Благодарение на германците ще бъдем "първи", без да сме били "втори"!

Лекомислието на българските управляващи е по-опасно от безводието и липсата на електрическа енергия. След като делото срещу братя Бобокови, за внос на вредни отпадъци бе скрито под килима от съдебната система, дойде ред на президента Румен Радев и на Бойко Борисов да се похвалят с немската инвестиция Райнметал. Страната на Розите ще стане Страната на Бомбите.

Това пише във "Фейсбук" Божидар Чеков.

След като замърсиха природата на малката балканска страна с производство на цимент, германците прехвърлят у нас барута. Защо Швабите изнасят опасните за тяхната природа индустрии към "старите си приятели", вместо към съседите от Бенилюкс и Франция например? Ще ви кажа защо. Защото управляващите на близките до Германия страни държат сметка за здравето на населението си. Население което следи, чете и гласува. Санционира всяко решение на управляващите, заплашващо здравето на бъдещите поколения.

В Германия инвестиция като тази на Райнметал щеше да бъде обсъждана, оспорвана и вероятно отхвърлена. Докато в България тя бе спусната внезапно, без никаква информация или обсъждане за ползата или вредата от барута. Като се има пред вид окаяното състояние на пътищата и железопътната мизерия на България, историческата инвестиция в производство на снаряди за чужбина съдържа повече рискове и безпокойство отколкото радост.

В сравнение с този "българо-немски успех", Франция инвестира в съседна Сърбия 2 милиарда евра в машиностроенето. В Гърция, французите инвестираха други 2 милиарда със световната фирма SANOFI във фармацевтичната продукция. Северната ни съседка Румъния е балкански франкофонски шампион по автомобилостроене с 14 милиарда инвестиции.

Преди време Асен Василев оповести немска инвестиция край Хасково за фотоволтаици, с която щяхме да сме първи в Европа. Новината замина при делото с Бобокови, в "Седма глуха".

С настоящата немска инвестиция отново се говори, че ще бъдем най-големите, пак "първи".

Съжалявам, има хора които говорят и пишат без да имат индустриален, търговски или политически опит. Никога и никъде не ставаш "Първи" без преди това да си бил "Втори, Трети или Пети". Освен в България!