кораби към бреговете на Прибалтика“, да истеризират Европа до припадък, Европа „да кипне от възмущение“ срещу Русия и да кипи, „докато узрее“ и сама възжелае „безвъзвратно разкъсване на отношенията с Русия“, а Русия „да бъде провокирана към изостряне на конфликта в Украйна“. И „нека европейците изтръпнат от евентуалното руско нахлуване“!
„Колкото повече неразбиране възниква между Русия и Европа, толкова по-бързо ще да бъдат реализирани плановете на САЩ“. Така САЩ „ще запазят мира на планетата“, а „Европа би съхранила лицето си на защитник на европейските ценности
43 2013 година
44 безумието продължава,можете да триете
До коментар #39 от "И тази гнусна снимка":наистина, немецът дори не го поглежда
